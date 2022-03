Ukraine-Krieg: Brände rund um Atomruine in Tschernobyl

Das Katastrophen-Atomkraftwerk bereitet Sorgen. Präsident Selenskyj meldet sich per Video. Biden rechtfertigt sich. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Im Ukraine-Krieg* geht der Kampf Russlands* um Kiew* weiter.

Russlands Präsident Wladimir Putin* soll eine „Trennungslinie“ in der Ukraine* ziehen wollen.

Die russische Armee hat im Ukraine-Konflikt* die Kontrolle über die Kleinstadt Slawutytsch übernommen, den Wohnort des Personals der Atomruine von Tschernobyl.

+++ 10.45 Uhr: Die Lage im ehemaligen Atomkraftwerk in Tschernobyl ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs äußerst heikel. Die Gefahrenlage im Katastrophen-Akw, das von russischen Streitkräften besetzt ist, lässt sich von außen nur schwer einschätzen. Nun sind nach Angaben der ukrainischen Behörden in der Zone um die Atomruine neue Brände ausgebrochen.

„In der Sperrzone haben große Brände begonnen, die sehr ernste Folgen haben können“, schrieb die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Sonntagabend (27.03.2022) auf Telegram. Wegen der russischen Truppen sei es augenblicklich aber „unmöglich, die Brände vollständig zu kontrollieren und zu löschen“.

Ukraine News: In der Zone rund um die Atomruine Tschernobyl sind erneut Brände ausgebrochen. © ITAR-TASS/Imago

Ukraine News: Aufruf zu Putins Sturz? Biden rudert zurück

+++ 09.30 Uhr: Joe Biden ist nach seiner Rede vom Samstag (26.03.2022) um Schadensbegrenzung bemüht. Der US-Präsident hatte seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin bei der Ansprache in Warschau einen „Diktator“ genannt und mit den Worten geschlossen: „Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“

Bidens Aussage, die als Aufruf zum Sturz Putins gedeutet werden kann, löste in Russland Empörung aus. Außenminister Antony Blinken wiegelte sofort ab und betonte, die USA strebten keinen Machtwechsel in Russland an. Nun sprach eine Reporterin Joe Biden* direkt an: „Herr Präsident, wollen Sie, dass Putin (von seinem Amt) entfernt wird? Herr Präsident, haben Sie einen Regimewechsel gefordert?“ Bidens Antwort: „Nein.“

Ukraine News: Selenskyj warnt Kollaborateure

Update vom Montag, 28.03.2022, 07.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute vor den Gefahren einer Kollaboration mit den russischen Besatzern gewarnt. In einer Videoansprache wandte er sich in der Nacht zum Montag „an diese phänomenalen Dummköpfe“, die mit den russischen Militärs zusammenarbeiten wollten. „Ich möchte darauf hinweisen, dass sie (die Russen) selbst die eigenen Leute abstoßen. Was machen sie dann mit fremden Verrätern?“

Er forderte die möglichen Verräter auf, nachzudenken. „Aber ich weiß, dass solche Leute über nichts nachdenken“, sagte Selenskyj. „Sonst wären sie nicht zu Verrätern geworden.“

Ukraine News: Russland will „Trennungslinie“ durch das Land ziehen

+++ 22.15 Uhr: Wegen des Ukraine-Krieges wird die Heizsaison in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Montag (28.03.2022) vorzeitig beendet. Das habe die örtliche Militärverwaltung angeordnet, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag (27.03.2022) mit. Wohnungen und Geschäftsgebäude sollten nicht mehr beheizt werden. Für Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Kultureinrichtungen werde das Abschalten in Absprache mit deren Leitern geregelt.

In Kiew werden in den kommenden Nächten Temperaturen von ein bis drei Grad erwartet. Normalerweise endet die Heizsaison Mitte April. Die Stadtverwaltung wies darauf hin, dass die Infrastruktur der Millionenstadt trotz des Ukraine-Krieges funktioniere. Notfallteams arbeiteten rund um die Uhr, um Schäden an Strom-, Heiz- oder Wassernetzen zu reparieren.

Ukraine News: USA fürchten Cyberattacken aus Russland

+++ 19.45 Uhr: Die US-Regierung ist besorgt über die Möglichkeit eines russischen Cyberangriffs auf kritische Infrastrukturen in den USA, wie CNN berichtet. Dies ginge mit Versuchen des Kremls einher, Desinformationen über die Auswirkungen eines solchen Vorfalls zu verbreiten, um Panik unter den Amerikanern zu schüren, sagte ein hochrangiger US-Cyberexperte.

„Alle Unternehmen, Besitzer und Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen davon ausgehen, dass die Russen über störende Cyber-Aktivitäten nachdenken, sich darauf vorbereiten und die Möglichkeiten ausloten“, so Jen Easterly, Direktorin der US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) zu CNN. Es ginge nicht um Panik, sondern um Vorbereitung. Die Regierung Biden warnt seit Monaten davor, dass Moskau mit Cyberangriffen auf die US-Infrastruktur reagieren könnte - oder dass Ransomware-Banden, die bereits die Colonial Pipeline angriffen, zuschlagen könnten. Derweil startete das private Hacker-Kollektiv Anonymous eine Attacke auf die russische Zentralbank.

Ukraine News: Russland „scheitert mit Versuch, Kiew einzunehmen“

+++ 18.30 Uhr: Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes fürchtet eine Teilung der Ukraine ähnlich wie bei Nordkorea* und Südkorea. Russland sei mit seinem Versuch „gescheitert, Kiew einzunehmen und die ukrainische Regierung zu stürzen“, schrieb Kyrylo Budanow am Sonntag (27.03.2022) auf Facebook.

„Es gib Gründe anzunehmen, dass er eine Trennungslinie schaffen will zwischen den besetzten und den nicht besetzten Gebieten unseres Landes - ein Versuch, Süd- und Nordkorea in der Ukraine zu schaffen“, erklärte er. Die russische Armee hatte zuvor verkündet, sich künftig auf die „Befreiung“ der Donbass-Region im Osten der Ukraine konzentrieren zu wollen.

Ukraine News: Gegenangriff auf Russland - Dörfer um Kiew zurückerobert

+++ 15.28 Uhr: Die nukleare Forschungseinrichtung Neutronenquelle in der ostukrainischen Stadt Charkiw ist nach ukrainischen Medienberichten erneut unter russischen Artilleriebeschuss geraten. Nach Angaben der staatlichen Atomaufsicht sei die Anlage am Samstag (26.03.2022) beschossen worden. Eine Überprüfung des Ausmaßes der Schäden sei aufgrund der „ununterbrochenen Kampfhandlungen“ allerdings nicht möglich, berichtete die dpa.

Währenddessen berichtete CNN von zunehmenden Gegenangriffen ukrainischer Streitkräfte. Nach Angaben des Regionalverwalters Oleg Synegubov in Charkiw habe der am Freitag (25.03.2022) begonnene Gegenangriff, etwa 20 Kilometer vom Zentrum der Stadt, zur Rückeroberung mehrere Dörfer geführt. Dabei soll es sich Synegubov zufolge um eine Reihe von Dörfern in der Umgebung von Malaya Rogan handeln. Auch in der Nähe der umkämpften Stadt Sumy sollen ukrainische Truppen einige Siedlungen von russischen Truppen befreit haben, berichtete CNN. Der US-Sender bezieht sich dafür vor allem auf nach eignen Angaben verifizierte Videos.

Ukraine News: Gegenangriffe rund um Kiew wohl erfolgreich

Etwa 100 Kilometer nordwestlich der eingekesselten Hafenstadt Mariupol soll es ebenfalls ukrainische Gegenangriffe gegeben haben. Diese sollen nach Informationen von CNN zur Rückeroberung zweier Dörfer geführt haben. „Das Melitopol Territorial Defense Battalion hat zusammen mit anderen Einheiten der Zaporizizhia Defense Forces erfolgreich die Dörfer Poltavka und Malynivka östlich von Huliaipole von den russischen Besatzern befreit“, teilte die Verwaltung am Samstagabend auf ihrem Telegram-Kanal mit. Satellitendaten zeigten, dass in den vergangenen 14 Stunden zahlreiche Explosionen in den beiden Dörfer stattgefunden hatten, wie CNN berichtete.

Ukraine-Krieg: Russland verlegt offenbar neue Truppen an Grenze zur Ukraine

+++ 14.00 Uhr: Ein Sprecher des ukrainischen Innenministeriums hat sich zur neuen Strategie Russlands geäußert (s. Update v. 13.30 Uhr). Er erklärte zudem, dass Russland aktuell neue Truppen an die Grenze zur Ukraine verlege. Das könne bedeuten, dass es einen neuen Versuch gebe, die Invasion im Land voranzutreiben, so der Sprecher weiter. In den vergangenen Wochen hatten sich die Berichte gemehrt, wonach Russland herbe Verluste im Krieg hinnehmen musste, sowohl was Panzer als auch Soldaten anging.

+++ 13.30 Uhr: Das ukrainische Militär geht offenbar davon aus, dass die russische Armee vermehrt Lebensmittel- und Treibstofflager angreifen wird. Als Konsequenz werde man deshalb Vorräte großflächiger anlegen, wie ein Berater des ukrainischen Innenministeriums erklärte. Zuletzt wurden vermehrt Raketenangriffe auf Lager vermeldet.

Ukraine News: Russland verliert offenbar wichtiges Hightech-System

+++ 12.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat in einem Waldstück nahe der Hauptstadt Kiew eine überraschende Entdeckung gemacht. Die Soldaten fanden dort eine Kommandostation des sogenannten Krasucha-4-Systems. Dabei handelt es sich um eine Maschinerie, welche offenbar GPS-Signale im Umkreis von hunderten Kilometern stören und Radarsysteme aufspüren kann. Westliche Geheimdienste dürfte der Fund freuen. Seit geraumer Zeit gibt es Spekulationen um das Krasucha-4-System. Es handelt sich um eine Innovation. Diese soll nun nach Deutschland gebracht werden, wie der Daily Telegraph berichtet. Der US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz wird als Ziel angegeben. Dort soll das containerförmige Gerät untersucht und analysiert werden.

In der Region dürfte der Verlust für Russlands Truppen ein reales Problem darstellen. Das System konnte beispielsweise ukrainische Drohnen aufspüren und zerstören. Derweil ist unklar, wie viele weitere Exemplare das russische Militär in der Kiewer Region besitzt.

Ukraine News: Russland versucht, Städte im Osten einzukesseln

+++ 11.15 Uhr: Laut einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums versuchen russische Streitkräfte das ukrainische Militär im Donbass im Osten der Ukraine einzukesseln. Seit dem Strategiewechsel des Kreml liegt der Fokus auf der „Befreiung“ der Regionen Luhansk und Donezk. Der Analyse zufolge rücken die russischen Streitkräfte von Charkiw im Norden und Mariupol im Süden vor.

+++ 09.30 Uhr: Offenbar wurde ein russischer Kommandant von Soldaten der eigenen Brigade getötet. Das US-Magazin Politico zitiert einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent zufolge westliche Beamte die das bestätigen. Demnach handelt es sich dabei um die 37. Motorschützenbrigade. Der Kommandant sei absichtlich mit einem Panzer überfahren worden, so Politico. Er erlag wohl anschließend seinen schweren Verletzungen.

+++ 08.45 Uhr: Neben den russischen Attacken in der Ostukraine (s. Update v. 08.00 Uhr) kommt es dort wohl zu einem Häuserkampf. Insbesondere in den Städten Rubischne und Popasnoje ist das Berichten zufolge der Fall. Das teilte Sergej Gajdaj, Chef der regionalen Militärverwaltung, mit. „In einigen Stadtteilen laufen Kämpfe um Straßen“, ließ er auf Telegram verlauten. Gajdajs Statement lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 05.45 Uhr: Russland beschießt die Ukraine offenbar aus dem eigenen Luftraum. Das geht aus einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministerium hervor. Das Ministerium beruft sich im Lagebericht auf Geheimdienstinformationen. Demnach verlasse sich die russische Armee dabei auf sogenannte Abstandmunition und feuere aus der Ferne. So setze Russland die eigenen Flugzeuge nicht der ukrainischen Luftabwehr aus.

+++ 21.00 Uhr: Ukrainische Soldaten haben eigenen Angaben zufolge russische Truppen aus einer Stadt unweit von Sumy im Nordosten der Ukraine vertrieben. Die Russen hätten in Trostjanez Waffen, Munition und Ausrüstung hinterlassen, schrieben mehrere Medien am Samstag unter Berufung auf die 93. Brigade der ukrainischen Streitkräfte. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Zuvor hatte das ukrainische Militär über Kämpfe in Trostjanez berichtet.

Ukraine News: Luftangriff auf Lwiw - Mindestens fünf Verletzte

+++ 18.01 Uhr: Bei russischen Raketenangriffen auf ein Stadtviertel von Lwiw im Westen der Ukraine sind nach Angaben der dortigen Behörden mindestens fünf Menschen verletzt worden. Es habe am Samstagnachmittag zwei russische Raketenangriffe gegeben, teilte der Gouverneur der Region, Maxym Kosytsky, im Onlinedienst Telegram mit.

Betroffen war ein Viertel im Osten von Lwiw. Unklar war zunächst, ob Gebäude oder Infrastruktur angegriffen wurden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen große schwarze Rauchwolken und Flammen über dem Viertel Lytschakiwsky aufsteigen.

Ukraine News: Luftangriff auf westukrainische Großstadt Lwiw

+++ 17.13 Uhr: Die westukrainische Metropole Lwiw (Lemberg) ist am Samstag nach Angaben des Bürgermeisters aus der Luft angegriffen worden. Bürgermeister Andrij Sadowyj rief die Menschen auf Telegram auf, in Schutzräumen zu bleiben. Von dem Angriff sollten keine Fotos oder Videos verbreitet werden. Die regionale Militärverwaltung sprach ebenso wie ein CNN-Korrespondent vor Ort von drei schweren Explosionen am Stadtrand. Der Luftalarm dauere an, schrieb Militärchef Maxim Kosyzkyj.

Ukraine News: Wohnort des Personals der Atomruine von Tschernobyl in russischer Hand

+++ 15.20 Uhr: Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben die Kontrolle über die Kleinstadt Slawutytsch übernommen, den Wohnort des Personals der Atomruine von Tschernobyl. Wie die Militärverwaltung der Region Kiew am Samstag im Messengerdienst Telegram mitteilte, drangen russische Soldaten in die Stadt ein, besetzten das städtische Krankenhaus und nahmen kurzzeitig den Bürgermeister gefangen. Stunden später kam Bürgermeister Juri Fomitschew dann wieder frei.

Ukraine News: Gegenoffensive führt zu Verlusten für Russland

+++ 14.15 Uhr: In der Region Kiew kommt es weiterhin zu schweren Gefechten zwischen der russischen und der ukrainischen Armee. In Vororten westlich und östlich der Hauptstadt verschanzen sich russische Streitkräfte, wie es in einem Lagebericht des ukrainischen Militärs heißt. Auch im Zentrum von Kiew war Augenzeugenberichten zufolge Granatfeuer zu vernehmen.

+++ 12.30 Uhr: In der Region Charkiw hat das ukrainische Militär laut eigenen Angaben mehrere Gebiete zurückerobert. Oleh Syniehubov, Leiter der Regionalverwaltung von Charkiw, sagte in einem Statement, das auf Telegram verbreitet wurde: „Wir verteidigen nicht nur unsere Positionen, sondern befreien auch unser vorübergehend besetztes Land. Mehrere Siedlungen wurden befreit, und die Kämpfe um unsere Territorien sind in Richtung Rohan im Gange. Auch in Richtung Izium und Chuhuiv wird weiter gekämpft“. Das berichtet CNN – und verweist darauf, dass sich die Aussage von Syniehubov nicht unabhängig überprüfen lässt.

Update vom Samstag, 26.03.2022, 06.00 Uhr: Laut Angaben eines ukrainischen Beamten plant die ukrainische Armee, rund um Kiew „zum Gegenangriff“ überzugehen. Das berichtet CNN mit Verweis auf eine anonyme Quelle. Bereits am Freitag wurde bekannt, dass das ukrainische Militär zahlreiche Gebiete rund um die Hauptstadt zurückerobern konnte.

Erstmeldung vom Samstag, 26.03.2022, 05.00 Uhr: Russland hat am späten Freitagabend offenbar Luftangriffe auf die Kommandozentrale der ukrainischen Luftwaffe in der Stadt Winnyzja (Westukraine) gestartet. Mehrere Raketen seien eingeschlagen, berichtet die Luftwaffenführung. Ein „erheblicher Schaden“ sei dabei entstanden. Fotoaufnahmen bestätigen das. Über die Zahl der Opfer ist nichts bekannt. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Derweil werden Berichte bekannt, wonach die Ukraine wohl zahlreiche Spione in das russische Militär einschleusen konnte. (as/cs/tu/sto) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.