Ukraine-Krieg: Schwere Verluste in Separatistengebieten

Militär

Täglich sterben Soldaten im Ukraine-Krieg, auf beiden Seiten: die Verluste des Ukraine-Kriegs im Überblick.

Update vom Mittwoch, 22. Juni, 09.00 Uhr: Die Streitkräfte der prorussischen Separatisten in der Region Donezk haben wohl rund 55 Prozent ihrer ursprünglichen Stärke eingebüßt. Das vermeldete das britische Verteidigungsministerium am Mittwochmorgen. Die von der selbsternannten Volksrepublik Donezk veröffentlichten Zahlen zeigten, dass bis zum 16. Juni 2128 Militärangehörige im Kampf getötet und 8897 Kämpfer seit Anfang 2022 verwundet worden seien. Russland hat die Zahl der Verluste in der Ukraine demnach seit dem 25. März nicht mehr veröffentlicht. Zudem gibt es keinerlei Statements zu den schweren Verlusten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+ Ein Soldat der russischen Armee nahe Mariupol. (Symbolfoto) © Konstantin Mihalchevskiy / Imago Images

+++ 22.20 Uhr: Auch im Gebiet Donezk gab es russische Angriffe. Nach Angaben des Gouverneurs der Region, Pawlo Kyrylenko, wurde bei dem Beschuss ein Zivilist in der Siedlung Chasiv Jar getötet. 19 Menschen wurden in der gesamten Region verletzt. Zudem sei es dem Gouverneur zufolge derzeit unmöglich, „die genaue Zahl der Opfer in Mariupol und Wolnowacha zu bestimmen“, hieß es auf Telegram. Russland werde für jedes Verbrechen auf ukrainischem Boden bestraft, kündigte Kyrylenko an.

Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte nach russischem Beschuss in der Region Charkiw

+++ 20.55 Uhr: Die Zahl der Todesopfer in der ostukrainischen Region Charkiw wurde aktualisiert. Durch russische Angriffe sind 15 Menschen getötet worden, 16 wurden verletzt, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Oleh Synjehubow, beim Nachrichtendienst Telegram. Außer vier Toten und elf Verletzten in der Metropole Charkiw wurden drei Zivilisten nahe der russischen Grenze in Udy sowie ein achtjähriges Mädchen in Besruky bei Derhatschi getötet. In Tschuhujiw südöstlich von Charkiw starben am Abend sechs Menschen durch russischen Beschuss, drei wurden verletzt.

Seit Beginn des Krieges im Februar meldeten die Vereinten Nationen mehr als 4500 getötete Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine. Die UN geht aber wie die Regierung in Kiew von einer weitaus höheren Opferzahl aus.

+++ 18.15 Uhr: In der ukrainischen Stadt Charkiw im Nordosten des Landes gibt es erneut Todesopfer. Bei einem russischen Beschuss sollen nach ukrainischen Angaben vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden sein. Das teilte Natalija Popowa, Beraterin des Stadtratsvorsitzenden in Charkiw, mit. Die Region ist seit Beginn des Krieges zum Zentrum schwerer Kämpfe geworden.

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – Militär nennt neue Zahlen

+++ 15.20 Uhr: Der ukrainische Justizminister Denys Maljuska hat dem ukrainischen Fernsehen nach Angaben seines Ministeriums Bilder eines vorbereiteten Lagers für russische Kriegsgefangene gezeigt. „Die Inhaftierten erhalten angemessene Lebensbedingungen und medizinische Versorgung“, versicherte er. Insgesamt gebe es 51 Gefängnisse in beinahe jeder Region. Zur Gesamtzahl der russischen Kriegsgefangenen machte Maljuska keine Angaben. Früheren Äußerungen zufolge sollen es rund 700 gewesen sein. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

+++ 10.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Daten zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Laut Statistik sind bereits 34.100 Soldaten der russischen Armee seit dem 24. Februar gefallen. Fast 1500 Panzer, mehr als 200 Militärflugzeuge und rund 180 Helikopter wurden demnach zudem zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Aus dem Kreml gibt es dazu kein Statement.

Update von Dienstag, 21. Juni, 06.45 Uhr: Angaben russischer Behörden zufolge seien bei Angriffen ukrainischer Streitkräfte auf drei Ölförderplattformen vor der Küste der Halbinsel Krim drei Menschen verletzt worden. Sieben würden noch vermisst, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur, Sergej Aksjonow, am Montag auf Telegram. Zuvor hatte er die Zahl der Verletzten im russischen Fernsehen mit fünf angegeben.

Askinow zufolge wurden insgesamt 94 Menschen von den Plattformen in Sicherheit gebracht. Die Such nach den Vermissten werde fortgesetzt.

Ukraine feiert „großen Erfolg“ gegen Russland – Panzer zerstört

+++ 14.18 Uhr: Ukrainische Soldaten haben einen russischen Panzer und zwei Schützenpanzer im Ukraine-Krieg zersört. Das berichtet die britische Tageszeitung. Luftaufnahmen zeigten, wie die 81. Luftlandebrigade die militärischen Fahrzeuge mit Langstreckenwaffen beschießt.

Nach ukrainischen Angaben hat Russland 33.800 Soldaten, 1.477 Panzer, 3.588 gepanzerte Kampffahrzeuge, 749 Artillerieeinheiten, 235 Mehrfachraketenwerfer, 98 Flugabwehrsysteme, 216 Kampfflugzeuge, 181 Hubschrauber, 601 Drohnen, 130 Marschflugkörper, 14 Kriegsschiffe, 2.527 Kraftfahrzeuge und Tankwagen sowie 55 Einheiten von Spezialausrüstung verloren.

Ukraine verdrängt russische Streitkräfte

+++ 12.12 Uhr: Die ukrainische Armee hat Russlands Streitkräfte aus Gebieten in der Region Cherson zurückgedrängt. Das sagte Serhiy Khlan, Berater der Militärverwaltung von Cherson, in einer Sendung des ukrainischen Fernsehsenders Espreso TV. Ukrainische Soldaten hätten die „Besatzer aus der ersten Verteidigungslinie verdrängt“, sagte Khlan. Zudem berichtet der Berater von ukrainischen Gegenoffensiven in der Nähe der gegnerischen Munitionslager bei Sofiyivka.

+++ 08.39 Uhr: Russland hat angeblich erneut ein Schiff seiner Schwarzmeerflotte verloren. Der Schlepper „Wassili Bech“ sei von ukrainischen Raketen beschädigt worden. „Später wurde bekannt, dass er gesunken ist“, sagte der Militärgouverneur von Odessa, Maxym Martschenko in einer Videoansprache auf Telegram. Dem ehemaligen Kommandeur der in Deutschland stationierten „1. Armored Division“ der US-Armee Lt. General a.D. Mark Hertling zufolge ist dies ein weit größerer Erfolg als zunächst angenommen.

„Es ist immer eine große Sache, wenn man einen solchen Erfolg verbuchen kann“, so Hertling gegenüber CNN. Darüber hinaus habe die Ukraine keine Marine, sie verteidigen ihre Küsten, betonte er. „Ich persönlich finde, dass es eine große Sache ist, genau wie all die anderen, möglicherweise als klein angesehenen Erfolge. Das ist eine große Sache, vor allem in Anbetracht dessen, dass sie weitere Anti-Schiffs-Waffen geliefert bekommen“, so Hertling.

Ukraine-Krieg: Kiew startet Gegenangriffe - Russland droht Widerständlern mit Todesstrafe

+++ Update von Montag, 20. Juni, 06.30 Uhr: Der ukrainische Militär vermeldete in der Nacht des 19. Juli 14 russische Soldaten getötet zu haben. Darüber hinaus seinen vier russische Artillerietraktoren und eines Artilleriepanzers. Das südliche Kommando der ukrainischen Kräfte meldete auch einen russischen Panzer, zwei Militärfahrzeuge und eine 152-mm-Haubitzen zerstört zu haben.

+++ 15.19 Uhr: Dem ukrainischen Militär ist laut Angaben des Generalstabs auf Facbook ein erfolgreicher Angriff auf ein russisches Militärdepot geglückt. An einem unbekannten Ort seien, wie in einem kurzen Video gezeigt wird, mehrere russische Granatwerfer zerstört worden. Für die Zerstörung der Waffensysteme sei eine Artilleriebrigade verantwortlich gewesen.

Ukraine News: Kiew startet Gegenangriffe auf Russland

+++ Update von Sonntag, 19. Juni, 06.42 Uhr: Bei einer Reihe von Gegenangriffen auf Russland scheinen die ukrainischen Truppen dem Feind empfindliche Verluste zuzufügen. Laut Angaben der ukrainischen Militärführung habe man mindestens 87 Soldaten aus Russland getötet. Außerdem seien mehrere Panzer, Artilleriesysteme und mobile Radarstationen zerstört worden. Der Luftabwehr sei es außerdem gelungen, eine bewaffnete Drohne abzuschießen. Von russischer Seite gab es keine Angaben über Verluste im Ukraine-Krieg.

+++ 10.30 Uhr: Laut Angaben des Generalstabs der Ukraine bleibt die Zahl der Verluste Russlands im Ukraine-Krieg hoch. Mehr als 33.350 Soldaten sollen getötet worden sein. 200 allein in den letzten 24 Stunden. Dazu kommen 1465 Panzer (neun mehr als am Vortag) und mindestens ein Schiff, das zur Schwarzmeerflotte des Kremls gehörte.

Ukraine-News: Hohe Verluste Russlands - Schiff vor Odessa versenkt

Update vom Samstag, 18. Juni, 06.50 Uhr: Den ukrainischen Verteidigern ist es nach eigenen Angaben gelungen, ein Schiff der russischen Marine im Schwarzen Meer zu versenken. Bei dem Schiff soll es sich um den Schlepper mit der Bezeichnung „Vasily Bekh“ handeln. Das gab Maksym Marchenko, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte in Odessa, laut dem Nachrichtenportal Ukrainska Pravda bekannt.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Neue Soldaten und Panzer gesucht

+++ 20.26 Uhr: Neue, von pro-russischen Militärs veröffentlichte Aufnahmen sollen Separatisten der Volksrepublik Luhansk im Kampf gegen ukrainische Streitkräfte zeigen. Wie das US-amerikanische Magazin Newsweek berichtete, behauptet die Miliz, den ukrainischen Truppen Verluste zugefügt zu haben.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Neue Soldaten und Panzer gesucht

+++ 15.45 Uhr: Russland will wohl die Schwellen zur Rekrutierung neuer Soldaten weiter senken. Unter anderem sollen die Kriterien, was Gesundheitszustand und Kriminalstatistik, aufgeweicht werden.

Update vom Mittwoch, 15. Juni, 09.15 Uhr: Ukrainische Truppen haben am Montag (13. Juni) offenbar einen russischen Kampfhubschrauber der russischen Armee abgeschossen. Dies ereignete sich laut einem Bericht der Ukrainska Pravda im Gebiet Charkiw. Der Hubschrauber stürzte laut Bericht nahe der Siedlungen Dovhenke und Sulyhivka ab. Die Angaben, welche sich auf Informationen der 93. ukrainischen Brigade beziehen, lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Krieg in der Ukraine: Ukrainische Seite berichtet von schweren russischen Verlusten

+++ 14.30 Uhr: Serhij Hajdaj, Gouverneur der Region Luhansk, berichtet am Freitag (10. Juni), dass das russische Militär täglich schwere Verluste erleide. „Die Russen haben wesentlich mehr Verluste als die Ukrainer“, so Hajdaj: „Sie sterben wie die Fliegen.“ Zu ukrainischen Verlusten könne er jedoch keine Angaben machen, erklärte er. Damit sprach er die sehr dünne Datenlage, was ukrainische Verluste angeht, an. Der Verteidigungsminister der Ukraine, Olexij Resnikow gab kürzlich hingegen einen Einblick: „Jeden Tag werden bis zu 100 unserer Soldaten getötet und bis zu 500 verwundet.“ Das bestätigte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Wir verlieren jeden Tag 60 bis 100 gefallene Soldaten und etwa 500 Verwundete.“

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste der Ukraine im Kampf um Swjatohirsk

+++ 09.00 Uhr: Russland hat bereits am Mittwoch (8. Juni) schwere Verluste in der ukrainischen Armee vermeldet. Allein bei Gefechten um die Stadt Swjatohirsk habe die Ukraine innerhalb von drei Tagen mehr als 300 Kämpfer verloren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow. Zudem seien 15 Kampffahrzeuge und 36 Waffensysteme zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – Soldaten klagen über Hitze, Ausrüstung und Moral

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Juni: Kiew – In der Ukraine herrscht seit mehr als 100 Tagen Krieg. Dabei kommt es mutmaßlich sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite zu schweren Verlusten. Während zu Russlands Armee regelmäßig Daten veröffentlicht werden, ist die Datenlage zum Militär der Ukraine sehr schlecht.

Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sind mittlerweile mehr als 31.800 Soldaten auf russischer Seite gefallen. Die Nato und der britische Geheimdienst sprechen hingegen von rund 20.000 toten Streitkräften. Insbesondere im Zuge der verlangsamten Offensive im Donbass scheinen sich die militärischen Verluste zu häufen. Zuletzt beklagte ein Militär-Insider die „miserablen“ Zustände in der Armee. Das bestätigen nun auch mehrere Videos von Soldaten, in denen von schlechten Bedingungen im Ukraine-Krieg die Rede ist. „Unsere Leute haben Hunger und Kälte ertragen müssen“, zitiert der Guardian einen Soldaten aus dem 113. Regiments, das rund um Donezk stationiert ist, aus einem der Videos. „Über einen längeren Zeitraum waren wir ohne jegliche materielle, medizinische oder verpflegungstechnische Unterstützung.“

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – „Es ist anstrengend“

„Angesichts unserer ständigen Präsenz und der Tatsache, dass sich unter unserem Personal Menschen mit chronischen medizinischen Problemen und psychischen Problemen befinden, stellen sich viele Fragen, die von den höheren Stellen im Hauptquartier ignoriert werden.“ Ein weiterer Soldat beklagt laut Bericht die personelle Besetzung der Truppen: „Es ist anstrengend, meine ganze Einheit will eine Pause, aber unsere Führung hat gesagt, dass sie uns im Moment nicht ersetzen kann.“

Das bestätigt eine Analyse auf der Plattform „War on the Rocks“. „Das russische Militär eignet sich gut für kurze, hochintensive Kampagnen, die durch einen starken Einsatz von Artillerie gekennzeichnet sind“, analysieren Michael Kofman und Rob Lee im neuesten Bericht. „Im Gegensatz dazu ist es für eine dauerhafte Besetzung oder einen zermürbenden Zermürbungskrieg, der einen großen Teil der russischen Bodentruppen erfordern würde, schlecht gerüstet – und genau das ist der Konflikt, in dem es sich befindet. Das russische Militär ist nicht in der Lage, seine Streitkräfte problemlos anzupassen oder zu rotieren, wenn ein erheblicher Teil der Kampfkraft in einem Krieg gebunden wird.“ Den angesprochenen „Zermürbungskrieg“ hatte Präsident Wladimir Putin kürzlich als Ziel ausgerufen.

Ukraine-News: Schwere Verluste im Krieg – Hitze wird zum Problem

Abseits von schlechter Ausrüstung und schweren Verlusten im Ukraine-Konflikt könnte die zu erwartende Hitze in den Sommermonaten zum Problem für die ukrainische und die russische Armee werden. „Wir sitzen hier ohne Wasser. Es war in letzter Zeit sehr heiß. Jetzt kommt noch die Hitze dazu und die Jungs sitzen auch noch unter Schock. Moralisch deprimiert“, zitiert das US-Nachrichtenportal Daily Beast einen russischen Soldaten. Hinzu komme die Ausrüstung, welche für die Wintermonate konzipiert worden sei. Diese sei ungeeignet für steigende Temperaturen, so der Soldat.

Wo genau der russische Soldat stationiert ist, ließ sich laut Bericht nicht abschließend klären. Allerdings erwähnte er unter anderem die schlechte Moral unter den russischen Streitkräften. Immer wieder wird publik, dass Soldaten sie weigern, um Ukraine-Krieg weiterzukämpfen. (tu/juf/lm/df/iwe/aa mit dpa/AFP)

Rubriklistenbild: © Konstantin Mihalchevskiy / Imago Images