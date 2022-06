Scholz sagt Ukraine Flugabwehrsystem zu: „Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen“

Von: Tobias Utz

Olaf Scholz am Mittwochmorgen im Bundestag. © Christian Spicker / Imago Images

Deutschland liefert ein Flugabwehrsystem an die Ukraine: erste Informationen im Überblick.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems zugesagt. Außerdem werde den ukrainischen Streitkräften ein Ortungsradar zur Verfügung gestellt, das Artillerie aufklären könne, sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag.

An die Adresse von Wladimir Putin gerichtet sagte der Bundeskanzler in seiner Rede im Bundestag: „Putin darf und wird diesen Krieg nicht gewinnen.“ Scholz nannte es überheblich und völlig fehl am Platz, wenn in Deutschland darüber diskutiert werde, was die Ukraine zu tun habe. Darüber entscheide schließlich nur die Ukraine selbst, „und niemand sonst, Herr Merz“, sagte Scholz in Richtung des Oppositionsführers Friedrich Merz (CDU). Deutschland werde die Ukraine solange unterstützen, wie es nötig sei, „mit all den Möglichkeiten, die wir auf den Weg gebracht haben“. Auch bei den Waffenlieferungen müsse sich Deutschland nicht verstecken. Geliefert werde kontinuierlich seit Beginn des Krieges.

(tu mit AFP/dpa)