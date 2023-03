Syriens Diktator Assad besucht Putin: Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine

Von: Moritz Serif

Russland kann sich im Ukraine-Krieg auf Unterstützung freuen. Die Ukraine reagiert auf jüngste Entwicklungen im Land. Der News-Ticker.

Entlassungen durch Selenskyj : Drei Gouverneure in der Ukraine sind nicht mehr im Dienst

durch : Drei Gouverneure in der Ukraine sind nicht mehr im Dienst Assad besucht Putin : Syrischer Diktator unterstützt Russlands Ukraine-Krieg

besucht : Syrischer Diktator unterstützt Russlands Ukraine-Krieg Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau – US-Generalstabschef Mark Milley betonte, die Vereinigten Staaten wollten nach dem Drohnen-Vorfall über dem Schwarzen Meer keine Eskalation. „Zwischenfälle kommen vor. Und wir wollen eindeutig keinen bewaffneten Konflikt mit Russland“, sagte Milley am Mittwoch in Washington. Er reagierte damit auf die Frage, ob es sich bei dem Vorfall um einen kriegerischen Akt handele.

Entlassungen durch Selenskyj: Drei Gouverneure in der Ukraine sind nicht mehr im Dienst

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entließ indes die Gouverneure der Gebiete Luhansk, Odessa und Chmelnyzkyj. Die Entlassungen von Serhij Hajdaj, Maxym Martschenko und Serhij Hamalij seien auf eigenen Wunsch erfolgt, war den am Mittwoch (15. März) veröffentlichten Dekreten zu entnehmen. Gerüchten zufolge soll Hajdaj demnächst Botschafter in Kasachstan werden. Der 47-Jährige war seit Oktober 2019 Verwaltungschef des schwierigen ostukrainischen Gebietes Luhansk. Nach dem russischen Einmarsch vor gut einem Jahr geriet es weitgehend unter Moskauer Kontrolle. Martschenko will derweil wieder in die Armee zurückkehren, wo er vor seiner Ernennung zum Gouverneur als Oberst eine Brigade führte.

Assad besucht Putin: Syrischer Diktator unterstützt Russlands Ukraine-Krieg

Außerdem sprach Syriens Machthaber Baschar al-Assad dem Kreml-Chef Wladimir Putin bei seinem ersten Besuch in Moskau seit Beginn des Kriegs Putin Beistand aus. Er wolle den Moment nutzen, um die syrische Position zur Unterstützung der „Spezialoperation“ zu wiederholen, sagte Assad der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Mittwoch im Kreml. In Russland wird der Krieg gegen die Ukraine als Spezialoperation bezeichnet.

Assad war am Dienstagabend (14. März) zu einem unangekündigten Besuch in der russischen Hauptstadt eingetroffen. Nach der Kranzniederlegung am Grab des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer traf er am Mittwoch auch Putin zu Gesprächen. Dabei bedankte er sich unter anderem für die Hilfe Russlands nach den Erdbeben in Syrien und in der Türkei im Februar. Zuvor hatten sich Putin und Assad im September 2021 getroffen, als der Syrer ebenfalls nach Moskau reiste.

Baschar al-Assad (l.) und Wladimir Putin (Archivbild vom September 2021) © Mikhail Klimentyev/Imago

Ukraine-News: Putin nimmt an Versammlung teil

Putin nimmt am Donnerstag, 16. März, außerdem an der Jahresversammlung des russischen Unternehmer- und Industriellenverbands teil. Bei dem Treffen spielen die Auswirkungen des Kriegs und der Sanktionen auf die russische Wirtschaft eine bedeutende Rolle. Es wird zudem darüber spekuliert, ob Putin Andeutungen über die Ausrichtung des Landes auf eine Kriegs- und Kommandowirtschaft macht. (mse/dpa)