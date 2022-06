Scholz reist offenbar am Donnerstag nach Kiew

Von: Tobias Utz

Bundeskanzler Olaf Scholz steigt im Juli 2021 in ein Flugzeug. (Archivfoto) © Xander Heinl / Photothek.de / Imago Images

Scholz reist wohl gemeinsam mit Macron und Draghi in die Ukraine. Erste Details im Überblick.

Berlin/Kiew – Bundeskanzler Olaf Scholz reist einem Medienbericht zufolge am Donnerstag (16. Juni) in die Ukraine. Das berichtet die italienische Zeitung La Stampa am Montag.

Demnach soll Scholz gemeinsam mit Emmanuel Macron und Mario Draghi nach Kiew fliegen. Ob und welche Treffen dort geplant sind, ist bislang unklar.

News zum Ukraine-Krieg: Scholz, Macron und Draghi reisen wohl nach Kiew

Am Wochenende hatte es bereits Spekulationen um eine Kiew-Reise des Trios gegeben. Die Bild am Sonntag berichtete mit Bezug auf italienische und französische Regierungskreise ebenfalls, dass ein Ukraine-Besuch der drei Politiker geplant sei.

Ein Sprecher der Bundesregierung dementierte die Meldung allerdings gegenüber der ARD. „Es gibt in dieser Sache keinen neuen Stand“, sagte er am Sonntag. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete, hieß es aus dem Elyséepalast in Paris dazu: „Nein, wir bestätigen diese Information nicht.“ (tu/dpa)