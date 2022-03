Ukraine erobert Gebiete im Süden zurück - Russland soll sich auf Rückzug befinden

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Ein Ende ist im Ukraine-Krieg noch nicht in Sicht. Doch Russland scheint aufgrund immer höherer Verluste zu Zugeständnissen bereit. Der Newsticker.

Vor mehr als einem Monat überfiel Russland* die Ukraine* und startete so den Ukraine-Krieg*.

Doch der Armee von Kreml-Chef Wladimir Putin* ist es bislang nicht gelungen, Großstädte wie Kiew* oder Mariupol einzunehmen. In den besetzten Gebieten bricht der Widerstand der Bevölkerung zudem nicht ab.

Lenkt Moskau* ein? Ein Treffen in der Türkei* könnte dem Frieden im Ukraine-Konflikt* zum Durchbruch verhelfen. Alle Informationen in unserem Newsticker.

<<< Ticker aktualisieren >>>

++ 12.35 Uhr: Vor allem aus Kherson und Umgebung kommen weitere Meldungen über Erfolge der ukrainischen Armee im Kampf gegen Russland. Die russische Armee sei an mehreren Fronten im Süden des Landes zum Rückzug gezwungen. „Der Feind wird nicht mehr gestoppt, sondern tatsächlich zurückgedrängt“´, sagte Oleksandr Vilkul, Leiter der Militärverwaltung von Krywyj Rih, gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN.

Währenddessen hat die Ukraine rund um Kiew zum Gegenschlag ausgeholt. Im Osten der Stadt soll es zu heftigen Kämpfen mit russischen Truppen gekommen sein. Die russische Artillerie soll dafür begonnen haben, Irpin, eine Stadt westlich von Kiew, unter Beschuss zu nehmen.

Ukraine erobert Gebiete im Süden zurück - Russland meldet schwere Verluste

Erstmeldung: Kiew - Im Ukraine-Krieg ist es der Armee offenbar gelungen, den Angreifer aus Russland an mehreren Stellen zurückzuschlagen. Nach eigenen Angaben hat die ukrainische Armee Gebiete um die südukrainische Großstadt Krywyj Rih zurückerobert. „Die Besatzer befinden sich nicht näher als 40 Kilometer von der Stadt entfernt“, sagte der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Olexander Wilkul, in einer am Dienstag bei Facebook veröffentlichten Videobotschaft.

Teils hätten sich russische Einheiten über die Grenze des Gebiets Dnipropetrowsk ins benachbarte Cherson zurückgezogen. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Krywyj Rih ist die Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj*. Dort lebten vor Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als 600.000 Menschen.

Jugendliche gehen an einem beschädigten russischen Panzer vorbei, etwa 400 km östlich der Hauptstadt Kiew. © Efrem Lukatsky/dpa

Ukraine News: Russland erleidet schwere Verluste

Russland intensiviert wohl auch aufgrund der Verluste im Ukraine-Krieg den Artillerie- und Raketenbeschuss der großen Städte in der Ukraine. Neben den bereits hart umkämpften Städten wie Kiew und Mariupol gibt es nun auch entsprechende Meldungen aus dem Zentrum der Ukraine. Die Großstadt Nikopol soll unter russischem Raketenbeschuss stehen. Die Stadt liegt in unmittelbarer Nähe zu dem Zaporizhzhia-Kernkraftwerk.

Laut Informationen des Nachrichtenportals Kyiv Independent häufen sich die Verluste, die Russland im Ukraine-Krieg erleidet. Nach unbestätigten Angaben soll die Armee des Kreml bereits mehr als 17.000 Soldaten verloren haben. Die unbestätigte Liste der Verluste ist lang.

Ukraine News: Liste aller Verluste Russlands beim Angriff auf die Ukraine

17.200 Soldaten

127 Flugzeuge

129 Hubschrauber

597 Panzer

303 Artillerie-Systeme

1710 gepanzerte Truppentransporter

4 Kurzstrecken-Raketensysteme

96 Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesysteme

7 Kriegsschiffe

1178 Fahrzeuge

73 Tanklaster

71 unbemannte Flugzeuge (Drohnen)

54 Luftabwehrsysteme

21 Spezialfahrzeuge

Das Nachrichtenportal Kyiv Independent bezieht sich bei den Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg auf Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums und auf Informationen der Geheimdienste aus dem Westen.

News aus der Ukraine: Widerstand der Bevölkerung gegen Besatzungsmacht aus Russland

Sicher scheint bislang nur, dass Russland bei seinem Angriff auf die Ukraine mit starkem Widerstand konfrontiert ist - sowohl von der Armee als auch aus der Bevölkerung. Das gilt auch für Kherson, die einzige Großstadt im Land, die Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs unter seine Kontrolle bringen konnte. Doch auch in der Hafenstadt im Süden der Ukraine wehren sich gegen die Besatzung. Die russischen Soldaten sollen nach Informationen des Nachrichtenportals Kyivpost zunehemend frustriert sein über die anhaltenden Proteste. Die Folge wären Verhaftungen und eine Ausgangssperre, die bereits ab 15 Uhr gelte.

Während der Kampf um Städte wie Kiew und Mariupol weiter läuft, wird in Istanbul über einen möglichen Frieden in der Ukraine verhandelt. Delegationen beider Parteien waren auf Einladung der Türkei bereits am Sonntag angereist. (Daniel Dillmann) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA