Russische Militärflieger verletzen offenbar Luftraum über Schweden

Von: Kim Hornickel

Teilen

Ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20 soll in den schwedischen Luftraum eingedrungen sein. (Symbolfoto) © Nikita Shchyukin / AFP

Russische Militärflieger haben erneut den schwedischen Luftraum verletzt – doch dieses Mal während einer Nato-Übung.

Stockholm – Russische Militärflugzeuge sind während einer Nato-Übung in den schwedischen Luftraum eingedrungen. Das berichtet die schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter. Zu dem Zwischenfall ist es offenbar am Donnerstag (9. Juni) gekommen, während der jährlich stattfindenden Marineübung Baltops in der Ostsee. Die Übung wird von der US-Navy organisiert. Gleichzeitig hatte Russland militärische Übungen in Kaliningrad angekündigt.

Bei der Verletzung des schwedischen Luftraums vom Donnerstag seien demnach Aufklärungsflugzeuge des Typ II-20, zusammen mit zwei Kampfjets des Typs Su-27, über das US-Amphibienschiff USS Kearsarge geflogen. Vermutungen einer Quelle des Dagens Nyheter zufolge, könnten die Flieger das Amphibienschiff fotografiert haben. Eine offizielle Bestätigung der Vorfälle gibt es bisher nicht. Dem Dagens Nyheter sagte das Militär nur, dass „im Zusammenhang mit der Übung auch russische Fahrzeuge in der Luft gewesen“ sein sollen.

Ukraine-Konflikt: Russland überfliegt Nato-Übung

Um die Eindringlinge zu vertreiben, hätten schwedische Flugzeuge die Verfolgung aufgenommen. Laut Erik Karlsson, Pressesprecher der schwedischen Militärkräfte, könnten derzeit nur russische Flieger außerhalb der schwedischen Territorialgrenzen bestätigt werden.

Der Zwischenfall während der Nato-Übung ist nicht der erste. Bereits in der Vergangenheit waren russische Flieger in den schwedischen und dänischen Luftraum eingedrungen. Kurz zuvor hatten Schweden und Finnland ihre Pläne, Teil der Nato zu werden, verkündet. Grund dafür ist die Bedrohung seit dem Ukraine-Krieg. Die Beitrittspläne stießen in Russland auf Kritik. (kh)