Ukraine-Krieg: Russland beschießt Zivilisten-Konvoi – Baby gerettet

Von: Tim Vincent Dicke

Russische Soldaten schießen auf flüchtende Menschen. Großbritannien liefert erstmals Hubschrauber an die Ukraine. Der News-Ticker zum Krieg.

Vom Typ Sea King: Großbritannien liefert erstmals Hubschrauber an die Ukraine.

Großbritannien liefert erstmals Hubschrauber an die Ukraine. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Ukrainischen Angaben zufolge haben russische Soldaten das Feuer auf Autos voller Zivilistinnen und Zivilisten eröffnet. Es sei im Dorf Kamyanske auf einen Konvoi ziviler Autos geschossen worden, schrieb der staatliche Dienst für Notfallsituationen (DSNS) im Messengerdienst Telegram. Der DSNS ist eine ukrainische Behörde, die dem ukrainischen Innenministerium unterstellt ist und die Feuerwehr sowie den Katastrophenschutz umfasst.

Die Schüsse erfolgten den Angaben zufolge, als Rettungskräfte versuchten, die Autos von einer unbefestigten Straße abzuschleppen. „Die vor dem Krieg fliehenden Menschen waren auf dem Weg nach Saporischschja, saßen aber wegen des schlechten Wetters auf der ausgewaschenen Straße fest“, hieß es in dem Telegram-Beitrag.

Die Kämpfe im Ukraine-Krieg dauern an. © Anatolii Stepanov/AFP

Nach drei Stunden hätten die Einsatzkräfte die Rettungsaktion erfolgreich beenden können, verletzt oder getötet worden sei niemand. Nach dem Ende des Beschusses setzten laut DSNS alle Fahrzeuge ihre Fahrt nach Saporischschja fort. Auch ein erst zwei Monate altes Baby sei unter den Geretteten.

News zum Ukraine-Krieg: Großbritannien liefert erstmals Hubschrauber

Derweil wurde bekannt, dass Großbritannien erstmals Hubschrauber an die Ukraine liefert. Wie der Sender BBC berichtet, soll Kiew insgesamt drei Maschinen vom Typ Sea King bekommen. Der erste Helikopter sei bereits in der Ukraine angekommen. Britische Spezialisten hätten ihre ukrainischen Kameraden in den vergangenen Wochen in Großbritannien dafür ausgebildet. Sowohl die britische Luftwaffe als auch die Marine hatten Sea Kings eingesetzt, aber 2018 außer Dienst gestellt. Die Hubschrauber können für die U-Boot-Abwehr und für Such- und Rettungsmissionen genutzt werden.

Verteidigungsminister Ben Wallace kündigte demnach vor einem Treffen mit Alliierten in Oslo zudem 10.000 Schuss Artilleriemunition für die Ukraine an. Zuvor hatte Premierminister Rishi Sunak bei einem Besuch in Kiew unter anderem die Lieferung von 125 Flugabwehrgeschützen sowie Technologie zur Drohnenabwehr angekündigt. Anfang November hatte das britische Verteidigungsministerium der Ukraine bereits eine Lieferung von 1000 Flugabwehrraketen zugesagt. Hinzu kommt Winterausrüstung für die ukrainische Armee wie Schlafsäcke, Schlafmatten oder warme Kleidung.

Auch die USA haben der Ukraine in diesem Jahr bereits Hubschrauber überlassen. Es handelte sich dabei um 16 Helikopter vom Typ Mi-17 russischer Bauart. (mit Agenturen)