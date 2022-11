Russische Truppen „evakuieren“ Dörfer – HIMARS-Raketen zerstören Panzerkonvoi

Von: Helena Gries, Tobias Utz

Teilen

Wladimir Putin entlässt den nächsten hochrangigen Militär. In der Südukraine steht ein Staudamm unter Beschuss: der News-Ticker am Sonntag, 6. November.

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. Die Angaben aus Russland und der Ukraine stammen teilweise von den Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt und lassen sich deshalb nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.

+++ 18.15 Uhr: Russische Truppen verschleppen offenbar Menschen aus der Zivilbevölkerung in der Region Cherson. Laut Angaben des ukrainischen Militärs sollen derzeit sechs Siedlungen von den „Evakuierungen“, wie es die russischen Streitkräfte bezeichnen, betroffen sein. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 17.30 Uhr: In Russland haben sich Explosionen auf dem Gelände eines großen Ölterminals in der Grenzregion Belgorod ereignet. Das berichten die Nachrichtenportale Kyiv Independent und Nexta übereinstimmend. Ein Teil des Terminals stehe in Flammen, berichtete demnach der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 17.00 Uhr: Vom Kriegsgeschehen in der Ukraine tauchen immer wieder Videos auf. Ein aktuelles Video, welches am Samstag (5. November) vom offiziellen Account des ukrainischen Verteidigungsministeriums auf Twitter gepostet wurde, zeigt einen Angriff auf russische Panzer und die anschließende Flucht russischer Soldaten. In den Aufnahmen ist ein Konvoi aus drei russischen Panzern aus der Vogelperspektive zu sehen. Bei einem der Panzer kommt es nach Beschuss durch ukrainische Streitkräfte zur Explosion. Im weiteren Verlauf des Videos sind russische Soldaten zu sehen, die Schutz in einem nahe gelegen Wald suchen. Neben dem Video enthielt der Beitrag des Ministeriums bei Twitter noch den Text: „Strike“. Bis Sonntagmittag (6. November) wurde das Video auf Twitter fast 500.000 Mal aufgerufen.

Update vom Sonntag, 6. November, 16.30 Uhr: Wladimir Putin hat offenbar den nächsten hochrangigen Militärvertreter entlassen. Das britische Verteidigungsministerium vermutet dahinter eine Verschleierungstaktik.

News zum Ukraine-Krieg: Staudamm unter Beschuss

Erstmeldung vom Sonntag, 6. November, 16.00 Uhr: Der Kachowka-Staudamm in der von Russland besetzten südukrainischen Region Cherson ist russischen Angaben zufolge bei einem Angriff beschädigt worden. Am Sonntag (6. November) habe es demnach einen ukrainischen Angriff mit „sechs HIMARS-Raketen“ gegeben, berichtete die staatliche Agentur Tass und berief sich auf einen Repräsentanten des Katastrophenschutzes. Eine Rakete habe den Staudamm getroffen. Das kilometerlange Absperrbauwerk Nowa Kachowka besteht in Teilen aus einer Mauer und einem Damm und liegt am Dnjepr in der Region Cherson. Diese wurde von Moskau annektiert und wird derzeit von russischen Truppen kontrolliert. Zu der Anlage, die sich derzeit ebenfalls in russische Kontrolle befindet, gehört auch ein Wasserkraftwerk.

Die ukrainische Armee setzt unter anderem „HIMARS“-Mehrfachraketenwerfer des US-Militärs ein. © Cover-Images / Imago Images

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder gegenseitige Anschuldigungen Russlands und der Ukraine, eine Zerstörung des Bauwerks zu planen, was großflächige Überschwemmungen und Zerstörungen zur Folge haben könnte. Beide haben die Behauptungen der Gegenseite jedoch zurückgewiesen.

(tu/hg mit dpa/AFP)