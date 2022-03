„Wunder“ im Ukraine-Krieg: Bevölkerung in Mariupol überlebt Bombardierungen

News-Ticker

Alle Autoren schließen Nail Akkoyun

Jennifer Greve

Katja Thorwarth

Tim Vincent Dicke

Lukas Rogalla

Christian Stör

Die Ukraine informiert über Probleme bei humanitären Korridoren. Das russische Militär setzt seine Angriffe fort. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Im Ukraine-Konflikt* stehen sich Russland* und die Ukraine* gegenüber. Wolodymyr Selenskyj* forderte eine Flugverbotszone über der Ukraine, welche die Nato geschlossen ablehnt. (s. Update vom 16.03.2022, 17.47 Uhr)

Die Hauptstadt Kiew* ist im Ukraine-Krieg* im Fokus. Die Angriffe des russischen Militärs treffen aber auch Mariupol hart. (s. Update vom 17.03.2022, 05.22 Uhr)

Die russische Armee soll nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereits bis zu 40 Prozent der Einheiten verloren haben. (s. Update vom 16.03.2022, 03.00 Uhr)

+++ 13.45 Uhr: Aus dem bombardierten Theater in Mariupol sind Aussagen einer Parlamentsabgeordneten zufolge bereits rund 130 Zivilisten gerettet worden. Die Hafenstadt wird im Ukraine-Krieg seit Wochen hart umkämpft. „Gute Nachrichten, die wir so dringend brauchen: Der Luftschutzkeller unter dem Theater von Mariupol hat standgehalten. Circa 130 Menschen wurden bereits gerettet“, schrieb Olga Stefanyschyna am Donnerstag auf Facebook. Helfer seien damit beschäftigt, Trümmer zu entfernen und weitere Menschen zu befreien. „Es ist ein Wunder“, so Stefanyschyna.

Zuvor hatte der ukrainische Abgeordnete Serhij Taruta erklärt, dass der Schutzraum der Zivilbevölkerung wider aller Befürchtungen nicht zerstört wurde. Das Gebäude war ukrainischen Angaben zufolge am Mittwoch angegriffen und weitgehend zerstört worden.

+ Das Theater in Mariupol am 14. März. Zuvor wurde das Wort „Kinder“ auf das Grundstück geschrieben, damit die Menschen im Gebäude vom Ukraine-Krieg verschont bleiben. © Maxar Technologies/dpa

Ukraine-Krieg: Stadt Tschernihiw erleidet „große Verluste“

+++ 12.36 Uhr: Der Leiter der regionalen Staatsverwaltung Tschernihiw, nordöstlich von Kiew und nahe der russischen Grenze, hat erklärt, dass die Stadt „große Verluste“ erleide, da sie unter einem anhaltenden Angriff der russischen Streitkräfte stehe. „Der Feind setzt seine systematischen Artillerie- und Luftangriffe auf unser regionales Zentrum fort und zerstört die zivile Infrastruktur“, schrieb Wjatscheslaw Chaus auf Telegram.

„Erst gestern (Mittwoch, Anm. d. Red.) wurden 53 Leichen unserer Bürger, die vom russischen Aggressor getötet wurden, in die Leichenhalle der Stadt gebracht.“

+ Ukraine-Krieg: Schon den gesamten März steht die Stadt Tschernihiw unter Beschuss. Auf dem Foto ist eine zerstörte Schule zu sehen. © Ukrainian State Emergency Servic/Imago Images

Ukraine-Krieg: Bombardierung trotz Hinweis auf Kinder

+++ 11.23 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov sagte am Donnerstag, dass der russische Pilot, der das als Zivilschutzraum genutzte Theater in der belagerten Stadt Mariupol bombardiert hat, ein „Monster“ sei. Der Mann habe die Bombe abgeworfen, obwohl auf zwei Seiten des Gebäudes in großen Buchstaben das Wort „Kinder“ stand, sagte Reznikow vor dem Europäischen Parlament per Videoschaltung.

Es ist nicht klar, wie viele den Angriff überlebt haben. Laut einer kurzen Erklärung, die der ehemalige Leiter der Region Donezk auf Facebook veröffentlichte, kamen die Menschen am Donnerstag lebend aus dem Schutzraum heraus (s. Update von 10.33 Uhr). „Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass dieses Theater, das von Raketen getroffen wurde, ein Theater ist, in dem sich 1200 Frauen und Kinder versteckt hielten“, sagte Reznikov weiter.

„Und Sie können auf den Karten, auf den Drohnen sehen, dass um dieses Theater herum in großen Buchstaben ‚Kinder‘ geschrieben wurde, damit der Pilot des Flugzeugs, das die Bomben abwarf, ‚Kinder‘ sehen konnte, und trotzdem hat dieses Monster das Theater bombardiert.“

Ukraine-Krieg: Menschen überlebten Angriff in Mariupol offenbar

+++ 10.33 Uhr: Bei einem schweren Bombenangriff auf ein Theater in der belagerten Hafenstadt Mariupol in der Ukraine ist der Luftschutzkeller des Gebäudes Angaben eines Parlamentsabgeordneten zufolge intakt geblieben. „Nach einer schrecklichen Nacht der Ungewissheit am Morgen des 22. Kriegstages endlich gute Nachrichten aus Mariupol! Der Luftschutzbunker hat standgehalten“, schrieb Serhij Taruta am Donnerstagvormittag auf Facebook. Mit dem Entfernen der Trümmer sei begonnen worden. „Die Menschen kommen lebend heraus!“ Diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Das Gebäude war ukrainischen Angaben zufolge am Mittwoch angegriffen und weitgehend zerstört worden. Die Stadtverwaltung von Mariupol, die ein Bild des zerstörten Gebäudes veröffentlichte, erklärte, die russischen Streitkräfte hätten „zielgerichtet und zynisch das Schauspielhaus im Herzen von Mariupol zerstört.“ In dem Gebäude hätten sich „Hunderte von friedlichen Einwohnern von Mariupol versteckt.“ Zuvor wurde das Grundstück mit dem Wort „Kinder“ beschriftet, um Russland von Luftangriffen abzuhalten.

Kiew und Moskau gaben sich für die Bombardierung gegenseitig die Schuld. Behördenangaben zufolge hatten zum Zeitpunkt des Angriffs mehr als 1000 Menschen in dem Theater Schutz gesucht.

Krieg in der Ukraine: Schwere Gefechte in Luhansk und Donezk

+++ 09.30 Uhr: Im Osten der Ukraine hat es nach russischen Angaben wieder schwere Gefechte um die Großstadt Sjewjerodonezk gegeben. Die Einheiten der selbst ernannten „Volksrepublik“ Luhansk hätten in der Nacht Erfolge „gegen ukrainische Nationalisten“ erzielt, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau mit. Sprecher Igor Konaschenkow berichtete auch von Schlägen gegen ukrainische Truppen in der nahe gelegenen Stadt Rubischne. Diese Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

+ Im Osten der Ukraine sind viele Gebäude und Wohnhäuser durch den Krieg beschädigt oder gänzlich zerstört worden. © Alexey Kudenko/Imago Images

Im Gebiet Donezk gehe die Offensive ebenfalls weiter, sagte Konaschenkow. Der Vormarsch habe vier Kilometer betragen. Es seien weitere Dörfer eingenommen worden. Der dortige Separatistenführer Denis Puschilin rief Moskau im russischen Staatsfernsehen auf, die Luftverteidigung in den Separatistengebieten zu verstärken.

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge gab es auch einen Angriff auf ein Munitionslager bei der Stadt Sarny im Norden der Ukraine. Dabei seien auch Raketen zerstört worden.

Ukraine-Krieg: Humanitäre Korridore laut Selenskyj unter Beschuss

Update von Donnerstag, 17.03.2022, 05.22 Uhr: Im Ukraine-Krieg scheitert es immer wieder an den humanitären Korridoren, berichtet Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache. Auch am Mittwoch (16.03.2022) hätten diese nicht funktioniert. Insgesamt hätten in den vergangenen zwei Tagen rund 6500 Autos Mariupol verlassen können ‒ allerdings unter russischem Beschuss. Das teilte Wadim Bojchenko in der Nacht zu Donnerstag über Telegram mit.

Unter den mehr als 6000 Menschen seien 2000 Kinder gewesen. Sowohl auf dem Weg aus Mariupol heraus in die mehr als 70 Kilometer westlich gelegene Stadt Berdjansk als auch von dort nach Saporischschja sei es zu russischem Beschuss gekommen, berichtete Selenskyj. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Die Regierungen in Kiew und Moskau geben sich immer wieder gegenseitig die Schuld für gescheiterte Evakuierungsversuche und nicht eingehaltene Feuerpausen.

Ukraine-News: Russland bombardiert Unterschlupf für Kinder

+++ 22.11 Uhr: Am Nachmittag hatte das russische Militär ein Theater in Mariupol bombardiert und schwer getroffen. Angaben der Stadt zufolge sollen darin mehr als tausend Zivilist:innen Schutz gesucht haben (s. Update vom 16.03.2022, 18.03 Uhr).

Neue Satelliten-Aufnahmen des Unternehmens Maxar Technologies zeigen eine Luftbild des Stadttheaters, auf denen deutlich zu erkennen ist, dass das Wort „Kinder“ in großen Lettern vor und hinter dem Gebäude auf den Boden geschrieben worden war. Laut ukrainischen Medien entschied sich das russische Militär trotzdem für einen Bombenangriff. Russlands Verteidigungsminister bestreitet die Vorwürfe.

News zur Lage in der Ukraine: Präsident Biden nennt Putin „Kriegsverbrecher“

+++ 21.23 Uhr: Joe Biden, Präsident der Vereinigten Staaten, hat in einem Interview Russlands Präsidenten Wladimir Putin angesichts seiner Invasion der Ukraine einen „Kriegsverbrecher“ genannt. „Ich glaube, er ist ein Kriegsverbrecher“, antwortete Biden in Washington auf die Frage einer Reporterin, ob der Putin für einen Kriegsverbrecher halte. Kurz zuvor hatte der US-Präsident auf dieselbe Frage mit „nein“ geantwortet. Wenig später kam er auf die Journalistin zurück und bat sie, die Frage noch einmal zu stellen. Es ist nicht sicher, ob Biden die Frage beim ersten Mal falsch verstanden hatte.

Berichten der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge kommentierte der Moskauer Kreml die Aussage von Präsident Biden als „inakzeptable und unverzeihliche Rhetorik“. Am Nachmittag hatte Amerika angekündigt, die Ukraine mit Waffenlieferungen und Militärhilfen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar (rund 730 Millionen Euro) zu unterstützen. Dies würde 1000 Panzerabwehrwaffen, rund 800 Luftabwehrraketen, 7000 Feuerwaffen, Granatwerfern und 20 Millionen Schuss Munition sowie mehreren Kampfdrohnen entsprechen, erklärte Biden im Weißen Haus.

+++ 19.54 Uhr: Die Lage nach den Bombenangriffen auf die Hafenstadt Mariupol bleibt desaströs. Medienberichten zufolge soll es der anhaltende Beschuss den eingetroffenen Rettungskräften erschweren, die teilweise in den Trümmern des Stadttheaters gefangenen Zivilist:innen zu befreien. „Die Zahl der Toten und Verletzten ist noch unbekannt“, sagte ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol gegenüber dem britischen Nachrichtensender BBC. Das Rote Kreuz beschreibt die aktuelle Lage der Stadt als „wachen Albtraum“. Laut BBC bestreitet der russische Verteidigungsminister die Angriffe auf das Stadttheater in Mariupol.

Aktuelle Ukraine-News: Russland bombardiert Unterschlupf hunderter Zivilisten

+++ 19.11 Uhr: Die Stadt selbst bestätigte den Bombenangriff auf das Stadttheater in Mariupol (s. Update 18.03 Uhr). Auf Telegram spricht der Stadtrat der Hafenstadt von einem „entsetzlichen und unmenschlichen Akt“. Das Dach sowie der Eingang des Gebäudes seien nach dem Einschlag des Sprengkörpers komplett zerstört. „Frauen, Kinder und alte Menschen bleiben im Visier des Feindes. Das sind völlig unbewaffnete, friedliche Menschen“, schreibt die Stadt in einer Telegram-Gruppe.

Parallel zum Angriffen auf das Stadttheater soll ein Konvoi aus Flüchtenden mit russischen Raketen beschossen worden sein. Der Menschenzug habe versucht, aus Mariupol in das 200 Kilometer entfernte Saporischschja zu flüchten. Das ukrainische Militär spricht von mehreren Einschlägen, die den Konvoi getroffen hätten. Mehrere Menschen seien verletzt und getötet worden, darunter auch ein Kind, berichtet BBC.

Aktuelle News zur Ukraine: Bombenangriff auf Hafenstadt Mariupol

+++ 18.03 Uhr: Bei einem Bombenangriff des russischen Militärs auf die Hafenstadt Mariupol soll das Stadttheater getroffen worden sein. Dies bestätigte der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Serhiy Orlov, gegenüber dem britischen Nachrichtensender BBC. Nach Angaben Orlovs sollen zwischen 1000 und 1200 Zivilisten im städtischen Theater Unterschlupf gesucht haben. Über das Ausmaß des Angriffs und die Zahl der Verletzten und Toten gibt es bisher keine Informationen.

Die ukrainische Hafenstadt gilt als wichtiger strategischer Punkt und wird seit Tagen von den russischen Streitkräften umzingelt. Nur wenige Zivilisten konnten die Stadt bisher verlassen. Die Nutzung eingerichteter Fluchtkorridore wurden zunächst durch russische Angriffe unmöglich.

News: Nato lehnt Flugverbotszone über der Ukraine ab

+++ 17.47 Uhr: Die Nato wird die Ukraine im Konflikt mit Russland nicht mit einer Flugverbotszone helfen. Dies verkündete der Generalsekretär, Jens Stoltenberg, nach einer Sitzung mit den Verteidigungsminister:innen des Atlantischen Bündnisses. „Wir haben die Verantwortung dafür zu sorgen, dass dieser Krieg nicht über die Grenzen der Ukraine hinaus eskaliert“, so der Generalsekretär auf der Pressekonferenz nach der Sitzung.

Präsident Selenskyj hatte zuvor mehrmals die Nato um Unterstützung im Luftkampf gebeten und die Anordnung einer Flugverbotszone über der Ukraine gefordert.

Ukraine-News: Russische Soldaten erschießen Zivilisten beim Brotkaufen

+++ 16.27 Uhr: In der ukrainischen Großstadt Tschernihiw soll es erneut Angriffe auf Zivilisten gegeben haben. Laut dem ukrainischen Parlament habe das russische Militär auf Menschen geschossen, die in einer Warteschlange gestanden hatten, um Brot zu kaufen. Dabei sollen insgesamt zehn Personen getötet worden sein. Wie der Nachrichtendienst BBC vor Ort berichtet, sei es in vielen ukrainischen Städten mittlerweile üblich, dass die Bewohner lange Warteschlangen bilden, um für Nahrungsmittel wie Wasser und Brot anzustehen.

Dies sei nicht das erste Mal, dass das russische Militär auf Nahrung wartende Zivilisten angegriffen habe. „Die Russen befeuern und zerstören so gut wie alle zivilen Infrastrukturen in der Stadt Tschernihiw und anderen Städten in der Region“, berichtete Vyacheslav Chaus, Leiter der Regionalverwaltung von Tschernihiw, im ukrainischen Fernsehen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Mehreren Medienberichten bestätigten jedoch, dass Einwohner:innen Tschernihiws im Nord-Osten der Großstadt getötet worden sein sollen.

News: Ukrainische Truppen fügen Russland schwere Verluste zu

+++ 13.50 Uhr: Ukrainische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben den russischen Truppen im Ukraine-Krieg erneut schwere Verluste zugefügt. Nahe der südwestukrainischen Hafenstadt Odessa seien zwei Kampfflugzeuge vom Typ Suchoi Su-30 abgeschossen worden, teilte die Luftwaffe mit. Nach Angaben des regionalen Militärstabs versuchten russische Einheiten, die ukrainische Luftabwehr bei Odessa auszuschalten, dies sei aber nicht gelungen. Vor der Küste kreuzen demnach mehrere russischen Kriegsschiffe, von denen eins ebenfalls auf ukrainische Stellungen gefeuert haben soll. Bisher habe es aber keinen Landeversuch gegeben.

Der Generalstab in Kiew teilte mit, ukrainische Truppen leisteten landesweit heftigen Widerstand. Die russischen Einheiten konzentrierten sich derzeit vor allem auf die Sicherung ihrer Geländegewinne. Ukrainische Artillerie und Luftwaffe attackierten die russischen Nachschublinien. Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sprach von einer Reihe von Gegenangriffen. Nach ukrainischen Angaben wurden seit Kriegsbeginn etwa 13.800 russische Soldaten getötet. Etwa 430 Panzer, 1375 gepanzerte Fahrzeuge und Hunderte weitere Fahrzeuge seien zerstört worden, ebenso rund 85 Kampfflugzeuge und mehr als 100 Hubschrauber. Die russische Armee soll demnach bis zu 40 Prozent der Einheiten verloren haben (s. Update vom 16.03.2022, 03.00 Uhr). Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-News: Russische Offensiven nahe Kiew „teils“ erfolgreich

Erstmeldung vom Samstag, 12.03.2022: Kiew - Im Ukraine-Krieg gerät Kiew wieder stärker ins Visier. Die russische Armee kreist die ukrainische Hauptstadt immer weiter ein, Präsidentenberater Mychailo Podoljak sprach von einem „Belagerungszustand". Auch aus dem Westen des Landes unweit der Grenze zu Polen werden weitere Luftangriffe gemeldet. US-Präsident Joe Biden spricht unterdessen eine eindringliche Warnung aus.

Alle News zur Lage in der Ukraine: Neue Luftangriffe auch im Westen des Landes

Strategische Bomber der russischen Luftwaffe sollen Marschflugkörper in den Städten Luzk, Iwano-Frankiwsk und Dnipro eingesetzt haben. Luzk und Iwano-Frankiwsk befinden sich nördlich und südlich der Stadt Lwiw unweit der polnischen Grenze. Angriffe mit Raketen wurden auch aus dem südukrainischen Mykolajiw gemeldet. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Nach ukrainischen Militärangaben versuchen russische Truppen, die nordostukrainische Stadt Tschernihiw aus südwestlicher Richtung zu blockieren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass in Tschernihiw eine wichtige Wasserleitung durch Beschuss beschädigt worden sei. In der Folge sei die Großstadt mit knapp 280.000 Einwohnern ohne Wasserversorgung.

