Russland will wohl Staudamm sprengen - um ukrainischen Vormarsch zu verlangsamen

Von: Karolin Schäfer, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Andreas Apetz

Teilen

Der Krieg in der Ukraine macht das Land zum größten Minenfeld der Welt. Derweil ist die „Waffenruhe“ jetzt auch offiziell beendet. Der Newsticker.

Zivile Opfer trotz „Weihnachtsruhe“: Verletzte und Tote in Bachmut.

Verletzte und Tote in Bachmut. Sprengung von Staudamm: Angeblich plant Russland eine Sprengung nahe der Stadt Swatowe.

Angeblich plant Russland eine Sprengung nahe der Stadt Swatowe. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Sonntag, 7. Januar, 6.40 Uhr: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal ein 250.000 Quadratkilometer großes Minenfeld in seinem Land geschaffen. „Es ist derzeit das größte Minenfeld weltweit“, sagte Schmyhal in einem am Samstag veröffentlichten Interview der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

Das laut Schmyhal verminte Gebiet entspricht mehr als 40 Prozent der gesamten Landfläche der Ukraine. „Das macht es nicht nur schwer für Menschen zu reisen, sondern es verursacht auch größere Störungen in der Landwirtschaft, die eine unserer Hauptwirtschaftszweige ist“, so der Ministerpräsident.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Derweil berichtet das ukrainische Nationale Widerstandszentrum, dass Russland möglicherweise den Svatove-Staudamm im Gebiet Luhansk sprengt, um ukrainischen Vormarsch zu verlangsamen. Die russischen Streitkräfte könnten die mögliche Sprengung des Staudamms als „Vorwand für die Deportation der örtlichen Bevölkerung“ nutzen und versuchen, die Ukraine der Sprengung des Staudamms zu beschuldigen, schrieb das Nationale Widerstandszentrum.

Die ukrainische Armee hat im osten der Ukraine viele Gebiete zurückerobert. © Ashley Chan/dpa

Gefechte in der Ukraine: Selenskyj spricht von „falschen Aussagen aus Moskau“

+++ 22.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt die von Kremlchef Wladimir Putin über das orthodoxe Weihnachtsfest deklarierte Feuerpause für gescheitert: „Die Welt konnte einmal mehr sehen, wie falsch Aussagen aus Moskau auf jeder Ebene sind“, so der 44-Jährige in seiner Videobotschaft vom heutigen Samstagabend – kurz bevor die von Putin versprochene Waffenruhe enden sollte.

Die Russen hatten zwar von einem angeblichen Waffenstillstand gesprochen. „Doch die Realität ist, dass russische Geschosse erneut Bachmut und andere ukrainische Positionen getroffen haben“, sagte Selenskyj weiter. Das habe erneut bestätigt, dass nur die „Vertreibung der russischen Besatzer von ukrainischem Land“ sowie die „Beseitigung aller Möglichkeiten Russlands, Druck auf die Ukraine und ganz Europa auszuüben“ Waffenstillstand, Sicherheit und Frieden bedeuten würde.

News im Ukraine-Krieg: Explosion im besetzten Luhansk

+++ 21.00 Uhr: An der Hauptgasleitung in der Stadt Lutuhyne im besetzten Teil des Gebiets Luhansk soll es zu einer Explosion gekommen sein. Das meldet die Kreml-nahe russische Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf den Gasbetreiber „Luhanskgaz“. Die Explosion habe einen Brand verursacht, der allerdings bereits gelöscht werden konnte.

Nach Angaben der russischen Besatzer sind aufgrund der Explosion rund 13.000 Abnehmer ohne Gasversorgung. Die Behörden machten keine Angaben zur Ursache der Explosion.

News im Ukraine-Krieg: Angriffe auf Infrastruktur – Nur noch russisches TV in Melitopol

+++ 20.00 Uhr: In der durch Russland besetzten Stadt Melitopol und in einer Siedlung in der Oblast Saporischschja wurde die Ausstrahlung aller ukrainischen Fernsehkanäle eingestellt. Es sei jetzt nur noch russisches Fernsehen zu empfangen, wie der ukrainische Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht mitteilt.

An der Front in Cherson seien durch die russischen Angriffe während der „Weihnachtsruhe“ zivile Infrastruktureinrichtungen durch Mörser- und Artilleriebeschuss beschädigt worden.

News im Ukraine-Krieg: Russische Angriffe auf Infrastruktur trotz „Weihnachtsruhe“

+++ 18.30 Uhr: Im Laufe des vergangenen Tages haben russische Truppen einen Luftangriff und sieben Angriffe mit Mehrfachraketen-Systemen durchgeführt, wie der ukrainische Generalstab berichtet. Die Bedrohung durch Luft- und Raketenangriffe der russischen Streitkräfte auf kritische Infrastruktureinrichtungen bleibt in der gesamten Ukraine bestehen. Russlands Truppen hätten zudem auch militärische ukrainischen Stellungen mit Panzern, Mörsern und Rohrartillerie unter Beschuss genommen, „trotz des sogenannten Waffenstillstandes“.

Die russischen Offensivoperationen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Fronten von Bachmut, Awdijiwka und Lyman, so der Generalstab weiter. Bei Nowopawliwka, Saporischschja und Cherson führten russische Truppen hingegen aktive Verteidigungsmaßnahmen in den zuvor besetzten Gebieten durch.

News im Ukraine-Krieg: Angriffe trotz „Weihnachtsruhe“ – Zivilpersonen getötet

+++ 17.45 Uhr: Nach einer Einschätzung britischer Geheimdienste liefen die Kämpfe im Ukraine-Krieg während der orthodoxen Weihnachtszeit auf dem vorherigen Niveau weiter. Internationale Beobachterinnen und Beobachter hatten bereits im Voraus bezweifelt, dass die russischen Streitkräfte das Feuer einstellen würden.

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, in Bachmut im Donezker Gebiet seien am gestrigen Freitag durch russischen Beschuss zwei Zivilpersonen getötet und 13 weitere verletzt worden.

News im Ukraine-Krieg: Angriffe trotz Russlands „Weihnachtsruhe“

+++ 17.00 Uhr: Trotz der von Wladimir Putin angeordneten einseitigen Feuerpause hat Russlands Armee eigenen Angaben zufolge während des orthodoxen Weihnachtsfests ukrainische Angriffe erwidert. „Alle Positionen der ukrainischen Armee, von denen aus Beschuss erfolgte, wurden von den russischen Streitkräften durch Erwiderung des Feuers niedergeschlagen“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag.

Kampfhandlungen gab es demnach in den Gebieten Donezk, Cherson und Saporischschja. Ungeachtet dessen behauptete Konaschenkow, Russland halte sich an die selbst auferlegte 36-stündige Feuerpause, die am Samstagabend offiziell enden sollte.

News zum Ukraine-Krieg: Ost-Ukraine schwer unter Beschuss

+++ 15.15 Uhr: Auch die von Präsident Wladimir Putin angekündigten „Weihnachtsruhe“ sorgt nicht für Waffenstillstand im Ukraine-Krieg. Besonders im hart umkämpften Osten des Landes hält der gegenseitige Beschuss an. Der Gouverneur der Oblast Charkiw, Oleh Syniehubov, berichtet, dass russische Truppen die Zivilbevölkerung im Nordosten der Region im Laufe des vergangenen Tages weiterhin angegriffen hatten. Ziel seien befreite Gebiete sowie Gebiete nahe der russischen Grenze gewesen.

Im Südosten beschossen russische Truppen 16 Siedlungen der Oblast Saporischschja und beschädigten dabei nach Angaben der regionalen Militärverwaltung zahlreiche Wohnhäuser und Infrastrukturanlagen. Die Oblast Cherson sei in vergangenen Tagen 39 Mal unter Beschuss gewesen.

In den vergangenen 24 Stunden – seit Beginn der „Weihnachtsruhe“ – wurden bei schweren Gefechten im Osten der Ukraine mindestens drei Menschen getötet und 14 Menschen verletzt. Darüber berichtete das Nachrichtenportal Ukrinform, mit Bezug auf den ukrainischen Gouverneur Jaroslaw Januschewytsch.

News zum Ukraine-Krieg: Russland soll Sprengung von Staudamm planen

+++ 13.00 Uhr: Russland soll vorhaben, den Damm eines Stausees bei der Stadt Svatove im Gebiet Luhansk zu sprengen. Zu diesem Schluss kommt das ukrainische Zentrum für Nationalen Widerstand, nachdem beobachtet wurde, dass eine russische Ingenieur- und Pioniereinheit in die Stadt Swatowe berufen wurde.

„Der Feind plant, auf diese Weise den Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte in diesem Frontabschnitt zu verlangsamen. Gleichzeitig planen die Besatzer, die Ukraine zu beschuldigen, den Damm gesprengt zu haben“, zitiert das ukrainische Nachrichtenportal Pravda das Nationale Widerstandszentrum.

+++ 10.40 Uhr: Russische Angreifer haben das Gebiet Cherson am vergangenen Tag 39 Mal beschossen. Eine Person wurde getötet, sieben weitere wurden verletzt. Darüber berichtete das Nachrichtenportal Ukrinform mit Bezug auf Jaroslaw Januschewytsch, Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson. Januschewytsch zufolge wurden auch friedliche Siedlungen mit Artillerie, Mehrfachraketenwerfern, Mörsern und Panzern beschossen.

News zum Ukraine-Krieg: Mobilmachung in Belarus fortgeschritten – Lukaschenko nur „Knopf drücken“

Update vom Samstag, 07. Januar, 7.30 Uhr: In der belarussischen Opposition mehren sich Sorgen vor einer möglichen Mobilmachung in ihrem Land zur Unterstützung von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der im Warschauer Exil lebende Oppositionspolitiker Pawel Latuschka sagte dem RND am heutigen Samstag, die Vorbereitungen dafür seien weit fortgeschritten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko brauche nur noch auf Befehl des Kremls auf den Knopf zu drücken, um mit der Mobilmachung zu beginnen. Der frühere belarussische Kulturminister Latuschka gehört dem Exilkabinett von Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja an.

Update vom Freitag, 06. Januar: Nachdem Russland bekannt gegeben hatte, aufgrund des orthodoxen Weihnachtsfestes eine Feuerpause im Ukraine-Krieg einzulegen, reagierte nun Ukraines Präsident Wolodymyr Selesnkyj auf das Vorgehen von Wladimir Putin: „Diejenigen, die den Terror gegen unser Land fortgesetzt und ihr Volk zum Abschlachten geschickt haben, schätzen das Leben definitiv nicht und suchen noch mehr keinen Frieden.“

News zum Ukraine-Krieg: Russisches Schiff auf dem Weg zu „Küsten der Nato-Länder“

Den Angaben zufolge wurde die Entsendungszeremonie der Fregatte vom Wladimir Putin persönlich geleitet. Das Kriegsschiff soll in den Gewässern des Mittelmeers, des Atlantiks und des Indischen Ozeans Kampfeinsätze proben. Während des Kampfeinsatzes sei auch ein Training mit den „Zirkon“-Hyperschallraketen geplant.

News im Ukraine-Krieg: Kiew lehnt vorübergehende Waffenruhe ab

Erstmeldung vom Donnerstag, 05. Januar: Kiew/Moskau – Die ukrainische Regierung in Kiew hat kein Interesse an einer kurzfristigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Das teilte das Büro des Präsidenten Wolyodmyr Selenskyj mit. Den Aufruf Kirills, des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, für eine Waffenruhe zwischen russischen und ukrainischen Truppen zum orthodoxen Weihnachtsfest, lehne man ab. „Es ist eine zynische Falle und ein Element der Propaganda“, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, am Donnerstag (05. Januar) auf Twitter.

Die russisch-orthodoxe Kirche sei auch keine Autorität in der weltweiten Orthodoxie und trete lediglich als „Kriegspropagandist“ auf. Podoljak unterstellte dem Moskauer Patriarchat Aufrufe zum Genozid am ukrainischen Volk.

Zuvor hatte der russische Patriarch Kirill beide Seiten im „internen Konflikt“ zu einer Waffenruhe am Freitag (06. Januar) und Samstag (07. Januar) aufgerufen. Nach dem in der Ukraine und Russland befolgten orthodoxen Kirchenkalender ist am Freitag Heiligabend und am Samstag der Weihnachtsfeiertag. (nak/kas/dpa)