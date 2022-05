Russland wechselt Strategie im Ukraine-Krieg – Luftwaffe bekommt neue Aufgaben

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Im Ukraine-Krieg spitzt sich die Lage im Osten des Landes weiter zu. Offenbar will Russland vermehrt auf Luftangriffe setzen.

Die russische Luftwaffe will sich im Ukraine-Krieg auf den Osten des Landes konzentrieren.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine droht, sich auszuweiten. Der Kreml bereitet sich offenbar auch auf einen Konflikt mit der Nato vor.

Alles zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in unserem aktuellen News-Ticker.

Moskau/Donezk – Steht Russland vor einem Kurswechsel im Ukraine-Krieg? Nach wie vor können die russischen Streitkräfte Analystinnen und Analysten zufolge keine Luftüberlegenheit im Osten der Ukraine gewinnen. Gegenüber der Onlinezeitung Moscow Times berichteten sie, dass russische Piloten „weitgehend risikoscheu“ in den Luftkampf gegangen sind und lieber Bodenziele mit Langstreckenraketen attackierten.

Doch angesichts der schwindenden Bestände an Präzisionsraketen, des Mangels an Infanterie und des Drucks, unter dem der Kreml und Präsident Wladimir Putin stehen, wird Moskau in den kommenden Wochen wahrscheinlich verstärkt auf Luftangriffe setzen. „Russland war mit dem Einsatz von taktischen Luftangriffen in diesem Konflikt sehr zurückhaltend. Ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie einen anderen Ansatz verfolgen“, sagte Dara Massicott, eine leitende Politikforscherin der amerikanischen „Rand Corporation“, der Moscow Times.

Ukraine-News: Russland erleidet schwere Verluste

Die bisherige Bilanz der russischen Armee liest sich verheerend: Obwohl die Flugzeugflotte zu Beginn des Ukraine-Kriegs etwa 15-mal so groß wie die der Ukraine war, fliegen ukrainische Flugzeuge noch immer Einsätze – und das mit Erfolg. „Kampfflugzeuge, Bomber und Angriffsflugzeuge der Luftstreitkräfte erfüllen weiterhin Aufgaben im ukrainischen Luftraum“, erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium letzte Woche in einer Erklärung.

Ukraine-News: Russische Piloten „nicht so gut, wie wir dachten“

Dass es Russland nicht gelungen ist, die ukrainische Luftwaffe zu überwältigen, ist nach Ansicht von Expertinnen und Experten auf mangelnde Organisation sowie operative Inkompetenz zurückzuführen. „Auf der Ebene der einzelnen Piloten sind die Russen nicht so gut, wie wir dachten“, sagte Robert Bell, ein ehemaliger Nato-Beamter und Professor am Georgia Tech Institute. Anstatt, wie im Krieg üblich, komplexe Luftoperationen mit vielen Flugzeugen durchzuführen, wurden russische Jets zumeist höchstens zu zweit gesehen, die darüber hinaus in niedriger Höhe und bei Nacht flogen.

Nachdem im April der Versuch missglückte, Kiew einzunehmen, konzentrieren sich die russischen Truppen inzwischen auf die rund 480 Kilometer langen Front im Osten der Ukraine. Moskaus neue Strategie wird seitdem besonders deutlich: Seit der Verlagerung in den Osten sind die russischen Luftangriffe um über 150 Prozent, auf etwa 300 pro Tag, gestiegen. Dies erklärte Sam Cranny-Evans, Militäranalyst der britischen Denkfabrik Royal United Services Institute, im Gespräch mit der Moscow Times.

News zum Ukraine-Krieg: Russland konzentriert sich mit Luftangriffen auf den Osten

Bemerkbar macht sich der neue Kurs in der schwer beschädigten Hafenstadt Mariupol sowie in der Stadt Charkiw im Nordosten, in der jüngste Angriffe für großflächige Zerstörungen sorgten. Im Internet kursieren zahlreiche Amateuraufnahmen, die zeigen sollen, wie russische Jets in niedriger Höhe über dem Donbass operierten. Solche Einsätze in der Ukraine soll das russische Militär allerdings auf Gebiete beschränken, die in der Nähe des von Russland kontrollierten Luftraums liegen.

Eine Erklärung für die russische Zurückhaltung könnte die große Menge an Kurzstrecken-Luftabwehrraketen sein, die den ukrainischen Streitkräften seit Beginn der Invasion von westlichen Ländern geliefert wurden. „Die Russen könnten sich an ihre Erfahrungen in Afghanistan erinnern, wo die Stinger-Rakete ihnen die Vorherrschaft in der Luft genommen hat“, sagte James Lewis, Analyst am Strategic and International Studies Institute in Washington, der Moscow Times.

Laut dem Geheimdienstbllog Oryx, der die militärischen Verluste Russlands anhand offener Quellen verfolgt, haben ukrainische Truppen seit Kriegsbeginn mindestens 26 russische Kampfflugzeuge und 39 Hubschrauber zerstört. Doch auch wenn die Abschüsse für die ukrainische Moral von Bedeutung sein mag, dürften die Verluste der russischen Armee nur wenig anhaben. Denn laut einem Bericht des Center for Naval Analysis verfügt Russland nicht nur über Hunderte von Kampfflugzeugen, sondern auch über 122 SU-34-Bomber und 360 Kampfhubschrauber, die Flugabwehr- und Panzerabwehrraketen tragen können.

Ein SU-34-Bomber der russischen Armee. Die Kampfjets könnten künftig vermehrt im Ukraine-Krieg eingesetzt werden. (Archivfoto) © Erik Romanenko/Imago Images

Ukraine-News: Spekuliert Russland auf einen militärischen Konflikt mit der Nato?

Warum Russland einen Großteil seiner Luftstreitkräfte zurückhält, ist unklar. Einige Expertinnen und Experten vermuten aber, dass die Kampfjets und Hubschrauber für den Fall einer militärischen Eskalation mit der Nato aufbewahrt werden. Da die russischen Vorräte an Präzisionsmunition jedoch schwinden, wird die Luftwaffe künftig eine aggressivere Taktik anwenden und ungelenkte Raketen einsetzen müssen – und damit auch eigene Flugzeuge sowie Pilotenleben riskieren.

„Die Vorgehensweise, die wir sehen werden, ist die gleiche wie in Syrien, wo die meisten Waffen ungelenkt waren“, prognostizierte die Analystin Dara Massicot. Der neue Befehlshaber der russischen Militäroperation im Osten der Ukraine, Alexander Dwornikow, erhielt einst den Spitznamen „Schlächter von Syrien“, da er während der russischen Militärintervention zur Stützung des Assad-Regimes ein solches Vorgehen in zivilen Gebieten des Landes genehmigt hatte.

Die aggressiven Manöver werden wahrscheinlich nicht nur mehr zivile Todesopfer fordern, sondern auch eine höhere Zermürbungsrate für die russische Luftwaffe und eine größere Zerstörung auf ukrainischem Boden bedeuten. „Es wird viel mehr Städte geben, die wie Mariupol aussehen werden“, prognostizierte Massicot. (nak)