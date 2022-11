Ukraine-Krieg: Russland bombardiert Cherson – mit gezielten Angriffe auf Zivilbevölkerung

Von: Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Moritz Serif, Andreas Apetz, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör

Die Frontlinien in der Region Bachmut beginnen im Schlamm zu versinken. Kanzler Scholz spricht über Russland: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

+++ 15.00 Uhr: Die russische Armee hat das von ukrainischen Truppen zurückeroberte Gebiet Cherson nach Angaben der regionalen Militärverwaltung seit Samstag (26. November) mehr als 50 Mal beschossen. Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch warf Russland am Sonntag (27. November) Terror und gezielte Angriffe auf die Zivilibevölkerung vor. Auf Telegram berichtete er von einem Toten und zwei Verletzten. Granaten hätten auch Wohnhäuser getroffen. Mehrere Ortschaften entlang des nordwestlichen Ufers des Flusses Dnipro seien unter Beschuss, hieß es. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Noch immer werden viele Orte in der Ukraine von russischen Truppen beschossen. (Symbolfoto) © Russian Defence Ministry/imago-images.de

News zum Ukraine-Krieg: Russland trifft Stromleitungen zur Versorgung von Cherson

+++ 13.15 Uhr: Am Sonntagmorgen (27. November) haben russischen Streitkräfte die Stromleitungen, die Cherson versorgen, mit Raketen beschossen. Stromtechnikern gelang es, das Netz in weniger als einer halben Stunde zu reparieren. Das teilte Yaroslav Yanushevych, Leiter der Militärverwaltung des Oblast Cherson, auf Telegram mit.

News zum Ukraine-Krieg: Zunahme der Kämpfe in den kommenden Wochen möglich

+++ 10.40 Uhr: Eine Zunahme der Kämpfe in der Ukraine in den kommenden Wochen ist möglich. Dies hat das Institut für Kriegsstudien (ISW) mitgeteilt. Das Gesamttempo der Operationen entlang der Frontlinie habe sich in den vergangenen Tagen aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen verlangsamt, werde aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen zunehmen, wenn die Temperaturen sinken und der Boden im gesamten Gebiet gefriert.

News zum Ukraine-Krieg: Russland plant neue Welle der verdeckten Mobilisierung

+++ 9.35 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erwartet, dass in Russland und auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine eine neue Welle der verdeckten Mobilisierung stattfinden werde. Dies hat der Generalstab auf Facebook mitgeteilt. „Nach den vorliegenden Informationen laufen die Vorbereitungen für den Start einer neuen Welle der verdeckten Mobilisierung der russischen Besatzungsarmee am 10. Dezember in der Russischen Föderation und den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine.“

News zum Ukraine-Krieg: Mindestens 13 Verletzte nach weiteren Raketenangriffen

+++ 7.26 Uhr: Zwei Tage vor dem Treffen der Nato-Außenminister in Bukarest hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Deutschlands militärische Unterstützung für die Ukraine gelobt. Deutschlands „starke Unterstützung“ mache einen „entscheidenden Unterschied“.

Update vom Sonntag, 27. November, 6.10 Uhr: Bei erneuten russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Industriestadt Dnipro wurden mindestens 13 Menschen verletzt. Das teilte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit.

News zum Ukraine-Krieg: Frontlinien versinken im Schlamm

+++ 22.19 Uhr: Die Frontlinien in der Region Bachmut im Donbass der Ukraine beginnt im Schlamm zu versinken. Das zeigen Fotos des ukrainischen Verteidigungsministeriums auf Twitter. In den Schützengräben im Osten des Landes steht das Wasser knöchelhoch. „Wir leben buchstäblich in einem Sumpf“, zitiert n-tv einen Soldaten.

Seit der dem Rückzug des russischen Militärs aus der Region Cherson Anfang November ist das Donbass-Gebiet der Hauptschauplatz im Ukraine-Krieg. Die feuchten Witterungsbedingungen und niedrigen Temperaturen im Osten zehren zusätzlich an den Kräften der dort stationierten Soldaten. Warme Kleidung, lange Unterwäsche, Grippemittel, Heiltee und schmerzstillende Salbe, laut eines ukrainischen Soldaten sehr gefragt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland formiert sich neu und verstärkt drei Fronten

+++ 20.25 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte beginnen russische Truppen, sich an mehreren Fronten neu zu formieren. Explizit genannt werden die Stellungen bei Lyman, Avdiivka und Novopavlivka. Alle drei Gebiete befinden sich im Donbass. Das russische Militär hatte nach der Niederlage in der Region Cherson seine Einheiten in den Osten der Ukraine zurückgezogen.

Laut dem ukrainischen Generalstab verstärke sich das russische Militär an den genannten Fronten mit einem erhöhten Aufgebot an Truppen. Neben der Neuformierung feuere Russland weiterhin mit Artillerieangriffen auf die ukrainische Armee.

News zum Ukraine-Krieg: Scholz hält russischen Sieg für unwahrscheinlich

+++ 18.34 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält derzeit einen russischen Sieg in der Ukraine für unwahrscheinlich. Angesichts der Unterstützung der angegriffenen Ukraine auch durch Deutschland stelle sich immer mehr heraus, „dass Russland diesen Krieg nicht nur nicht gewinnen darf, sondern auch nicht gewinnen wird“, sagte Scholz am Samstag (26. November) beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. Der Kanzler erneuerte sein Versprechen, die Ukraine solange wie nötig zu unterstützen. „Das tun wir finanziell, humanitär und wir alle wissen: auch mit Waffenlieferungen.“

News zum Ukraine-Krieg: Russland attackiert ukrainische Industriestadt Dnipro

+++ 17.11 Uhr: Bei erneuten russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Industriestadt Dnipro sind mindestens 13 Menschen verletzt worden. „Vier davon sind im Krankenhaus, darunter ein 17-Jähriger“, teilte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Unter den Trümmern der getroffenen Wohnhäuser werden noch weitere Opfer vermutet.

Insgesamt sind nach Behördenangaben sieben Wohnhäuser durch den Angriff beschädigt worden. Zudem wurde ein Lager zerstört. Die Rettungskräfte suchen nach einem Lagermitarbeiter, der vermisst wird.

+++ 16.20 Uhr: Der belarussische Außenminister Wladimir Makei ist im Alter von 64 Jahren plötzlich verstorben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Samstag (26. November) berichtete. Im September wiederholte Makei einen Teil der Kreml-Linie über den Grund für den Krieg in der Ukraine und gab der Nato und dem Westen die Schuld, die „die legitimen Sicherheitsinteressen sowohl Russlands als auch Belarus übersehen“ hätten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland und die Ukraine tauschen erneut Gefangene aus

+++ 15.30 Uhr: Bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche haben Russland und die Ukraine Kriegsgefangene ausgetauscht. „Uns ist es gelungen, zwölf unserer Leute zu befreien“, teilte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Samstag (26. November) auf seinem Telegram-Kanal mit. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Austausch von neun Soldaten russischer Staatsangehörigkeit.

News zum Ukraine-Krieg: Südukrainische Stadt Cherson hat wieder Strom

+++ 14.00 Uhr: Die südukrainische Stadt Cherson hat wieder Strom. Zunächst solle die kritische Infrastruktur wieder versorgt werden und unmittelbar danach die Haushalte, schrieb Präsidentenberater Kyrylo Tymoschenko auf Telegram. Seit der Rückeroberung durch ukrainische Truppen am 11. November war die Stadt von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten, Heizung gab es ebenfalls nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj gedenkt der Opfer der Hungersnot Holodomor

+++ 12.15 Uhr: Inmitten des Ukraine-Kriegs hat das Land der verheerenden Hungersnot Holodomor vor 90 Jahren gedacht. „Einst wollten sie uns durch Hunger zerstören, nun durch Dunkelheit und Kälte“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Blick auf Russlands Angriffe auf die Energie-Infrastruktur seines Landes auf Telegram. In den Jahren 1932/33 hatte der damalige Sowjetdiktator Josef Stalin gezielt eine Hungersnot in der Ukraine herbeigeführt, den sogenannten Holodomor. Bis zu vier Millionen Menschen starben.

Ebenso wenig wie damals ließen sich die Ukrainer heute von den Russen brechen, betonte Selenskyj. „Wir werden den Tod erneut besiegen.“ Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, schrieb: „Die Russen werden für alle Opfer des Holodomor bezahlen und für die heutigen Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden.“

News zum Ukraine-Krieg: Zahntausende Menschen in Kiew weiter ohne Strom

+++ 11.15 Uhr: Nach den schweren russischen Angriffen sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Zehntausende Bewohner weiterhin ohne Strom. Am Samstagvormittag seien noch 130.000 Menschen der Metropole betroffen gewesen, teilte die städtische Militärverwaltung mit. Die Reparaturen sollen innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen werden. Dann sollen auch alle Heizungen wieder funktionieren. Die Wasserversorgung hingegen sei bereits wiederhergestellt, hieß es. Lediglich in den obersten Etagen von Hochhäusern könne es noch Probleme mit niedrigem Wasserdruck geben. Zuvor hatte Präsident Selenskyj das Stadtoberhaupt Vitali Klitschko wegen der Stromprobleme unerwartet offen kritisiert (s. Update v. 06.30 Uhr).

+++ 10.15 Uhr: Die russische Rüstungsindustrie soll nach Worten von Präsident Putin die im Ukraine-Krieg gesammelten Erfahrungen im Kampf gegen moderne westliche Waffen nutzen. Damit ließen sich die Qualität, Zuverlässigkeit und Kampftauglichkeit russischer Waffensysteme verbessern, sagte Putin. Er besuchte in Moskau eine Veranstaltung zum 15. Jubiläum der Staatsholding Rostec. In dieser sind etwa 700 russische Hochtechnologie-Firmen zusammengefasst, vor allem aus dem Rüstungsbereich.

+++ 08.35 Uhr: Die Lage in der vor zwei Wochen von den ukrainischen Streitkräften zurückeroberten Stadt Cherson bleibt schwierig. Dort begann die Regierung mit der Evakuierung von Zivilpersonen. Ein Zug brachte 100 Menschen, darunter 26 Kinder, in die Stadt Chmelnyzkyj im Westen des Landes.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj kritisiert Klitschko

Update vom Samstag, 26. November, 06.30 Uhr: Nach den russischen Raketenangriffen mit massiven Zerstörungen macht die Ukraine Fortschritte bei der Wiederherstellung ihrer Stromversorgung. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte allerdings, dass es gerade in der Hauptstadt Kiew nur langsam vorangehe. „Viele Kiewer Bürger waren mehr als 20 oder sogar 30 Stunden ohne Strom“, sagte er am Freitagabend. Er erwarte vom Büro des Bürgermeisters Qualitätsarbeit, sagte er in selten offener Kritik an Stadtoberhaupt Vitali Klitschko.

Selenskyj nannte Klitschko dabei nicht beim Namen. Er ärgerte sich vor allem darüber, dass es in der drei Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt zu wenig Wärmestuben gebe. Klitschko hatte morgens berichtet, 400 dieser Anlaufstellen seien eingerichtet worden. Bei Stromausfällen von mehr als einem Tag sollen sich die Bürger dort aufwärmen können; es soll Strom, Wasser, Erste Hilfe und Internet geben.

News zum Ukraine-Krieg: Russen bereiten Menschen auf der Krim für Ernstfall vor

+++ 22.23 Uhr: Laut Informationen des ukrainischen Generalstabs haben die russischen Besatzer der Krim damit begonnen, die Menschen auf der seit 2014 durch Russland annektierten ukrainischen Halbinsel auf das richtige Verhalten bei Angriffen vorzubereiten. „Die Besatzungsverwaltung in Simferopol führt Maßnahmen durch, um die Bevölkerung über das richtige Verhalten bei Luftalarm sowie im Fall von chemischen und biologischen Gefahren zu informieren.“

+++ 20.12 Uhr: Auch im Laufe des Freitags haben russische Truppen mehrere Regionen in der Ukraine mit Raketen vom Typ S300 beschossen. Am heftigsten seien die Angriffe nach Angaben der zuständigen Behörden in Tschuhujiw in der Region Charkiw sowie in Komyschuwacha in der Region Saporischschja ausgefallen. Angaben über Verletzte gab es zunächst keine.

Trotz der anhaltenden Angriffe meldete die ukrainische Energiebehörde am Freitagnachmittag, dass drei der vom Netz getrennten ukrainischen Atomkraftwerke ihre Arbeit wiederaufgenommen hätten. Wenige Tage zuvor waren die Kraftwerke aufgrund heftiger russischer Beschüsse aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen worden, was die Situation in der ohnehin angeschlagenen ukrainischen Energieversorgung weiter verschärft hatte.

Beschuss von Cherson im Ukraine-Krieg: Ukraine evakuiert Krankenhäuser

+++ 16.25 Uhr: Die Ukraine evakuiert wegen „anhaltender russischer Bombardierungen“ die Krankenhäuser in der vor Kurzem zurückeroberten Stadt Cherson. Das erklärte Jaroslaw Januschewitsch, der Leiter der Militärverwaltung der gleichnamigen Region, auf Telegram. Die russischen Truppen hatten die Stadt Cherson acht Monate lang besetzt gehalten. Unter dem Druck ukrainischer Angriffe hatten russische Truppen Cherson und ihren Brückenkopf auf dem nordwestlichen Ufer des Dnipro Mitte November geräumt. Die Russen halten aber Stellungen auf dem anderen Ufer des Flusses und setzen von dort ihre Artillerie ein.

+++ 15.55 Uhr: Wind, Regen und frostige Temperaturen in der Nacht verlangsamen nach Angaben des ukrainischen Übertragungsnetzbetreibers Ukrenerho die Wiederherstellung der Stromversorgung in Teilen der Ukraine. Wie das staatliche Unternehmen mitteilte, sind derzeit 70 Prozent des Energiebedarfs gedeckt. Das Unternehmen teilte zudem mit, dass die Atomkraftwerke des Landes mit Energie versorgt würden. Trotz Schäden nach russischen Raketenangriffen arbeiten demnach auch einige Kraftwerke wieder.

News zum Ukraine-Krieg: Putin trifft Mütter toter Soldaten

+++ 14.40 Uhr: Wladimir Putin tritt während des Ukraine-Kriegs eher selten in Erscheinung – vor allem im Vergleich zu seinem ukrainischen Gegenspieler Wolodymyr Selenskyj, der befreite Gebiete wie die Stadt Cherson besucht und sich jeden Abend per Video an sein Volk wendet. Nun aber ist Putin wieder einmal öffentlich aufgetreten. Kurz vor dem Muttertag in Russland am Sonntag (27. November) hat sich der russische Präsident mit Müttern und Ehefrauen kämpfender Soldaten getroffen.

Dabei forderte Putin die Mütter der Soldaten auf, nicht alles zu glauben, was sie im Fernsehen sähen oder im Internet läsen, und behauptete, es seien viele „Fälschungen“ über den Krieg im Umlauf. „Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich persönlich und die gesamte Führung des Landes Ihren Schmerz teilen“, sagte Putin in dem veröffentlichen TV-Clip. „Wir verstehen, dass nichts den Verlust eines Sohnes ersetzen kann. Wir teilen diesen Schmerz.“ Putin fügte hinzu, dass er die „militärische Spezialoperation“ gegen die Ukraine nicht bereue. Sie sei ein notwendiger Wendepunkt im Kampf gegen die westliche Hegemonie. Die Kommentare der Mütter wurden in dem Fernsehclip nicht gezeigt.

News zum Ukraine-Krieg: Millionen von Menschen werden in Not gestürzt

+++ 13.45 Uhr: Bei russischen Angriffen auf die kritische Infrastruktur der Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) seit Oktober mindestens 77 Zivilpersonen getötet worden. „Millionen von Menschen werden durch diese Angriffe in extreme Not und entsetzliche Lebensbedingungen gestürzt“, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. Auch Videos, die ukrainische Soldaten bei der Hinrichtung russischer Kriegsgefangener zu zeigen scheinen, seien in einer vorläufigen Analyse von der UN als authentisch eingestuft worden, so Türk. Die Ukraine will nach eigenen Angaben mutmaßliche Misshandlungen durch ihre Streitkräfte untersuchen.

+++ 13.15 Uhr: Bei einem Besuch in Kiew hat der britische Außenminister James Cleverly der Ukraine Rettungswagen und weitere praktische Unterstützung versprochen. „Während der Winter hereinbricht, versucht Russland, die ukrainische Entschlossenheit durch brutale Angriffe auf Zivilisten, Krankenhäuser und Energieinfrastruktur zu brechen“, sagte der Politiker in Kiew der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. „Russland wird scheitern.“

News zum Ukraine-Krieg: Nato liefert Störsender

+++ 12.15 Uhr: Die Nato hat den Streitkräften der Ukraine Störsender zur Drohnenabwehr geliefert. Die sogenannten Jammer seien Teil eines umfassenden Unterstützungspakets, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Zu ihm gehörten auch Treibstoff, medizinisches Material und Winterausrüstung. Die Jammer sollen der Ukraine dabei helfen, Angriffe mit Kamikaze-Drohen abzuwehren. Die Geräte sind in der Regel elektromagnetische Sender, die das Navigations- oder Kommunikationssystem der Drohnen stören. Kiew fordert unterdessen Waffen, die auch Putin selbst bedrohen können (s. Update v. 11.10 Uhr).

+++ 11.10 Uhr: Neun Monate nach Beginn des Ukraine-Kriegs wird die Lage für die Zivilbevölkerung in der Ukraine immer verzweifelter. So war am Mittwoch (23. November) nach massiven russischen Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur landesweit die Stromversorgung ausgefallen. Doch die Ukraine gibt sich trotz winterlicher Temperaturen weiter kämpferisch, Präsident Selenskyj appellierte an den Widerstandsgeist des Volkes (s. Erstmeldung).

Zudem fordert Kiew den Westen zum Handeln auf. „Es müssen jetzt Waffen geliefert werden, die auch ein Bedrohungspotenzial für Putin haben“, hieß es aus Regierungskreisen gegenüber der Zeitung Die Welt. Kiew benötige Raketen mit größerer Reichweite, die auch Abschussbasen und Munitionslager auf russischem Territorium ausschalten können. „Die Möglichkeit eines solchen Gegenschlags unsererseits würde in Moskau als Abschreckung verstanden werden.“ Putin habe sein Kriegsziel der kompletten Beherrschung der Ukraine noch nicht aufgegeben, hieß es weiter aus Regierungskreisen in Kiew. Um sich dem widersetzen zu können, brauche das Land dringend weitere Flugabwehrsysteme.

Update vom Freitag, 25. November, 10.10 Uhr: Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko hat die Hälfte der Verbraucher in der Hauptstadt Kiew noch immer keinen Strom. Ein Drittel der Kiewer Häuser sei aber bereits wieder beheizt, teilte Klitschko auf Telegram mit. Nach Angaben der Militärverwaltung der Hauptstadt ist die Wasserversorgung in Kiew inzwischen vollständig wiederhergestellt. Die Wärmeversorgung werde ebenfalls wiederhergestellt, Notfallteams seien im Reparatureinsatz.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj gibt sich kämpferisch

Erstmeldung vom Freitag, 25. November: Kiew – Seit mittlerweile neun Monaten tobt in Europa ein Krieg. Ein Ende des Ukraine-Konflikts ist derzeit nicht abzusehen. Während Russland am Boden viele Rückschläge und teilweise schwere Verluste hinnehmen muss, leidet die Ukraine unter den massiven Luftangriffen, mit denen der Aggressor aus Moskau das ukrainische Volk in die Knie zu zwingen hofft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt sich aber weiter kämpferisch. In seiner Videoansprache hat er angesichts von Kälte und Dunkelheit in den Städten infolge der massiven Blackouts erneut den Widerstandsgeist seines Volkes gegen die russische Invasion beschworen. „Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden“, sagte Selenskyj. „Wir müssen so weitermachen wie jetzt gerade, in Einigkeit und gegenseitiger Hilfe.“

News zum Ukraine-Krieg: Kiew ohne Wasser und Strom

Die Wiederherstellung von Strom- und Wasserversorgung nach dem schweren Raketenangriff vom 23. November dauerte den ganzen Donnerstag und in die Nacht zum Freitag an. Die Hälfte des Bedarfs könne wieder gedeckt werden, teilte der Netzbetreiber Ukrenerho mit.

Angespannt blieb die Lage in der Hauptstadt Kiew. Dort hatten nur 30 Prozent der Haushalte Strom. Die Angriffe auf zivile Ziele seien „die Rache derjenigen, die verloren haben“, sagte Selenskyj. „Das Einzige, was sie tun können, ist zu terrorisieren. Ob Energieterror, Artillerieterror oder Raketenterror – dazu ist Russland unter seiner derzeitigen Führung heruntergekommen.“

News zum Ukraine-Krieg: Lukaschenko schließt Einsatz seiner Armee aus

Derweil schließt der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko einen direkten Einsatz seiner Armee im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aus. „Wenn wir uns unmittelbar mit den Streitkräften, mit Soldaten in diesen Konflikt einmischen, tragen wir nichts bei, wir machen es nur noch schlimmer“, sagte Lukaschenko nach einer Meldung der Agentur Belta. Belarus unterstütze Russland, seine Rolle sei aber eine andere.

Lukaschenko hat sein von Moskau abhängiges Land als Aufmarschgebiet für russische Truppen zur Verfügung gestellt. Die Ukraine betrachtet das Nachbarland deshalb als Kriegspartei und hält Truppen in Reserve für den Fall, einen direkten Angriff aus Belarus abwehren zu müssen. (cs/dpa)