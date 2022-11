Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe im Donbass – Russland greift mit Raketen und Drohnen an

Von: Lukas Zigo, Tim Vincent Dicke, Nail Akkoyun, Stefan Krieger, Jan Oeftger

Das russische Außenministerium äußert sich zu einem möglichen Atomkrieg. Nordkorea liefert wohl Waffen: der News-Ticker.

Dunkelheit in der Hauptstadt: Stromversorgung in Kiew gekappt

Stromversorgung in Kiew gekappt Lage in Cherson unklar: Trügerische Evakuierung wohl abgeschlossen

Trügerische Evakuierung wohl abgeschlossen Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. Die Angaben aus Russland und der Ukraine stammen teilweise von den Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt und lassen sich deshalb nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.

+++ 22.15 Uhr: Laut Angaben der ukrainischen Armee kommt es zu intensiven Kämpfen rund um die Städte Bachmut und Soledar im Donbass. „Dutzende Angriffe an einem Tag“ seien zurückgeschlagen worden, erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Abend im ukrainischen Fernsehen. Die russische Armee setzt Angaben des ukrainischen Generalstabs zufolge Raketen- und Drohnenangriffe auf Infrastruktur in mehreren Regionen des Landes fort. Den Behörden-Angaben nach wurden zum Beispiel im Raum Charkiw fünf Frauen und zwei Männer aus der Zivilbevölkerung verletzt.

Die Kämpfe im Ukraine-Krieg dauern an. (Archivfoto) © Dave Clark/AFP

+++ 21.00 Uhr: Die ukrainische Regierung um Präsident Selenskyj geht von insgesamt rund 7000 vermissten Menschen aus. Dabei handle es sich um eine Schätzung, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar laut Angaben der Nachrichtenagentur Unian. Hanna Maljar rief die Bevölkerung auf, keine persönlichen Angaben über vermisste Angehörige im Internet zu verbreiten – erst recht nicht, falls es sich um ukrainische Soldaten handle. „Der Feind nutzt diese Information“, warnte sie. Angehörige sollten sich an dafür eingerichtete Koordinierungsstellen wenden, so Maljar weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Stromversorgung in Kiew gekappt

+++ 20.00 Uhr: Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben die Stromversorgung gekappt. Dies sei nötig geworden, um größere Schäden am Stromnetz abzuwenden, teilten ukrainischen Behörden mit. Zuvor sei der Verbrauch angestiegen. Russland hat in den letzten Tagen gezielt die Energieinfrastruktur angegriffen. Die Menschen in der Ukraine sind aufgerufen, sparsam Strom zu nutzen.

Menschen verwenden Taschenlampen in Kiew. © Genya Savilov / AFP

News zum Ukraine-Krieg: Trügerische Evakuierung von Cherson wohl abgeschlossen

+++ 19.00 Uhr: Der Gauleiter der Region Cherson hat in einem Statement auf Telegram die Einstellung des Verkehrs über den Fluss Dnjepr angekündigt. Dies stehe im Zusammenhang mit dem „Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen“ an, erklärte er. Vor mehr als einer Woche hatten russische Truppen die Zivilbevölkerung in der illegal annektierten Stadt Cherson zur Flucht aufgerufen. Dies wurde mit einem bevorstehenden Angriff ukrainischer Truppen begründet. Mittlerweile mehren sich die Zweifel an den Absichten Russlands. Es handele sich alles nur um „Vorbereitung und einen Propagandatrick“, sagte Igor Romanenko, ehemaliger stellvertretender Chef des ukrainischen Generalstabs der Streitkräfte, ebenfalls gegenüber dem Nachrichtensender Al Jazeera. Tatsächlich würde Wladimir Putin weitere Einheiten in die Gegend verlagern, die dortigen Stellungen befestigen und eventuell sogar einen Gegenangriff vorbereiten.

Auch in Kiew scheint man sich der Sache aber bewusst. „Ihre am besten ausgebildeten Truppen sind dort. Niemand ist gegangen. Das sehen wir und deshalb glauben wir ihnen nicht“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erst am Donnerstag in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Serra.

Ein ukrainischer Soldat überprüft die von russischen Soldaten ausgehobenen Schützengräben in der Region Cherson. © Leo Correa / AP / dpa

+++ 18.00 Uhr: Das russische Außenministerium hat dem Westen Provokationen vorgeworfen. Diese stünden im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen, hieß es in einem Statement. Russland stehe zur gemeinsamen Erklärung mit den anderen Atommächten – USA, China, Großbritannien und Frankreich – vom Januar, einen Atomkrieg und einen Rüstungswettlauf zu vermeiden. Konkreter wurde das Ministerium allerdings nicht. Gemeint war möglicherweise die Warnungen westlicher Regierungen vor einem möglichen Atomwaffen-Einsatz von Russland im Ukraine-Krieg. Und dies nicht ohne Grund: Präsident Wladimir Putin drohte bereits mehrfach mit einer solchen Attacke. Als Bedingung hierfür nannte er jeweils einen Angriff auf russisches Territorium.

+++ 17.00 Uhr: Angesichts russischer Luftangriffe mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der Militärspitze über die Lage der Flugabwehr beraten. Der Präsident habe die Notwendigkeit betont, schnell ein effektives Flugabwehrsystem aufzubauen, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit. Es seien aber auch Erfolge der Luftverteidigung zur Kenntnis genommen worden, wie der Abschuss mehrerer Kampfdrohnen in der Nacht zuvor. Neben der Lage an der Front sei auch der Wiederaufbau der von Russland zerstörten Energie-Infrastruktur besprochen worden.

News zum Ukraine-Krieg: Nordkorea soll heimlich Artilleriegeschosse an Russland liefern

+++ 16.20 Uhr: Die US-Regierung wirft Nordkorea vor, Russland im Ukraine-Krieg heimlich mit Militärausrüstung zu unterstützen. Nordkorea versuche die Lieferungen von Artilleriegeschossen über andere Länder etwa im Nahen Osten zu verschleiern, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Mittwoch. „Wir werden weiterhin beobachten, ob die Lieferungen tatsächlich ankommen.“

Es handle sich um eine „beträchtliche Zahl“. Die US-Regierung gehe aber nicht davon aus, dass diese Lieferungen den Verlauf des Krieges beeinflussen könnten, so Kirby weiter. Die Lieferungen zeigten nicht nur, wie sehr Nordkorea bereit sei, Russland zu unterstützen. Es sei auch ein Zeichen für Russlands Mangel an militärischer Ausrüstung, so Kirby. „Ich habe bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass es Hinweise darauf gab, dass die Russen ihre Hand nach Nordkorea ausstrecken würden“, sagte er weiter.

News zum Ukraine-Krieg: Russland startet nächste Evakuierung

+++ 14.55 Uhr: Wie CNN berichtet, bereiten russischen Streitkräfte neue Verteidigungspositionen am Ostufer des Dnepr in Cherson vor und fordern die örtliche Zivilbevölkerung auf, das Gebiet zu verlassen. Kirill Stremousov, der von Russland eingesetzte stellvertretende Leiter der Militärverwaltung von Cherson, bestätigte am Mittwoch, dass die „Evakuierung von Zivilipersonen“ ausgeweitet wurde – eine Maßnahme, die von ukrainischen Beamten als „Vertreibung“ bezeichnet wird.

„Niemand spricht von einer Zwangsevakuierung“, betonte Stremousov in einem Video auf Telegram. „Aber wir empfehlen Ihnen, auf das Militär zu hören.“ Weiter sagte der Militär, dass die ukrainischen Truppen keine Fortschritte bei den Verteidigungslinien nahe Cherson gemacht hätten.

News zum Ukraine-Krieg: Krankenhaus bei russischen Angriff auf Donezk beschädigt

+++ 13.15 Uhr: Wie ein Tweet von Emine Dzheppar, stellvertretende Außenministerin der Ukraine, zeigt, wurde offenbar ein Krankenhaus in Toretsk in der Region Donezk schwer beschädigt. Dzheppar erklärte, unter anderem seien die Entbindungsstation und die Chirurgie des Hospitals durch Artillerie beschädigt worden. Sie fügte hinzu, dass auch Wohnhäuser und Verwaltungsgebäude Ziel des russischen Angriffs gewesen sein sollen.

News zum Ukraine-Krieg: Region Sumy unter Beschuss russischer Granaten und Mörser

+++ 12.40 Uhr: Russische Streitkräfte sollen in den letzten 24 Stunden mehr als 100 Granaten und Mörser auf die Region Sumy abgefeuert haben. Kyrylo Tymoshenko, stellvertretender Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, veröffentlichte einen entsprechenden Bericht auf Telegram, berichtet das Internetportal Ukrinform.

„Die Russische Föderation hat die Region Sumy beschossen. Im Laufe des vergangenen Tages wurden mehr als 100 MLRS-, Artillerie- und Mörsereinschläge registriert“, schrieb Timoschenko. Ihm zufolge wurden durch den Beschuss zwei private Wohngebäude und Stromleitungen beschädigt. Darüber hinaus wurde eine Person verletzt.

Ukraine-Krieg: Charkiw weiterhin vermint

+++ 11.30 Uhr: Oleh Synyehubov, Gouverneur der Region Charkiw, die im Osten der Ukraine sowohl an Luhansk als auch an Donezk grenzt, hat in einem Status-Update auf Telegram mitgeteilt, dass heute Morgen in der Stadt Wowtschansk fünf Menschen durch russischen Beschuss verletzt wurden.

Außerdem warnte er die Einwohnerinnen und Einwohner vor Minen: „Wir bitten Sie noch einmal dringend, wachsam und vorsichtig zu sein. Ignorieren Sie nicht die Warnschilder. Auch in der Oblast Charkiw besteht weiterhin Minengefahr“, nachdem gemeldet wurde, dass ein 37-jähriger Landarbeiter in der Region durch eine Mine verletzt wurde.

Ukraine-Krieg: Kiew bereitet sich auf neue russische Angriffe vor

+++ 10.50 Uhr: Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bereiten mehr als 1000 Heizstellen in der ganzen Stadt für den Fall vor, dass das Fernwärmesystem durch anhaltende russische Angriffe außer Betrieb gesetzt wird. Dies gab Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch (2. November) bekannt.

Raketen- und Drohnenangriffe haben 40 Prozent der ukrainischen Energieinfrastruktur beschädigt und bereits große Teile Kiews kurzzeitig ohne Strom und Wasser gelassen, was zu Stromrationierungen führte. Klitschko schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, dass die städtischen Behörden verschiedene Szenarien aufgrund von Raketenangriffen in Betracht ziehen würden.

„Das schlimmste wäre, wenn es überhaupt keinen Strom, kein Wasser und keine Fernwärme gäbe“, sagte er. „Für diesen Fall bereiten wir über 1.000 Heizstellen in unserer Stadt vor.“

Ukraine-Krieg: Angeblich Sabotageakt auf der Krim vereitelt

+++ 10.15 Uhr: Angeblich haben russische Sicherheitskräfte auf der Krim einen Plan zur Sabotage der Energieversorgung in der Region vereitelt. Dies berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Sie zitiert russische Sicherheitskräfte mit den Worten: „Der föderale Sicherheitsdienst hat einen von den ukrainischen Sonderdiensten geplanten Sabotageakt an einer Energieinfrastrukturanlage in der Republik Krim verhindert. Ein 1978 geborener ukrainischer Staatsbürger, der vom SBU [ukrainischer Sicherheitsdienst] rekrutiert wurde, wurde festgenommen.“

Wie Tass berichtet, wurden bei dem Ukrainer drei hochexplosive Sprengsätze, Anleitungen für ihren Einsatz und ein Plan über die Lage von Strommasten in einer der Regionen der Krim beschlagnahmt.

Ukraine-Krieg: Putin schickt nuklearfähige Raketen nach Belarus

+++ 8.55 Uhr: Einem neuen britischen Geheimdienstbericht zufolge hat Russland neue Raketen in Weißrussland stationiert. Dies wird als ein „verzweifelter Versuch“ gewertet, den Westen einzuschüchtern.

Die vom britischen Geheimdienst übermittelten Satellitenbilder zeigen nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums zwei Abfangjäger vom Typ MiG-31K FOXHOUND, die am 17. Oktober auf dem weißrussischen Flugplatz Machulischtschi stationiert waren. In der Nähe der Jets befindet sich ein großer Kanister, der nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums wahrscheinlich für die luftgestützte ballistische Rakete AS-24 KILLJOY bestimmt ist.

Die KILLJOY-Raketen werden von einem Hochgeschwindigkeitsflugzeug aus gestartet, um ihre Ziele treffen. Die Raketen, die auch als Kinzhal- oder „Dolch“-Raketen bekannt sind, können konventionelle oder nukleare Sprengköpfe tragen und mit Hyperschall fliegen, und nach russischen Angaben angeblich mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen.

Ukraine-Krieg: Russland kommt nur angsam voran

+++ 08.25 Uhr: Die russischen Truppen kommen bei ihren Angriffen in der Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste nur äußerst langsam voran. Das Verteidigungsministerium in London verwies am Mittwoch auf Aussagen des Chefs der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, wonach seine Einheiten täglich 100 bis 200 Meter vorrückten. Prigoschin habe zwar gesagt, dies sei in der modernen Kriegführung normal. Das britische Ministerium betonte aber, die russische Militärdoktrin sehe Vorstöße von 30 Kilometern pro Tag vor.

Zum Vergleich teilte die Behörde weiter mit: „Im Februar planten die russischen Streitkräfte einen 1000 Kilometer weiten Vormarsch durch die Ukraine innerhalb eines Monats. Im September erzielten die ukrainischen Einheiten Vorstoße von mehr als 20 Kilometern pro Tag.“

News zum Ukraine-Krieg: USA warnt vor iranischen Waffenlieferungen an Russland

Update vom Mittwoch, 2. November, 7.20 Uhr: Auch die USA hat vor der Gefahr iranischer Waffenlieferungen an Russland gewarnt. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, sagte am Dienstag (1. November): „Wir sind weiterhin besorgt über die Möglichkeit, dass der Iran Russland mit Boden-Boden-Raketen beliefern könnte. Wir haben bislang nicht gesehen, dass sich das bestätigt, aber das ist eine Sorge, die wir haben.“

Der Iran hatte nach Einschätzung westlicher Staaten bereits Drohnen an Russland geliefert. Kirby verurteilte dies. Damit helfe der Iran, „unschuldige Ukrainer zu töten“. „Das ist ein Regime in Teheran, das sich offen und freiwillig zum Komplizen beim Mord an unschuldigen ukrainischen Menschen auf ukrainischem Boden macht.“ Der Iran bestreitet die Drohnenlieferungen.

Ukraine-Krieg: Russland nutzt Dach von AKW Saporischschja zur Luftabwehr

+++ 22.20 Uhr: Wie die ukrainische Kyiv Independent berichtet, haben russische Streitkräfte im besetzten Kernkraftwerk Saporischschja auf dem Dach des fünften Kraftwerksblocks Geräte zur elektronischen Kampfführung installiert. Angaben des Nachrichtendirektorats der Ukraine zufolge soll diese der Bekämpfung von Luftaufklärung dienen. Nach Angaben des Nachrichtendienstes ist auch geplant, die ukrainischen Passierscheine für das Personal des Kraftwerks zu sperren.

Die russischen Truppen sollen den Einsatzkräften mitgeteilt haben, dass sie sich bis zum 2. November entscheiden müssen, ob sie den Vertrag mit dem staatlichen russischen Kernkraftwerksbetreiber Rosatom unterzeichnen oder ablehnen, so die Direktion. Anderen Mitarbeitenden der Anlage soll eine Frist bis zum 1. Dezember gesetzt worden sein.

Ukraine-Krieg: Ukraine ohne wirksame Verteidigung gegen iranische Raketen

+++ 18.55 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe erklärte am Dienstag (01.11.2022), dass sie über keinen wirksamen Schutz gegen die vom Iran an Russland gelieferten ballistischen Raketentypen besitzt. Jurij Ihnat, Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos sagte, die Reichweite der gelieferten Raketen, eine bis 300 km und die andere bis zu 700 km, werde es Russland ermöglichen, überall in der Ukraine zuzuschlagen.

„Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie in den Norden über der Ukraine (an der Grenze) geliefert werden, von wo aus sie die gesamte Ukraine bedrohen“, sagte Ihnat am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kiew. Auf die Frage, ob die ukrainischen Streitkräfte bereit seien, sich gegen diese Art von iranischen ballistischen Raketen zu verteidigen, antwortete Ihnat, dass sie „alle Maßnahmen und Mittel zum Schutz gegen diese Raketen“ ergreifen würden, die sie könnten.

Allerdings warnte Ihnat: „Derzeit haben wir keine wirksame Verteidigung gegen diese Raketen. Es ist theoretisch möglich, sie abzuschießen, aber es ist sehr schwierig, dies mit den Mitteln zu tun, die wir derzeit haben“. „Wir haben keine Luftabwehr, keine Raketenabwehr“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Macron verspricht Ukraine mehr Hilfe und Luftabwehr

+++ 17.45 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte dem Guardian zufolge nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Frankreich werde der Ukraine helfen, den Winter zu überstehen. Ebenso habe er Hilfe bei der Reparatur von durch russische Angriffe beschädigte Wasser- und Energieinfrastruktur angeboten. Frankreich werde auch dabei helfen, die ukrainische Luftabwehr zu stärken.

Ukraine-Krieg: Plötzlich räumt Russland ein weiteres Gebiet

+++ 17.10 Uhr: Die russischen Besatzungstruppen lassen in der ukrainischen Region Cherson nach dem Nordufer des Flusses Dnipro jetzt auch einen Streifen am Südufer von Zivilpersonen räumen. Die Aktion werde in höchstens drei Tagen abgeschlossen sein, sagte Verwaltungschef Wladimir Saldo im russischen Fernsehen. Es gehe um einen 15 Kilometer breiten Streifen auf dem südlichen Ufer. Saldo machte keine Angaben zur Zahl der Zivilistinnen und Zivilisten in dem Gebiet.

Die russische Armee erwartet einen großen ukrainischen Angriff auf ihren Brückenkopf nördlich des Dnipro, vor allem auf die Gebietshauptstadt Cherson. Von dort sind seit Mitte Oktober Menschen tiefer in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht worden, die Ukraine spricht von einer Verschleppung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Russland hat das Gebiet Cherson für annektiert erklärt.

Ukraine-Krieg: Russland rekrutiert Elite-Soldaten aus Afghanistan

+++ 15.30 Uhr: Afghanische Elite-Soldaten, die früher an der Seite der USA gegen die radikalislamischen Taliban gekämpft haben, werden von Russland für den Ukraine-Krieg rekrutiert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Drei ehemalige afghanische Generäle sagten demnach, dass Moskau den Kämpfern 1500 US-Dollar pro Monat bieten würde, sollten sich diese an den Kampfhandlungen beteiligen.

Dem Bericht nach handelt es sich um Soldaten, die nach dem Abzug der US-Truppen in den Iran geflohen waren. Dort droht ihnen die Abschiebung ins Heimatland – und damit eine Hinrichtung durch die Taliban. „Sie wollen nicht kämpfen, aber sie haben keine andere Wahl“, sagte einer der Generäle, Abdul Raof Arghandiwal, gegenüber der AP. „Sie fragen mich: ‚Gib mir eine Lösung. Was sollen wir tun? Wenn wir nach Afghanistan zurückgehen, werden uns die Taliban umbringen.‘“ Arghandiwal zufolge führe die berüchtigte Söldnertruppe Gruppe Wagner die Rekrutierungsversuche durch.

News zum Ukraine-Krieg: Japan warnt Russland vor Atomwaffen-Einsatz

+++ 13.45 Uhr: Japans Regierungschef Fumio Kishida hat Russland vor einem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine gewarnt. Entsprechende Signale Russlands seien „sehr beunruhigend“, sagte er in Tokio nach einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Geschichte der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 77 Jahren dürfe nicht vernachlässigt werden. „Wenn Russland Atomwaffen einsetzen würde, wäre dies ein feindseliger Akt gegen die gesamte Menschheit.“ Die internationale Gemeinschaft würde dies niemals dulden.

Steinmeier dankte Kishida für die „klare Haltung“ Japans zum Angriffskrieg Russlands. „Japan hat wie wir diesen völkerrechtswidrigen brutalen Krieg in der Ukraine verurteilt und seine Solidarität mit der jungen Demokratie in der Ukraine zum Ausdruck gebracht.“ Der Krieg führe vor Augen, dass in einer globalisierten Welt kein Konflikt mehr regional begrenzt sei. „Die Folgen sind global spürbar.“ Steinmeier nannte die ökonomischen Schwierigkeiten sowie Nahrungsmittelknappheit und hohe Energiepreise.

News zum Ukraine-Krieg: „Affront“ gegen Putin – „Wagner“-Chef lobt überraschend Selenskyj

Update vom Dienstag, 1. November, 11.30 Uhr: Wird Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mehr und mehr zum Problem für den russischen Präsidenten Wladimir Putin? Der Gründer der berüchtigten Söldnertruppe Gruppe „Wagner“ fällt zunehmend mit eigenwilligen Aussagen zum Ukraine-Krieg auf – und scheint nach größerer Macht zu streben. Äußerungen, die er über den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj getroffen hat, könnten nun für Spannungen sorgen.

In einem Interview mit einem bekannten russischen Journalisten lobte Prigoschin den ukrainischen Präsidenten. „Selenskyj ist zwar Präsident eines Landes, das der Russischen Föderation nun feindlich gesinnt ist, aber er ist immer noch ein harter, pragmatischer und sympathischer Kerl“, sagte der als „Putins Koch“ bekannte Oligarch.

Der Russland-Korrespondent des deutschen Nachrichtensenders ntv, Rainer Munz, kommentierte, dass das Interview wiefoglt: Es handle sich um einen „Affront“ gegenüber Putin. „Auf der anderen Seite wirkt es irgendwie auch wie eine Einladung von Prigoschin, mit Selenskyj zu verhandeln“, fasste der Journalist zusammen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland plant neue „Spielverderber“-Strategie – Geheimdienst in Sorge

Erstmeldung vom Dienstag, 1. November, 09.30 Uhr: Kiew – Offenbar plant Kreml-Chef Wladimir Putin eine neue Belarus-Strategie: Russland will in seinem Krieg gegen die Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste das Nachbarland gegenüber dem Westen verstärkt als Verbündeten darstellen. Moskau habe dort auf einem Flugplatz mutmaßlich zwei Abfangjäger des Typs „MiG-31“ und einen großen durch einen Erdwall geschützten Container stationiert, hieß es in einem Bericht des Verteidigungsministeriums in London. Dazu veröffentlichte das Ministerium ein Satellitenbild.

Die Stationierung stehe wahrscheinlich in Zusammenhang mit russischen Hyperschallraketen AS-24 Killjoy („Spielverderber“). Diese Raketen sind nach Einschätzung der Nato mit herkömmlicher Flug- oder Raketenabwehr kaum abzufangen – daher der Spitzname. Moskau habe solche Raketen bereits seit 2018 im Einsatz, so die Briten. Bislang seien aber keine in Belarus stationiert gewesen. Angesichts einer Reichweite von rund 2000 Kilometern bringe dies im Ukraine-Krieg wohl auch keinen strategischen Vorteil, sondern solle eher ein Signal an den Westen senden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland wirft Großbritannien Desinformation vor

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will London der russischen Darstellung des Geschehens entgegentreten und Verbündete bei der Stange halten. Moskau spricht von einer Desinformationskampagne. (tvd/nak/skr/jo/lz mit dpa/AFP)