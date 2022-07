„Die Russen werfen alle ihre Reserven in die Schlacht“: Gouverneur berichtet von Kämpfen

Von: Sandra Kathe, Moritz Serif, Tim Vincent Dicke, Nadja Austel, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Marvin Ziegele, Lucas Maier

Russland startet „massive Raketenangriffe“ am Morgen. Derweil wird eine Analyse zum „Operationstempo“ im Ukraine-Krieg veröffentlicht. der News-Ticker am Freitag, 22. Juli.

Kollaborateure: Mehr als 215 Mitarbeiter in Behörden in der Ukraine unter Geheimdienstverdacht.

Mehr als 215 Mitarbeiter in Behörden in der Ukraine unter Geheimdienstverdacht. Waffen im Atomkraftwerk: Russland verlegt „schwere Ausrüstung“ – Was plant Wladimir Putin?

Russland verlegt „schwere Ausrüstung“ – Was plant Wladimir Putin? Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 09.30 Uhr: Serhij Hajdaj, der Gouverneur der ostukrainischen Region Luhansk, hat auf Telegram von massiven Angriffen der russischen Streitkräfte berichtet. „Die Russen werfen alle ihre Reserven in die Schlacht“, erklärte Hajdaj. Im Laufe des vergangenen Tages sei „fast jedes Dorf und jede Stadt, die der Feind derzeit mit seinen Waffen erreichen kann“, beschossen worden. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 09.00 Uhr: Russische Truppen haben am Freitagmorgen wohl den Süden des Gebiets Dnipropetrowsk mit Raketen angegriffen. Einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent zufolge wurde dabei eine Person getötet und neun weitere verletzt. Es habe sich um „massive Raketenangriffe“ gehandelt erklärte Gouverneur Walentyn Reznichenko dem Bericht zufolge. Die Raketen trafen offenbar gezielt die Stadt Nikopol. Acht weitere Menschen wurden offenbar außerhalb der Stadt Nikopol verletzt. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

In diesem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Handout-Video ist ein russisches Uragan-Mehrfachraketenabwurfsystem (Typ „Hurricane") an Kampfpositionen im Rahmen der russischen Militäroperation in der Ukraine an einem unbekannten Ort zu sehen.

+++ 08.00 Uhr: Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ analysiert in einem Lagebericht, dass Russlands „Operationstempo“ sich nicht wesentlich von dem vor der „strategischen Pause“, welche die Denkfabrik der russischen Armee zuschrieb, unterscheide. Konkret gehe es aktuell um gezielte Bodenangriffe des Militärs im Gebiet Cherson, insbesondere südlich von Bachmut und östlich von Siversk. Die Angaben des Thinktanks sind nicht unabhängig prüfbar.

Update vom Freitag, 22. Juli, 07.00 Uhr: Die ukrainische Korruptionsbehörde identifiziert 215 potenzielle Kollaborateure unter lokalen Abgeordneten und Beamten. Das berichtet The Kyiv Independent. Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention verfügt demnach nach eigenen Angaben über eine Datenbank mit mehr als 1.500 möglichen Mitarbeitern. Die größten Gruppen sind Strafverfolgungsbeamte und Privatpersonen.

Ukraine-News: Lukaschenko warnt Westen vor Atomkrieg

+++ 21.35 Uhr: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat den Westen im Ukrainekrieg zu Verhandlungen aufgefordert – und vor einem Atomkrieg gewarnt. „Wir dürfen nicht weiter gehen, denn dort ist der Abgrund mit einem Atomkrieg“, sagte er laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag. Seine Rolle in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beschrieb er als „friedensstiftend“. Kiew sieht Minsk nicht als neutral in dem Konflikt an, nachdem zu Kriegsbeginn russische Truppen auch von belarussischem Territorium aus die Ukraine angegriffen haben.

+++ 19.00 Uhr: Russland soll die Region Tschernihiw massiv beschossen haben. Wie das Operationskommando Nord der Ukraine auf Facebook angab, haben die russischen Truppen gegen Mitternacht damit begonnen, Ortschaften in dem Gebiet mit Mörsern und Artillerie zu beschießen. Während Russland seine Angriffe zuletzt auf den Osten des Nachbarlandes konzentrierte, liegt die Region Tschernihiw im Norden der Ukraine unweit von Kiew.

In der Stadt Nowhorod-Siwerskyj, in der etwa 13.000 Menschen leben, soll es dabei zehn Explosionen gegeben haben. Mindestens 20 Einschläge habe es außerdem in dem Dorf Mykolajiwka gegeben, in dem die Einwohnerzahl bei etwa 4000 liegt. Verluste ukrainischer Soldaten soll es bei den Angriffen laut dem Operationskommando nicht gegeben haben. Zivile Todesfälle und Zerstörungen werden noch überprüft.

Russland plant nächste Schritte – „Schwere Ausrüstung“ in Atomkraftwerk verlegt

+++ 17.00 Uhr: Die russische Armee hat behauptet, dass sie 120 ausländische Söldner bei einem Luftangriff getötet habe. Neun Kommandoposten in den Gebieten Donezk und Mykolajiw habe man innerhalb der vergangenen 24 Stunden bombardiert, hieß es in einem Lagebericht. Das berichtete unter anderem die staatliche Nachrichteagentur Tass aus Russland. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 16.15 Uhr: Russland plant offenbar bis September 2022 ein Fünftel der Ukraine zu annektieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf anonyme Quellen aus dem Kreml. In den besetzten Gebieten sollen demnach Schein-Referenden abgehalten werden. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 15.30 Uhr: Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat vor einer steigenden Gefahr eines Atomkriegs im Zuge des Ukraine-Konflikts gewarnt. Alle Parteien müssten nun an den Verhandlungstisch zurückkehren: „Wir müssen aufhören und ein Abkommen schließen, um dieses Chaos, diesen Einsatz und den Krieg in der Ukraine zu beenden“, sagte er am Donnerstag. „Wir dürfen nicht weiter gehen.“ Es drohe der „Abgrund eines Atomkriegs“, warnte Lukaschenko. Belarus ein verbündeter Staat Russlands. Wladimir Putin will eigentlich Raketen vom Typ „Iskander“ nach Belarus verlegen, um diese dort mit atomwaffenfähigen Raketen zu bestücken. Dies kommentierte Lukaschenko am Donnerstag allerdings nicht.

+++ 14.30 Uhr: Russische Truppen haben am Donnerstagmorgen die Stadt Charkiw angegriffen. Nach dem Bombardierungen sind bisher zwei Todesfälle bekannt. Die Rettungskräfte sind weiterhin vielerorts in Charkiw mit der Bergung von Verletzten beschäftigt, wie das Nachrichtenportal Nexta berichtet. Dies lässt allerdings nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen verlegen „schwere Ausrüstung“ in Atomkraftwerk

+++ 13.45 Uhr: Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, bringen russische Truppen „schwere militärische Ausrüstung“ in das Kernkraftwerk Saporischschja. Der Bericht verweist auf eine Stellungnahme des ukrainischen Staatsunternehmens Energoatom, das die Kraftwerke betreibt und verwaltet. Teil der russischen Waffenlieferungen soll vor allem Munition und Sprengstoff sein. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Medwedew stellt erneut Souvernität von Ukraine infrage

+++ 12.30 Uhr: Dmitri Medwedew, Ex-Präsident und aktueller Vizechef des russischen Sicherheitsrates, hat abermals die Souveränität der Ukraine infrage gestellt. Medwedew veröffentlichte eine Liste von Aspekten, „an denen Russland nicht schuld ist“. Ein Punkt darauf lautete: „Daran, dass die Ukraine infolge aller Geschehnisse die Reste staatlicher Souveränität verlieren und von der Weltkarte verschwinden könnte.“

+++ 11.45 Uhr: Die russische Regierung verhandelt laut Angaben einer Sprecherin des Außenministeriums nicht mit den USA über eine mögliche Friedenslösung im Ukraine-Krieg. Es habe keinen Kontakt zwischen beiden Ländern in dieser Frage gegeben, sagte die Sprecherin am Donnerstag.

News zum Ukraine-Krieg: „Russland nutzt Ukraine als Testfeld für den Angriff auf weitere Staaten“

Erstmeldung vom Donnerstag, 21. Juli 2022, 07.00 Uhr: Die Streitkräfte aus Russland scheinen im Osten der Ukraine aus ihren militärischen Fehlern zu Beginn des Angriffs auf ihr Nachbarland zu lernen, so zumindest die Bewertung des CIA-Vertreters William Burns. „In gewisser Weise ist das russische Militär in eine komfortablere Lage zurückgewichen – indem es seinen Vorsprung und seine Feuerkraft über große Entfernungen nutzte, um die ukrainischen Ziele auf Distanz zu halten und effektiv zu zerstören und um die Schwachstellen beim Militär, die sie immer noch haben, zu kompensieren“, sagte er bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch (20. Juli) in Colorado, USA.

