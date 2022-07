US-Waffen werden zum „Gamechanger“: Russland steht vor Problemen im Ukraine-Krieg

Von: Nadja Austel

Die USA senden vier weitere Artillerieraketensysteme, Typ Himars, in die Ukraine – Russland ist „offensichtlich ratlos“.

Moskau – Ein russischer Militäranalyst sagte laut einem Bericht der Newsweek vom Samstag (23. Juli), dass die hochmobilen Artillerieraketensysteme vom Typ Himars, die die USA der Ukraine zur Unterstützung im Krieg gegen Russland zur Verfügung stellen, ein „großes Problem“ für die russischen Truppen darstellen werden. Am Freitag (22. Juli) hatte das Weiße Haus bekanntgegeben, dass die USA der Ukraine vier zusätzliche Himars zur Verfügung stellen werden. Es handelt sich dabei um ein Waffensystem, von dem das Pentagon sagte, dass es „erhebliche Auswirkungen (…) auf die Frontlinien“ habe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich bei den USA für die angekündigten neuen Waffenlieferungen. Diese seien „extrem wichtig, schlagkräftige Waffen werden die Leben unserer Soldaten retten, die Befreiung unseres Landes vom russischen Aggressor beschleunigen“, schrieb Selenskyj auf Twitter. „Ich schätze die strategische Partnerschaft zwischen unseren Nationen. Gemeinsam zum Sieg!“

Ukraine-Krieg: Himars aus den USA „Game Changer“ gegen Russland

Die erneuten Waffenlieferungen der USA an die Ukraine wurden mit einem Wert von rund 270 Millionen Dollar beziffert. Neben den weiteren vier Himars würde das Paket auch die entsprechenden Raketen für die Raketensysteme, 36.000 Artilleriegranaten, Fahrzeuge und bis zu 580 „Phoenix Ghost“-Drohnen enthalten.

Ebenfalls am Samstag sagte der pensionierte Armeegeneral Mark Hertling, die Himars, die die USA in die Ukraine schicken, seien ein „Game Changer“, und fügte hinzu, dass „Russland in schlechter Verfassung ist und verliert“, während „die Ukraine sich dem Kampf anpasst und gewinnt“.

USA: Ukraine zieht mit Russland gleich – dank Himars

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor betont, dass Russland längst auch weitere Gebiete in der Ukraine ins Visier nehme. Er erklärte, dass die westlichen Waffen eine immer größere Reichweite hätten, die für Moskau eine Gefahr darstellten. Entsprechend werde Russland die ukrainischen Truppen weiter zurückdrängen und das Land entmilitarisieren, sagte er. Inzwischen hat Lawrow auch davon gesprochen, dass Russland in der Ukraine einen Regierungswechsel anstrebe.

Das High Mobile Artillery Rocket System (HIMARS) im Einsatz in der Ukraine. © imago-images

Michael Kofman, Leiter des Russland-Studienprogramms der in Virginia ansässigen Denkfabrik CNA, sagte in einem Interview mit Radio Free Europe, dass die Himars „der Ukraine dabei helfen werden, eine gewisse Gleichheit mit der russischen Artillerie zu erreichen, und ein großes Problem für das russische Militär darstellen werden“.

USA: Russland improvisiert – Ukraine glänzt dank Himars

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte laut Bericht der Newsweek kommentiert, die Ukraine setze die Himars bereits „effektiv“ ein, „mit Schlägen gegen russische Kommando- und Kontrollknoten, ihre logistischen Netzwerke, ihre Feldartillerie in der Nähe von Verteidigungsanlagen und viele andere Ziele.“

„Durch diese Angriffe wird die Fähigkeit der Russen, ihre Truppen zu versorgen, ihre Streitkräfte zu befehligen und zu kontrollieren und ihren illegalen Angriffskrieg zu führen, immer weiter eingeschränkt“, fügte er hinzu. Auch in einem am Freitag (22. Juli) veröffentlichten Interview sagte Abbas Gallyamov, ein ehemaliger Redenschreiber des russischen Präsidenten Wladimir Putin, gegenüber Radio Free Europe (RFE), Russland sei „offensichtlich ratlos“, was den Krieg in der Ukraine angeht.

„Sie wissen nicht, was sie tun sollen, also improvisieren sie. Putin muss etwas erreichen, um die Russen davon zu überzeugen, dass er gewonnen hat, und das gelingt ihm nicht“, sagte er. Eines der besonderen Merkmale des russischen Regimes sei, „dass die Worte nichts wiegen“, sagte Gallyamov in einer Mitteilung an RFE. (na/dpa)