Ukraine-Krieg: Raketenangriffe auf Charkiw und Donezk – Mehrere Tote

Von: Nail Akkoyun

Im Osten der Ukraine bombardiert Russland mehrere Städte. Dabei sterben mehrere Zivilpersonen: der News-Ticker am Montag, 11. Juli.

Bei einem Raketeneinschlag in Tschassiw Jar kommen mindestens 18 Menschen ums Leben. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Kiew – Wie der staatliche ukrainische Notfalldienst mitteilt, wurde die Stadt Charkiw am Montag (11. Juli) dreimal mit Raketen beschossen. Demnach schlugen unter anderem Raketen in einem Hof nahe einem Lagerhaus ein, möglicherweise das eigentliche Ziel der russischen Streitkräfte, sowie in einer Schule im Stadtviertel Slobidskyi. Weiter wurde ein sechsstöckiges Wohngebäude beschädigt, aus dessen Trümmern eine 86-jährige Frau lebend geborgen werden konnte.

In Charkiw kam es in den vergangenen Tagen mehrfach zu russischen Raketenangriffen. © Alex Chan Tsz Yuk/Imago

Zudem sind nach dem verheerenden Raketenangriff Russlands auf ein Wohnhaus in Tschassiw Jar, einer Stadt in der Oblast Donezk, weitere Details bekannt. Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer von 15 auch 18 gestiegen. Dies berichtet der ukrainische Rettungsdienst.

Bislang konnten den Angaben zufolge sechs Menschen aus den Trümmern des Gebäudes gerettet werden. Nach wie vor befänden sich jedoch mindestens zwei Personen unter den Trümmern, zu denen die Rettungskräfte noch nicht durchdringen konnten, allerdings Kontakt haben. (nak)