Stellungskrieg im Osten der Ukraine: Explosion bei Moskau tötet vier Menschen

Verluste im Ukraine-Krieg

Russland hat weiter die Kontrolle über die Schwarzmeerküste der Ukraine. Doch mithilfe neuer Waffensysteme könnte sich das ändern. Der News-Ticker.

Kämpfe im Osten: Der Ukraine-Krieg wird im Osten des Landes zu einem erbitterten Stellungskrieg. Die Verluste sind auf beiden Seiten hoch.

Update, 15.15 Uhr: Bei einer Explosion im Oblast Wladimir unweit der Hauptstadt Moskau haben vier Menschen ihr Leben verloren. Die Detonation soll sich in einem Munitionslager ereignet haben. Unter den Opfern befinden sich drei Soldaten und ein ziviler Spezialist. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Die Ursache für die Explosion soll ein Unfall bei der Verldagung von Munition gewesen sein, die an die Front des Ukraine-Kriegs hätte geliefert werden sollen.

Kiew – Den Streitkräften der Ukraine ist es offenbar gelungen, der russischen Flotte empfindliche Verluste zuzufügen. Laut Angaben des Oberbefehlskommandos im Süden des Landes habe man den Einheiten Russlands, die auf der Schlangeninsel stationiert sind, erheblichen Schaden zufügen können.

Satellitenbilder, bereitgestellt von Maxar Technologies, bestätigen, dass es auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer zu heftigen Kämpfen gekommen sein muss. Auf Teilen der Insel sind deutlich großflächige Verwüstungen zu erkennen. Laut Recherchen der Daily Mail soll zudem mindestens ein Kontrollturm der russischen Arme vernichtet worden sein.

Ukraine-News: Russland erleidet Verluste auf Schlangeninsel

Russland hatte in den vergangenen Tagen Drohnenangriffe auf eigene Truppen, die wiederum auf der Schlangeninsel stationiert sind, eingeräumt. Laut der Militärführung in Moskau habe man die Drohnen jedoch abschießen können, bevor diese in der Lage gewesen seien, größeren Schaden anzurichten.

Tage vor dem besagten Angriff hatte die Ukraine der russischen Schwarzmeerflotte bereits schwere Verluste zugefügt. Laut Angaben aus Kiew habe man mithilfe von sogenannten Harpoon-Raketen einen Schlepper der russischen Flotte vernichtet. Vor einigen Wochen gelang es zudem, das Flaggschiff der russischen Marine, den Lenkwaffenkreuzer Moskva, im Schwarzen Meer zu versenken.

News aus dem Ukraine-Krieg: Russland rückt vor, doch muss Verluste hinnehmen

Währenddessen gelingt es Russland zwar im Osten der Ukraine weiter vorzurücken, doch erleidet die Armee von Präsident Wladimir Putin dabei immer höhere Verluste. Schenkt man den Angaben aus Kiew Glauben, dann sind bereits mehr als 34.000 russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen.

Ukraine-News: Russlands Verluste in der Übersicht

Soldaten: 34.230

Panzer: 1496

Bewaffnete Kampffahrzeuge: 3614

Artilleriesysteme: 752

Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 239

Luftabwehrsysteme: 99

Flugzeuge: 216

Hubschrauber: 182

Unbemannte Kampfdrohnen: 614

Cruise Missiles: 137

Schiffe: 14

Autos und andere Fahrzeuge: 2543

Spezialfahrzeuge: 60

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Vor allem dank der Lieferung neuer Waffensysteme hofft die Ukraine darauf, Russland in naher Zukunft empfindliche Verluste zufügen zu können. Die Haubitzen, die Deutschland in die Ukraine geliefert hatte, befänden sich bereits an der Front, sagte ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Daneben haben die USA die Lieferung weiterer Harpoon-Raketensysteme angekündigt. (dil)

