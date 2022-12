Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russen im Donbass „vernichtet“ oder gefangengenommen

Von: Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Moritz Serif, Sebastian Richter, Niklas Hecht, Vincent Büssow, Lucas Maier, Christian Stör

Auch an Weihnachten sterben Soldaten in der Ukraine. Im Donbass erleiden die russischen Truppen hohe Verluste. Der News-Ticker.

Verluste Russlands: Kiew meldet im Ukraine-Konflikt Zerstörung von russischem Militärgerät

Kiew meldet im Ukraine-Konflikt Zerstörung von russischem Militärgerät Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Dienstag, 27. Dezember, 6.45 Uhr: Die Frontabschnitte im Osten der Ukraine seien jetzt besonders schwierig, aber der ukrainischen Armee gelinge es, das russische Militär zu vernichten oder gefangenzunehmen, sagte Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, in einer Ansprache am gestrigen Montagabend (26. Dezember). „Die Frontlinie. Bachmut, Kreminna und andere Gebiete im Donbass, die jetzt maximale Stärke und Konzentration erfordern“, so Selenskyj. Die Lage dort sei schwierig, akut. „Die Besatzer setzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein, und das sind beträchtliche Mittel, um zumindest einen kleinen Vorstoß zu erzwingen.“

Selenskyj dankte zudem der 80. und 95. ukrainischen Luftlandebrigade „für die erfolgreiche Vernichtung der feindlichen Kräfte an der Lyman-Front“. Anfang Oktober hat die ukrainische Armee die umkämpfte Kleinstadt Lyman in der Region Donezk im Donbass wieder unter ihre Kontrolle bringen können. Die Kämpfe dort dauern jedoch an.

Ukrainische Soldaten feuern in der Frontstadt Bachmut einen Mörser auf russische Stellungen. © Libkos/AP/dpa

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Hunderte Soldaten über Weihnachten gefallen und verletzt

+++ 20.10 Uhr: Die Angriffe auf die Truppen der Ukraine sowie deren Verteidigungsmaßnahmen haben auch an den Weihnachtsfeiertagen keine Pause gemacht. Das meldete der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht auf der Social-Media-Plattform Facebook. Demnach seien während auch der Weihnachtstage in der Ukraine mehrere Hundert russischer Soldaten ums Leben gekommen oder verletzt worden.

Am Samstag (24. Dezember) etwa traf ein Angriff ukrainischer Truppen eine Militärbasis in der Region Starobilsk im Oblast Luhansk, wobei 150 Soldaten getötet oder verletzt wurden, am 25. Dezember wurden bei einem Angriff auf einen Truppenstützpunkt im besetzten Teil der Region Cherson ebenfalls 50 Soldaten getötet und 100 verletzt. Zudem berichtet der Generalstab von 300 verletzten Wagner-Söldnern, die in einem Feldlazarett im Dorf Bilovodsk in Luhansk behandelt würden, 300 weitere Soldaten lägen in einer zum Militärkrankenhaus umgebauten Schule in Pervomaisk unweit von Bachmut. Auch am 26. seien weitere Militärbasen der russischen Besatzer getroffen worden, meldete der Generalstab.

Luftwaffen-Sprecher: Explosionen auf russischem Militärflugplatz Folge „Moskauer Aggression“

+++ 13:35 Uhr: Juri Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, bestätigte, dass die Explosionen auf dem russischen Militärflugplatz bei Engels eine „Folgen der russischen Aggression“ in der Ukraine gewesen seien. Bei dem Drohnenangriff sollen drei russische Soldaten durch Teile der Drohne tödlich verletzt wurden, nachdem diese abgeschossen wurde. „Wenn die Russen dachten, dass der Krieg sie nicht tief im Hinterland treffen würde, haben sie sich getäuscht“, wird Ihnat vom Nachrichtenportal Kyiv Independent zitiert.

Russland mit Verlusten im Ukraine-Krieg: 550 weitere Soldaten tot

+++ 10.01 Uhr: Die neusten Statistiken zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg sind da. Das teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Demnach sind im Vergleich zum Vortag unter anderem 550 russische Soldaten gefallen.

Soldaten: 102.600 (+550)

102.600 (+550) Flugzeuge: 283 (+0)

283 (+0) Hubschrauber: 267 (+0)

267 (+0) Panzer: 3016 (+5)

3016 (+5) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6017 (+7)

6017 (+7) Artilleriesysteme: 1996 (+5)

1996 (+5) Luftabwehrsysteme: 212 (+0)

212 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 418 (+4)

418 (+4) Autos und andere Fahrzeuge: 4647 (+12)

4647 (+12) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1707 (+0)

1707 (+0) (Quelle: Meldung des ukrainischen Generalstabs am 26. Dezember)

Medien berichten über Explosion auf russischem Militärfluglatz – drei Soldaten getötet

+++ 8.25 Uhr: Bei der Explosion auf dem Militärflugplatz Engels, hat es sich scheinbar um einen ukrainischen Drohnenangriff gehandelt. Dabei seien zudem nach russischen Angaben drei Soldaten ums Leben gekommen, wie die dpa unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtet. „Am 26. Dezember um 1.35 Uhr Moskauer Zeit hat die russische Flugabwehr eine ukrainische Drohne in geringer Höhe beim Anflug auf den Militärflugplatz Engels im Gebiet Saratow abgeschossen“. Durch die herabfallenden Splitter seien drei Soldaten getötet worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Medienberichten zufolge wurden zudem vier Personen verletzt. „Die Flugzeugtechnik wurde nicht beschädigt“, betonte die Militärführung. In Engels sind strategische Bomber stationiert, mit deren Raketen Russland die Energie-Infrastruktur der Ukraine zerstört. Die Stadt an der Wolga liegt mehr als 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Es ist nicht die erste Drohnenattacke auf den Flugplatz. Anfang Dezember wurden nach russischen Angaben zwei Flugzeuge bei einem Angriff beschädigt. Die Angriffe gelten als Reaktion auf den russischen Raketenbeschuss.

Update vom Montag, 26. Dezember, 7.08 Uhr: Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf die ukrainische Nachrichtenagentur RBC-Ukraine und das russische Nachrichtenportal Baza von Explosionen auf einem Militärflugplatz in der russischen Region Saratow. Dem Bericht zufolge ertönten auf dem Flugplatz in der Nähe der Stadt Engels in der Nacht zu Montag (26. Dezember) Sirenen, nachdem mindestens eine Explosion zu hören war.

Der Flugplatz ist einer von zwei russischen Luftwaffenstützpunkten, auf denen unter anderem strategische Nuklearbomber stationiert sind. Laut Deutschlandfunk blieb eine offizielle Bestätigung von russischer Seite über einen möglichen Angriff auf russisches Territorium bisher aus.

Ukraine vernichtet russische Kommandostelle - 70 Soldaten außer Gefecht

+++ 20.41 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Militärs ist es den eigenen Streitkräften gelungen, eine russische Kommandostelle nahe Cherson zu vernichten. Der Angriff sei während eines Offizierstreffen erfolgt, so der Generalstab in Kiew. abei seien mindestens 70 Soldaten verwundet worden, die Zahl der Toten stehe zunächst nicht fest.

+++ 19.05 Uhr: Die USA haben Russlands Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, die neuen „Realitäten anzuerkennen“, die der Ukraine-Krieg mit sich brächte. Das sagte US-Außenminister Anthony Blinken in Washington DC. Putin hatte in der vergangenen Woche erstmals das Wort „Krieg“ im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt benutzt. „Als nächsten Schritt fordern wir ihn auf, diesen Krieg zu beenden, in dem er seine Truppen zurückzieht“, so Blinken in Richtung Putin.

Russland mit Verlusten im Ukraine-Krieg: 620 weitere Soldaten tot

Update vom Sonntag, 25. Dezember, 6.23 Uhr: Auch an Heiligabend ging der Angriff Russlands auf die Ukraine ungebremst weiter. Wie die dpa berichtet, sind nach Angaben der örtlichen Behörden bei einem Bombardement auf das Zentrum der südukrainischen Stadt Cherson am Samstag (24. Dezember) 10 Menschen getötet und 55 weitere verletzt worden. Das habe der Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch am Samstagabend im ukrainischen Fernsehen mitgeteilt. Der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte nach dem Angriff auf seinem Telegram-Kanal Fotos von leblosen Menschen im Zentrum der unlängst von der russischen Besatzung befreiten Stadt.

Update vom Samstag, 24. Dezember, 7.38 Uhr: Der Ukraine zufolge hat Russland im Krieg weitere schwere Verluste hinnehmen müssen. Wie die Militärführung in Kiew meldete, seien am Donnerstag (22. Dezember) in der Region Saporischschja zwei Artilleriesysteme zerstört sowie mehr als 70 Soldaten verwundet worden. Außerdem sei bestätigt worden, dass am vergangenen Tag neun russische Drohnen verschiedener Typen abgeschossen wurden.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär greift russische Stützpunkte an

+++ 15.30 Uhr: Das ukrainische Militär meldet Angriffe auf russische Stützpunkte. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigen zudem, dass sie vor drei Tagen eine „Konzentration“ russischer Truppen in der Region Cherson in einiger Entfernung hinter der Frontlinie getroffen hat. Der Angriff erfolgte im Bezirk Skadowsk, nahe der Grenze zur Krim. „Bis zu 140 russische Soldaten wurden verwundet und acht Kamaz-Lastwagen mit Munition zerstört“, teilte das ukrainische Militär mit. Diese Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Verluste für Russland: Ukraine zelebriert Meilenstein

Update vom Freitag, 23. Dezember, 6.50 Uhr: Russland hat in den zehn Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges inzwischen mehr als 100.000 Soldaten im Kampf verloren. Für die Ukraine bedeutet dies einen Meilenstein, den das Land mit einer Lichtprojektion in Kiew zelebrierte. „Die Situation mit Licht hat sich in Kiew verbessert“, schrieb der stellvertretende Leiter des Präsidialamts, Kyrylo Tymoschenko, auf Telegram zu einem Foto, das die Lichtprojektion mit der Aufschrift „100.000“ zeigte.

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Seit mehr als 300 Tagen sind die russischen Invasoren in der Ukraine mittlerweile im Einsatz. Dabei war Präsident Wladimir Putin ursprünglich davon ausgegangen, dass die „militärische Spezialoperation“ rasch wieder beendet sein würde. Doch davon kann schon lange keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Der Ukraine-Krieg läuft für die russischen Streitkräfte geradezu verheerend, ihre Verluste sind exorbitant hoch.

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie problematisch sich die Lage für Russland entwickelt hat. So hat die Zahl der gefallenen russischen Soldaten seit Beginn der Invasion am 24. Februar nach Angaben des ukrainischen Generalstabs inzwischen die Marke von 100.000 überschritten. Dies bedeutet, dass die russischen Streitkräfte jeden Monat durchschnittlich etwa 10.000 getötete Soldaten zu beklagen haben – eine kaum vorstellbare Menge.

Obwohl der Winter die Kampfhandlungen an der Süd- und Ostfront fast zum Stillstand gebracht hat, sind die russischen Verluste noch immer sehr hoch. Grund ist die Schlacht um Bachmut, wo Moskau offenbar wild entschlossen ist, trotz erheblicher Verluste einen weitgehend symbolischen Sieg zu erringen. (cs/spr/cas/vbu mit dpa/AFP)