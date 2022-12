Ukraine drängt erneut auf Lieferung von Luftabwehrsystemen

Von: Teresa Toth, Karolin Schäfer, Nail Akkoyun, Christian Weihrauch, Stefan Krieger, Jan-Frederik Wendt, Sandra Kathe, Moritz Serif, Nadja Austel, Kilian Bäuml, Lucas Maier, Jan Oeftger

Teilen

Die ukrainische Armee will ihre Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer fortsetzen. Die Lage im Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Stromversorgung: Russland nimmt Energietechniker fest.

Russland nimmt Energietechniker fest. Bachmut: Selenskyj bezeichnet die Stadt als „verbrannte Ruine“.

Selenskyj bezeichnet die Stadt als „verbrannte Ruine“. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 15.03 Uhr: Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal hat gegenüber dem französischen Sender LCI die Forderungen nach neuen Waffenlieferungen erneuert. Angesichts des anhaltenden Beschusses ukrainischer Ziele mit russischen Raketen brauche die ukrainische Armee insbesondere moderne Luftabwehrsysteme wie das System „Patriot“.

Schmyhal warnt, dass Europa im Winter mit steigenden Zahlen von flüchtenden Menschen aus der Ukraine rechnen müsse, weil Russland kritische Infrastrukturen wie die Energie- und Wasserversorgung angreife. Etwa 50.000 bis 70.000 Raketen erreichen Schmyhal zufolge die Ukraine täglich. Zur Verteidigung sei mindestens ein Drittel dieser Munitionsmenge zur Abwehr nötig.

Ukrainische Soldaten in einem Unterstand an der Frontlinie bei Bachmut, Region Donezk. © Libkos/dpa

Russische Armee beschießt Ziele in Donezk und Luhansk in der Ostukraine

+++ 11.14 Uhr: Russische Streitkräfte haben Ziele in den Oblasten Donezk und Luhansk in der Ostukraine mit Raketen, Drohnen und Artillerie beschossen, wie der ukrainische Generalstab am Montag (12. Dezember) auf Telegram mitteilte. Die Angriffe der russischen Streitkräfte auf das Energiesystem in Cherson und die ukrainischen Truppen wurden demnach fortgesetzt.



Der Generalstab erklärte außerdem, Russland benutze „weiterhin Zivilisten als menschliche Schutzschilde“.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 10.32 Uhr: Ein ranghoher ukrainischer Präsidentenberater hat ein kurzes Update zur Lage in Odessa gegeben, nachdem russische Streitkräfte am Wochenende zwei Kraftwerke in der südlichen Hafenstadt angegriffen und damit die Stromversorgung von rund 1,5 Millionen Menschen unterbrochen haben.

„Viele Menschen sind nach den gestrigen russischen Angriffen immer noch ohne Strom. Die Situation bleibt sehr schwierig“, twitterte Anton Gerashchenko.



Ukraines Präsident Selenskyj sagte in einer Videoansprache am Sonntagabend, dass es in der Stadt häufig zu Stromausfällen komme, die Versorgung aber teilweise wiederhergestellt worden sei.

News zum Ukraine-Krieg: Britisches Verteidigungsministerium – Russland ohne Schlagkraft

+++ 8.30 Uhr: Russland verfügt nach britischer Einschätzung derzeit nicht über Fähigkeiten für Eroberungen in der Ukraine. Russland halte zwar weiter an seinem Minimalziel – vollständige Kontrolle über die süd- und ostukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja – fest, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag (12. Dezember) mit. „Es ist jedoch derzeit unwahrscheinlich, dass die russische Strategie ihr Ziel erreicht“, hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse. Die russischen Truppen seien derzeit kaum in der Lage, zuletzt verlorene Gebiete zurückzuerobern. „Es ist unwahrscheinlich, dass die russischen Bodentruppen in den nächsten Monaten operativ bedeutende Fortschritte machen werden.“

News zum Ukraine-Krieg: Biden sichert Selenskyj weitere Unterstützung zu

+++ 7:40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine im russischen Angriff weitere Unterstützung zugesichert. In einem Telefonat mit Selenskyj habe Biden versprochen, dass die USA dem angegriffenen Land bei der Verteidigung gegen den russischen Aggressor weiterhin Hilfe leisten würden. Das teilte das Weiße Haus mit.

Biden habe seine Aussagen mit den jüngsten Zusagen der USA im Bereich der Militärhilfe und zum Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur untermauert.

News zum Ukraine-Krieg: Reparaturzentrum an slowakisch-ukrainischer Grenze eröffnet

+++ 7:20 Uhr: Mit einem neuen Reparaturzentrum nahe der slowakischen Grenze zur Ukraine wollen Regierungen und die Rüstungsindustrie den weiteren Einsatz schwerer Waffen zur Abwehr des russischen Angriffskrieges sicherstellen. Der Stützpunkt habe den Betrieb aufgenommen, sagte Brigadegeneral Christian Freuding, Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium, der Nachrichtenagentur dpa. Der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann organisiert in der Region nun die Instandsetzung der bei den Gefechten in der Ukraine verschlissenen oder beschädigten Großwaffen, wie der Panzerhaubitze 2000.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj dankt den USA

Update vom Montag, 12. Dezember, 6:50 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat für die Hilfe der Regierung in Washington gedankt. „Ich habe mich für die beispiellose Verteidigungs- und Finanzhilfe der USA für die Ukraine bedankt“, schrieb Selenskyj bei Telegram. Dies trage nicht nur zum Erfolg auf dem Schlachtfeld bei, sondern unterstützt auch die Stabilität der ukrainischen Wirtschaft.“

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine kündigt Gegenoffensive an

+++ 22.40 Uhr: Die ukrainische Armee will ihre Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer fortsetzen – sofern die Witterungsbedingungen es zu lassen. Der Übergang „vom trockenen Herbst zum noch nicht frostigen Winter“ biete weder für Rad- noch Kettenfahrzeuge günstige Einsatzbedingungen, sagte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Sonntag bei einem Treffen mit seinem schwedischen Amtskollegen Pål Jonson in Odessa.

Den Rückgang der Aktivitäten an der Front führe der Minister auf das Wetter zurück. „Aber die ukrainischen Streitkräfte denken nicht ans Aufhören“, betonte Resnikow. Sobald der Boden durch den Frost fester wird, sollen die Gegenangriffe weiter gehen. Das Ziel der Ukraine: Alle von Russland besetzten Gebieten befreien und „in den Zustand von 1991, als die Grenzen der Ukraine international anerkannt wurden“, zurückbringen.

News zum Ukraine-Krieg: Lage in Hafenstadt Odessa angespannt

+++ 22.23 Uhr: Im Ukraine-Krieg ist die Lage in Hafenstadt Odessa angespannt. Das liegt nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj an den gezielten russischen Angriffen auf die Infrastruktur. „Wir tun alles, um das Licht in Odessa wiederherzustellen“, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. „Wir tun alles, um unter diesen Bedingungen nach den russischen Treffern das Maximum herauszuholen.“

Russische Truppen hatten Odessa in der Nacht zum Samstag mit einer Welle iranischer Kampfdrohnen angegriffen und dabei für einen Ausfall der Stromversorgung der Stadt sowie des gesamten Umlandes gesorgt.

News zum Ukraine-Krieg: Keine Zusage für Panzerlieferungen aus Deutschland

+++20.14 Uhr: Liefert Deutschland Panzer in die Ukraine? Noch gibt es in diesem Punkt keine Einigung. Das erklärte ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba. Es gebe keine Zusage für Panzerlieferungen. „Eine solche Entscheidung ist noch nicht gefallen. Es gibt da keine Zusagen. Aber wir arbeiten daran, ganz offen“, sagte Kuleba am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ laut Übersetzung. Die Ukraine verstehe nicht, warum Deutschland Artillerie liefere, aber keine Panzer.

News zum Ukraine-Krieg: Schoss Russland gezielt auf Retter?

+++ 18.40 Uhr: Russland soll gezielt auf Retter geschossen haben, die im Begriff waren humanitäre Hilfe zu leisten. Das teilte der staatliche Rettungsdienst der Ukraine am Sonntag (11. Dezember) mit.

Die Helfenden waren dabei, Trinkwasser in die Stadt Bachmut im östlichen Donezk zu bringen, als ihr Fahrzeug mit Artillerie angegriffen wurde. Laut den Angaben in der Stellungnahme, wurde bei dem Angriff niemand verletzt, lediglich das Auto der Helfenden wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Informationen konnten bisher nicht unabhängig bestätigt werden.

Ukraine rechnet mit weiteren Waffenlieferungen aus Deutschland

+++ 15.00 Uhr: Die Ukraine rechnet fest damit, dass bald weitere Waffenlieferungen aus Deutschland ankündigen werden. „Im direkten Gespräch wurden uns mehr Waffen und weitere Munition zugesichert. Welche, werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam bekanntgeben“, sagte der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev der Welt am Sonntag. Die ukrainische Front benötige dringend weitere Flugabwehrsysteme, Panzerhaubitzen, Geparde und Munition.

„Außerdem sind wir weiter im Gespräch über die Lieferung von Marder- und Leopard-Panzern“, sagte der Botschafter. Des Weiteren habe Deutschland bei den Waffenlieferungen eine Führungsrolle eingenommen. Makeiev wolle erreichen, dass alles was die Bundesregierung zur Verfügung stellen könne, schnell geliefert wird. Es sei keine Zeit länger auf Waffen zu warten.

News zum Ukraine-Krieg: Scholz will weiter mit Putin telefonieren

+++14.20 Uhr: Trotz der ernüchternden Erfahrungen der letzten Telefonate möchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiter mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. „Wir sind völlig unterschiedlicher Meinung“, sagte Scholz am Samstag in einer Fragerunde mit Bürgern in seinem Potsdamer Wahlkreis.

„Trotzdem werde ich weiter mit ihm reden, weil ich ja den Moment erleben will, wo es möglich ist, rauszukommen aus der Situation. Und das geht nicht, wenn man sich nicht spricht.“ Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat Scholz im mehrfach im Abstand einiger Wochen mit Putin telefoniert. Das letzte Telefonat war Anfang Dezember und wurde von gegenseitigen Vorwürfen geprägt.

News zum Ukraine-Krieg: Britischer Außenminister James Cleverly fordert Konsequenzen

+++ 14.05 Uhr: Der britische Außenminister James Cleverly erklärte gegenüber der britischen Zeitung the guardian, dass Putin für mögliche Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Hierbei bezog er sich auf Behauptungen, dass sexuelle Gewalt als Waffe eingesetzt wird und Kinder aus der Ukraine nach Russland geschickt werden, um dort adoptiert zu werden.

In einer BBC-Sendung sagte Cleverly zudem, dass die Botschaft ganz klar lauten muss, dass sich Aggression nicht auszahlt. Deshalb dürfe Russland nicht davon profitieren, seinen Nachbarn anzugreifen. Auf die Äußerungen von Stoltenberg sagt Cleverly, es bestehe keine Notwendigkeit, die NATO hineinzuziehen und man versuche dies zu verhindern. Weiter sagt er, die NATO habe Russland nie bedroht, das sei nur ein Narrativ von Putin. Die NATO sei eine Allianz, um ihre Mitgliedsstaaten zu schützen und nicht um andere zu bedrohen.

Russland verstärkt „Produktion der mächtigsten Vernichtungsmittel“

+++ 12.45 Uhr: Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew gibt an, die Produktion von neuen Waffen zu verstärken, die potenziell auch gegen den Westen eingesetzt werden können. Auf Telegram schreibt er, der Feind habe sich nicht nur in Kiew verschanzt. „Es gibt ihn auch in Europa, Nordamerika, Japan, Australien, Neuseeland und einer ganzen Reihe anderer Orte, die den Nazis von heute die Treue geschworen haben“, fügte der stellvertretende Vorsitzende des nationalen Sicherheitsrats hinzu. Diese Behauptung wird von Russland als Begründung genutzt, die „Produktion der mächtigsten Vernichtungsmittel, einschließlicher derer, die auf neuen Grundlagen beruhen“ auszubauen.

Medwedew veröffentlicht bereits seit Kriegsbeginn anti-westliche Beiträge in Online-Netzwerken. Es wird vermutet, dass mit den Vernichtungsmitteln Hyperschallwaffen gemeint sind, die nach Angaben Russlands seit Jahren entwickelt werden. Die vermehrten Niederlagen auf russischer Seite haben jedoch auch die Befürchtung ausgelöst, dass Atomwaffen genutzt werden könnten.

News zum Ukraine-Krieg: Litauen unterstützt die Ukraine

+++ 12.15 Uhr: Litauens finanzielle Unterstützung für die Ukraine beträgt mittlerweile 280 Millionen. Das teilte der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anušauskas auf Twitter mit. Dort schreibt er außerdem weiter, dass sie nicht aufhören werden und die Ukraine bis zum Ende weiter unterstützen werde. Seinen Tweet endete er mit dem Hashtag #StandWithUkraine

+++ 10.40 Uhr: Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, befürchtet, dass der Ukraine-Krieg sich zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO entwickeln könnte. Es sei die Aufgabe der NATO, das zu verhindern. Gegenüber dem norwegischen Sender NRK sagte er „Wenn die Dinge schiefgehen, können sie furchtbar schiefgehen.“ Wir stünden vor einem Test, ob die Freiheit gegen ein autoritäres Regime besteht. Putin glaube, er könne mit Gewalt alles erreichen, was er will. Trotzdem denkt Stoltenberg nicht, dass Putin es schafft, die Ukraine zu brechen. Weiter sagt er, dass die Nato so stark sei wie seit Jahren nicht. Putin unterschätze die Fähigkeit, einander zu schützen und zu verteidigen.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine bekommt wohl weitere Waffenlieferung aus Deutschland

+++ 09.00 Uhr: Laut dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, gibt es Zusagen für weitere Waffenlieferungen. Ihm sei zugesichert worden, „dass es keine Verhandlungen mit Putin gibt, wenn wir das nicht wollen. Sollte die Ukraine dazu bereit sein, entscheiden wir, unter welchen Umständen solche Gespräche geführt werden. Aber momentan brauchen wir keine Vermittler, sondern Verbündete“, sagte Makejew. Der Frieden in der Ukraine könne nicht verhandelt werden, er müsse erkämpft werden, fügte er hinzu. Weiter sagte er „Im direkten Gespräch wurden uns mehr Waffen und weitere Munition zugesichert. Welche, werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam bekannt geben.“

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine bekommt von USA grünes Licht für Angriffe auf Russland

+++ 8.33 Uhr: Offenbar lehnt das Pentagon Angriffe von ukrainischer Seite auf russische Ziele nicht weiter ab. Grund dafür sollen die zunehmenden russischen Angriffe auf die empfindliche Infrastruktur der Ukraine sein, berichtet die britische Zeitung The Sunday Times. Inzwischen gibt es neue Einschätzungen, ob Waffenlieferungen an Kiew eine militärische Konfrontation mit der NATO herbeiführen könnten. Dazu heißt es, die Befürchtungen haben abgenommen. Washingten sei nun eher bereit Waffen mit größerer Reichweite in die Ukraine zu liefern.

Ukraine greift Donezk mit Raketenwerfern an

+++ 5.30 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte beschossen Donezk am Samstag nach Angaben der russischen Behörden mehrfach aus Raketenwerfern. Dabei seien auch der Busbahnhof im Zentrum sowie eine Schule getroffen worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Donezk ist die größte Stadt in der gleichnamigen Region, die von aus Moskau unterstützten Separatisten zur unabhängigen Volksrepublik erklärt wurde. Inzwischen hat Moskau das Gebiet völkerrechtswidrig annektiert. Russland hatte das Nachbarland Ende Februar überfallen.

News zum Ukraine-Krieg: Verletzte in Melitopol

+++21.21 Uhr: Im Ukraine-Krieg hat es in der von russischen Truppen besetzte Stadt Melitopol nach ersten Berichten mehrere Verletzte gegeben. Bei einem Angriff ukrainischer Artillerie wurde unter anderem eine Gaststätte getroffen. „Infolge des Raketenangriffs aus einem Himars-System hat es im Restaurant „Jägereinkehr“ unter friedlichen Menschen Tote und Verwundete gegeben“, berichtete der Vertreter der Besatzungsverwaltung, Wladimir Rogow, der russischen Staatsagentur Tass.

+++ 21.09 Uhr: Luftalarm auf der Krim: Anwohner berichteten in sozialen Medien von zahlreichen Detonationen am Himmel. Ein Berater der Krim-Verwaltung veröffentlichte auf Telegram ein kurzes Video, auf dem eine Explosion am nächtlichen Himmel zu erkennen ist. „Die Krim steht unter Schutz, die Luftabwehr arbeitet“, schrieb Oleg Krjutschkow dazu.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen auf der Krim

+++ 20.25 Uhr: Offenbar hat es die russisch kontrollierte Halbinsel Krim mehrere Explosionen gegeben. Das meldeten ukrainische Medien unter Berufung auf Bewohner. So soll es Explosionen auf einer Militärbasis bei Sewastopol gegeben haben. Es soll Luftalarm auf der Halbinsel geben.

Außerdem sei die Flugabwehr aktiv geworden. Sowohl aus Simferopol auf der Krim als auch aus Melitopol im Südosten der Ukraine gab es Berichte über den Einsatz der Luftverteidigung, wie die russische Staatsagentur Tass meldete. Die Bevölkerung sei aufgefordert worden, Ruhe zu bewahren.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe in der Ostukraine

+++ 18.29 Uhr: In der Ukraine liefern sich russische und ukrainische Truppen heftige Gefechte im Osten der Ukraine. „Der Donbass ist die Hauptfront im Kampf um die Unabhängigkeit der Ukraine“, sagte am Samstag Serhij Tscherewatyj, Sprecher der Heeresgruppe Ost der ukrainischen Streitkräfte, im Fernsehen. Im Mittelpunkt der Kämpfe standen demnach die Orte Bachmut und Awdijiwka.

Dabei ist ein Strategiewechsel des russischen Militärs zu beobachten. Anstelle von Angriffen größerer Einheiten erfolgten nunmehr Attacken kleinerer Gruppen, dabei vor allem der Söldnertruppe „Wagner“, unterstützt von Rohr- und Raketenartillerie. „Der Feind hat seine Taktik geändert“, sagte Tscherewatyj.

News zum Ukraine-Krieg: Russland greift Entbindungsstation in Cherson an

+++ 17.37 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Krieges werden mutmaßliche russische Kriegsverbrechen von Kiew untersucht. Laut Ihor Klymenko, Leiter der ukrainischen Polizei, seien insgesamt etwa 47.000 russische Kriegsverbrechen in der Ukraine registriert worden. Dies umfasse neben Folter und Vergewaltigungen auch mutmaßlichen Mord an Zivilpersonen. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft berichtete Anfang Dezember bereits von 51.161 Kriegsverbrechen.

+++ 16.20 Uhr: Russische Streitkräfte sollen eine Entbindungsstation in Cherson angegriffen haben. „Feindliche Granaten haben die Entbindungsstation des Krankenhauses getroffen“, berichtet Kyrylo Tymoshenko, der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, auf Telegram. Das Gebäude wurde dabei beschädigt. Verletzt wurde bei dem Angriff laut Tymoshenko jedoch niemand.

Ukraine fordert mehr Hilfe vom Westen - Russland verzweifelt?

Erstmeldung vom Mittwoch, 7. Dezember: Kiew/Moskau – Polen will die von Deutschland zur Verteidigung seines Luftraums angebotenen Patriot-Flugabwehrsysteme nun doch annehmen. Man arbeite daran, die Patriots auf polnischem Gebiet zu stationieren und sie dem polnischen Kommandosystem zu unterstellen, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag (6. Dezember) auf Twitter. Allerdings hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) darauf gepocht, dass die deutschen Flugabwehrsysteme als Teil der integrierten Nato-Luftverteidigung zu behandeln sind. Davon, sie einem polnischen Kommando zu unterstellen, war zunächst keine Rede gewesen.

Nach den schweren russischen Raketenangriffen auf die Energieversorgung der Ukraine hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex bislang keine bedeutende Veränderung im Grenzverkehr registriert. In der vergangenen Woche seien aus der Ukraine 229.542 Menschen in ein EU-Land eingereist, teilte Frontex am Dienstag per Twitter mit. Im gleichen Zeitraum überquerten 208.988 Menschen die Grenze eines EU-Landes in Richtung Ukraine. Vergleichszahlen der Vorwochen waren zunächst nicht unmittelbar verfügbar. (Redaktion mit Agenturen)