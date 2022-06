Ukraine-Krieg: Russland stürmt offenbar Sjewjerodonezk – Raketenangriffe am Morgen

Von: Tobias Utz, Fee Halberstadt, Daniel Dillmann

Teilen

In Sjewjerodonezk toben weiterhin schwere Kämpfe, Russland startet erneute Raketenangriffe: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg am Montag, 13. Juni.

Neue Raketenangriffe: Russland startet wohl Attacken am Morgen

Russland startet wohl Attacken am Morgen Heftige Kämpfe um Sjewjerodonezk: Russland erringt im Ukraine-Krieg Erfolg in strategisch wichtiger Stadt.

Russland erringt im Ukraine-Krieg Erfolg in strategisch wichtiger Stadt. Die Lage rund um Verluste im Ukraine-Krieg bildet unsere Redaktion in diesem News-Ticker zum Ukraine-Konflikt ab. Die Konfliktparteien sind teilweise Quelle der Informationen. Angaben zu Opferzahlen oder dem Kriegsverlauf können nicht unmittelbar unabhängig geprüft werden.

+++ 09.30 Uhr: Die Lage rund um die Stadt Sjewjerodonezk im Donbass bleibt angespannt. Der ukrainische Generalstab berichtet nun, dass russische Truppen aktuell das Stadtzentrum stürmen. Russland habe einen „Teilerfolg“ erzielt, hieß es in einem Statement. Ziel Russland sei es, die ukrainischen Truppen aus der Stadt zu drängen. Seit Wochen setzt die russische Armee dabei auf eine Belagerungstaktik. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar. Die ukrainische Armee hatte bereits am frühen Montagmorgen Details zur Lage in Sjewjerodonezk genannt.

Russische Soldaten bei einer Militärübung in der Region Kaliningrad. (Symbolfoto) © Vitaly Nevar / Imago Images

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen starten wohl neue Raketenangriffe

+++ 08.45 Uhr: Russische Truppen beschießen am Montagmorgen offenbar das Gebiet um die Millionenstadt Dnipro. Dabei soll ein Menschen getötet worden sein. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf Behördenangaben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Neue Details zur Lage in Sjewjerodonezk

Erstmeldung vom Montag, 13. Juni, 08.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat den Verlust des Zentrums der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes eingeräumt. Russische Truppen hätten die Großstadt im Gebiet Luhansk mit Artillerie beschossen und die ukrainischen Soldaten vertrieben, teilte der ukrainische Generalstab am Montagmorgen mit. Die Kämpfe dauerten aber weiter an, hieß es.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Wenige Stunden zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, in der strategisch wichtigen Stadt werde „buchstäblich um jeden Meter gekämpft“ und auf zusätzliche und schnellere Waffenlieferungen aus dem Westen gedrängt. „Ohne deutsche schwere Waffen wird es uns leider nicht gelingen, die gewaltige militärische Überlegenheit Russlands zu brechen und das Leben von Soldaten und Zivilpersonen zu retten“, sagte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. Von dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz erhofft sich die Ukraine eine Zusage sofortiger Lieferungen von deutschen Rüstungsgütern. Medienberichten zufolge plant der SPD-Politiker noch im Juni eine gemeinsame Reise mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi.

Unterdessen haben unbekannte Hacker eine Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine auf Webseiten des russischen Staatsfernsehens platziert. Auf dem Streaming-Portal „Smotrim.ru“ etwa stand am Sonntagabend (12. Juni) neben Fotos von Zerstörung in der Ukraine der Text „Putin vernichtet Russen und Ukrainer! Stoppt den Krieg!“, wie zahlreiche Internet-Nutzerinnen und Nutzer berichteten. Das russische Staatsfernsehen räumte später eine Hacker-Attacke auf „Smotrim“ und die Website der Nachrichtensendung „Vesti“ ein. Dadurch seien weniger als eine Stunde lang „unerlaubt Inhalte mit extremistischen Aufrufen“ angezeigt worden.

(dil/fh/tu mit AFP/dpa)