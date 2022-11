Innenpolitische Kluft? Selenskyj bemängelt Klitschkos Arbeit – Kiews Bürgermeister verteidigt sich

Von: Franziska Schwarz

Wolodymyr Selenskyj (l.) und Vitali Klitschko © Efrem Lukatsky/doa

Der Kiewer Bürgermeister Klitschko verspricht den Einwohnern nun Weihnachtsbäume - aber kein Licht. Das Thema Strom ist ohnehin ein Dauerstreitpunkt mit Selenskyj.

Kiew - Zwischen Wolodymyr Selenskyj und Vitali Klitschko knirscht es augenscheinlich. „Wir dürfen Putin nicht erlauben, unser Weihnachten zu stehlen“, schoss der Kiewer Bürgermeister am Montag (28. November) gegen den Kremlchef und Kriegstreiber in der Ukraine. Klitschko versprach den Städtern, dass trotz der militärischen Lage Weihnachtsbäume aufgestellt werden.

Bezahlt würden Weihnachtsbäume von Unternehmern, sagte der Ex-Box-Weltmeister Klitschko der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC weiter. Die Festbeleuchtung könne allerdings zu Stromausfällen führen, berichtet merkur.de.

Doch genau die Strom- und Wasserversorgung in der ukrainischen Hauptstadt sorgte jüngst für Streit zwischen ihm und dem ukrainischen Präsidenten: Die Reparaturen gingen zu langsam voran, bemängelte der ukrainische Präsident am Freitag (25. November). Man arbeite im „Rekordtempo“ an einer Lösung, versicherte Klitschko.

Zwist zwischen Präsident Selenskyj und Kiew-Bürgermeister Klitschko im Ukraine-Krieg

Klitschko ist seit 2014 Stadtoberhaupt von Kiew und warnte angesichts der Rüge vor politischem Streit: „Der Schlüssel des Erfolgs der Ukraine nach dem Angriff Russlands auf unser Land ist der Zusammenhalt, sowohl national als auch international“, sagte er der Bild am Sonntag.

Doch der „Burgfrieden in Kiew wird brüchig“, schrieb ein dpa-Korrespondent zu dem Streit. Mit „Burgfrieden“ ist gemeint, dass es in der Ukraine während der Angriffe unter Kremlchef Wladimir Putin keine innenpolitischen Streitigkeiten geben solle. „Faktisch sind nur diejenigen Punkte normal ausgestattet, die vom Katastrophenschutz und am Bahnhof aufgebaut wurden“, tadelte Selenskyj die Kiewer Stadtverwaltung dennoch.

Der Präsident habe deshalb Abgeordnete seiner Partei „Diener des Volkes“ zum Heizstellen-Check geschickt. Dessen Ergebnis: „Die Stadtregierung hat den Crashtest nur mit ‚schlecht‘ bestanden und bisher keine Schlussfolgerungen gezogen“, resümierte Fraktionschef David Arachamija laut dpa. Seit Sonntagmorgen (27. November) ist die Stromversorgung in fast ganz Kiew wieder intakt, so die Stadtverwaltung.

Am Montag (28. November) reagierte Klitschko in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RBK-Ukraine. Er sagte, dass er Manipulationen nicht zulassen werde. Die Abgeordneten hätten ihm im persönlichen Gespräch versichert, dass alle Einrichtungen normal funktionierten. „Doch danach veröffentlichen sie die gleichen kopiert wirkenden Beiträge, dass alles schlecht sei“, sagte er. Insgesamt hätte er jedoch keine schlechten Beziehungen zum Präsidentenbüro.

Selenskyj gegen Klitschko? Spekulationen vor der ukrainischen Präsidentschaftswahl

Die dpa erinnerte in ihrem Bericht zu dem Streit aber auch, dass Selenskyjs Administration Klitschko bereits 2019 kritisierte. Der damalige Präsidentenbüro-Chef Andrij Bohdan forderte mit dem Satz „Er hat die Kontrolle über die Situation in der Stadt im Verlaufe der letzten fünf Jahre verloren“ Klitschkos Rücktritt.

Es gab Vermutungen, dass das Amt des gewählten Bürgermeisters vom Posten des Chef der Stadtverwaltung getrennt werden solle. Doch Medienberichten zufolge gelang es Klitschko, über Kontakte zum Selenskyj-Vertrauten Andrij Jermak seine Herabstufung zu verhindern. Inzwischen leitet Jermak das Präsidentenbüro. Manche Beobachter schätzen nun, dass Selenskyj daran interessiert ist, Klitschko als potenziellen Gegner bei der ukrainischen Präsidentenwahl 2024 auszuschalten, berichtete die dpa. (frs mit dpa-Material)