Ukraine-Krieg: Russland greift Donezk an – von der Leyen reist nach Kiew

Von: Tobias Utz, Helena Gries, Teresa Toth, Karolin Schäfer, Moritz Serif, Diana Rissmann, Nadja Austel, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Teilen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reist nach Kiew. Das ukrainische Militär meldet zahlreiche russische Angriffe: der News-Ticker am Mittwoch, 14. September.

Ursula von der Leyen: EU-Kommissionspräsidentin reist nach Kiew

EU-Kommissionspräsidentin reist nach Kiew Luhansk im Fokus: Ukrainische Truppen rücken vor

Ukrainische Truppen rücken vor Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 09.55 Uhr: Das ukrainische Militär hat vermeldet, dass in den vergangenen 24 Stunden insgesamt acht russische Angriffe abgewehrt wurden. Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent weiter berichtet, betrifft das vor allem das Gebiet Donezk. Drei der acht Attacken seien Raketenangriffe gewesen, hieß es. Die Informationen sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

News zum Ukraine-Krieg: von der Leyen reist nach Kiew

+++ 09.30 Uhr: Ursula von der Leyen will am Mittwoch nach Kiew reisen. Das kündigte die Präsidentin der EU-Kommission am Morgen an. „Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass die Sanktionen von Dauer sein werden.“ und „Dies ist der Preis für Putins Spur des Todes und der Vernichtung“, sagte sie.

+++ 09.00 Uhr: Russland hat laut einer Einschätzung des britischen Geheimdienstes erstmals aus dem Iran gelieferte Drohnen im Ukraine-Krieg eingesetzt. „Russland bezieht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verstärkt Waffen aus anderen, stark mit Sanktionen belegten Ländern wie dem Iran und Nordkorea, während die eigenen Vorräte zur Neige gehen“, heißt es in einem Lagebericht. Die ukrainische Armee hatte bereits am Dienstag vermeldet, dass eine solche Drohne abgeschossen worden sei. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Eine Mine explodiert in der Region Donezk. Aktuell bewegt sich die ukrainische Gegenoffensive immer weiter auf den Osten des Landes zu. © Nikolai Trishin/Imago

Update von Mittwoch, 14. September, 07.45 Uhr: Die Ukraine versucht das Leben in den zurückeroberten Gebieten im Osten so schnell wie möglich wieder zu normalisieren. „Es ist sehr wichtig, dass mit unseren Truppen, mit unserer Flagge auch das normale Leben in die nicht mehr besetzten Gebiete zurückkehrt“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend. Doch zugleich scheint sich die Erfahrung nach dem Abzug russischer Truppen aus der Umgebung von Kiew im Frühjahr zu wiederholen: Aus den befreiten Gebieten melden ukrainische Behörden Hinweise auf mutmaßliche Kriegsverbrechen der Besatzer. Im Gebiet Charkiw gebe es bereits 40 Verdachtsfälle, sagte Vize-Innenminister Jewhenij Jenin.

Ukraine-News: Ukrainische Truppen visieren Luhansk an

+++ 22.45 Uhr: Präsident Selenskyj gab in einer Videobotschaft bekannt, dass Kiew die volle Kontrolle über mehr als 4000 Quadratkilometer ukrainisches Gebiet wiedererlangen konnte, das zuvor von Russland besetzt wurde. Gestern habe er von 6000 Quadratkilometer gesprochen, die zurückerobert wurden. Die neue Angabe trägt einer Unterscheidung zwischen der Rückeroberung eines Gebiets und der Gewährleistung seiner völligen Sicherheit Rechnung, so ein Bericht des Guardian.

Der militärische Berater des ukrainischen Präsidenten, Oleksij Arestowytsch, kommentierte gegenüber CNN, dass sich die Gegenoffensive „etwas verlangsamt“ habe. Das komme daher, dass „die meisten ukrainischen Streitkräfte um die Einnahme der Stadt Lyman kämpfen, um unseren Weg in die Region Luhansk zu öffnen.“ Man werde zudem „neue Gebiete auf eine andere Art und Weise befreien“, sagte er im Interview weiter. Die Stadt Lyman stellt nach Angaben von CNN einen wichtigen Eisenbahnknotenpunkt dar.

News zum Ukraine-Krieg: Pentagon meldet Rückzug russischer Streitkräfte aus Charkiw

+++ 20.30 Uhr: Nach US-Angaben verlassen russische Streitkräfte die Region Charkiw. „Wir haben gesehen, dass einige russische Streitkräfte, vor allem im Nordosten, in der Region Charkiw, die Grenze zurück nach Russland überschritten haben, als sie sich von der ukrainischen Gegenoffensive zurückzogen“, sagte der Pressesprecher des Pentagon, Brigadegeneral Pat Ryder, laut CNN. Russische Streitkräfte seien aber immer noch „in Massen in der Ukraine vorhanden“, so Ryder weiter.

Die USA seien nicht überrascht, dass die ukrainischen Streitkräfte bei der Gegenoffensive „so schnell vorstießen“, sagte der Pressesprecher. Nach Berichten „über die russische militärische Reaktion“, die dem Pentagon bekannt sind, seien es „wahrscheinlich die Russen“, die von dem Vorstoß überrascht wurden, so Ryder.

News zum Ukraine-Krieg: Militär will mindestens 300 Ortschaften befreit haben

+++ 18.00 Uhr: Die Ukraine befreite nach eigenen Angaben binnen einer Woche im östlichen Gebiet Charkiw mindestens 300 Ortschaften mit knapp 150.000 Einwohnern auf 3800 Quadratkilometern. Das sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar in Balaklija, einer der zurückeroberten Städte. Dies seien zudem nur die bestätigten Zahlen, teilte sie auf Telegram weiter mit. Vermutlich sei das befreite Territorium im Gebiet Charkiw fast doppelt so groß. Am Mittwoch werde es weitere Daten geben.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt Losowa in der Region Charkiw

+++ 17.12 Uhr: In der Oblast Charkiw ist es erneut zu Beschüssen auf die Strom- und Wasserinfrastruktur der Stadt Losowa gekommen. Dabei seien auch mehrere Zivilpersonen verletzt worden. Laut Oleh Synehubov, Gouverneur der Region Charkiw, seien die Behörden aktuell noch dabei, die Zahl der Opfer des Angriffs zu ermitteln.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Staatsangehörige verlassen Krim

+++ 16.44 Uhr: Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sowie in Teilen der Südukraine sollen russische Vertretende, Geheimdienstler sowie Militärkommandeure damit begonnen haben, ihre Familien zu evakuieren und „dringend auf russisches Gebiet umzusiedeln“. Dies erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium in einer Mitteilung.

Weiter hieß es, dass russische Staatsangehörige derzeit „heimlich versuchen, ihre Häuser zu verkaufen“. Es ist unklar, ob die russischen Kommandeure weitere Angriffe des ukrainischen Militärs erwarten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland berichtet von „massiven Angriffen“

+++ 15.15 Uhr: Laut dem russischen Militär reagiert man derzeit mit „massiven Angriffen“ auf die Gegenoffensive der Ukraine. „Luft-, Raketen- und Artilleriekräfte führen massive Angriffe auf Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in allen Einsatzrichtungen durch“, erklärte das russische Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur AFP zufolge in seinem täglichen Briefing.

In einer Erklärung des Verteidigungsministeriums hieß es zudem, man habe „hochpräzise“ Angriffe auf ukrainische Stellungen in der Umgebung von Slowjansk und Kostjantyniwka in der Region Donezk durchgeführt. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben bislang nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Stadt an russischer Grenze befreit

+++ 11.18 Uhr: Die Ukraine hat die Befreiung der Stadt Wowtschansk im Oblast Charkiw an der russischen Grenze bestätigt. Der staatliche Grenzschutzdienst veröffentlichte am Morgen ein Video mit der Überschrift „Wowtschansk ist wieder zu Hause“, das ukrainische Truppen zeigt, die russische Flaggen und Schilder von Gebäuden in der Stadt entfernen. Wowtschansk wurde am ersten Tag der Invasion besetzt und soll am 11. September von russischen Truppen geräumt worden sein.

Ukraine-News: Ukraine will 6000 Quadratkilometer von Russland zurückerobert haben

Erstmeldung vom Dienstag, 13. September, 06.20 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj seit Anfang September mehr als 6000 Quadratkilometer Land von den russischen Besatzern zurückerobert. „Unsere Truppen bleiben in Bewegung“, sagte er am Montagabend in Kiew. Angesichts von russischen Raketenangriffen auf das Stromnetz seines Landes forderte er vom Ausland eine schnellere Lieferung von Luftabwehrwaffen.

Der ukrainische Generalstab berichtete von russischen Attacken an vielen Stellen der Front. In dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja entspannte sich die Lage derweil etwas, weil zwei Stromleitungen zum Kühlsystem der abgeschalteten Reaktoren repariert werden konnten. Für die Ukraine ist am Dienstag der 202. Tag im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. In Deutschland geht die Diskussion über eine Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern an das angegriffene Land weiter. (nak/na/hg/vbu/kas/tt/lm/dir/mse/tu mit dpa/AFP)