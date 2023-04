Russland erleidet schwere Verluste: 600 Soldaten sterben in 24 Stunden

Von: Felix Durach

Teilen

Russland erleidet weiterhin schwere Verluste im Ukraine-Krieg. Präsident Selenskyj fordert neue „Nürnberger Prozesse“ für die Kreml-Führung. Der News-Ticker.

Kiew – Der ukrainische Generalstab hat am Mittwochmorgen (26. April) Zahlen zu den jüngsten Verlusten der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Innerhalb von 24 Stunden sollen demnach 640 russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine gefallen sein. Das verkündete der Generalstab in einem Beitrag auf Facebook. Zusätzlich hätten die Streitkräfte des Kremls unter anderem vier Panzern und 14 Artilleriesysteme verloren, hieß es. Die Angaben des Generalstabs lassen sich in der aktuellen Situation nicht unabhängig überprüfen. Die Daten im Überblick:

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – Aktuelle Zahlen

Soldaten: etwa 188.410 (+640)

etwa 188.410 (+640) Panzer: 3692 (+4)

3692 (+4) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7162 (+11)

7162 (+11) Hubschrauber : 294 (+0)

: 294 (+0) Artilleriesysteme: 2877 (+14)

2877 (+14) Flugzeuge: 308 (+0)

308 (+0) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2440 (+3)

2440 (+3) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5792 (+9)

5792 (+9) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 26. April. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die ukrainische Militärführung veröffentlicht täglich neue Zahlen zu den Verlusten der russischen Armee im Krieg. Das russische Verteidigungsministerium kommentiert die veröffentlichten Statistiken in der Regel nicht, das ist auch im aktuellen Fall so.

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu den russischen Verlusten veröffentlicht. (Archivfoto) © LIBKOS/dpa

Selenskyj fordert „neue Nürnberger Prozesse“ für Russland im Ukraine-Krieg

Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyj, erklärte derweil am Mittwochmorgen über seinen Telegram-Kanal, dass sich niemand sichern fühlen könne, bis Russland besiegt sei. Selenskyj forderte nach einem möglichen Kriegsende „neue Nürnberger Prozesse“ für die Verantwortlichen im Kreml. „Russland muss verlieren. Die Welt kann kein anderes Ziel haben“, erklärte das ukrainische Staatsoberhaupt weiter. (fd)