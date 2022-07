Schwere Verluste im Ukraine Krieg: Waffen der russischen Truppen werden offenbar knapp

Von: Daniel Dillmann, Nail Akkoyun, Vincent Büssow, Christian Stör

Russland rückt weiter vor, doch trifft auf heftigen Widerstand der Ukrainer. Die Verluste steigen auf beiden Seiten: der News-Ticker.

Schwere Verluste für Russland : Zahl der gefallenen Soldaten im Ukraine-Krieg unerwartet hoch.

Zahl der gefallenen Soldaten im Ukraine-Krieg unerwartet hoch. Reservekräfte vonnöten : Russland könnte bald gezwungen sein, mit der Mobilisierung von Reservisten zu beginnen.

Russland könnte bald gezwungen sein, mit der Mobilisierung von Reservisten zu beginnen. Russlands Verluste: Neuigkeiten und einen Überblick über russische Verluste im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker.

+++ 14.30 Uhr: Russland hat zum ersten Mal indirekt eingeräumt, dass es im Ukraine-Krieg enorme militärische Verluste erleidet. Dies geht aus einem Entwurf für ein Bundesgesetz hervor, das der Kreml am 30. Juni der Duma vorgelegt hat. Wie das Nachrichtenmagazin Newsweek berichtet, heißt es darin, dass im Rahmen „einer besonderen Militäroperation in den Gebieten der Volksrepublik Donezk, der Volksrepublik Luhansk und der Ukraine ein erhöhter Bedarf an der Reparatur von Waffen und militärischer Ausrüstung“ bestehe. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem „den Einsatz von Sachwerten aus staatlichen Reserven“ und „die vorübergehende Aktivierung von Kapazitäten und Einrichtungen zur Mobilisierung“ sowie Überstunden in „einzelnen Organisationen“ vor.

Update vom Freitag, 1. Juli, 09.00 Uhr: Mittlerweile sollen 35.750 russische Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen sein. Das vermeldet der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht. 1577 Panzer und 185 Hubschrauber sollen außerdem zerstört worden sein – ein Überblick.

News zum Ukraine-Krieg: Russlands Verluste in der Übersicht

Soldaten: 35.750

Flugzeuge: 217

Hubschrauber: 185

Panzer: 1577

Panzerkampfwagen: 3736

Artilleriesysteme: 790

Luftabwehrsysteme: 105

Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 246

Autos und andere Fahrzeuge: 2598

Schiffe: 15

Unbemannte Kampfdrohnen: 645

Stand: Freitag, 1. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

+++ 15.00 Uhr: Offenbar haben ukrainische Truppen das Dorf Potiomkino im Oblast Cherson befreien können. Dies berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Die Soldaten der 60. Infanteriebrigade berichteten demnach, dass sie eine „erfolgreiche Offensive“ durchgeführt und mehrere russische Panzer und Schützenpanzer zerstört und die Kontrolle über Potiomkino wiedererlangt hätten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

