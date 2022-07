EU ebnet Russland Weg nach Kaliningrad – Erdogan droht mit neuer Nato-Blockade

Ukraine-Krieg: Russland will wohl Lyssytschansk einkreisen – Neues Massengrab entdeckt

Von: Tobias Utz, Marvin Ziegele

Teilen

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu – militärisch, diplomatisch und humanitär: der News-Ticker am Freitag, 1. Juli.

+++ 11.00 Uhr: In der Hafenstadt Mariupol wurde offenbar ein neues Massengrab entdeckt. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta unter Berufung auf Petro Andryushchenko, ein Berater des Bürgermeisters. In dem Grab befinden sich demnach mehr als 100 Leichen. Dies ist nicht unabhängig prüfbar.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 09.45 Uhr: Die russische Armee muss zahlreiche Verluste hinnehmen. Im Lagebericht des ukrainischen Generalstabs heißt es, dass mittlerweile 35.750 Soldaten seit Beginn der Invasion Ende Februar gefallen seien. Auch auf der Führungsebene gibt es derweil Verluste zu beklagen. Einem Bericht von The Independent zufolge soll bereits der 57. Oberst getötet worden sein. Dabei handelt es sich offenbar um Pawel Kisljakow. Der 40-Jährige wurde laut dem Bericht am Donnerstag (30. Juni) in Moskau beigesetzt. Kisljakow war Kommandeur der russischen Fallschirmjäger.

News zum Ukraine-Krieg: Russland nimmt Kleinstadt ein – und will Lyssytschansk weiter belagern

+++ 09.00 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium berichtet mit Bezug auf geheimdienstliche Informationen, dass russische Truppen die Stadt Prywillja im Norden der Region Luhansk eingenommen haben. Dabei handelt es sich um eine Kleinstadt, mit lediglich 7600 Einwohnerinnen und Einwohnern. Deutlich wichtiger ist aus strategischer Perspektive die dortige Ölraffinerie. Um das Gelände gibt es laut der Einschätzung aus Großbritannien aktuell schwere Gefechte. Prywillja liegt nahe der Großstadt Lyssytschansk, die laut Angaben der regionalen Militärverwaltung von einem russischen Einschluss bedroht ist. Seit Tagen werde die Stadt belagert, hieß es mehrfach. Die Angaben des britischen Verteidigungsministeriums lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ein Panzer der ukrainischen Armee nahe Lyssytschansk. © Madeleine Kelly / Imago Images

News zum Ukraine-Krieg: Russische Raketenangriffe treffen Wohngebiete bei Odessa

+++ 08.00 Uhr: Bei Raketenangriffen auf die Stadt Bilhorod-Dnistrovsky in der Region Odessa wurden mindestens 17 Menschen getötet. Der Sprecher der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, teilte auf Telegram mit, dass drei Geschosse in einer Wohnsiedlung einschlugen. Unter anderem sei ein Freizeitheim getroffen worden. Die Lage vor Ort ist chaotisch, die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Ein Video, das vom Nachrichtenportal Nexta veröffentlicht wurde, zeigt den Ausmaß des Schadens. Das Wohngebiet gleicht einem Trümmerfeld.

Update vom Freitag, 1, Juli 2022, 06.15 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude in der südukrainischen Region Odessa sind nach ukrainischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet worden. Die ukrainischen Rettungsdienste sprachen am Freitag von 14 Toten und 30 Verletzten. Unter den Verletzten seien drei Kinder. Die Rettungsarbeiten würden andauern, sie würden aber durch ein Feuer erschwert.

Der Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, hatte zuvor erklärt, von der Rakete sei ein neunstöckiges Wohnhaus in der Gegend von Bilhorod-Dnistrowsky rund 80 Kilometer südlich der Hafenstadt Odessa getroffen worden. Demnach wurde die Rakete von einem über dem Schwarzen Meer fliegenden Flugzeug aus abgefeuert.



Nach ukrainischen Angaben wurde das Wohngebäude durch den Angriff teilweise zerstört. Die Rettungskräfte hatten zunächst von sechs Toten und sieben Verletzten gesprochen. Später stieg die Zahl der Toten auf zehn und dann auf 14.

EU ebnet Russland Weg nach Kaliningrad – Erdogan droht mit neuer Nato-Blockade

+++ 23.00 Uhr: Die Europäische Union hat Russland offenbar den Transport von Gütern in die Exklave Kaliningrad gewährt. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Dem Bericht zufolge hat sich die EU-Kommission auf ein Papier geeinigt, wonach Russland geringe Mengen liefern dürfe. Litauen hatte Mitte Juni den Transit per Schienenverkehr von Waren über das eigene Territorium nach Kaliningrad verboten. Der Kreml bezeichnete dies im Nachgang als „illegal“. Nun gab es offenbar einen diplomatischen Schritt der EU auf Russland zu.

Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei. © Manu Fernandez/dpa

+++ 22.00 Uhr: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat erneut mit einer Blockade der Nato-Erweiterungspläne gedroht. Falls Finnland und Schweden nicht die Bedingungen erfüllen, werde er den Ratifizierungsprozess im türkischen Parlament aufhalten, sagte Erdogan am Donnerstagabend. Erdogan hatte zuvor die Auslieferung von 33 „Terror“-Verdächtigen aus beiden Ländern gefordert. Schweden und Finnland reagierten relativ kühl auf die Drohung aus der Türkei. Schwedens Justizminister Morgan Johannson erklärte, das seien Fälle für die „unabhängige“ Justiz in seinem Land. Das finnische Justizministerium ließ verlauten, dass es keine „neuen“ Auslieferungsersuche aus der Türkei gegeben habe.

+++ 19.30 Uhr: Dass die russischen Streitkräfte keinen Stützpunkt mehr in der äußersten nordwestlichen Hälfte des Schwarzen Meeres hätten, sei laut der britischen BBC ein großer Sieg für die Ukraine. Kiew sei jedoch noch weit davon entfernt, seine Getreideschiffe von Odessa aus losschicken zu können.

Ukraine-Krieg: Schlangeninsel laut CNN schwer zu verteidigen

Die wahrscheinliche Erklärung dafür, dass die Ukraine die Schlangeninsel zurückerobern konnte, sei laut BBC, dass die Insel sehr schwer zu verteidigen ist. Jedes Mal, wenn Russland in den letzten Monaten versucht habe, seine Verteidigungsanlagen zu verstärken, hätten die Ukrainer einen Angriff gestartet. Dabei hätten sie dem US-Sender CNN zufolge auch verstärkt Drohnen eingesetzt. Auch Kiew würde sich schwer tun, die Insel zu verteidigen, aber vielleicht sei das künftig gar nicht mehr nötig, so die BBC weiter.

Ukraine-Krieg: „Verdeckte Mobilisierung“ in Belarus – Russland schickt U-Boote in „Kampfbereitschaft“

+++ 18.25 Uhr: Russland setzt den Raketenangriff auf ukrainische Städte offenbar fort. Die Behörden der Stadt Mykolajiw melden, dass bei einem Angriff auf ein Wohngebiet mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen seien. Sechs weitere Personen seien zum Teil schwer verletzt.

+++ 15.45 Uhr: In Belarus findet laut Angaben des ukrainischen Generalstabs aktuell eine „verdeckte Mobilisierung“ statt. Das berichten auch verschiedene Lokalmedien, unter anderem das Nachrichtenportal Zerkalo. Demnach wurden in diversen Regionen in Belarus zahlreiche Einberufungsbefehle verschickt. Die Aufforderung, sich bei der Truppe zu melden, seien auch an Personen gegangen, die zuvor als wehruntauglich eingestuft worden seien. Es sei zudem mit Strafen gedroht worden, sollte die Vorladung ignoriert werden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 14.00 Uhr: Die ukrainische Armee berichtet, dass ein Dorf im Oblast Cherson befreit wurde. Die 60. Infanteriebrigade habe eine „erfolgreiche Offensive“ durchgeführt, hieß es am Donnerstagmittag. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent hat sie veröffentlicht.

+++ 13.00 Uhr: Russland hält laut Angaben des Verteidigungsministeriums aktuell Tausende ukrainische Soldaten als Kriegsgefangene fest. Die Zahl ukrainischer Militärs, die gefangen genommen worden seien oder sich ergeben hätten, liege bei „mehr als 6000“, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Donnerstag. Er bestätigte außerdem, dass am Vortag im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine jeweils 144 Streitkräfte beider Seiten befreit worden seien. Die Ukraine gibt indes die Zahl der seit Kriegsbeginn getöteten russischen Soldaten mit 35.600 an. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 11.45 Uhr: Russland hat offenbar fünf U-Boote vom Hafen der Stadt Sewastopol ins Schwarze Meer geschickt. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Verweis auf einen Bericht der Mediengruppe Krym Realii. Vier der fünf U-Boote seien in „Kampfbereitschaft“. Möglicherweise steht die Maßnahme der russischen Armee im Zusammenhang mit der Eroberung der Schlangeninsel durch ukrainische Streitkräfte (s. Update v. 11.00 Uhr). Die Angaben sind allerdings nicht unabhängig prüfbar.

+++ 11.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat die Rückeroberung der Schlangeninsel im Schwarzen Meer bekannt gegeben. „Es befinden sich keine Russen mehr auf der Schlangeninsel. Die ukrainischen Streitkräfte haben eine brillante Operation durchgeführt“, erklärte Generalstabschef Andrej Yermak. Aus Russland hieß es dazu, dass sich die Streitkräfte zurückgezogen hätten. „Heute hat das russische Militär als Zeichen des guten Willens seine Aufgaben abgeschlossen und die dort stationierte Garnison abgezogen“, vermeldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 10.15 Uhr: Laut einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums konzentrieren sich die ukrainischen Truppen nach dem Rückzug aus Sjewjerodonezk nun auf die Verteidigung der strategisch wichtigen Stadt Lyssytschansk. Ein zentraler Aspekt dessen dürfte demnach der Kampf um die örtliche Ölraffinerie sein, heißt es im Lagebericht, der auf Geheimdienstinformationen basiert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Offenbar Luftabwehrsysteme auf Schlangeninsel zerstört

+++ 09.30 Uhr: Die ukrainische Armee hat laut eigenen Angaben russische Luftabwehrsysteme und Haubitzen auf der Schlangeninsel zerstört. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf das Einsatzkommando „Süd“. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: US-Geheimdienst mit „düsterer“ Prognose

+++ 08.30 Uhr: Der US-Geheimdienst hat eine neue Einschätzung zum weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs abgegeben. Russland hat demnach wohl noch weitgehende Ambitionen für die Ukraine. US-Geheimdienstkoordinatorin, Avril Haines, erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der russische Präsident Wladimir Putin sein Ziel, den größten Teil der Ukraine einzunehmen, nicht geändert habe.

Es gebe drei Szenarien für den kurzfristigen weiteren Kriegsverlauf: einen zermürbenden Konflikt, in dem Russland nur schrittweise Fortschritte, aber keinen Durchbruch erzielt, einen größeren russischen Durchbruch oder kleine Fortschritte der Ukraine in der Südukraine bei gleichzeitiger Stabilisierung der Frontlinie. „Kurz gesagt, das Bild bleibt ziemlich düster“, betonte Haines. Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ gab in einer Analyse an, dass Putin sich wohl nicht mit den bisherigen Gebietsgewinnen zufrieden gebe. Die russischen Streitkräfte würden weiterhin offensive Operationen nördlich von Charkiw durchführen, was darauf hindeute, dass der Kreml territoriale Ambitionen jenseits des Donbass habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland setzt weiter auf Artilleriebeschuss im Donbass

Erstmeldung vom Donnerstag, 30. Juni, 06.30 Uhr: Kiew – Das russische Militär setzt im Industriegebiet Donbass auf massiven Artilleriebeschuss, um ukrainische Stellungen zu schwächen. Die ukrainische Artillerie ist trotz einiger eintreffender moderner Geschütze aus dem Westen unterlegen. Aktuell wird um die Stadt Lyssytschansk gekämpft, aus dem benachbarten Sjewjerodonezk zogen sich die ukrainischen Truppen zurück.

Der bisherige Druck im Ukraine-Krieg auf Russland reiche nicht aus, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und verwies darauf, dass allein am Mittwoch zehn russische Raketen auf die ukrainische Stadt Mikolajiw abgefeuert worden seien. „Und alle waren auf zivile Ziele gerichtet“, sagte er.

News zum Ukraine-Krieg: Austausch von 300 Gefangenen

Die ukrainische Armee und die russische Seite haben in den vergangenen 24 Stunden nach eigenen Angaben insgesamt knapp 300 Gefangene ausgetauscht. Das wäre der größte Gefangenenaustausch seit Beginn des Krieges. In die Ukraine seien dabei 144 Menschen zurückgekehrt, sagte Selenskyj. Der älteste sei 65 Jahre alt und der jüngste 19.

Unter den freigelassenen ukrainischen Soldaten seien auch 95 Kämpfer, die bis vor einigen Wochen das schwer umkämpfte Stahlwerk Azovstal in der mittlerweile von den Russen eroberten Hafenstadt Mariupol verteidigten. Nach ukrainischen Angaben war es der größte Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn. Der Separatistenführer Denis Puschilin wiederum sprach von ebenfalls 144 prorussischen und russischen Kämpfern, die aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen worden seien.

Ukraine-Krieg: Putins „Spezialoperation läuft nach Plan“

Mehr als vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges behauptete Putin erneut, die Kampfhandlungen liefen planmäßig. „Die Arbeit läuft ruhig, rhythmisch, die Truppen bewegen sich und erreichen die Linien, die ihnen als Etappenziele vorgegeben wurden“, sagte er vor Journalisten in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat. „Alles läuft nach Plan.“ Der Krieg wird von Russland offiziell als „Spezialoperation“ bezeichnet. (marv/tu mit AFP/dpa)