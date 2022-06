Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Neue Soldaten und Panzer gesucht

Von: Julius Fastnacht, Tobias Utz, Isabel Wetzel, Andreas Apetz, Lucas Maier

Täglich sterben im Ukraine-Krieg Soldaten, auf beiden Seiten. Die Verluste häufen sich: ein Überblick.

+++ 15.45 Uhr: Russland will wohl die Schwellen zur Rekrutierung neuer Soldaten weiter senken. Unter anderem sollen die Kriterien, was Gesundheitszustand und Kriminalstatistik, aufgeweicht werden.

Das Z auf der Ausrüstung eines russischen Soldaten. © Vitaly Nevar / Imago Images

+++ 13.45 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat am Mittwoch (15. Juni) die neueste Statistik zu Russlands Verlusten veröffentlicht. Demnach sind bislang 32.750 Soldaten aus der russischen Armee gefallen. Die Angaben lassen sich allerdings nicht unabhängig prüfen. Zudem sollen 1440 Panzer zerstört worden sein.

+++ 12.00 Uhr: Die russische Armee hat laut Angaben des Verteidigungsministeriums ein Waffendepot in der Westukraine zerstört, in dem von der Nato gelieferte Waffen gelagert gewesen sein sollen. Das Depot nahe der Stadt Solotschiw in der Region Lwiw sei mit Kalibr-Marschflugkörpern zerstört worden, erklärte das Moskauer Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Ukraine habe darin „ausländische Waffen“ gelagert, die sie von Nato-Ländern erhalten habe, vor allem Panzerhaubitzen vom Typ M777. Erst am Dienstag hatte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj beschleunigte Waffenlieferungen vom Westen gefordert.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste – Russland sucht wohl neue Soldaten

+++ 10.45 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, steht Russland möglicherweise wenige Monate vor der Verlangsamung seiner „Spezialoperation“ für eine größere Umstrukturierung. Nachdem es einen Großteil seiner militärischen Kapazitäten aufgebraucht hat, sucht Russland nach Arbeitskräften und Waffen, einschließlich alter Panzer aus dem fernen Osten, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte hochrangige europäische Beamte. Russland könnte auch gezwungen sein, eine Massenmobilisierung anzukündigen, um seinen Kampf fortzusetzen, sagten die Beamten.

+++ 09.00 Uhr: Die russische Stadt Klintsy (Region Brjansk) nahe der ukrainischen Grenze steht offenbar seit Tagen unter Beschuss. Das berichtet die Moscow Times – mit Verweis darauf, dass sich der vorläufige Höhepunkt wohl am Dienstag (14. Juni) ereignete. Die Ukraine hat demnach einen zentralen Militärstützpunkt in Klintsy angegriffen. Anschließend soll es in der Grenzstadt zu einem Wasser- und Stromausfall gekommen sein, der allerdings behoben werden konnte. Bereits am Wochenende gab es in benachbarten Bezirken Explosionen, mutmaßlich durch Angriffe ukrainischer Truppen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Update vom Mittwoch, 15. Juni, 06.45 Uhr: Wie das Nachrichtenportal The Kyiv Independent mitteilt, zerstörte das ukrainische Militär mehr als 60 Einheiten russischer Ausrüstung im Süden. Das ukrainische Einsatzkommando „Süd“ berichtet demnach, dass das ukrainische Militär im Gebiet Cherson russische Militärausrüstung zerstört hat, darunter drei Haubitzen, 19 gepanzerte Fahrzeuge und 33 weitere Fahrzeuge.

Die russischen Streitkräfte sollen auch zwei Munitionsdepots verloren haben. Mindestens 70 russische Soldaten wurden Berichten zufolge getötet.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

+++ 16.00 Uhr: Die Ukraine und Russland haben wohl getötete Soldaten ausgetauscht. 64 Leichen von Kämpfern aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol seien übergeben worden, teilte das ukrainische Ministerium für die Wiedereingliederung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete mit. Wie viele Leichen an Russland übergeben wurden, blieb unklar. Der Austausch fand laut übereinstimmenden Medienberichten in der Region Saporischschja statt.

+++ 10.15 Uhr: Der neuesten Statistik des ukrainischen Generalstabs zufolge sind bislang 32.500 Soldaten der russischen Armee gefallen. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Demnach hat das Militär allerdings nicht nur personelle, sondern auch materielle Verluste zu beklagen: Mehr als 1430 Panzer, 170 Helikopter und 210 Flugzeuge wurden offenbar zerstört. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Update vom Dienstag, 14. Juni, 09.15 Uhr: Ukrainische Truppen haben am Montag (13. Juni) offenbar einen russischen Kampfhubschrauber der russischen Armee abgeschossen. Dies ereignete sich laut einem Bericht der Ukrainska Pravda im Gebiet Charkiw. Der Hubschrauber stürzte laut Bericht nahe der Siedlungen Dovhenke und Sulyhivka ab. Die Angaben, welche sich auf Informationen der 93. ukrainischen Brigade beziehen, lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 11.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Daten zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Diese stammen vom Sonntag, 12. Juni, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Demnach fielen bereits rund 32.200 Soldaten aus dem russischen Militär. Insgesamt wurden zudem 213 Militärflugzeuge, 1432 Panzer und 178 Militärhubschrauber zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – Selenskyj spricht von 40.000 toten Soldaten

Update vom Montag, 13. Juni, 08.30 Uhr: Laut Angaben von Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, hat Russland die größte Truppenstärke seit Jahrzehnten im Ukraine-Krieg verloren. Im Juni könne die Zahl der Todesopfer aus der Armee 40.000 überschreiten, mutmaßte er. Selenskyjs Prognose der größten Truppenverluste deckt sich mit Angaben verschiedener Quellen. Der ukrainische Generalstab geht bislang von 32.000 getöteten russischen Soldaten aus. Der britische Geheimdienst schätzt die Zahl indes deutlich geringer ein und spricht von circa 15.000 gefallenen Streitkräften. Doch selbst falls die geringste Einschätzung zutrifft, stellt dies bereits die schwersten Verluste Russlands seit der Invasion in Afghanistan und seit dem Zweiten Weltkrieg dar.

+++ 15.15 Uhr: Einem Interfax-Bericht zufolge haben russische Truppen ein ukrainisches Waffendepot in der Westukraine zerstört. Das Waffenlager in der Region Ternopil sei mit Kalibr-Lenkraketen zerstört worden. In diesem Waffendepot hätten sich europäische und amerikanische Waffen befunden. Dies habe das russische Verteidigungsministerium vermeldet, wie die Nachrichtenagentur berichtet. Zudem seien drei ukrainische Kampfjets in der Nähe von Donezk und Charkiw abgeschossen worden.

Update vom Sonntag, 12. Juni, 08.00 Uhr: Die Verluste im Ukraine-Krieg sind offenbar auf beiden Seiten weiterhin hoch. Nach Angaben der ukrainischen Behörden sollen bislang über 31.000 russische Soldaten in den Kämpfen gefallen sein. Doch auch auf Seiten der Ukraine steigt die Zahl der Todesfälle. Laut eines Beraters von Präsident Wolodymyr Selenskyj würden „bis zu 200 ukrainische Soldaten am Tag sterben“. Das sagte der Berater gegenüber dem US-Nachrichtensder CBS.

Um so wichtiger seien nun Waffenlieferungen für die Ukraine. Kiew fordert vor allem von den westlichen Verbündeten seit mehreren Tagen schwere Waffensysteme wie Artilleriegeschütze, um den Angriffen aus Russland etwas entgegensetzen zu können.

Ukraine berichtet von 10.000 getöteten ukrainischen Soldaten seit Kriegsbeginn

Update vom Samstag, 11. Juni, 08.44 Uhr: Der ukrainische Präsidenten-Berater Olexij Arestowytsch hat sich erstmals seit Monaten zur Anzahl getöteter ukrainischer Soldaten geäußert. Demnach sind seit Kriegsbeginn auf ukrainischer Seite 10.000 Soldaten gestorben. Wie die dpa berichtet, hatte Verteidigungsminister Resnikow bereits Anfang der Woche mitgeteilt, dass wie schon zu Kriegsbeginn etwa 100 Soldaten pro Tag sterben würden. In einem Youtube-Videointerview mit dem russischen Oppositionellen Mark Feygin bestätigte Arestowytsch dann die Zahl von rund 10.000 getöteten Soldaten. „Ja, so in etwa“, antwortete er auf die entsprechende Nachfrage.

Krieg in der Ukraine: Ukrainische Seite berichtet von schweren russischen Verlusten

+++ 14.30 Uhr: Serhij Hajdaj, Gouverneur der Region Luhansk, berichtet am Freitag (10. Juni), dass das russische Militär täglich schwere Verluste erleide. „Die Russen haben wesentlich mehr Verluste als die Ukrainer“, so Hajdaj: „Sie sterben wie die Fliegen.“ Zu ukrainischen Verlusten könne er jedoch keine Angaben machen, erklärte er. Damit sprach er die sehr dünne Datenlage, was ukrainische Verluste angeht, an. Der Verteidigungsminister der Ukraine, Olexij Resnikow gab kürzlich hingegen einen Einblick: „Jeden Tag werden bis zu 100 unserer Soldaten getötet und bis zu 500 verwundet.“ Das bestätigte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Wir verlieren jeden Tag 60 bis 100 gefallene Soldaten und etwa 500 Verwundete.“

Update vom Freitag, 10. Juni, 06.30 Uhr: Die russischen Truppen erleiden ukrainischen Angaben zufolge beim Kampf um Sjewjerodonezk in der Ostukraine erhebliche Verluste. „Die Russen haben wesentlich mehr Verluste als die Ukrainer“, teilte der Luhansker Gouverneur Serhij Hajdaj bei Facebook mit.

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste der Ukraine im Kampf um Swjatohirsk

+++ 09.00 Uhr: Russland hat bereits am Mittwoch (8. Juni) schwere Verluste in der ukrainischen Armee vermeldet. Allein bei Gefechten um die Stadt Swjatohirsk habe die Ukraine innerhalb von drei Tagen mehr als 300 Kämpfer verloren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow. Zudem seien 15 Kampffahrzeuge und 36 Waffensysteme zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen

Update vom Donnerstag, 9. Juni, 07.45 Uhr: Die Ukraine und Russland haben nach Behördenangaben aus Kiew der jeweils anderen Seite die Leichen von 50 Soldaten übergeben. Unter den getöteten Ukrainern seien 37 „Helden“, die sich an der Verteidigung des Asowstal-Werks beteiligt hätten, teilte das ukrainische Ministerium für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete in Kiew mit. Der Austausch soll entlang der Frontlinie im Gebiet Saporischschja im Süden des Landes stattgefunden haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – „Zahlen der Toten sind bedrückend“

Update vom Mittwoch, 8. Juni 13.00 Uhr: Die Nato beobachtet derzeit eine schnell wachsende Zahl an getöteten russischen Soldaten in der Ukraine. „Die Zahlen der Toten, mit denen wir es in letzter Zeit zu tun haben, sind wirklich bedrückend“, erklärte ein hochrangiger Nato-Beamter, der anonym bleiben möchte, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das gelte allerdings nicht für russische Streitkräfte, sondern auch für die Zivilbevölkerung, so der Beamte.

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – Soldaten klagen über Hitze, Ausrüstung und Moral

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Juni: Kiew – In der Ukraine herrscht seit mehr als 100 Tagen Krieg. Dabei kommt es mutmaßlich sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite zu schweren Verlusten. Während zu Russlands Armee regelmäßig Daten veröffentlicht werden, ist die Datenlage zum Militär der Ukraine sehr schlecht.

Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sind mittlerweile mehr als 31.800 Soldaten auf russischer Seite gefallen. Die Nato und der britische Geheimdienst sprechen hingegen von rund 20.000 toten Streitkräften. Insbesondere im Zuge der verlangsamten Offensive im Donbass scheinen sich die militärischen Verluste zu häufen. Zuletzt beklagte ein Militär-Insider die „miserablen“ Zustände in der Armee. Das bestätigen nun auch mehrere Videos von Soldaten, in denen von schlechten Bedingungen im Ukraine-Krieg die Rede ist. „Unsere Leute haben Hunger und Kälte ertragen müssen“, zitiert der Guardian einen Soldaten aus dem 113. Regiments, das rund um Donezk stationiert ist, aus einem der Videos. „Über einen längeren Zeitraum waren wir ohne jegliche materielle, medizinische oder verpflegungstechnische Unterstützung.“

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – „Es ist anstrengend“

„Angesichts unserer ständigen Präsenz und der Tatsache, dass sich unter unserem Personal Menschen mit chronischen medizinischen Problemen und psychischen Problemen befinden, stellen sich viele Fragen, die von den höheren Stellen im Hauptquartier ignoriert werden.“ Ein weiterer Soldat beklagt laut Bericht die personelle Besetzung der Truppen: „Es ist anstrengend, meine ganze Einheit will eine Pause, aber unsere Führung hat gesagt, dass sie uns im Moment nicht ersetzen kann.“

Das bestätigt eine Analyse auf der Plattform „War on the Rocks“. „Das russische Militär eignet sich gut für kurze, hochintensive Kampagnen, die durch einen starken Einsatz von Artillerie gekennzeichnet sind“, analysieren Michael Kofman und Rob Lee im neuesten Bericht. „Im Gegensatz dazu ist es für eine dauerhafte Besetzung oder einen zermürbenden Zermürbungskrieg, der einen großen Teil der russischen Bodentruppen erfordern würde, schlecht gerüstet – und genau das ist der Konflikt, in dem es sich befindet. Das russische Militär ist nicht in der Lage, seine Streitkräfte problemlos anzupassen oder zu rotieren, wenn ein erheblicher Teil der Kampfkraft in einem Krieg gebunden wird.“ Den angesprochenen „Zermürbungskrieg“ hatte Präsident Wladimir Putin kürzlich als Ziel ausgerufen.

Ukraine-News: Schwere Verluste im Krieg – Hitze wird zum Problem

Abseits von schlechter Ausrüstung und schweren Verlusten im Ukraine-Konflikt könnte die zu erwartende Hitze in den Sommermonaten zum Problem für die ukrainische und die russische Armee werden. „Wir sitzen hier ohne Wasser. Es war in letzter Zeit sehr heiß. Jetzt kommt noch die Hitze dazu und die Jungs sitzen auch noch unter Schock. Moralisch deprimiert“, zitiert das US-Nachrichtenportal Daily Beast einen russischen Soldaten. Hinzu komme die Ausrüstung, welche für die Wintermonate konzipiert worden sei. Diese sei ungeeignet für steigende Temperaturen, so der Soldat.

Wo genau der russische Soldat stationiert ist, ließ sich laut Bericht nicht abschließend klären. Allerdings erwähnte er unter anderem die schlechte Moral unter den russischen Streitkräften. Immer wieder wird publik, dass Soldaten sie weigern, um Ukraine-Krieg weiterzukämpfen. (tu/juf/lm/iwe/aa mit dpa/AFP)