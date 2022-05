Neues Militärbündnis zwischen Schweden und Großbritannien – Johnson will Soldaten schicken

Von: Katja Thorwarth, Daniel Dillmann, Nail Akkoyun, Marvin Ziegele

Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg dauern an: die Lage im News-Ticker.

Ukrainischer Außenminister: Kuleba macht dem Westen wegen zögerlichem Handeln Vorwürfe.

Kuleba macht dem Westen wegen zögerlichem Handeln Vorwürfe. Außenministerin Baerbock in Kiew : Im Ukraine-Konflikt besucht Annalena Baerbock zum zweiten Mal die Ukraine.

: Im Ukraine-Konflikt besucht Annalena Baerbock zum zweiten Mal die Ukraine. Unterstützung für Kiew: Alle Entwicklungen der diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg und Hilfe für die Ukraine lesen Sie in unserem Newsticker.

+++ 14.30 Uhr: Großbritannien bildet ab sofort ein Militärbündnis mit Schweden. Das gab Premier Boris Johnson bei einem Besuch in Skandinavien bekannt. Er unterzeichnete in diesem Zuge eine „politische Solidaritätserklärung“. Darin versprechen sich die Staaten, die militärischen Beziehungen zu stärken und sich im Fall eines Angriffs gegenseitig zu helfen. Eine ähnliche Erklärung möchte Großbritannien offenbar auch mit Finnland unterzeichnen. Johnson reist im Anschluss zum finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. Johnson erklärte am Mittwochmittag zudem, dass man weitere britische Truppen zur Stabilität nach Skandinavien schicken wolle. „Dabei handelt es sich nicht um eine kurzfristige Notlösung, sondern um eine langfristige Verpflichtung zur Stärkung der militärischen Beziehungen und der globalen Stabilität sowie zur Stärkung der Verteidigung Europas für kommende Generationen“, sagte der Premier.

Schwedens Premierministerin Magdalena Andersson und Premierminister Boris Johnson bei einem Treffen in Harpsund, Schweden. © Christine Olsson/TT/Imago Images

+++ 12.30 Uhr: Ungarn fordert für sich eine umfassende Ausnahme von den geplanten EU-Sanktionen gegen russische Erdöl-Importe. „Die ungarische Regierung wird das Öl-Embargo unterstützen, wenn es uns nicht betrifft“, erklärte Außenminister Peter Szijjarto in einem Video, das er am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite postete. Der Sanktionsvorschlag wäre für Ungarn etwa dann annehmbar, wenn sämtliche Öllieferungen, die über Pipelines aus Russland kommen, davon ausgenommen sind, fügte er hinzu.

Ukrainischer Außenminister macht Westen schwere Vorwürfe: Zögern hat „Leben gekostet“

+++ 11.00 Uhr: Die zögerliche Haltung des Westens bei Waffenlieferungen hat dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba zufolge viele Ukrainer seit Beginn des russischen Angriffskriegs das Leben gekostet. „Hätte man uns von Anfang an zu allen Waffen, die wir erhalten müssen, angehört, hätten wir alle diese Waffen bereits erhalten“, sagte der 41-Jährige in einem von Politico am Mittwoch veröffentlichten Interview.

Die eigenen Soldaten wären dann inzwischen schon an den neuen Systemen ausgebildet und die Situation an der Front wäre besser, meinte Kuleba. „Hier haben wir alle Zeit verloren und Putin einen Vorteil verschafft, den er nicht haben sollte.“ Aus Kulebas Sicht hat sich das Verhältnis des Westens zu Waffenlieferungen vor allem nach dem Rückzug russischer Truppen aus den zu Kriegsbeginn noch besetzten nordukrainischen Gebieten verändert. „Die Menschen mögen Erfolgsgeschichten. Und wir haben eine Erfolgsgeschichte, weil wir viel länger überlebt haben, als man erwarten konnte“, führte er aus.

Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg: Ramelow für Waffenlieferungen

+++ 09.30 Uhr: Trotz der Gefahr von Jobverlusten befürwortet Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Sanktionen gegen Russland. „Wir gehen ja Schritt für Schritt in Sanktionen rein mit der Zielstellung, Wladimir Putin deutlich zu machen, dass er mit dem Krieg aufhören soll“, sagte Ramelow am Mittwoch im ARD- „Morgenmagazin“. „An kriegsbedingten Ausfällen“ sei dadurch jedoch in der Thüringer Glasindustrie mit einem Wegfall von 7000 Arbeitsplätzen zu rechnen. Dennoch will der Ministerpräsident alles unterstützen, „was dazu führt, Herrn Putin daran zu hindern, den Krieg weiter zu führen“.

Ukraine-News: Selenskyj lobt Mut und Opferbereitschaft seiner Armee

+++ Update von Mittwoch, 11. Mai, 6.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Mut und Opferbereitschaft der Truppen seines Landes im Kampf gegen die russische Armee gelobt. „Ich bin all unseren Beschützern dankbar, die sich verteidigen und wirklich übermenschliche Stärke zeigen, um die Armee der Eindringlinge zu vertreiben“, erklärte er am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Und das im Kampf gegen die „einst zweitstärkste Armee der Welt“.

Trotz weiterer Erfolge an verschiedenen Fronten wollte Selenskyj keine Euphorie und „übermäßige Emotionen“ aufkommen lassen. „Es ist nicht notwendig, eine Atmosphäre spezifischen moralischen Drucks zu schaffen, wenn bestimmte Siege wöchentlich und sogar täglich erwartet werden“, warnte er.

Diplomatische Besuche in Kiew: Luftalarm während Außenminister-Besuch

+++ 22.06 Uhr: Wegen eines Luftalarms vor einem geplanten Treffen mit Bürgermeister Vitali Klitschko während seines Besuchs in Kiew, musste sich der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra für einige Zeit in einem Bombenkeller in Sicherheit bringen. Das meldete am Dienstagabend (10. Mai) die Deutsche Presse-Agentur. Allerdings seien keine Explosionen zu hören gewesen, es gebe auch keine Informationen über Flüge. Die Lage sei stabil, hieß es aus Kiew.

Hoekstra war am Dienstagvormittag mit dem Zug gemeinsam mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew gereist, wo sie gemeinsam einige Termine wahrgenommen hatten. Baerbock selbst war dem Vernehmen nach nicht betroffen von der Schutzmaßnahme. Die Ministerin hatte zuvor erklärt, dass auch nach dem Abzug der russischen Truppen aus der Region Kiew der Krieg in der Ukraine nicht vorbei sei. „Es kann an jedem Ort dieses Landes eine Rakete einschlagen“, sagte sie.

Ukraine-Krieg: Macron über mögliches Ölembargo gegen Russland

+++ 17.19 Uhr: Nach dem Besuch der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Budapest hat auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban über ein mögliches Ölembargo gegen Russland gesprochen. Das Gespräch diene dazu, „so schnell wie möglich zu einer Einigung auf das sechste Sanktionspaket zu kommen“, hieß es am Dienstag aus dem Elysée-Palast. Orbans Sprecher bestätigte, dass beide Staatschefs über „Fragen der Energiesicherheit“ gesprochen haben.

+++ 16.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Reisen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in die Ukraine begrüßt. Er betonte am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz mit dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo auch nochmals, dass er froh über das vorangegangene Gespräch zwischen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei. „Nun, glaube ich, ist das eine gute Grundlage auch für die ja unverändert wichtigen Zusammenarbeitsbeziehungen, die wir haben.“

Ukraine News: Selenskyj warnt vor Zusammenarbeit mit Russland

+++ 15.25 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Slowakei und andere EU-Länder vor einer weiteren Zusammenarbeit mit Russland gewarnt. Dadurch drohe ihnen ein ähnliches Schicksal, wie es die Ukraine derzeit erleide, sagte er am Dienstag in einer Videobotschaft an das Plenum des slowakischen Parlaments in Bratislava. Er habe Verständnis dafür, dass die Slowakei schwer auf russische Gasimporte verzichten könne. Ähnlich hätten aber früher auch ukrainische Politiker argumentiert und für billiges Gas in großer Menge die Stationierung der Schwarzmeerflotte erlaubt.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Annalena Baerbock kündigt Öffnung der deutschen Botschaft an

+++ 14.50 Uhr: Annalena Baerbock hat in einer Pressekonferenz am Dienstagmittag angekündigt, dass die deutsche Botschaft in Kiew noch am heutigen Tag wiedereröffnet werde. Vor Ort werde in Minimalbesetzung und eingeschränktem Betrieb gearbeitet, so die Außenministerin in der Ukraine.

Verschleppungsvorwürfe gegen russische Truppen – USA nennen neue Details

+++ 10.41 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist in der Ukraine gelandet. Baerbock besuchte die Stadt Butscha, die zum Synonym für mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Armee geworden ist, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Dort sprach Annalena Baerbock zu den Bewohnern der Stadt.

Update vom Dienstag, 10. Mai, 06.30 Uhr: Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall kann bald die ersten instandgesetzten Panzer vom Typ Marder liefern. „Wir könnten zum Beispiel mittelfristig insgesamt 100 Marder zur Verfügung stellen, die ersten wären in drei Wochen fertig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der Süddeutschen Zeitung (Dienstagsausgabe). „Wir warten auf die endgültige Entscheidung der Regierung. Aber es gibt derzeit genügend Länder, die diese Fahrzeuge haben wollen, nicht nur die Ukraine.“

Der größte deutsche Rüstungskonzern verfügt über große Bestände von gebrauchten Panzern, etwa vom Typ Marder und Leopard 1, die nun angesichts des Kriegs in der Ukraine wieder aufbereitet werden. Die Marder stehen im Zentrum einer Diskussion rund um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Die Bundesregierung zog unter anderem einen Ringtausch in Betracht, wobei die Schützenpanzer an Slowenien geliefert werden, das im Gegenzug Panzer an die Ukraine abgeben soll.

Ukraine-Krieg: Stoltenberg ruft Putin dazu auf, Verhandlungen aufzunehmen

+++ 09.30 Uhr: Die Nato hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum „Tag des Sieges“ über Hitler-Deutschland aufgefordert, die Kampfhandlungen in der Ukraine umgehend einzustellen. „Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen“, sagte Stoltenberg der Tageszeitung Welt. „Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden dem Land weiterhelfen, sein Recht auf Selbstverteidigung durchzusetzen.“ Er erwarte, „dass Putin am 9. Mai dieses Jahres erneut Lügen über die Nato und den Westen insgesamt verbreiten wird“, so Stoltenberg. Während der Militärparade in Moskau zum 9. Mai wendet sich Putin auch mit einer Rede an seine Landsleute.

+++ Update vom Montag, 09. Mai, 07.30 Uhr: Kurz vor den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinem russischen Kollegen Wladimir Putin Geschichtsvergessenheit vorgeworfen. „Russland hat alles vergessen, was den Siegern des Zweiten Weltkriegs wichtig war“, sagte er am Sonntagabend in einer Videobotschaft. Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg sei das „Böse zurück, in einer anderen Uniform, aber mit demselben Ziel.“

Update vom Sonntag, 08. Mai, 07.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) berät am Sonntag per Videokonferenz (17.00 Uhr) mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G7. Es geht um aktuelle Themen und insbesondere um den Krieg in der Ukraine. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird teilnehmen und über die Lage in seinem Land berichten. Es handelt sich um den dritten Austausch der Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen, seit Deutschland zum Jahreswechsel die G7-Präsidentschaft übernommen hat.

Ukraine-Krieg: Statt Scholz reist Baerbock nach Kiew – Selenskyj-Jacke für 110.000 Dollar versteigert

+++ 13.00 Uhr: Präsident Wolodymyr Selensyi hatte Bundeskanzler Olaf Scholz für den 9. Mai nach Kiew eingeladen. Scholz könne einen „sehr starken politischen Schritt“ unternehmen und am 9. Mai in die ukrainische Hauptstadt kommen, sagte der Präsident bei einer Veranstaltung der Londoner Denkfabrik Chatham House. In Reaktion auf die Einladung verwies ein Sprecher der Bundesregierung jetzt auf bereits bekannte Termine des Bundeskanzlers. Dazu zählt unter anderem der Antrittsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag (9. Mai).

Wochenlang gab es zwischen Kiew und Berlin Verstimmungen, weil ein Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht erwünscht war. Scholz hatte die Ausladung bis dato als Hindernis für eine eigene Reise bezeichnet. Am Donnerstag (5. Mai) räumten Steinmeier und Selenskyj die Irritationen in einem Telefonat aus. Scholz kündigte daraufhin an, dass Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew reisen werde.

+++ 09.50 Uhr: In London hat eine Spendengala zur Unterstützung der Ukraine stattgefunden. An der Aktion „Brave Ukraine“ beteiligte sich auch Premierminister Boris Johnson. Im Rahmen der Gala wurde eine Fleecejacke von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für 110.000 Dollar versteigert. Johnson nannte Selenskyj in seiner Ansprache „einen der unglaublichsten Führer der Neuzeit“.

Wolodymyr Selenskyj stellt Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Russland

Erstmeldung vom Samstag, 07. Mai: Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erneut über mögliche Friedensverhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg geäußert. Sollten diese wieder aufgenommen werden, müsste der russische Präsident Wladimir Putin zunächst einige Bedingungen erfüllen, so Selenskyj.

Laut Selenskyj müssten sich die russischen Truppen restlos auf ihre Positionen zurückziehen, die sie vor Beginn der Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg vor mehr als zwei Monaten innehatten. Das sei das „Minimum“, unterstrich Selenskyj. Man sei nicht bereit, Gebiet an Russland abzutreten, sagte der ukrainische Präsident laut Angaben des US-Nachrichtenportals Newsweek am Freitag. Die Ukraine habe eine „strahlende Zukunft“ vor sich, daran würden auch die „Grausamkeiten der russischen Truppen“ nichts ändern. (dil/marv/nak/khto mit dpa/AFP)