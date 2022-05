Ukraine-Krieg: Auffällige Truppenbewegungen – Russland startet wohl neue Offensive

Von: Tobias Utz

Die militärische Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich immer weiter zu: der News-Ticker zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine am Donnerstag, 26. Mai.

Heftige Kämpfe zwischen Russland und Ukraine um Industriestadt Sjewjerodonezk im Donbass

Russland verzeichnet schwere Verluste im Ukraine-Krieg

+++ 05.45 Uhr: Das ukrainische Militär berichtet von einem Großangriff Russlands auf den Donbass. „Die Besatzer beschossen mehr als 40 Städte in den Regionen Donezk und Luhansk und zerstörten oder beschädigten 47 zivile Einrichtungen, darunter 38 Häuser und eine Schule. Infolge dieses Beschusses starben fünf Zivilisten und 12 wurden verwundet“, teilen die ukrainischen Streitkräfte am Donnerstagmorgen auf Facebook mit. Die ukrainische Armee habe zehn feindliche Angriffe abgewehrt, vier Panzer und vier Drohnen zerstört und 62 „feindliche Soldaten“ getötet.

Laut Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seien die russischen Truppen in einigen Teilen des Donbass „zahlenmäßig weit überlegen“. Selenskyj hatte am Mittwochabend unter anderem deshalb neue Waffenlieferungen gefordert. Die Angaben des ukrainischen Militärs lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Russland bereitet wohl schnelle Bodenoffensive vor

Erstmeldung am Donnerstag, 26. Mai, 05.00 Uhr: Kiew/Moskau – Die russische Armee bereitet sich offenbar auf eine Schlacht um die Stadt Sjewjerodonezk, im Westen des Region Luhansk, vor. Der Oblast liegt im ostukrainischen Donbass, wo Russland seit Tagen Truppen für eine erneute Offensive zusammenzieht.

Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ analysiert im Lagebericht am Donnerstagmorgen (26. Mai), dass derzeit auffällige Truppenbewegungen um Sjewjerodonezk zu beobachten seien. Es sei möglich, dass Russland die Stadt angreife, bevor man die ukrainischen Kommunikationslinien am Boden abschneide – was als militärische Vorgehensweise offenbar gängig wäre. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Bezug auf das Institut.

Der schnelle Angriff auf Sjewjerodonezk erfolge demnach wohl, um das „Tempo beizubehalten, nachdem es einen beträchtlichen Teil seines Personals, seiner Artillerie, seiner Flugzeuge und seiner Logistik an die Front geschickt hat“, analysiert das ISW. Russland musste bisher schwere Verluste im Ukraine-Krieg hinnehmen. Der ukrainische Generalstab geht mittlerweile von fast 30.000 Soldaten aus, die gefallen sind. Der Kreml nennt dazu logischerweise deutlich niedrigere Zahlen.

Ein Angehöriger der Volksmiliz der Volksrepublik Luhansk richtet sein Gewehr an der Frontlinie außerhalb der Stadt Sjewjerodonezk . © Alexander Reka / Imago Images

