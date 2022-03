Ukraine News: Gegenoffensive führt zu Verlusten für Russland

Ukraine-Krieg: Russische Armee verliert offenbar wichtiges Hightech-System

Von: Tobias Utz, Sonja Thomaser, Christian Stör, Alina Schröder

Die militärische Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu – der News-Ticker am Sonntag.

Im Ukraine-Krieg* scheint die Armee Russlands* sich im Kampf um Kiew* stellenweise zurückzuziehen.

Den Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin* gelingt es offenbar nicht, die Nachschubrouten an die Front in der Ukraine* zu sichern.

Die russische Armee hat im Ukraine-Konflikt* die Kontrolle über die Kleinstadt Slawutytsch übernommen, den Wohnort des Personals der Atomruine von Tschernobyl.

+++ 12.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat in einem Waldstück nahe der Hauptstadt Kiew eine überraschende Entdeckung gemacht. Die Soldaten fanden dort eine Kommandostation des sogenannten Krasucha-4-Systems. Dabei handelt es sich um eine Maschinerie, welche offenbar GPS-Signale im Umkreis von hunderten Kilometern stören und Radarsysteme aufspüren kann. Westliche Geheimdienste dürfte der Fund freuen. Seit geraumer Zeit gibt es Spekulationen um das Krasucha-4-System. Es handelt sich um eine Innovation. Diese soll nun nach Deutschland gebracht werden, wie der Daily Telegraph berichtet. Der US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz wird als Ziel angegeben. Dort soll das containerförmige Gerät untersucht und analysiert werden.

Ein Krasucha-4-System der russischen Armee bei einer Militärübung in Jekaterinburg im Jahr 2016. © Donat Sorokin/Imago Images

In der Region dürfte der Verlust für Russlands Truppen ein reales Problem darstellen. Das System konnte beispielsweise ukrainische Drohnen aufspüren und zerstören. Derweil ist unklar, wie viele weitere Exemplare das russische Militär in der Kiewer Region besitzt.

+++ 11.15 Uhr: Laut einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums versuchen russische Streitkräfte das ukrainische Militär im Donbass im Osten der Ukraine einzukesseln. Seit dem Strategiewechsel des Kreml liegt der Fokus auf der „Befreiung“ der Regionen Luhansk und Donezk. Der Analyse zufolge rücken die russischen Streitkräfte von Charkiw im Norden und Mariupol im Süden vor.

Russische Panzer in der Region um die Hafenstadt Mariupol. Die Aufnahme stammt vom Mittwoch, 23. März. © Maximilian Clarke/Imago Images

+++ 10.30 Uhr: Russland hat Angriffe auf die Stadt Lwiw am Samstag gerechtfertigt. Die Raketen habe man eingesetzt, um eine Anlage, in welcher Radarstationen, Zielgeräte für Panzer und Flugabwehrsysteme lagerten, zu zerstören. Das gab das russische Verteidigungsministerium am Sonntag bekannt.

+++ 09.30 Uhr: Offenbar wurde ein russischer Kommandant von Soldaten der eigenen Brigade getötet. Das US-Magazin Politico zitiert einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent zufolge westliche Beamte die das bestätigen. Demnach handelt es sich dabei um die 37. Motorschützenbrigade. Der Kommandant sei absichtlich mit einem Panzer überfahren worden, so Politico. Er erlag wohl anschließend seinen schweren Verletzungen.

+++ 08.45 Uhr: Neben den russischen Attacken in der Ostukraine (s. Update v. 08.00 Uhr) kommt es dort wohl zu einem Häuserkampf. Insbesondere in den Städten Rubischne und Popasnoje ist das Berichten zufolge der Fall. Das teilte Sergej Gajdaj, Chef der regionalen Militärverwaltung, mit. „In einigen Stadtteilen laufen Kämpfe um Straßen“, ließ er auf Telegram verlauten. Gajdajs Statement lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 08.00 Uhr: Die „bewaffnete Aggression in vollem Umfang“ werden derzeit fortgesetzt, heißt es in einem Lagebericht des ukrainischen Generalstabs am Sonntagmorgen. Dennoch sei es dem Militär gelungen insgesamt sieben Angriffe der russischen Streitkräfte in den Regionen Donezk und Luhansk abzuwehren. Zahlreiche Panzer und gepanzerte Fahrzeuge Russlands seien dabei zerstört worden. Die Angaben lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Von russischer Seite gibt es zu den Gefechten kein Statement.

+++ 07.00 Uhr: Russland hat neben einem nuklearen Forschungsreaktor in Charkiw (s. Update v. 06.15 Uhr) wohl auch ein Treibstofflager in Dubno angegriffen. Der regionale Militärchef Vitali Kowalj erklärte auf Telegram, dass eine Rakete eingeschlagen sei.

+++ 06.15 Uhr: Am späten Samstagabend wurde offenbar ein nuklearer Forschungsreaktor in der Stadt Charkiw durch russische Truppen bombardiert. Laut Angaben des ukrainischen Parlaments ist derzeit unklar, welches Ausmaß der Schaden hat.

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 05.45 Uhr: Russland beschießt die Ukraine offenbar aus dem eigenen Luftraum. Das geht aus einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministerium hervor. Das Ministerium beruft sich im Lagebericht auf Geheimdienstinformationen. Demnach verlasse sich die russische Armee dabei auf sogenannte Abstandmunition und feuere aus der Ferne. So setze Russland die eigenen Flugzeuge nicht der ukrainischen Luftabwehr aus.

Ein MiG-31 Kampfflugzeug, das mit einer „Kinschal“-Hyperschallrakete bestückt ist. Laut russischen Berichten kommt diese im Ukraine-Krieg zum Einsatz. Daran gibt es erhebliche Zweifel. (Archivfoto) © RU-RTR Russian Television/AP/dpa

+++ 21.00 Uhr: Ukrainische Soldaten haben eigenen Angaben zufolge russische Truppen aus einer Stadt unweit von Sumy im Nordosten der Ukraine vertrieben. Die Russen hätten in Trostjanez Waffen, Munition und Ausrüstung hinterlassen, schrieben mehrere Medien am Samstag unter Berufung auf die 93. Brigade der ukrainischen Streitkräfte. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Zuvor hatte das ukrainische Militär über Kämpfe in Trostjanez berichtet.

Die Region Sumy wird seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine vor mehr als vier Wochen angegriffen. Auch in der angrenzenden Region Charkiw gibt es schwere Kämpfe.

Ukraine News: Luftangriff auf Lwiw - Mindestens fünf Verletzte

+++ 18.01 Uhr: Bei russischen Raketenangriffen auf ein Stadtviertel von Lwiw im Westen der Ukraine sind nach Angaben der dortigen Behörden mindestens fünf Menschen verletzt worden. Es habe am Samstagnachmittag zwei russische Raketenangriffe gegeben, teilte der Gouverneur der Region, Maxym Kosytsky, im Onlinedienst Telegram mit.

Betroffen war ein Viertel im Osten von Lwiw. Unklar war zunächst, ob Gebäude oder Infrastruktur angegriffen wurden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen große schwarze Rauchwolken und Flammen über dem Viertel Lytschakiwsky aufsteigen.

Ukraine News: Luftangriff auf westukrainische Großstadt Lwiw

+++ 17.13 Uhr: Die westukrainische Metropole Lwiw (Lemberg) ist am Samstag nach Angaben des Bürgermeisters aus der Luft angegriffen worden. Bürgermeister Andrij Sadowyj rief die Menschen auf Telegram auf, in Schutzräumen zu bleiben. Von dem Angriff sollten keine Fotos oder Videos verbreitet werden. Die regionale Militärverwaltung sprach ebenso wie ein CNN-Korrespondent vor Ort von drei schweren Explosionen am Stadtrand. Der Luftalarm dauere an, schrieb Militärchef Maxim Kosyzkyj.

Rauch steigt in Lwiw im Westen der Ukraine auf. © Nariman El-Mofty/dpa

Die Stadt rund 80 Kilometer vor der Grenze zum Nato-Land Polen hat bislang nur wenige Angriffe erlebt. Sie ist aber voller Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine. US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag die polnische Seite der Grenze besucht.

Ukraine News: Wohnort des Personals der Atomruine von Tschernobyl in russischer Hand

+++ 15.20 Uhr: Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben die Kontrolle über die Kleinstadt Slawutytsch übernommen, den Wohnort des Personals der Atomruine von Tschernobyl. Wie die Militärverwaltung der Region Kiew am Samstag im Messengerdienst Telegram mitteilte, drangen russische Soldaten in die Stadt ein, besetzten das städtische Krankenhaus und nahmen kurzzeitig den Bürgermeister gefangen. Stunden später kam Bürgermeister Juri Fomitschew dann wieder frei.

Aus Protest gegen die Besatzung seien Einwohner von Slawutytsch auf die Straßen gegangen und mit einer riesigen ukrainischen Flagge Richtung Krankenhaus gezogen. Das russische Militär habe Warnschüsse abgegeben und die Demonstranten mit Blendgranaten beworfen. Die Militärverwaltung veröffentlichte Bilder, auf denen sich Dutzende Menschen um eine ukrainische Flagge versammeln und „Ruhm der Ukraine„ skandieren.

Nach Fomitschews Freilassung konnte die Nachrichtenagentur AFP den Bürgermeister telefonisch erreichen. „Ich bin freigelassen worden, alles ist in Ordnung, soweit sich das unter Besatzung sagen lässt“, sagte er.

Nach der Freilassung sprach Fomitschew auf einer Demonstration gegen die russische Besatzung, an der nach seinen Angaben etwa 5000 Menschen teilnahmen. Er versicherte den Bürgern dass die russischen Truppen die Stadt bald wieder verlassen würden.

Die 25.000-Einwohner-Stadt Slawutytsch war 1986 nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl gegründet worden. Sie befindet sich 160 Kilometer nördlich von Kiew.

Ukraine News: Gegenoffensive führt zu Verlusten für Russland

+++ 14.15 Uhr: In der Region Kiew kommt es weiterhin zu schweren Gefechten zwischen der russischen und der ukrainischen Armee. In Vororten westlich und östlich der Hauptstadt verschanzen sich russische Streitkräfte, wie es in einem Lagebericht des ukrainischen Militärs heißt. Auch im Zentrum von Kiew war Augenzeugenberichten zufolge Granatfeuer zu vernehmen.

+++ 13.30 Uhr: Russlands Verteidigungsminister war wochenlang verschwunden und nahm an keinen öffentlichen Terminen teil. Nun ist Sergei Schoigu überraschend in einem Video, das vom Kreml verbreitet wurde, aufgetaucht.*

+++ 12.30 Uhr: In der Region Charkiw hat das ukrainische Militär laut eigenen Angaben mehrere Gebiete zurückerobert. Oleh Syniehubov, Leiter der Regionalverwaltung von Charkiw, sagte in einem Statement, das auf Telegram verbreitet wurde: „Wir verteidigen nicht nur unsere Positionen, sondern befreien auch unser vorübergehend besetztes Land. Mehrere Siedlungen wurden befreit, und die Kämpfe um unsere Territorien sind in Richtung Rohan im Gange. Auch in Richtung Izium und Chuhuiv wird weiter gekämpft“. Das berichtet CNN – und verweist darauf, dass sich die Aussage von Syniehubov nicht unabhängig überprüfen lässt.

Teile des ultrarechten Asow-Regiments, das ebenfalls in Charkiw kämpft, erklärten, dass „gestern“ [Anm. d. Red.: Freitag] „ein sehr produktiver Tag“ gewesen sei.

+++ 11.30 Uhr: Erneut wurde eine Ausgangssperre in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erlassen. Das gab Bürgermeister Vitali Klitschko bekannt. Die neue Sperre soll von Samstagabend, 20.00 Uhr, bis Montagmorgen, 08.00 Uhr andauern. Weitere Einzelheiten nannte Klitschko nicht.

Ukraine News: Britisches Verteidigungsministerium rechnet vermehrt mit russischen Luftangriffen

+++ 09.00 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass Russland in urbanen Gebieten der Ukraine weiterhin „schwere Feuerkraft“ einsetzen wird. Das geht aus dem neuesten Lagebericht von Samstagmorgen hervor. „Die russischen Streitkräfte zögern, sich an groß angelegten Infanterieoperationen in Städten zu beteiligen, und ziehen es vor, sich auf den wahllosen Einsatz von Luft- und Artilleriebeschuss zu verlassen, um die Verteidigungskräfte zu demoralisieren“, zitiert CNN aus dem Bericht. Das russische Militär belagere derzeit die Städte Mariupol, Charkiw und Tschernihiw, erklärte das britische Verteidigungsministerium.

+++ 08.15 Uhr: Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind mindestens 136 Kinder getötet worden. Das teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft auf Telegram mit. Neben den Angaben gibt es kaum vergleichbare Angaben. Die Datenlage lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 07.30 Uhr: Russland schickt offenbar Truppen aus Georgien in die Ukraine. Ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums erklärte in Hintergrundgesprächen, dass man das aktuell beobachte: „Wir sehen Bewegung.“ Um wie viele Streitkräfte es sich dabei handle, blieb unklar. Russische Truppen sind seit dem Jahr 2008 in Georgien stationiert. Die neuesten Truppenbewegungen Russlands sind möglicherweise eine Reaktion auf die jüngsten Gebietsverluste um Kiew und in Cherson. Wo genau die Streitkräfte stationiert werden sollen, ist ebenfalls unklar.

+++ 06.45 Uhr: Die WHO berichtet, dass es mittlerweile mehr als 70 Angriffe auf Krankenhäuser und Kliniken in der Ukraine gab. Jüngstes Beispiel ist der russische Raketenangriff auf ein Krankenhaus in Isjum. Das Gebäude wurde nahezu zerstört, wie Fotoaufnahmen belegen.

Update vom Samstag, 26.03.2022, 06.00 Uhr: Laut Angaben eines ukrainischen Beamten plant die ukrainische Armee rund um Kiew „zum Gegenangriff“ überzugehen. Das berichtet CNN mit Verweis auf eine anonyme Quelle. Bereits am Freitag wurde bekannt, dass das ukrainische Militär zahlreiche Gebiete rund um die Hauptstadt zurückerobern konnte.

Erstmeldung vom Samstag, 26.03.2022, 05.00 Uhr: Russland hat am späten Freitagabend offenbar Luftangriffe auf die Kommandozentrale der ukrainischen Luftwaffe in der Stadt Winnyzja (Westukraine) gestartet. Mehrere Raketen seien eingeschlagen, berichtet die Luftwaffenführung. Ein „erheblicher Schaden“ sei dabei entstanden. Fotoaufnahmen bestätigen das. Über die Zahl der Opfer ist nichts bekannt. Die Bergungsarbeiten laufen derzeit. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Derweil werden Berichte bekannt, wonach die Ukraine wohl zahlreiche Spione in das russische Militär einschleusen konnte.

