Panzer aus Deutschland: 180 Leopard-Panzer „warten auf Exportgenehmigung“

Von: Caspar Felix Hoffmann, Karolin Schäfer, Nadja Austel

Deutschland und weitere westliche Staaten liefern Panzer an die Ukraine. Selenskyj dankt für die Unterstützung. Der Newsticker.

+++ 22.45 Uhr: Nach der Zusage der Bundesregierung, der Ukraine „Marder“-Schützenpanzern zur Verfügung zu stellen, werden zunehmend Forderungen laut, auch „Leopard“-Kampfpanzern zu liefern. Deutschland müsse seine Blockadehaltung aufgeben, forderte nun auch der FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber.

„Moderne Kampfpanzer sind für die russischen Invasionstruppen eines der überzeugendsten Argumente, die Heimreise anzutreten“, sagte Faber der Rheinischen Post vom heutigen Samstag. 180 „Leopard 1“-Panzer „warten bei der deutschen Industrie auf Exportgenehmigungen in die Ukraine“, schrieb Faber auf Twitter. Es sei an der Zeit, „vom Zauderer zum Gestalter zu werden“.

Zunehmend werden im Westen Forderungen laut, auch „Leopard“-Kampfpanzern an die Ukraine zu liefern. (Archivbild) © Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Schützenpanzer aus Deutschland zeigen „Einigkeit des Westens“

+++ 16.30 Uhr: Der CDU-Außenpolitiker und frühere Bundeswehroffizier Roderich Kiesewetter verteidigte die um Vorfeld viel diskutierte Panzer-Lieferungen Deutschlands an die Ukraine. Nur mit solchen Lieferungen könne der Krieg rascher beendet werden, sagte er im Deutschlandfunk. „Unsere Nichtlieferung hat ja nicht dazu geführt, dass Russland Verhandlungen wollte“, fügte er hinzu. Die Entscheidung für die Schützenpanzerlieferungen zeige eine Einigkeit des Westens, so Kiesewetter.

Auch die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, begrüßte die Entscheidung. „Es ist wichtig, dass wir das ukrainische Volk weiter unterstützen – politisch, humanitär, finanziell und militärisch“, wird sie von der Deutschen Presse Agentur (dpa) zitiert.

Verhandlung im Ukraine-Krieg: USA bitten Italien um Beteiligung

+++ 15.40 Uhr: Die USA bitten Italien, Luftabwehrsysteme in die Ukraine zu schicken. Das geht aus Berichten der italienischen Tageszeitung La Repubblica hervor. Demnach sprach der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, Jake Sullivan, mit dem Berater des italienischen Premierministers Giorgia Meloni über eine schnellstmögliche Beteiligung an der ukrainischen Luftabwehr. Über eine mögliche Belieferung durch den EU-Mitgliedstaat hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seinem Gespräch mit Meloni kurz nach Weihnachten bereits berichtet.

Verhandlung im Ukraine-Krieg: Botschafter rechnet auch mit Kampfpanzern aus Deutschland

+++ 13.53 Uhr: Nach Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, seinen Dank für die Unterstützung im Krieg mit Russland. Von den Schützenpanzern aus Deutschland würden ukrainische Bodentruppen enorm profitieren, sagte Makeiev gegenüber der Wirtschaftswoche. Er sei zuversichtlich, auch Kampfpanzer westlicher Bauart zu bekommen. „Ich bin Optimist. Nach fast einem Jahr seit Beginn dieser großen russischen Invasion haben viele Menschen in Deutschland endlich begriffen, dass es in diesem Krieg um die Existenz der Ukraine geht und um Frieden im ganz Europa“, so Makeiev. „Deutsche Waffen retten Leben und tragen zur Wiederkehr des Friedens in Europa bei.“

Verhandlung im Ukraine-Krieg: Selenskyj zählt auch nach der Wahl von McCarthy auf US-Unterstützung

+++ 12.25 Uhr: Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte dem neuen Vorsitzenden der Republikanischen Partei im US-Repräsentantenhaus auf Twitter. „Herzlichen Glückwunsch an Kevin McCarthy“, schrieb Selenskyj, der in dem Social-Media-Beitrag ebenfalls seine Erwartungen in Bezug auf den Ukraine-Krieg ausdrückte. „Die Unterstützung der USA in allen Bereichen war für den Erfolg der Ukraine auf dem Schlachtfeld von entscheidender Bedeutung. Wir zählen auf Ihre anhaltende Unterstützung und weitere US-Hilfe, um unseren gemeinsamen Sieg zu erringen“, schrieb Selenskyj weiter auf Twitter.

Die Bundesregierung hat die Lieferung von Marder-Schützenpanzern angekündigt. © Sven Eckelkamp/imago

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Auch Finnland liefert Panzer

+++ 08.36 Uhr: Neben Deutschland und Frankreich zeigt sich nun auch EU-Mitglied Finnland dazu bereit, der Ukraine Panzer zu liefern. „Wenn Europa anfängt, der Ukraine auch nur einen Zentimeter mehr Panzer zu liefern, sollte Finnland beteiligt sein“, sagte Antti Hakkianen, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses in Finnland, gegenüber der finnischen Nachrichten-Plattform MTV Uutiset. „Natürlich mit unserem kleinen Beitrag, denn unsere eigene Verteidigungsfähigkeit hat für uns als Grenzland zu Russland immer Priorität“, so Hakkianen weiter. Dabei handelt es sich den finnischen Berichten zufolge um das ältere Kampfpanzer-Modell Leopard 2A4.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Verteidigungsministerium bereitet sich auf Panzer-Lieferung vor

Update vom Samstag, 07. Januar, 06.50 Uhr: Das Verteidigungsministerium bereitet eine Abgabe der Schützenpanzer aus den Beständen der Bundeswehr vor. Eine entsprechende Prüfung lief nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag im Wehrressort aber noch. Untersucht wurde dabei auch, wie das Ziel einer schnellen Überlassung von 40 Schützenpanzern erreicht werden kann. Die Bundeswehr verfügt insgesamt über etwa 370 Marder, von denen viele vor einem Einsatz auch überholt werden müssen. Etwa die Hälfte gilt als einsatzbereit.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Selenskyj bedankt sich bei Deutschland für Panzer

+++ 22.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut seine Dankbarkeit für die angekündigte Lieferung von Schützenpanzern aus Deutschland und den USA geäußert. „Es ist uns gelungen, die Stärke der Ukraine und die Zusammenarbeit bei der Verteidigung mit den Partnern auf ein neues Level zu bringen“, sagte das Staatsoberhaupt in seiner täglichen Videoansprache am Freitag. „Von nun an hat die Ukraine mehr Flugabwehr, mehr gepanzerte Fahrzeuge, erstmals westliche Panzer, mehr Geschütze und Geschosse.“

Die Ukraine soll 40 Marder-Panzer und ein Patriot-Flugabwehrsystem aus Deutschland erhalten. Die USA stellen Kiew ein neues Militärpaket im Umfang von rund drei Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro) in Aussicht, darunter Schützenpanzer vom Typ Bradley.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Kiew erhält milliardenschwere Militärhilfen

+++ 20.18 Uhr: Die USA stellen der Ukraine im Krieg gegen Russland weitere milliardenschwere Militärhilfen zur Verfügung. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, verkündete, das neue Unterstützungspaket für Kiew habe einen Umfang von knapp drei Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro). Dies sei das bislang größte Einzelpaket dieser Art.

Darin enthalten seien die Schützenpanzer vom Typ Bradley, deren Lieferung das Weiße Haus bereits am Donnerstag (05. Januar) nach einem Telefonat von US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt hatte. Das Pentagon werde noch im Laufe des Tages weitere Details über die Waffensysteme veröffentlichen, die in dem Paket enthalten seien, so Jean-Pierre.

Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Innerhalb Joe Bidens Amtszeit haben die Vereinigten Staaten der Ukraine bereits Militärhilfen in Höhe von knapp 22 Milliarden US-Dollar gewährt. Das jüngste Paket von fast drei Milliarden US-Dollar kommen nun noch hinzu.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: „#DankeDeutschland“

Update vom Freitag, 06. Januar, 04.40 Uhr: Die Entscheidung Deutschlands und der USA zur Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine hat Freude und Erleichterung in Kiew ausgelöst. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden in der Nacht zum Freitag herzlich für die Zusage. „Wir werden noch ein Patriot-System und mächtige Panzertechnik bekommen, das ist wirklich ein großer Sieg für unseren Staat“, sagte er in seiner Videoansprache. Botschafter Oleksii Makeiev twitterte schwarz-rot-goldene Herzen und die Worte „#DankeDeutschland“.

News im Ukraine-Krieg: Scholz erwägt nun doch Lieferung deutscher Panzer

+++ 16.10 Uhr: Olaf Scholz erwägt offenbar die Lieferung deutscher Panzer in die Ukraine. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, soll es sich dabei um Marder-Schützenpanzer aus Industriebeständen handeln. Die Entscheidung sei mit den USA und Frankreich abgestimmt. Scholz war unter Druck geraten, weil der französische Präsident Emmanuel Macron die Lieferung französischer Kampfpanzer angekündigt hatte. Den Verzicht auf Panzerlieferungen hatte die Regierung Scholz immer damit begründet, beim Thema Waffenlieferungen keine Alleingänge starten zu wollen.

+++ 11.00 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte von Wladimir Putin, seine Friedensbemühungen durch einen einseitigen Waffenstillstand zu untermauern. Auf dessen Basis könnten die Konfliktparteien dann eine „Vision für eine faire Lösung“ erarbeiten, sagte Erdogan laut der Nachrichtenagentur Reuters. Putin und Erdogan hatten am Mittwoch telefoniert.

Update vom Donnerstag, 05. Januar, 08.55 Uhr: Frankreich will der Ukraine für Kampf gegen Russland nun auch „leichte Kampfpanzer“ liefern. Das habe der französische Präsident Emmanuel Macron seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj versichert, gab die französische Regierung bekannt. Konkret geht es um den Spähpanzer AMX-10 RC. Wie viele Modelle die Ukraine geliefert bekommen wird, ist bislang nicht klar. Laut der französischen Regierung seien es die ersten Kampfpanzer, die aus dem Westen an Kiew geliefert werden würden.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Baerbock ruft zu Solidarität im Kampf gegen Russland auf

+++ 20.20 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat Europa und den Westen aufgerufen, auch 2023 eng und solidarisch an der Seite der Ukraine zu stehen. Angesichts der russischen Aggression liege die stärkste Reaktion in der gemeinsamen Antwort der Partner, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch (4. Januar) bei einer Konferenz in Lissabon. Der größte Wunsch für das neue Jahr sei Frieden in 2023.

Zugleich kritisierte Baerbock die russischen Angriffe auf die Ukraine über die Feiertage scharf. Jetzt sei nicht die Zeit für theoretische Fragen. Angesichts der Zeitenwende müssten sich alle Partner zusammensetzen, um zu sehen, wie man die Probleme gemeinsam lösen könne. Bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten sprach sich die Ministerin für pragmatische Lösungen aus.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Erdoğan spricht mit Putin und Selenskyj

Erstmeldung vom Mittwoch, 04. Januar: Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will mit seinen ukrainischen und russischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin telefonieren. Dies kündigte Ibrahim Kalin, ein Berater des türkischen Präsidenten, am Dienstag (3. Januar) im türkischen Fernsehen an.

Kalin machte keine weiteren Angaben dazu, worüber Erdoğan sprechen will. Russische Medien hatten bereits über die Pläne für das Telefongespräch zwischen den Präsidenten der Türkei und Russlands berichtet. Erdoğan hatte zuletzt am 11. Dezember mit Selenskyj gesprochen, als sie über die humanitäre Hilfe der Türkei für die Ukraine, die Situation im Kernkraftwerk Saporischschja und einen Frieden diskutierten.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Die Türkei sieht sich in der Rolle eines Vermittlers

Die Türkei hat sich seit Beginn der Invasion geweigert, Sanktionen gegen die Russische Föderation zu verhängen, und erklärt, ihre Rolle sei die eines Vermittlers zwischen den beiden Konfliktparteien. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte Anfang Dezember, Ankara erwarte bis zum Frühjahr 2023 ein „klareres Bild“ über einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg oder eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. (Redaktion mit Agenturen)