Tschernobyl: Russische Soldaten wurden offenbar verstrahlt

Von: Tobias Utz

Zahlreiche russische Soldaten werden offenbar in einer Strahlenklinik behandelt. Sie waren zuvor am stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl stationiert.

Prypjat – Russlands* Streitkräfte verweilen seit Wochen im stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs* wurde die Reaktorruine erobert. Seitdem mussten ukrainische Arbeiterinnen und Arbeiter dort ohne Pausen arbeiten. Nach mehreren Wochen gab es den ersten Schichtwechsel. Im Inneren des stillgelegten Kraftwerks soll zudem ein Hightech-Labor mutwillig zerstört worden sein. Dort sollen russische Soldaten unter anderem radioaktive Proben entnommen haben.

Nun müssen wohl zahlreiche der am AKW Tschernobyl stationierten Soldaten mittlerweile in einer Strahlenklinik behandelt werden. Das berichtet der Touristenführer Yaroslav Yemelianenko unter Berufung auf einen Bericht im Fernsehen von Belarus. In besagtem Krankenhaus seien am Mittwoch (30.03.2022) insgesamt sieben Bussen mit russischen Streitkräften, die Strahlungssymptome hatten, angekommen.

Ukraine News: Verstrahlte russische Soldaten wohl in Klinik

Die Klinikaufenthalte könnten mit dem Einmarsch auf dem stillgelegten Atomkraftwerkgelände zusammenhängen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sollen mehrere Panzer durch den „roten Wald“ gefahren sein. Dabei hätten sie im radioaktiv verseuchten Gebiet Staubwolken aufgewirbelt. Ein Mitarbeiter der Reaktorruine sprach in diesem Kontext von „selbstmörderischem“ Verhalten, da die Soldaten den Staub eingeatmet haben dürften.

Ein Warnschild am Rande des „roten Waldes“ nahe des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl. © Konrad Zelazowski/Imago Images

Der „roten Wald“ liegt westlich der Ruine und ist circa zehn Quadratkilometer groß. Durch das Reaktorunglück im Jahr 1986 wurde das Gebiet laut internationalen Fachleuten verseucht.

Zum Hintergrund: Im Atomkraftwerk Tschernobyl lagert nach der Stilllegung vor allem Atommüll. Im vergangenen Jahr hatten Strahlenwerte aus dem ehemaligen Atomreaktor für Unruhe gesorgt.*

Unabhängig von Bussen mit wohl verstrahlten russischen Soldaten soll die Armee sich auf dem Rückzug befinden. Ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums erklärte am Mittwoch, dass man Truppenbewegungen in Richtung Belarus beobachte. Zuletzt wurde zudem bekannt, dass sich Russlands Armee dort „neu gruppieren" möchte, um etwaige schwere Verluste zu kompensieren. (tu)