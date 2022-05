USA liefern „den König der Schlacht“

Von: Tanja Koch

Teilen

Auch die USA liefern Waffen in die Ukraine. Die Schlepphaubitze M777 der Marine könnte bei der Rückeroberung der von Russland besetzten Regionen helfen.

Kiew – Etwa 90 M777-Haubitze wird die US-Marine der Ukraine zur Verfügung stellen. Kanadische Truppen sowie die Nationalgarde Floridas haben bereits erste Soldaten und Soldatinnen geschult; noch in dieser Woche sollen insgesamt mehr als 200 Armeeangehörige der Ukraine die Bedienung der Artillerie erlernen.

Etwa 70 der 155-mm-Geschütze sowie rund 70.000 Geschosse seien bereits geliefert worden. Das berichtet Task & Purpose unter Berufung auf einen hochrangigen Verteidigungsbeamten, der sich bei einer Pressekonferenz des Pentagon dazu äußerte.

Ukraine-News: Artillerie gilt als „König der Schlacht“ – Steht Wende im Krieg bevor?

Die Waffen würden es Russland nicht nur schwerer machen, sich im offenen Gelände zu bewegen. Auch die Rückeroberung der im Laufe des Ukraine-Kriegs besetzten Gebiete würde erleichtert, zitiert Task & Purpose Experten. Denn die Haubitze sei zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie bei allen Wetterbedingungen einsatzbereit. Im Frühjahr sei es schlammig, sodass Russlands Armee sich wohl über Straßen fortbewegt. Dort kann die Ukraine sie mithilfe von Drohnen und ähnlichem überwachen und mit den M777 angreifen.

Der Einsatz von 155-Millimeter-Haubitzen soll den Ukrainern im Kampf um den Donbass helfen. © Imago Images

„Eine Sache, die man über Artillerie wissen muss: Wir haben sie schon immer als ‚König der Schlacht‘ bezeichnet, schon zu napoleonischen Zeiten. Denn es gibt wirklich keine Verteidigung gegen sie, wenn sie erst einmal feuert“, zitiert Task & Purpose Marineoberst James W. Frey, einen leitenden Militärwissenschaftler am Center for a New American Security Think Tank in Washington, D.C. Die Waffen seien etwa während des Einsatzes gegen den „Islamischen Staat“ in Raqqa, Syrien, erfolgreich im Einsatz gewesen.

Ukraine-News: Auch Frankreich und Tschechien liefern Artillerie

Neben den USA unterstützen auch Frankreich, Tschechien sowie andere westliche Länder den Kampf der Ukraine gegen die russische Offensive mit schwerer Artillerie. Aus Frankreich kommen unter anderem Caesar-Haubitzen. Großbritannien will Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung, ein Radarsystem zur Abwehr von Artillerie, Störgeräte für GPS und Nachtsichtgeräte liefern.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuletzt gezögert, inwieweit sich Deutschland per Waffenlieferung in den Ukraine-Konflikt einmischen solle. Doch nach Kritik der Union und aus der eigenen Regierungskoalition entschied Deutschland, der Ukraine Flugabwehrpanzer zur Verfügung zu stellen. (tk mit AFP/dpa)