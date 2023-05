„Wahrscheinlich ein würdiger Tod“: Prigoschin posiert vor Holzsarg mit US-Flagge

Von: Michelle Brey

Ein US-Soldat und ein Türke starben offenbar in Bachmut. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gab die Leichen wohl bei einem Gefangenenaustausch an die Ukraine.

Moskau - Zwei Särge, bedeckt mit den Flaggen der USA und der Türkei und dahinter Jewgeni Prigoschin. Der Chef der Söldnergruppe Wagner, der kürzlich noch vor einer Niederlage Russlands warnte, veröffentlichte beim Online-Dienst Telegram ein Video von einem Gefangenenaustausch. Dabei seien von russischer Seite auch die Leichen eines im Kampf getöteten US-Amerikaners und eines Türken übergeben worden.

„Wir geben die Leiche eines Amerikaners und die Leiche eines türkischen Staatsbürgers zusammen mit Gefangenen zurück“, sagte Prigoschin, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Der Amerikaner soll ihm zufolge Nicholas Maimer heißen und ein ehemaliger Soldat der US-Spezialeinheit gewesen sein. Er sei in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut ums Leben gekommen und habe in einem der letzten umstrittenen Gebiete im Westen der Stadt gekämpft.

Am 25. Mai um 15 Uhr, so Prigoschin gegenüber CNN, sei seine Leiche an die ukrainische Seite übergeben worden. Das Koordinierungshauptquartier der Ukraine für die Behandlung von Kriegsgefangenen bestätigte dies gegenüber dem Nachrichtensender.

Jewgeni Prigoschin steht hinter zwei Särgen, die mit einer US- und einer Türkei-Flagge bedeckt sind. © IMAGO / UPI Photo

Prigoschin provozierte USA mit Leichen-Video: Ministerium reagierte vorsichtig

Bereits mehrere Tage zuvor hatte sich der Wagner-Chef in einem Video auf Telegram gezeigt, während er eine Leiche inspizierte. Wie CNN berichtete, begutachtete er ein amerikanisches Ausweisdokument. Der US-Bürger, behauptete Prigoschin, sei in Bachmut gestorben. Prigoschin sagte: „Wir werden ihn den Vereinigten Staaten von Amerika übergeben, wir werden ihn in einen Sarg legen und ihn voller Respekt mit der amerikanischen Flagge bedecken, denn er ist nicht als Opa in seinem Bett gestorben, sondern im Krieg einen wahrscheinlich würdevollen Tod, oder?“

Das US-Außenministerium erklärte dem Sender daraufhin, dass die Behauptung des Wagner-Chefs noch nicht verifiziert sei. Die Möglichkeiten, Todesfälle von US-Bürgern im Ukraine-Krieg zu prüfen, seien „äußerst begrenzt“. Das Ministerium sei sich allerdings „der Berichte bewusst“ und suche „zusätzliche Informationen“. Gegenüber der Tageszeitung The Idaho Statesman aus Boise (USA) bestätigte allerdings der Onkel des getöteten US-Soldaten, dass es sich in dem Video um die Leiche von Nicholas Maimer handeln würde. (mbr)