Weitere Verluste für Russland: Ukraine greift Kommandoposten an

Von: Teresa Toth, Karolin Schäfer, Nadja Austel, Kilian Bäuml, Nail Akkoyun, Christian Weihrauch

Die Ukraine beschießt weiter Kommandostellen, Unterkünfte und Nachschublager der russischen Besatzer mit Rohr- und Raketenartillerie. Der News-Ticker.

Krieg im Winter: Der Winter verlangsamt den Ukraine-Krieg und legt teilweise den russischen Transport lahm.

Der Winter verlangsamt den Ukraine-Krieg und legt teilweise den russischen Transport lahm. Neue Verluste: Russland verliert 620 Soldaten an einem Tag.

Russland verliert 620 Soldaten an einem Tag. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 14.46 Uhr: Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden neun feindliche Kommandoposten sowie 17 Gebiete, in denen Arbeitskräfte gesammelt werden, eine Artillerieschmiede und zwei Munitionsdepots angegriffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Morgen-Update vom 12. Dezember mit, berichtet das Nachrichtenportal Ukrinform.



Nach Angaben des Generalstabs haben Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte Angriffe im Gebiet Luhansk und Donezk abgewehrt. Der Generalstab teilte ferner mit, dass die Luftwaffe der Verteidigungskräfte 14 Angriffe auf Gebiete mit feindlichen Truppen, Waffen und militärischer Ausrüstung sowie auf Luftabwehrstellungen geflogen hat.

Zahlreiche russische Panzer wurden zerstört. (Symbolbild) © Andriy Andriyenko/Imago

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Update vom 12. Dezember, 9.54 Uhr: Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mitteilte, starben seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 bis zum heutigen Tag (12. Dezember 2022) 94.760 russische Soldaten in der Ukraine. Allein am Vortag sollen mindestens 620 Soldaten getötet worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 94760 (+620 zum Vortag)

94760 (+620 zum Vortag) Flugzeuge: 281 (+0)

281 (+0) Hubschrauber: 264 (+0)

264 (+0) Panzer: 2966 (+24)

2966 (+24) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5928 (+8)

5928 (+8) Artilleriesysteme: 1929 (+1)

1929 (+1) Luftabwehrsysteme: 211 (+0)

211 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 397 (+0)

397 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4540 (+5)

4540 (+5) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1617 (+4)

Die offiziellen Angaben zu den Zahlen von russischer Seite liegen deutlich unter den Angaben der Ukrainer.

Ukraine meldet Angriff auf Hotel mit „Wagner“-Söldnern

Update vom Montag, 12. Dezember, 7:06 Uhr: Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben des Gouverneurs in Luhansk ein Hotel in der Stadt Kadiwka angegriffen, in dem sich Mitglieder der russischen privaten Söldnergruppe „Wagner“ aufhielten. Die Söldnergruppe Wagner ist eine russische paramilitärische Organisation. Bei der Attacke seien viele Mitglieder der Gruppe getötet worden, sagt Serhij Gaidai in einem TV-Interview mit dem ukrainischen Fernsehen. Beim russischen Verteidigungsministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Ukraine mit Luftangriffen gegen russische Ziele

+++20.08 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat eine Reihe von Luftangriffen gegen Ziele in den russisch besetzten Gebieten des Landes bestätigt. Zeitgleich seien seit Samstagabend eine Reihe von Kommandostellen, Unterkünften und Nachschublagern mit Rohr- und Raketenartillerie beschossen worden, heißt es in der Mitteilung der Militärführung in Kiew. Die genauen Ziele wurden jedoch nicht genannt.

Hohe russische Verluste im Ukraine-Krieg

+++17.51 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat die russische Armee große Verluste hinnehmen müssen. Bei einem Angriff der Ukraine auf eine russische Militärbaracke in der russisch kontrollierten Stadt Melitopol (Südostukraine) sind laut ukrainischen Angaben mindestens 200 russische Soldaten gestorben oder verwundet worden. Das berichtet der im Exil lebende Bürgermeister der Stadt, Ivan Fedorov, bei Telegram.

Bei dem Angriff mit Himars-Raketen schlugen mindestens vier Geschosse ein. De Krankenhäuser seien übergelaufen, Opfer hätten auf die naheliegende Krim gebracht werden müssen, schrieb Fedorov.

Verluste für Russland: Russische Truppen in Bakhmut abgewehrt

+++ 15.02 Uhr: Angehörige der 71. separaten Jagdbrigade der ukrainischen Luftangriffstruppen zerschlugen eine russische Sabotage- und Aufklärungsgruppe des Bezirks Bakhmut im Gebiet Donezk, wie das Nachrichtenforum ukrinform berichtet. „Russische Truppen haben eine Sabotage- und Aufklärungsgruppe in der Nähe von Bakhmut eingesetzt, um das Verteidigungssystem der ukrainischen Stellungen zu identifizieren.

Es gelang ihnen jedoch nicht, zu den Stellungen der 71. separaten Jagdbrigade der Luftangriffstruppen vorzudringen. Drohnen entdeckten die Bewegung des Feindes, und der Feind wurde mit präzisem Mörserfeuer getroffen“, teilte der Pressedienst der Luftangriffstruppen auf Telegramm mit.

Verluste für Russland: Marinesoldaten schalten russische Angreifer aus

+++ 13.10 Uhr: Russische Angreifer konnten von den Seestreitkräften der Ukraine erfolgreich abgewehrt werden. Der Pressedienst der Seestreitkräfte der Ukraine teile in einem Facebook-Post mit: „Die Militäreinheiten und Unterabteilungen des Marinekommandos der Ukraine, die Teil der Armeegruppierungen sind, setzten ihre Aufgaben zur Abwehr der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation in vollem Umfang fort. Gestern, am 10. Dezember, haben die Marinesoldaten drei Angreifer ausgeschaltet“, heißt es laut dem Nachrichtenforum ukrinform im Bericht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Verluste: Russisches Kamaz-Fahrzeug beschossen

+++ 11.40 Uhr: Die Mitglieder des Sondereinsatzkommandos „A“ des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SSU) haben ein russisches Kamaz-Fahrzeug mit einem Dutzend russischer Soldaten direkt getroffen, heißt es in einer Mitteilung des Pressedienstes der SSU. Laut dem Nachrichtenforum Ukriform steht im Bericht: „Unsere taktische Gruppe führte Aufklärungsarbeiten durch und entdeckte ein russisches Kamaz-Fahrzeug und seine ‚Passagiere‘.“ Das russische Fahrzeug sei daraufhin beschossen worden.

Verluste für Russland: Fast 95.000 Russen seit Kriegsbeginn getötet

Update vom 11. Dezember, 10.15 Uhr: Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf facebook mitteilte, starben seit Kriegsbeginn am 24. Februar dieses Jahres und dem heutigen Tag rund 94.140 russische Soldaten in der Ukraine. Allein am Vortag sollen mindestens 380 Soldaten getötet worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten: 94140 (+380 zum Vortag)

94140 (+380 zum Vortag) Flugzeuge: 281 (+0)

281 (+0) Hubschrauber: 264 (+0)

264 (+0) Panzer: 2942 (+2)

2942 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5920 (+3)

5920 (+3) Artilleriesysteme: 1928 (+1)

1928 (+1) Luftabwehrsysteme: 211 (+0)

211 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 397 (+0)

397 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4540 (+5)

4540 (+5) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1613 (+10)

Zu den Kampfverlusten Russlands gehören laut der Nachrichtenplattform Ukriform außerdem 2942 Panzer, 5920 gepanzerte Kampffahrzeuge, 1928 Artilleriesysteme, 397 Mehrfachraketenabschuss-Systeme, 211 Flugabwehrsysteme, 281 Flugzeuge, 264 Hubschrauber, 4540 Kraftfahrzeuge und Treibstofftanks, 16 Kriegsschiffe/Boote, 1613 unbemannte Luftfahrzeuge, 167 Spezialeinheiten. Insgesamt wurden 592 russische Marschflugkörper abgeschossen. Da ein Ende des Krieges bisher nicht in Sicht ist, werden sich die Zahlen wahrscheinlich noch weiter erhöhen.

Verluste für Russland: Ukrainische Artillerie zerstört militärische Ausrüstung

+++ 18 Uhr: Russland hat erneut Verluste im Ukraine-Krieg erfahren. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs seien am Freitag (09. Dezember) Befehlsstellen sowie russische Truppen und deren Ausrüstung angegriffen worden. Ukrainische Artillerieeinheiten hätten insgesamt „vier Befehlsstellen und fünf Ansammlungen von Truppen, Waffen und militärische Ausrüstung der Besatzer getroffen“, meldete der Generalstab bei Facebook. Zudem seien russische Angriffe bei 13 Siedlungen abgewehrt worden.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russische Soldaten „zusammengebrochen“

+++ 16.03 Uhr: Nach der Vertreibung der russischen Truppen aus dem Gebiet Charkiw hat die Ukraine dort weiterhin die Initiative. Wie ein Beamter einer ukrainischen Brigade nun in einem Interview mit Kyiv Independent erklärt, seien russischen Streitkräfte in Charkiw unter dem Druck der ukrainischen Truppen „zusammengebrochen“, da sie ihre Frontlinie in der Region über Hunderte von Kilometern positioniert und keine zweite oder dritte Verteidigungslinie aufgebaut hatten.

Vor allem in der Hochburg Wowtschansk sollen die russischen Soldaten keine grundlegenden Verteidigungsmaßnahmen ergriffen haben. Ein entscheidender Vorteil soll zudem darin gelegen haben, dass viele der Soldaten der ukrainischen Brigade aus der Region stammten und die Städte und Dörfer, die sie befreien wollten, persönlich kannten.

Russland verliert zunehmend Gebiete – nur noch 18 Prozent unter Kontrolle

+++ 11.50 Uhr: Die Ukraine hat bislang 54 Prozent russisch besetzter Gebiete zurückerobert – das geht aus Berechnungen britischer Experten hervor. Nachdem sich die russische Armee bereits im Frühjahr aus den Gebieten nördlich und nordöstlich der Hauptstadt Kiew zurückgezogen hatte, gelang es den ukrainischen Streitkräften zuletzt, erst im Raum Charkiw und schließlich auch auf breiter Fläche im Donbass vorzurücken.

Auch in der Region Cherson musste Russland die Gebiete westlich des Flusses Dnepr aufgeben. Russland behält bislang jedoch noch 18 Prozent der ukrainischen Gebiete unter Kontrolle, so das britische Verteidigungsministerium.

Ukrainische Luftwaffe wehrt russische Drohnen in mehreren Gebieten ab

+++ 10.45 Uhr: In der Nacht zum Samstag (10. Dezember) hat die ukrainische Luftwaffe 10 von 15 russischen Kamikaze-Drohnen abgeschossen. Auf Facebook berichtete das Militär, Russland habe die Ukraine erneut mit iranischen Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed-136 in den Regionen Cherson, Mykolajew und Odessa versucht anzugreifen.

Zu Schäden durch die übrigen fünf Drohnen äußerte sich die Luftwaffe nicht. Nachdem das russische Militär sein Arsenal der aus dem Iran importierten Drohnen zuletzt aufgebraucht hatte, scheint es nun über neue Geräte zu verfügen.

Russland verliert im Ukraine-Krieg hunderte weitere Soldaten

Russland verliert im Ukraine-Krieg „zahlreiche Elitesoldaten“

+++ 07.30 Uhr: Das russische Militär hat während seiner neunmonatigen Invasion in der Ukraine nachweislich mehr als 10.000 Tote zu beklagen. Dies geht aus einer von der BBC und dem unabhängigen russischen Nachrichtenportal MediaZone durchgeführten Untersuchung hervor, die am Freitag (9. Dezember) veröffentlicht wurde.

Unter den exakt 10.002 toten Soldaten, die in der Untersuchung identifiziert wurden, befänden sich demnach „zahlreiche Elitesoldaten der russischen Luftlandeeinheiten, über hundert Kampfpiloten und 430 Rekruten“, die der Kreml im Oktober zur Verstärkung der Truppen in der Ukraine einberufen hatte. Der BBC zufolge dürfte die tatsächliche Zahl der Todesopfer in dem Konflikt weitaus höher sein als die in der Untersuchung ermittelte.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert weiter an „Mannstärke“

+++ 21.15 Uhr: Nach Informationen des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte vom heutigen Freitagabend (9. Dezember) wurden im Gebiet Luhansk fünfzig verletzte russische Söldner in ein Krankenhaus gebracht. Der Feind verliere somit weiter an „Mannstärke“.

Zudem habe die ukrainische Luftverteidigung den jüngsten russischen Raketenangriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur wirksamer abgewehrt als zuvor. Das berichtet Wolodymyr Kudrytskyi, Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers Ukrenergo, gegenüber Ukrinform.

„70 schwere Raketen waren auf unser Stromnetz gerichtet. Die wichtigsten Umspannwerke und Kraftwerke, die von Ukrenergo betrieben werden, wurden beschädigt“, so Kudrytskyi. Das Energiesystem sei jedoch dank der „hervorragende Arbeit der ukrainischen Luftverteidigungskräfte“ anschließend „recht schnell in einen stabilen Betriebsmodus übergegangen“.

Russland erleidet weiter Verluste: Wagner-Söldner gefangen genommen

+++ 17.55 Uhr: Geheimdienstmitarbeiter ihrer Einheiten haben in der Nähe der Stadt Awdijiwka [Gebiet Donezk] einen Kämpfer der Wagner-Gruppe gefangen genommen, wie die ukrainische Nationalgarde mitteilt.

Ihre Einheiten hätten nach intensiven Kämpfen zudem zwei Panzer, vier Schützenpanzer, ein selbstfahrendes Artilleriesystem sowie das militärische Personal an der Bachmut-Front erfolgreich zerstört. Knapp 200 Schießeinsätze gegen russische Truppen und technische Ausrüstung an den Fronten von Charkiw, Bachmut und Saporischschja seien erfolgreich verlaufen.

Russische Fabrik im Ukraine-Krieg in Brand geraten

+++ 16.45 Uhr: In der russischen Stadt Barnaul brach in einer Fabrik, die Reifen für Flugzeuge und militärische Ausrüstung herstellt, ein Feuer gegen 5 Uhr aus. Das berichtet die russische Zeitung Kommersant. Um 10 Uhr meldeten die Feuerwehrleute vor Ort, dass sie das Feuer auf eine Fläche von 1000 Quadratmetern eingrenzen konnten.

110 Personen und 33 Geräte seien an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Drei Personen mussten laut Kommersant aus dem brennenden Fabrikgebäude gerettet werden. Sie seien nicht verletzt, und es wurden keine Todesopfer gemeldet.

Russische Luftwaffe verlegt Bomber im Ukraine-Krieg

+++ 15.15 Uhr: Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, berichtete in einer Nachrichtensendung, dass die russische Luftwaffe strategische Langstreckenflugzeuge verlegt. Satellitenbilder zeigten, dass seit den Explosionen auf russischen Flugplätzen am 5. Dezember bis zu zehn Tu-22M-Bomber vom Militärflugplatz in der Oblast Rjasan, Russland, verschwunden sind. „Sie haben ihre strategischen Langstreckenflugzeuge, wo immer möglich, an Orte verlegt, wo sie gewartet werden können, wo es geeignete Landebahnen gibt, die sie nutzen können“, so Ihnat.

Das russische Verteidigungsministerium hatte laut Bericht der Ukrainska Pravda erklärt, die Angriffe auf den Militärflugplatz seien vom „Kiewer Regime“ ausgeführt worden. Die Ukraine hat offiziell bislang keine Verantwortung für die Angriffe übernommen. Der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst kommentierte jedoch, dass alles, was auf russischem Hoheitsgebiet geschah, „in der Verantwortung des Aggressorstaates“ lag.

Im Ukraine-Krieg erleidet Russland schwere Verluste: 3800 Luftangriffe

+++ 12.20 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat seit Beginn des Krieges nach eigenen Angaben bereits mehr als 3800 Luftangriffe auf russische Stellungen, Ausrüstung und Munitionsdepots durchgeführt.

„Unsere Piloten führen jeden Tag Angriffe durch, hindern den Feind daran, sich auszuruhen, und helfen unseren Bodentruppen und anderen Verteidigungskräften, in bestimmte Richtungen vorzustoßen und die Verteidigung auch in bestimmten Richtungen zu halten. Das geschieht jeden Tag. Die Luftwaffe hat bereits mehr als 3800 Gruppen-Luftangriffe auf feindliche Stellungen, Ausrüstung, Truppenansammlungen, Munitionsdepots usw. geflogen. Das passiert wirklich jeden Tag“, sagte Jurij Ihnat, Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, während einer landesweiten Fernsehübertragung.

Russland erleidet weiterhin schwere Verluste

+++ 11.25 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der Ukraine erleiden die russischen Truppen weiterhin schwere Verluste. Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben feindliche Stellungen bei Berdiansk, Tokmak, Melitopol, Polohy, Enerhodar, Dniprorudne und Wasyliwka in der Region Saporischschja unter Beschuss genommen. Drei Munitionsdepots und 20 militärische Ausrüstungseinheiten wurden dabei angeblich zerstört. Das von den Russen als Militärkrankenhaus genutzte Tokmak Anti-Tuberkulose Dispensary soll „voll mit verletzten russischen Militärs“ sein, so der Generalstab auf Telegram. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russische Verluste: 240 russische Soldaten verwundet

+++ 9.20 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden hat das ukrainische Militär nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte elf Gebiete angegriffen, in denen sich russisches Personal, Waffen und militärische Ausrüstung konzentriert haben. Der Generalstab bestätigte auch, dass das ukrainische Militär am 7. Dezember russische Stellungen in der Nähe der Städte Berdiansk, Tokmak, Melitopol, Enerhodar, Dniprorudne, Polohy und Vasylivka in der Oblast Saporischschja beschossen hat, wodurch 240 russische Soldaten verwundet wurden.

Verluste für Russland: Russische Soldaten haben die Möglichkeit, sich zu ergeben

Update vom Freitag, 09. Dezember, 06.50 Uhr: Die Ukraine bietet russischen Soldaten an, sich zu ergeben. Soldaten, die nicht gegen die Ukraine kämpfen möchten, können sich unter einer Hotline melden. Diese Möglichkeit gibt es seit September. Der britische Sender BBC berichtet, dass 3500 russischen Soldaten seitdem das Projekt mit dem Namen „I want to live“ (dt. „Ich möchte leben“) kontaktiert haben.

Besonders nach dem Rückzug aus Cherson soll die Zahl derjenigen, die sich melden, gestiegen sein. „Dieses Projekt wurde geschaffen, damit ihr Leben garantiert ist, wenn sie sich freiwillig ergeben“, sagte Vitalii Matviyenko, der Leiter von „I want to live“.

Verluste im Ukraine-Krieg: Kiew plant neue Offensive gegen Russland

Erstmeldung vom 8. Dezember: Kiew – In den vergangenen Wochen hat die russische Armee im Ukraine-Krieg keine größeren Gebietsgewinne gemeldet. Stattdessen verzeichnet Russland immer wieder herbe Verluste. Gleichzeitig bereiten sich die Streitkräfte der Ukraine auf eine Gegenoffensive vor.

Als Reaktion auf den nächtlichen Beschuss von Mittwoch auf Donnerstag planen die ukrainischen Verteidiger eine Reihe von Gegenmaßnahmen. Russland soll nach ukrainischen Angaben die Stadt Mykolajiw im Süden des Landes beschossen haben, berichtete ukrinform.de.

Verluste im Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee wehrt Luftangriffe ab

Die Angreifer „haben Mykolajiw erneut angegriffen“, teilte Vitalii Kim, Gouverneur der gleichnamigen Oblast, über Telegram mit. „Es gab fast einen Monat lang keinen Beschuss“, hieß es weiter. Die Stadt soll von mehreren S-300-Raketen getroffen worden sein.

In anderen Regionen konnte Kiew am Mittwoch (8. Dezember) mehrere russische Angriffe abwehren. Russland soll sieben Raketen- und 16 Luftangriffe sowie 40 Beschüsse mit Mehrfachraketenwerfern verübt haben, hieß es nach Angaben des ukrainischen Generalstabs – allerdings ohne Erfolg. Die Angriffe in den Regionen Charkiw, Luhansk und Donezk konnten abgewehrt werden. (kas/nak mit dpa)