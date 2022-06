Ukraine-Krieg: Russland startet wohl neue Mobilisierung – USA wollen mehr Waffen liefern

Von: Tobias Utz, Isabel Wetzel, Fee Halberstadt, Daniel Dillmann, Christian Stör

Teilen

Die Kämpfe in der Ukraine halten weiter an, das Land benötigt mehr Waffen. Derweil will Russland Nato-Waffen zerstört haben: der News-Ticker am Mittwoch, 15. Juni.

+++ 19.25 Uhr: Die US-Regierung hat eine weitere Waffenlieferung an die Ukraine im Umfang von einer Milliarde US-Dollar angekündigt. US-Präsident Joe Biden verkündete die neue Rüstungshilfe am Mittwoch (15. Juni) in Washington nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Außerdem stellten die USA weitere 225 Millionen US-Dollar (rund 217 Millionen Euro) an humanitärer Unterstützung für das Land bereit, erklärte Biden weiter. Die USA stünden fest an der Seite der Ukraine in ihrem Kampf für die Freiheit.

+++ 19.14 Uhr: Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III hat sich am Mittwoch (15. Juni) mit klaren Worten für mehr militärische Hilfe in der Ukraine ausgesprochen. Bei einem Treffen der Ukraine Defense Contact Group in Brüssel, der fast 50 Staaten angehören, sagte Austin, dem osteuropäischen Land stehe „ein entscheidender Moment auf dem Schlachtfeld bevor.“

Der New York Times zufolge teilte er mit: „Wir können es uns nicht leisten, nachzulassen, und wir dürfen nicht nachlassen.“ Zwar seien die gelieferten Panzer, Raketen und Artillerie löblich, aber nicht ausreichend. „Es steht zu viel auf dem Spiel.“ Nach Informationen der New Yorker Zeitung planen die USA, noch an diesem Mittwoch die Lieferung von zusätzlichen Waffen und Ausrüstung an die Ukraine zu verkünden.

„Russland versucht mit seinem Langstreckenfeuer, die ukrainischen Stellungen zu überwältigen“, fügte Austin in Brüssel hinzu. „Wir müssen also unser gemeinsames Engagement für die Selbstverteidigung der Ukraine verstärken und uns noch stärker dafür einsetzen, dass die Ukraine sich selbst verteidigen kann.

Lloyd Austin (m), Verteidigungsminister der USA, ruft am Dienstag zu couragierterer militärischer Unterstützung für die Ukraine auf. © Yves Herman/dpa/Pool Reuters/AP

Ukraine-Krieg: Russland startet wohl neue Mobilisierung – Wohnviertel unter Beschuss

+++ 16.45 Uhr: Russische Truppen haben wohl mehrere Wohnviertel in der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine beschossen. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Verweis auf Aussagen des Bürgermeisters Oleksandr Sienkevych. Dabei gab es offenbar Verletzte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 15.30 Uhr: Die russische Armee plagt die Personalsituation im Ukraine-Krieg. Zahlreiche schwere Verluste mussten bereits hingenommen werden. Eine Maßnahme, wie dieses Problem gelöst werden könnte, sah die russische Regierung im Kreml in der Aufhebung der Altersgrenze. Die Duma, das russische Parlament, beschloss Ende Mai ein Gesetz, wonach die Altersgrenze für den Wehrdienst aufgehoben wird. Sprich: Künftig kann demnach jeder Freiwillige, der das gesetzliche Rentenalter noch nicht erreicht hat, der Armee beitreten. Dieses liegt für Männer derzeit bei 61,5 Jahren. In der Begründung des Gesetzesentwurfes hieß es passend dazu: „Für den Einsatz von hochpräzisen Waffen sowie den Betrieb von Waffen und militärischer Ausrüstung werden hoch­professionelle Spezialisten benötigt. Erfahrungsgemäß besteht die Spezialisierung im Alter von 40 bis 45 Jahren“.

Nun sollen wohl weitere Barrieren für den Wehrdienst fallen, sodass neue russische Soldaten für den Ukraine-Krieg rekrutiert werden können. Das Thinktank „Institute for the Study of War“ bezieht sich in der neuesten Analyse auf Telegramgruppen aus Russland, wonach die gesundheitlichen Vorrausetzungen für den Militärdienst deutlich abgesenkt werden soll. Hinzu soll demnach kommen, dass ein „sauberes Strafregister“ nicht mehr Vorrausetzung für die Armee ist. „Leichte Vergehen“ soll offenbar geduldet werden. Das soll vor allem im Bereich der „Panzer- und motorisierten Infanterieeinheiten“ der Fall sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. In den Telegram-Beitragen aus Russland ist zudem die Rede davon, dass die „Altersgrenze für den Militärdienst von 40 auf 49 Jahre“ angehoben werden soll. Diese Angabe ist durch den genannten Gesetzesbeschluss der Duma obsolet. Hochrangige europäische Beamte bestätigten bereits am Vormittag, dass Russland neue Soldaten und Panzer suche.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

News zum Ukraine-Krieg: China unterstützt Russland

+++ 14.30 Uhr: Erst zum zweiten Mal seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben Chinas Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin miteinander telefoniert. In dem Gespräch am Mittwoch (15. Juni) sicherte Xi Angaben des chinesischen Außenministeriums zufolge Russland seine Unterstützung zu. „China ist bereit, die russische Seite in Fragen, die mit Kerninteressen und wichtigen Anliegen wie Souveränität und Sicherheit zusammenhängen, weiterhin zu unterstützen und die strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu intensivieren“, erklärte Xi Jinping demnach. Weiter sei Peking „bereit, mit der russischen Seite zusammenzuarbeiten, um die bilaterale praktische Zusammenarbeit zu fördern“.

In dem Gespräch wurde offenbar auch der Ukraine-Krieg thematisiert, welcher in der Mitteilung des chinesischen Außenministeriums als „Ukraine-Frage“ bezeichnet wird. China habe „die Ukraine-Frage und ihre Vorzüge stets unabhängig von der Geschichte beurteilt und sich aktiv für den Weltfrieden und die Stabilität in der globalen Wirtschaftsordnung eingesetzt“, sagte Xi Jinping demnach. „Alle Parteien sollten sich für eine angemessene und verantwortungsvolle Lösung der Ukraine-Krise einsetzen. China ist bereit, weiterhin die ihm gebührende Rolle zu spielen“, hieß es weiter.

+++ 14.00 Uhr: Das russische Militär hat laut eigenen Angaben im Westen der Ukraine ein von Nato-Staaten bestücktes Munitionsdepot vernichtet. Dort seien im Gebiet Lwiw mit Raketen unter anderem Geschosse für Haubitzen vom Typ M777 zerstört worden, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch in Moskau mit. In den ostukrainischen Gebieten Donezk und Dnipropetrowsk sei an Bahnanlagen eine große Zahl an Waffen und Militärtechnik der USA und europäischer Länder, die an die ukrainischen Streitkräfte übergeben worden seien, vernichtet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 13.30 Uhr: Russische Truppen haben offenbar Siedlungen in der Region Charkiw beschossen. Dabei wurden sieben Menschen aus der Zivilbevölkerung verletzt. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Verweis auf Behördenangaben. Zudem wurden Angriffe im Bezirk Isjum vermeldet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 12.00 Uhr: Die russische Armee hat laut Angaben des Verteidigungsministeriums ein Waffendepot in der Westukraine zerstört, in dem von der Nato gelieferte Waffen gelagert gewesen sein sollen. Das Depot nahe der Stadt Solotschiw in der Region Lwiw sei mit Kalibr-Marschflugkörpern zerstört worden, erklärte das Moskauer Verteidigungsministerium am Mittwoch. Die Ukraine habe darin „ausländische Waffen“ gelagert, die sie von Nato-Ländern erhalten habe, vor allem Panzerhaubitzen vom Typ M777. Erst am Dienstag hatte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj beschleunigte Waffenlieferungen vom Westen gefordert.

+++ 10.45 Uhr: Wie Bloomberg berichtet, steht Russland möglicherweise wenige Monate vor der Verlangsamung seiner „Spezialoperation“ für eine größere Umstrukturierung. Nachdem es einen Großteil seiner militärischen Kapazitäten aufgebraucht hat, sucht Russland nach Arbeitskräften und Waffen, einschließlich alter Panzer aus dem fernen Osten, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte hochrangige europäische Beamte. Russland könnte auch gezwungen sein, eine Massenmobilisierung anzukündigen, um seinen Kampf fortzusetzen, sagten die Beamten – eine mögliche Reaktion auf zahlreiche schwere Verluste für die russische Armee im Ukraine-Krieg.

News zum Ukraine-Krieg: Gefechte im Osten dauern an – 500 Zivilisten in Chemiewerk

+++ 09.45 Uhr: Im Osten der Ukraine dauern die Gefechte um die Großstadt Sjewjerodonezk und weitere Orte im Gebiet Luhansk an. „Es wird schwieriger, aber unsere Soldaten halten den Feind gleich an drei Seiten auf. Sie schützen Sjewjerodonezk und erlauben keinen Vormarsch nach Lyssytschansk“, teilte der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, am Mittwoch in seinem Blog des Nachrichtenkanals Telegram mit.

Russland hätte in Sjewjerodonezk auch erneut das Chemiewerk Azot angegriffen, sagte Hajdaj. „Der Gegner ist schwächer in den Straßenkämpfen, deshalb eröffnet er das Feuer aus Artillerie, wodurch unsere Häuser zerstört werden“, sagte er. Auch in den umliegenden Ortschaften gebe es schwere Schäden. Vielerorts habe es zudem russische Luftschläge gegeben.

Der Gouverneur äußerte sich zunächst nicht zu dem von der russischen Seite für den Mittwochmorgen angekündigten humanitären Korridor zur Evakuierung des Chemiewerks Azot. In den Bunkeranlagen der Industrieanlage werden mehr als 500 Zivilisten vermutet. Sie sollen bis zum Abend auf von Moskau und prorussischen Truppen kontrolliertes Gebiet fliehen können.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine lehnt Friedensplan vor Scholz-Besuch ab

Update vom Mittwoch, 15. Juni, 07.00 Uhr: Es kommt immer wieder zu Kritik an dem Umfang der Unterstützung für die Ukraine. „Wir haben nicht genug getan, um die Ukraine zu verteidigen, um dem ukrainischen Volk zu helfen, seine Freiheit und Souveränität zu verteidigen“, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Nun kündigten Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagabend (14. Juni) an, dass mehrere Mitgliedsstaaten weitere schwere Waffen in Aussicht gestellt haben, wie die Tagesschau berichtet.

Außerdem lehnte der ukrainische Präsidentenberater Oleksiy Arestovych einen möglichen Friedensplan nach dem Vorbild der Minsker Vereinbarung ab und das, laut Tagesschau, bereits vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Präsidenten von Frankreich, Emmanuel Macron, und Italiens Regierungschef Mario Draghi. Arestovych sagte gegenüber der Bild: „Ich fürchte, sie werden versuchen, ein Minsk III zu erreichen. Sie werden sagen, dass wir den Krieg beenden müssen, der Ernährungsprobleme und wirtschaftliche Probleme verursacht, dass Russen und Ukrainer sterben, dass wir das Gesicht von Herrn Putin wahren müssen, dass die Russen Fehler gemacht haben, dass wir ihnen verzeihen müssen und ihnen eine Chance geben müssen, in die Weltgesellschaft zurückzukehren.“

Derweil haben sich hunderte Zivilisten in der schwer beschossenen Stadt Sjewjerodonezk in dem Chemiewerk Asot verschanzt. Für die eingekesselten Zivilisten hat Russland einen humanitären Korridor angekündigt, allerdings in die von prorussischen Separatisten kontrollierte Stadt Swatowe. An diesem Mittwoch solle von 8 bis 20 Uhr Ortszeit ein Fluchtweg geöffnet werden.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Sturmangriffe im Osten der Ukraine

+++ 21.30 Uhr: Russische Truppen haben nach Kiewer Militärangaben an mehreren Stellen in der Ostukraine Sturmangriffe geführt. In der Stadt Sjewjerodonezk werde weiter um jede Straße gekämpft, teilte der ukrainische Generalstab abends mit. Der Feind gruppiere seine Truppen um und versuche Verstärkung heranzuführen. Russische Sturmangriffe wurden außerdem bei Rubischne im Gebiet Charkiw und bei Solote im Gebiet Luhansk verzeichnet. Bei Berestowe im Gebiet Donezk sei ein solcher Angriff abgewehrt worden, hieß es. Die Militärangaben waren wie meist nicht unabhängig überprüfbar. An fast allen Frontabschnitten im Osten und Süden wurde von schwerem russischen Artilleriefeuer berichtet.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine beklagt schleppende Waffenlieferungen

+++ 20.50 Uhr: Die Ukraine beklagt sich über ausbleibende Waffenlieferungen. Nach eigenen Angaben hat das Land erst rund zehn Prozent der von ihr angeforderten Waffen vom Westen erhalten. „Egal, wie sehr sich die Ukraine bemüht, egal, wie professionell unsere Armee ist: Ohne die Hilfe westlicher Partner werden wir diesen Krieg nicht gewinnen können“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Anna Maljar im ukrainischen Fernsehen. Die schleppenden Waffenlieferungen müssten beschleunigt werden. „Jeder Tag der Verzögerung ist ein weiterer Tag gegen das Leben der ukrainischen Soldaten, unseres Volkes.“ Es bleibe nicht viel Zeit.

+++ 20.00 Uhr: Russland hat weitere rund 50 britische Staatsbürger, darunter vor allem Journalisten und Medienvertreter, mit Einreiseverboten belegt. Das russische Außenministerium veröffentlichte 49 Namen in Ergänzung zu einer langen „schwarzen Liste“, auf der bereits Hunderte westliche Staatsbürger stehen. Die britischen Journalisten seien beteiligt an der „absichtlichen Verbreitung von verlogenen und einseitigen Informationen über Russland und die Ereignisse in der Ukraine und im Donbass“, teilte das Ministerium weiter mit.

News zum Ukraine-Krieg: Sorge um Zivilbevölkerung in Sjewjerodonezk wächst

+++ 18.30 Uhr: Nachdem die dritte und damit letzte Brücke der Stadt Sjewjerodonezk über den Fluss Síwerskyj Donez zerstört worden ist, wachsen die Sorgen um die in der Stadt verbliebenen Zivilpersonen. Die Lage rund um das örtliche Chemiewerk Asot sei besonders schwer, sagte der Chef der städtischen Militärverwaltung, Olexander Strjuk, im ukrainischen Fernsehen. Auf dem Werksgelände sollen demnach in Bombenschutzkellern etwa 540 bis 560 Menschen ausharren. Das Gelände stehe unter ständigem Beschuss, auch die Straßenkämpfe dauerten an.

News zum Ukraine-Krieg: Bundesregierung rettet Gazprom Germania mit Milliarden

+++ 16.30 Uhr: Die Bundesregierung will das Gasunternehmen Gazprom Germania mit einem Milliardenbetrag stützen, um eine Pleite zu verhindern. Damit solle die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet werden, teilte die Bundesregierung am Dienstag in Berlin mit.

+++ 16.00 Uhr: Die Ukraine und Russland haben wohl getötete Soldaten ausgetauscht. 64 Leichen von Kämpfern aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol seien übergeben worden, teilte das ukrainische Ministerium für die Wiedereingliederung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete mit. Wie viele Leichen an Russland übergeben wurden, blieb unklar. Der Austausch fand laut übereinstimmenden Medienberichten in der Region Saporischschja statt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland kündigt Fluchtkorridor aus Sjewjerodonezk an

+++ 14.30 Uhr: Das russische Militär hat einen Fluchtkorridor aus der belagerten Stadt Sjewjerodonezk angekündigt. Dieser solle am Mittwoch (15. Juni) geöffnet werden, kündigte Michael Misinzew, Generaloberst der russischen Armee, an. Russische Soldaten und Kämpfer der kremltreuen Separatisten würden die Menschen nach Swatowe bringen. Der Fluchtkorridor sei zwischen 07.00 und 19.00 Uhr offen, so Misinzew. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bislang kein Statement.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um „tote“ Stadt

+++ 08.30 Uhr: Laut einer Analyse des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“ gerät Russlands Offensive im Donbass immer weiter ins Stocken. Demnach seien die Angriffe der Armee nahe der Städte Popasna, Isjum, Sowjansk und Bachmut gescheitert. Ein Grund dafür ist laut Analyse, dass die schweren Verluste im Ukraine-Krieg weiterhin mit unvorbereiteten Freiwilligen- und Reserveeinheiten aufgefangen werden sollen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Erstmeldung vom Dienstag, 14. Juni, 07.00 Uhr: Die erbitterten Kämpfe im Osten der Ukraine gehen auch in der Nacht zum Dienstag weiter. In der seit Wochen umkämpften Stadt Sjewjerodonezk ist nach Behördenangaben auch die dritte und letzte Brücke über den Fluss Siwerskyj Donez zerstört worden. Damit sei die Stadt zwar nicht vollständig abgeriegelt, sagte der Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj. Es sei so aber nicht mehr möglich, Zivilpersonen zu evakuieren oder Hilfslieferungen in die Stadt hineinzubringen.

Kurz vor einem möglichen Treffen mit dem europäischen Trio Scholz, Macron und Draghi stellte Wolodymyr Selenskyj noch einmal klar, dass für die Ukraine die Rückholung der Halbinsel Krim von Russland ein bedeutendes Kriegsziel sei. „Natürlich werden wir auch unsere Krim befreien“, sagte der ukrainische Präsident. Russland hatte die Halbinsel im Schwarzen Meer 2014 militärisch besetzt, als die Ukraine nach einem Machtwechsel geschwächt war und keinen Widerstand leisten konnte. Dann wurde ein international nicht anerkanntes Referendum abgehalten und die Krim Russland einverleibt.

Selenskyj rief die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine auf, den Kontakt in die russisch besetzten Landesteile, nach Donezk und ins Gebiet Charkiw zu halten. Auch diese Gebiete würden wieder befreit. „Sagen Sie ihnen, dass die ukrainische Armee auf jeden Fall kommen wird!“, so Selenskyj. Im Osten im Donbass sei die Armee unter Druck, ihre Verluste seien fürchterlich. Die Streitkräfte bräuchten von ihren ausländischen Partnern dringend moderne Artillerie, um sich durchsetzen zu können. (dil/fh/tu/iwe/ktho mit AFP/dpa)