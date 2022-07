Russland und Ukraine wollen Getreideabkommen unterzeichnen

Von: Nail Akkoyun

Im Ukraine-Krieg könnte am Freitag ein diplomatischer Durchbruch gelingen: In Istanbul sollen sich Russland und die Ukraine über ein Getreideabkommen einigen.

Istanbul – In der Türkei soll am Freitag (22. Juli) um 15.30 Uhr (MESZ) eine Einigung zum Ende der russischen Getreideblockade im Schwarzen Meer unterschrieben werden. Dazu werde ein Kontrollzentrum eingerichtet, welches von den Vereinten Nationen geleitet und von Vertreterinnen und Vertretern Russlands, der Ukraine sowie der Türkei besetzt werden soll.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen in New York. In dieser Zentrale in der türkischen Metropole sollen auch die genauen Koordinaten für den humanitären Korridor auf dem Seeweg zwischen der Ukraine und dem Bosporus festgelegt werden. Auch die Nachrichtenagentur AFP berichtet darüber.

News zum Ukraine-Krieg: Russland und Ukraine zählen zu größten Weizenexporteuren

Russland und die Ukraine gehören zu den größten Weizenexporteuren und spielen eine wichtige Rolle für die Nahrungssicherheit in der Welt. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland können Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine nicht exportiert werden. Die Nahrungsmittel werden allerdings auf dem Weltmarkt – insbesondere in Asien und Afrika – dringend benötigt. Die Vereinten Nationen warnten zuletzt schon vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten.

Kaum ein Land exportiert so viel Getreide wie die Ukraine. Unter der russischen Blockade leiden insbesondere Asien und Afrika.

News zum Ukraine-Krieg: Getreideabkommen – Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine an strategisch wichtigen Orten

Die Parteien einigten sich den Angaben zufolge darauf, dass Schiffe mit dem Ziel Ukraine zunächst in Istanbul durchsucht werden, um sicherzustellen, dass sie keine Waffen oder Ähnliches geladen haben. Eine weitere Kontrolle solle es dann in der Türkei geben, wenn die Schiffe aus der Ukraine kommend das Schwarze Meer wieder verlassen wollen. Damit solle sichergestellt werden, dass ausschließlich Getreide an Bord ist.

Schiffe in dem humanitären Korridor und die beteiligten Häfen dürften dabei nicht von Russland oder der Ukraine angegriffen werden. Dieser Punkt wird in New York so interpretiert, dass an diesen strategisch wichtigen Orten – zum Beispiel im Hafen Odessas – faktisch eine Waffenruhe gelten soll. Das Abkommen soll den Angaben nach zunächst für vier Monate gelten.

Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine: Unterzeichnung in Istanbul

Die Umsetzung des Abkommens sowie die Ausfuhr von Nahrungsmitteln aus der Ukraine könnten laut den Informationen jedoch Wochen dauern. Der Westen merkte an, dass es noch immer möglich sei, dass Moskau die Vereinbarungen noch durch vorgeschobene Gründe scheitern lassen könnte. Es wird erwartet, dass die Einigung in Istanbul unter anderem von UN-Generalsekretär António Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterzeichnet werden. Unklar blieb bislang, welche Delegationen aus Russland und der Ukraine anreisen.

Vertreterinnen und Vertreter der UN, der Ukraine, Russlands und der Türkei hatten zuletzt in Istanbul bereits große Verhandlungsfortschritte erzielt. Die nun offenbar erzielte Einigung wäre der wohl größte Vermittlungserfolg der Vereinten Nationen seit Beginn des Ukraine-Kriegs, nachdem die Weltorganisation bereits bei der Evakuierung ukrainischer Zivilpersonen in der Stadt Mariupol geholfen hatte. Darüber hinaus könnte es sich um den bisher bedeutendsten Kompromiss zwischen Moskau und Kiew in dem Konflikt handeln. (nak mit AFP/dpa)