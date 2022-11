Nach massiven Blackouts: Selenskyj beschwört Widerstand gegen Russland

Von: Christian Stör

Der ukrainische Präsident gibt sich nach neun Kriegsmonaten weiter kämpferisch. Die Hälfte der Haushalte in Kiew ist noch ohne Strom: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Neun Monate Krieg: Selenskyj gibt sich kämpferisch

Selenskyj gibt sich kämpferisch Was macht Belarus? Lukaschenko schließt Einsatz seiner Armee aus

Lukaschenko schließt Einsatz seiner Armee aus Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Freitag, 25. November, 10.10 Uhr: Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko hat die Hälfte der Verbraucher in der Hauptstadt Kiew noch immer keinen Strom. Ein Drittel der Kiewer Häuser sei aber bereits wieder beheizt, teilte Klitschko auf Telegram mit. Nach Angaben der Militärverwaltung der Hauptstadt ist die Wasserversorgung in Kiew inzwischen vollständig wiederhergestellt. Die Wärmeversorgung werde ebenfalls wiederhergestellt, Notfallteams seien im Reparatureinsatz.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj gibt sich kämpferisch

Erstmeldung vom Freitag, 25. November: Kiew – Seit mittlerweile neun Monaten tobt in Europa ein Krieg. Ein Ende des Ukraine-Konflikts ist derzeit nicht abzusehen. Während Russland am Boden viele Rückschläge und teilweise schwere Verluste hinnehmen muss, leidet die Ukraine unter den massiven Luftangriffen, mit denen der Aggressor aus Moskau das ukrainische Volk in die Knie zu zwingen hofft.

Präsident der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj (Mi.), hier nach der Befreiung von Cherson. © IMAGO/Ukraine Presidency

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt sich aber weiter kämpferisch. In seiner Videoansprache hat er angesichts von Kälte und Dunkelheit in den Städten infolge der massiven Blackouts erneut den Widerstandsgeist seines Volkes gegen die russische Invasion beschworen. „Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden“, sagte Selenskyj. „Wir müssen so weitermachen wie jetzt gerade, in Einigkeit und gegenseitiger Hilfe.“

News zum Ukraine-Krieg: Kiew ohne Wasser und Strom

Die Wiederherstellung von Strom- und Wasserversorgung nach dem schweren Raketenangriff vom 23. November dauerte den ganzen Donnerstag und in die Nacht zum Freitag an. Die Hälfte des Bedarfs könne wieder gedeckt werden, teilte der Netzbetreiber Ukrenerho mit.

Angespannt blieb die Lage in der Hauptstadt Kiew. Dort hatten nur 30 Prozent der Haushalte Strom. Die Angriffe auf zivile Ziele seien „die Rache derjenigen, die verloren haben“, sagte Selenskyj. „Das Einzige, was sie tun können, ist zu terrorisieren. Ob Energieterror, Artillerieterror oder Raketenterror – dazu ist Russland unter seiner derzeitigen Führung heruntergekommen.“

News zum Ukraine-Krieg: Lukaschenko schließt Einsatz seiner Armee aus

Derweil schließt der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko einen direkten Einsatz seiner Armee im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aus. „Wenn wir uns unmittelbar mit den Streitkräften, mit Soldaten in diesen Konflikt einmischen, tragen wir nichts bei, wir machen es nur noch schlimmer“, sagte Lukaschenko nach einer Meldung der Agentur Belta. Belarus unterstütze Russland, seine Rolle sei aber eine andere.

Lukaschenko hat sein von Moskau abhängiges Land als Aufmarschgebiet für russische Truppen zur Verfügung gestellt. Die Ukraine betrachtet das Nachbarland deshalb als Kriegspartei und hält Truppen in Reserve für den Fall, einen direkten Angriff aus Belarus abwehren zu müssen. (cs/dpa)