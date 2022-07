Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee zieht sich aus Lyssytschansk zurück

Ukraine-Krieg: Russland beschießt Siedlungen bei Donezk – Geheimdienst nimmt Agenten fest

Von: Tobias Utz, Tanja Banner, Marvin Ziegele, Christian Stör

Teilen

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu. Russland dringt im Osten weiter vor. Der News-Ticker am Montag, 4. Juli.

+++ 15.30 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Innenministeriums haben russische Truppen 18 Siedlungen im Gebiet Donezk in den vergangenen 24 Stunden beschossen. Insgesamt 24 Angriffe auf die Zivilbevölkerung habe es gegeben, berichtete das Ministerium – ohne Angaben zu möglichen Opfern zu machen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 14.45 Uhr: Russische Streitkräfte greifen am Mittag offenbar die Region Cherson mit Mehrfachraketenwerfern an. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf ukrainische Truppen. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Geheimdienst verhaftet russische Agenten

+++ 14.00 Uhr: Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat offenbar mehrere russische Agenten verhaftet, die Standorte stationierter ukrainischer Truppen verraten haben sollen. Insgesamt soll es sich um drei Personen handeln, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Hauptaufgabe der Agenten sei es gewesen, Kampfpositionen und Bewegungen der ukrainischen Streitkräfte auszuspähen. Zudem sei auch kritische Infrastruktur geortet worden, berichtete der Geheimdienst laut Bericht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Angehörige der russischen Armee vor dem „Z“-Symbol. © Stanislav Krasilnikov / Imago Images

+++ 13.00 Uhr: Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, hat die Verbundenheit seines Landes mit Russland abermals betont. Bei einer Feier zum Jahrestag der Befreiung von Minsk, sagte er, dass beide Staaten eine enge Verbindung pflegen. Belarus sei so eng mit der Russischen Föderation verbunden, „dass wir praktisch eine gemeinsame Armee haben. Aber das wussten Sie ja alles. Wir werden weiterhin mit dem brüderlichen Russland fest vereint sein“. Lukaschenko ergänzte, dass er Putins Vorgehen gegen die Ukraine „vom ersten Tag an“ unterstützt habe. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, bewertete Lukaschenkos Äußerungen als sehr gefährlich. „Lukaschenkos Aussage über eine gemeinsame Armee mit Russland ist vor allem für das belarussische Volk gefährlich“, sagte er dazu.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainischer Geheimdienst mit Prognose zum Kriegsende

+++ 11.45 Uhr: Der Leiter des Geheimdienstes im ukrainischen Verteidigungsministerium, Kirill Budanov, geht von einem Ende des Krieges im Jahr 2023 aus. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta. Budanov betonte demnach, dass er das Ende des Krieges als „Erreichen der Grenzen von 1991“ betrachten würde. Andere Szenarien würden nicht in Betracht gezogen. Budanov bezog sich damit auf die Unabhängigkeitsabstimmung Anfang der 90er-Jahre. Damals sagte sich die Ukraine von der Sowjetunion los.

+++ 11.15 Uhr: Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Iryna Wereschtschuk, hat am Montag erklärt, dass Russland hunderte Leichen getöteter Ukrainer übergeben habe. Das sagte sie der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform. „Aber das ist definitiv nicht genug, denn wir wissen, dass es noch viel mehr Leichen gibt. Russland will seinen Bürgern keine Massentransporte von Leichen zeigen. Sie wissen, zu welcher Explosion das führen wird, also machen sie es fast heimlich“, so Wereschtschuk. Ihre Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Papst will nach Moskau und Kiew reisen

+++ 10.45 Uhr: Papst Franziskus plant nach Moskau und Kiew zu reisen. Es habe bereits Kontakt zwischen dem vatikanischen Staatssekretär Kardinal Pietro Parolin und Russlands Außenminister Sergej Lawrow über einen möglichen Besuch gegeben, erklärte Papst Franziskus der Nachrichtenagentur Reuters. Der Vatikan habe bereits vor einigen Monaten zum ersten Mal nach einer möglichen Reise nach Moskau gefragt. Moskau antwortete damals, dass dies nicht der geeignete Zeitpunkt sei. „Ich würde gerne [Anm. d. Red.: in die Ukraine] reisen, und ich wollte zuerst nach Moskau.“ Nach seiner Rückkehr aus Kanada Ende Juli sei ein Besuch in der Ukraine denkbar.

+++ 10.00 Uhr: Russische Truppen transportieren derzeit offenbar große Mengen an Munition von der Krim in die Region Cherson. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf den ukrainischen Generalstab. Insgesamt sollen sich 17 Zugwaggons voller Munition auf dem Weg befinden. Die Lieferung soll laut Bericht am Bahnhof in Myrne ankommen. Die Angaben sind jedoch nicht unabhängig prüfbar.

Russische Soldaten als Teil eines Konvois. (Archivfoto) © Alexei Konovalov / Imago Images

+++ 09.00 Uhr: In der Nacht auf Montag (4. Juli) haben russische Truppen offenbar eine Schule in Charkiw bombardiert. Einem Bericht des Nachrichtenportals Nexta zufolge schlugen Granaten im Bezirk Schewtschenkowski ein. Demnach ist bislang nichts über Verletzte bekannt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Nach Einnahme von Lyssytschansk nächstes Ziel im Fokus

+++ 07.30 Uhr: Nach der Einnahme der einstigen Großstadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine rücken die russischen Truppen auf das nächste Ziel vor, den Ballungsraum um Slowjansk. „In Richtung Slowjansk versuchen die Russen, die Kontrolle über die Ortschaften Bohorodytschne, Dolyna und Masaniwka herzustellen“, teilte der ukrainische Generalstab in Kiew am Montag mit. Die drei Ortschaften liegen weniger als 20 Kilometer im Norden und Nordosten von Slowjansk, auf der Südseite des Flusses Siwerskyj Donez.

Von Osten her bewegen sich die russischen Truppen nach diesen Angaben ebenfalls auf den Siwerskyj Donez zu, der in der Region in einem Bogen verläuft. Dort versuchten sie, die ukrainischen Kräfte auf eine neue Verteidigungslinie zwischen Siwersk, Soledar und Bachmut zurückzudrängen, hieß es in dem Lagebericht.

News im Ukraine-Krieg: Selenskyj sieht Lyssytschansk nicht verloren – werden „zurückkommen“

+++ Update vom Montag, 04. Juli, 6.25 Uhr: Trotzdem die ukrainische Armee sich aus der Stadt Lyssytschansk im Oblast Luhansk zurückgezogen hat, sei sie noch nicht verloren, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. „Wenn das Kommando unserer Armee Menschen von bestimmten Punkten der Front abzieht, wo der Feind den größten Feuervorteil hat - insbesondere Lyssytschansk -, bedeutet das nur eins: Dass wir dank unserer Taktik, dank der verstärkten Versorgung mit modernen Waffen, zurückkommen werden“, kündigte er an. Nach wochenlangem Abwehrkampf hatte die ukrainische Armee am Sonntagabend (3. Juli) bekannt gegeben, aus Lyssytschansk abzuziehen. Der Montag ist für die Ukraine der 131. Kriegstag.



Die ukrainische Armee teilte mit, sie sei mit dem Rückzug aus Lyssytschansk einem Einkesseln zuvorgekommen. „Russland hat einen großen Vorteil in der Infanterie und in der Artillerie“, teilte das Militär in Kiew mit. Der Rückzug sei zum Schutz der Soldaten erfolgt. „Wir holen alles zurück, wir bauen alles wieder auf.“ Russland hatte zuvor gemeldet, dass es die Stadt eingenommen habe. Lyssytschansk war die letzte größere Bastion der Ukrainer im Gebiet Luhansk. Die Angaben aus den Kampfgebieten unabhängig zu prüfen, ist kaum möglich.

+++ 21.50 Uhr: Russland wirft dem Westen vor, Friedensverhandlungen mit der Ukraine zu verhindern und den Krieg damit in die Länge zu ziehen. „Jetzt ist der Moment, wo die westlichen Länder alles auf eine Fortsetzung des Kriegs setzen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im Staatsfernsehen. Unter Führung der USA erlaube der Westen den Ukrainern „weder an Frieden zu denken noch darüber zu reden oder ihn zu besprechen“. Damit reagierte Peskow auf Äußerungen westlicher Politiker, die Ukraine nicht zu Verhandlungen drängen zu wollen.

Derzeit gebe es offenbar keinen Bedarf an einer Befriedung der Lage, mutmaßte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Trotzdem werde der Moment für Verhandlungen kommen. Für einen Frieden müsse die Ukraine aber die russischen Forderungen annehmen, sagte Peskow. Als Kriegsziele hat Putin die Anerkennung der völkerrechtswidrig annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisches Territorium sowie die Abtretung der Gebiete Donezk und Luhansk benannt. Zudem gehe es um „Entnazifizierung“ und „Entmilitarisierung“ der Ukraine sowie deren Verzicht auf einen Nato-Beitritt.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak reagierte mit den Worten, Russland kenne die Bedingungen für Verhandlungen: Waffenstillstand, Truppenabzug, die Rückkehr entführter Bürger, die Auslieferung von Kriegsverbrechern sowie ein Reparationsmechanismus und die Anerkennung der souveränen Rechte der Ukraine. „Die Zeit wird kommen, und wir werden sie auf Papier festhalten“, teilte Podoljak per Twitter mit.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee zieht sich aus Lyssytschansk zurück

+++ 19.15 Uhr: Nun also doch: Die ukrainische Armee verkündet ihren Rückzug aus der umkämpften Stadt Lyssytschansk im Osten des Landes. „Um das Leben der ukrainischen Verteidiger zu schützen, wurde die Entscheidung getroffen, sich zurückzuziehen“, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einer Erklärung mit. Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj die Angaben Russlands zur vollständigen Einnahme der Stadt noch zurückgewiesen.

Ukraine-Krieg: Mindestens sechs Tote bei Angriff auf Slowjansk

+++15.55 Uhr: Mindestens sechs Menschen sind bei einem russischen Angriff auf Slowjansk im Osten der Ukraine nach Behördenangaben getötet worden. 15 weitere Menschen wurden zudem verletzt, teilte am Sonntag (07. Juli) eine Sprecherin der Regionalverwaltung von Donezk mit, zu der Slowjansk gehört. Bürgermeister Wadym Liach sprach seinerseits von „vielen Toten und Verletzten“.

Die Stadt in der Donbass-Teilregion Donezk sei am Sonntag mit Mehrfachraketenwerfern beschossen worden, sagte der Bürgermeister in einem bei Facebook veröffentlichten Video. Es seien die heftigsten Angriffe „seit langem“ gewesen. Es gebe 15 Brände. Ukrainischen Medienberichten zufolge stand unter anderem ein Markt in Flammen. Die Sprecherin der Regionalverwaltung erneuerte den Aufruf an die Menschen in Slowjansk, die Stadt möglichst zu verlassen.

Ukraine-Krieg: Lyssytschansk nicht unter vollständiger russischer Kontrolle

+++ 14.15 Uhr: Die Ukraine hat russischen Angaben widersprochen, wonach die Stadt Lyssytschansk im Osten des Landes von Russland erobert worden sei (s. Update v. 12.00 Uhr). Die Stadt stehe nicht unter vollständiger russischer Kontrolle, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kiew dem britischen Sender BBC. Die Situation sei seit einiger Zeit jedoch „sehr intensiv“, russische Truppen griffen die Stadt permanent an.

„Für Ukrainer hat der Wert menschlichen Lebens oberste Priorität“, sagte der Sprecher weiter. „Deshalb könnten wir uns manchmal aus gewissen Gebieten zurückziehen, um sie in der Zukunft zurückzuerobern.“ Zudem sagt der Ministeriumssprecher, dass der Donbass nicht verloren sei, selbst wenn Russland ganz Luhansk erobere. Es gebe dort weitere große Städte, vor allem im Gebiet Donezk, die unter ukrainischer Kontrolle seien. „Diese Städte waren in den vergangenen Tagen Ziel schwerer Raketenangriffe und von Artilleriebeschuss. Aber der Kampf um den Donbass ist noch nicht vorbei.“

News zum Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme von Lyssytschansk - ganz Luhansk unter Kontrolle

+++ 12.00 Uhr: Russland hat nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu die einstige Großstadt Lyssytschansk im Osten der Ukraine eingenommen. Damit habe man auch die völlige Kontrolle über das Gebiet Luhansk, meldete Schoigu nach einem Bericht der Agentur Interfax an Präsident Wladimir Putin. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Lyssytschansk war seit Tagen heftig umkämpft (s. Update v 8.00 Uhr).

+++ 11.00 Uhr: Die von russischen Truppen besetzte Großstadt Melitopol im Süden der Ukraine ist in der Nacht zum Sonntag von Dutzenden Explosionen erschüttert worden. Mehr als 30 Geschosse seien auf einen der vier russischen Militärstützpunkte in der Stadt abgefeuert worden, teilte der ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fjodorow, in einer auf Telegram verbreiteten Videoansprache mit. Der Stützpunkt sei damit außer Gefecht gesetzt worden. Die russische Militärverwaltung der Stadt bestätigte am Morgen den Angriff auf Melitopol.

+++ 09.30 Uhr: Russland hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs auch Angriffe in den Regionen um Charkiw und Slowjansk gestartet. In beide Richtungen seien die russischen Attacken zurückgeschlagen worden. In Richtung Bachmut, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Gebiet Donezk, halten die Kämpfe hingegen an. Gleiches gilt für Spartak, eine Vorortsiedlung von Donezk, die die russischen Truppen zu stürmen versuchen. Im Süden der Ukraine sei die Siedlung Iwaniwka, die die ukrainischen Truppen am Vortag im Gebiet Cherson erobert hätten, schweren russischen Luftangriffen ausgesetzt. Zudem würde das Gebiet Mykolajiw von Raketen beschossen. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Update vom Sonntag, 3. Juli, 06.00 Uhr: In der russischen Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze hat es nach Angaben des regionalen Gouverneurs, Wjatscheslaw Gladkow, mehrere Explosionen gegeben. Mindestens drei Menschen seien getötet worden, teilte er auf Telegram mit. Mehrere Häuser sollen zerstört oder beschädigt worden sein. Zudem berichtete er von einem Brand in einem Wohnhaus. „Die Gründe für den Vorfall werden derzeit untersucht“, schreibt Gladkow. „Vermutlich hat das Luftabwehrsystem funktioniert.“ Die Behörden südrussischer Regionen haben in der Vergangenheit wiederholt Vorfälle gemeldet, bei denen es sich nach ihrer Darstellung um Angriffe aus der Ukraine gehandelt haben soll.

Ukraine-Krieg: Lukaschenko wirft Ukraine Raketenangriffe auf Belarus vor

+++ 19.40 Uhr: Alexander Lukaschenko, der Machthaber in Belarus, hat der Ukraine Raketenangriffe auf sein Land vorgeworfen. „Vor rund drei Tagen, vielleicht mehr, wurde von der Ukraine aus versucht, militärische Ziele in Belarus anzugreifen“, sagte Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. „Gott sei Dank haben unsere Luftabwehrsysteme alle Raketen abgefangen, die von den ukrainischen Truppen abgefeuert wurden“, sagte er demnach.

Die Vorwürfe Lukaschenkos kommen zu inmitten von Spekulationen über eine zunehmende Verwicklung von Belarus in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Lukaschenko betonte laut Agentur Belta jedoch, Belarus habe nicht die Absicht, in der Ukraine zu kämpfen. Die Angaben Lukaschenkos lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland setzt angeblich Streumunition ein

+++ 12.30 Uhr: Russland soll nach ukrainischen Angaben bei Raketenangriffen auf die Stadt Slowjansk im Osten der Ukraine verbotene Streumunition eingesetzt haben. Dabei seien in der Nacht zum Samstag zivile Bereiche getroffen worden, in denen es keine Militäranlagen gebe, berichtete Bürgermeister Wadym Ljach auf Telegram. Vier Menschen seien getötet, sieben Menschen verletzt worden. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen. Ihr Einsatz ist völkerrechtlich geächtet.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Odessa – „Gezielter russischer Terror“

Update vom Samstag, 2. Juli, 06.00 Uhr: Mit scharfen Worten hat die Ukraine einen russischen Raketenangriff mit mindestens 21 Toten und 39 Verletzten auf ein Wohnhaus im südukrainischen Gebiet Odessa verurteilt (s. Update von Freitag, 18.42 Uhr). Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem „absichtlichen, gezielten russischen Terror“. In dem Haus seien weder Waffen noch militärische Ausrüstung versteckt gewesen - „wie russische Propagandisten und Beamte immer über solche Angriffe erzählen“, sagte er in einer Videobotschaft.

Erstmeldung vom Freitag, 1, Juli 2022, 06.15 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude in der südukrainischen Region Odessa sind nach ukrainischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet worden. Die ukrainischen Rettungsdienste sprachen am Freitag von 14 Toten und 30 Verletzten. Unter den Verletzten seien drei Kinder. Die Rettungsarbeiten würden andauern, sie würden aber durch ein Feuer erschwert.

Nach ukrainischen Angaben wurde das Wohngebäude durch den Angriff teilweise zerstört. Die Rettungskräfte hatten zunächst von sechs Toten und sieben Verletzten gesprochen. Später stieg die Zahl der Toten auf zehn und dann auf 14. (marv/tu/cs/tab mit AFP/dpa)