Ukraine-Krieg: „Alle fünf Minuten stirbt ein russischer Soldat“ – Kampf um Sjewjerodonezk ist „Mission Impossible“

Von: Julius Fastnacht, Tobias Utz

Um die Hafenstadt Odessa gibt es schwere Kämpfe. Mehr als 1000 Kriegsgefangene aus Mariupol sollen nach Russland gebracht worden sein: der News-Ticker am Mittwoch, 8. Juni.

Verdeckte Mobilisierung in Russland gestartet Hinweis der Redaktion: Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend durch unsere Redaktion aktualisiert. Die Konfliktparteien sind teilweise Quelle der Informationen. Angaben zu Opferzahlen oder dem Kriegsverlauf können nicht unmittelbar unabhängig geprüft werden.

+++ 08.30 Uhr: Weiterhin herrscht Unklarheit über die Machtverhältnisse in der Stadt Sjewjerodonezk im Donbass. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte am Dienstag, dass es wohl schwere Verluste auf ukrainischer Seite geben werde, falls man das Gebiet komplett zurückerobern wolle. Zuletzt kursierten auch Meldungen, wonach Russland in das Stadtzentrum vorgestoßen sei. „Sie kontrollieren die Stadt nicht“, konterte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, auf Telegram. Er räumte allerdings ein, dass es „sehr schwierig“ sei, „Sjewjerodonezk zu halten“, und sprach sogar von einer „Mission Impossible“.

+++ 08.00 Uhr: Serhiy Bratchuk, ein Sprecher der regionalen Militärverwaltung von Odessa, hat erklärt, dass sich die Kämpfe um die Hafenstadt derzeit verschärfen. „Alle fünf Minuten stirbt ein russischer Soldat in der Ukraine“, so Bratchuk laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Er sagte zudem, dass die ukrainischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden mindestens vier Mal russische Stellungen im Süden angegriffen hätten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ein Luftschutzbunker in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. © STR / Imago Images

Update vom Donnerstag, 8. Juni, 06.30 Uhr: Die russischen Strafverfolgungsbehörden beschäftigen sich der russischen Staatsagentur Tass zufolge mit mehr als 1000 ukrainischen Kriegsgefangenen aus dem eroberten Stahlwerk in Mariupol. Sie seien mittlerweile nach Russland gebracht worden, so die Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. Mehr als 100 ausländische Söldner könnten unter ihnen sein – und bald sollen noch mehr gefangen genommene ukrainische Soldaten aus Mariupol nach Russland befördert werden.

Ukraine-News: Pro-Russische Rebellen sollen Aerosolbomben eingesetzt haben

+++ 19.30 Uhr: Unweit der ostukrainischen Stadt Awdijiwka sollen pro-russische Rebellen einen Angriff mit Aerosolbomben verübt haben. Das legt laut eines Berichts des US-Nachrichtenmagazins Newsweek.com ein im Internet veröffentlichtes Video nah. Die „Volksmiliz“ der so genannten „Volksrepublik Donezk“ räumte bereits am Samstag (4. Juni) ein, dass das russische Raketenwerfer-System TOS-1M sowie thermobarische Munition zum Einsatz gekommen waren.

Wie Vertreter der pro-russischen Kämpfer im Osten der Ukraine behaupteten, sei damit der flächendeckende Angriff auf ein 40.000 Quadratmeter großes Gebiet möglich. Ziel des Angriffs seien laut der Miliz „Erdlöcher und Schützengräben sowie Ausrüstung der ukrainischen Terroristen“ gewesen. Eine offizielle Bestätigung des Angriffs habe es laut Newsweek weder von ukrainischen noch russischen Behörden gegeben.

Selenskyj hält Kriegsende in der Ukraine „nur auf dem Schlachtfeld“ für möglich

+++ 18.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält ein Ende des von Russland gegen sein Land geführten Krieges weiter nur auf dem „Schlachtfeld“ für möglich. „Vor allem muss der Sieg auf dem Schlachtfeld sein“, sagte der 44-Jährige in einem am Dienstag (7. Juni) veröffentlichten Gespräch mit der Financial Times. Um anzugreifen, mangele es der Ukraine aber weiter an Technik. Ohne zusätzliche Ausrüstung sei es für Kiew schwer, die Verluste wären groß. „Die Menschen haben für mich aber Priorität“, betonte der Präsident.

News zum Ukraine-Krieg: Odessa hat zu wenig Munition

+++ 16.35 Uhr: Maksym Marchenko, Gouverneur vom ukrainischen Region Odessa, hat betont, dass die bisher vorhandene Munition für die Verteidigung der Hafenstadt nicht ausreicht. Das sagte er beim Besuch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). „Die Reserve an Munition, die wir haben, reicht nicht, um die Stadt zu verteidigen“, so Marchenko.

+++ 15.45 Uhr: Russlands Truppen verlassen offenbar Melitopol in der Region Saporischschja. Loeksandr Starukh, Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Saporischja, sagte, die Soldaten „ziehen wahrscheinlich“ in Richtung Cherson. Er erklärte laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent, dass dies Teil einer Truppenrotation sein könne. Seine Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: 6500 ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft?

Erstmeldung vom Dienstag, 7. Juni, 15.15 Uhr: Der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, hat bekannt gegeben, dass sich derzeit rund 6500 ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft befinden sollen. In den vergangenen Tagen hätten sich 126 ukrainische Soldaten ergeben, so Schoigu. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bislang kein Statement.

(jf/tu mit AFP/dpa)