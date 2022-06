Ukraine-Krieg: Stoltenberg sagt überraschend Deutschland-Besuch ab – Putin will sich wohl „an USA rächen“

Von: Julius Fastnacht, Tobias Utz, Isabel Wetzel, Daniel Dillmann

Teilen

Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagt überraschend seinen Besuch in Deutschland ab. Ein Russland-Experte sieht Rachegelüste bei Putin: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg am Donnerstag, 9. Juni.

Schwere Kämpfe um Sjewjerodonezk und Lyssytschansk : Selenskyj spricht von Entscheidung über „Schicksal des Donbass“

Selenskyj spricht von Entscheidung über „Schicksal des Donbass“ Schule zerstört: Russland startet neue Bombardierungen

Russland startet neue Bombardierungen Hinweis der Redaktion: Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend durch unsere Redaktion aktualisiert. Die Konfliktparteien sind teilweise Quelle der Informationen. Angaben zu Opferzahlen oder dem Kriegsverlauf können nicht unmittelbar unabhängig geprüft werden.

+++ 09.45 Uhr: Laut Angaben des britischen Geheimdienstes verstärkt Russland derzeit seine Truppen rund um Isjum. Dort sind demnach weitere Vorstöße geplant. Russische Truppen wollen den Informationen zufolge Druck auf Sjewjerodonezk ausüben – und tiefer in den Donbass vordringen, aber ihren Einheiten in dem Gebiet fehlt es an Personal, so der Lagebericht des britischen Verteidigungsministeriums vom 9. Juni. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 09.15 Uhr: In der Region Luhansk soll es ersten Berichten zufolge am Donnerstagmorgen Explosionen gegeben haben. Das berichtet unter anderem das Medium Nexta. Vorläufigen Informationen zufolge war ein Stützpunkt der Wagner-Gruppe im Stadion der Stadt Stakhanov Ziel des Anschlags. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 08.45 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat seinen Berlin-Besuch am Donnerstag überraschend abgesagt. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Eigentlich waren Treffen mit Kanzler Scholz und Verteidigungsministerin Lambrecht geplant. Über die Gründe der Absage ist bisher nichts bekannt. Auch das Verteidigungsministerium kennt sie nach eigener Aussage nicht.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. (Archivfoto) © Saul Loeb / AFP

+++ 07.30 Uhr: Udo Lielischkies, ehemaliger Moskau-Korrespondent der ARD und Russland-Experte, geht von Rachegelüsten als Putins Motiv für den Ukraine-Krieg aus. Lielischkies sagte am Mittwochabend bei „Maischberger“: „Putin hat nach dem Zerfall der Sowjetunion ein Rachegefühl entwickelt. Er will sich an den USA rächen.“ Zum Machterhalt bediene sich der russische Präsident nun bewusst Lügen, er habe eine „Politik mit Angst“ verfolgt, so Lielischkies. „Und es funktioniert, denn der Westen ist ängstlich.“ Der Westen widerspreche seinen Lügen überraschend nicht. „Lügen und damit durchkommen ist ein Machtbeweis“, betonte der Russland-Experte.

Update vom Donnerstag, 9. Juni, 06.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht bei dem Verlust der Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine von einen entscheidenden Wegweiser über „das Schicksal unseres Donbass“. In einer am Mittwochabend (8. Juni) ausgestrahlten Videobotschaft bezeichnete Selenskyj, die Schlacht als „eine der schwierigsten in diesem Krieg“, betonte aber auch, dass die ukrainischen Kräfte ihre Position mit aller Kraft verteidigen und der russischen Armee schwere Verluste zufügen.

Die nahe gelegene Stadt Lyssytschansk werde hingegen noch vollständig von der ukrainischen Armee kontrolliert, sei aber „starken und chaotischen“ Bombardements ausgesetzt. Sjewjerodonezk und Lyssytschansk sind die letzten Städte der Region Luhansk, die Russland noch nicht erobert hat. Ihre Einnahme würde Moskau den Vormarsch auf die Großstadt Kramatorsk in der Region Donezk ermöglichen. Der Kreml käme damit seinem Ziel der vollständigen Eroberung des Donbass einen entscheidenden Schritt näher.

Sjewjerodonezk unter russischer Kontrolle – Russland bombardiert „rund um die Uhr“

+++ 18.45 Uhr: Nach wochenlangen schweren Kämpfen befindet sich die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine nach Angaben des ukrainischen Gouverneurs der Region Luhansk „weitgehend“ unter russischer Kontrolle. „Das Industriegebiet gehört noch immer uns, dort gibt es keine Russen“, erklärte der Gouverneur Serhij Gajdaj am Mittwoch im Messengerdienst Telegram. „Enorme Zerstörungen“ gebe es auch im benachbarten Lyssytschansk, fügte er hinzu.

Sjewjerodonezk war neben Lyssytschansk zuletzt die letzte größere Stadt in der Region Luhansk, die noch von der Ukraine kontrolliert wurde. Gajdaj hatte am Mittwoch im Sender 1+1 gesagt, die Verteidigung von Sjewjerodonezk gegen die russischen Truppen gleicher einer „Mission Impossible“. Die russische Armee bombardiere die Stadt „rund um die Uhr“.

Ukraine-Krieg: Lebensmittelexporte scheitern

+++ 18.45 Uhr: Getreidehändler in der Ukraine haben dem Vermittlungsversuch der Türkei eine Absage erteilt. Wie die Tagesschau berichtete, wies der Verband der Getreidehändler einen möglichen Export über das Schwarze Meer zurück, weil die Regierung in Ankara eine solche Vereinbarung nicht garantieren könne. „Die Türkei hat nicht genug Macht im Schwarzen Meer, um die Sicherheit der Fracht und der ukrainischen Häfen zu garantieren“, erklärte der Verbandsvorsitzende Serhij Iwaschtschenko.

Stattdessen fordert die Ukraine, dass Nato-Schiffe einen reibungslosen Ablauf garantieren. Außerdem bereite die Räumung der Seeminen weiterhin Probleme. Die Räumung könnte drei bis vier Monate dauern. Russland beharrt indessen weiterhin darauf, ankommende Schiffe auf Waffenlieferungen zu kontrollieren.

Weitere Sanktionen gegen Russland: Kanadas Reaktion auf Putins „eklatante“ Invasion

+++ 16.35 Uhr: Kanada hat neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Ausfuhr von 28 Dienstleistungen, die für die russische Öl-, Gas- und Chemieindustrie wichtig sind, werden unter anderem verboten. Das sei eine Reaktion auf Putins „eklatante“ Invasion in der Ukraine, teilte die kanadische Regierung mit.

+++ 16.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über das Telefonat mit Wladimir Putin und Getreideexporte gesprochen. Das berichtet Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwochnachmittag auf Twitter.

+++ 15.30 Uhr: Der Kreml hat die traditionelle TV-Bürgerfragestunde mit Wladimir Putin überraschend verschoben. In der Regel findet „der direkte Draht“ im Juni jeden Jahres statt. Die Vorbereitungen für das Ereignis liefen, einen konkreten Termin gebe es allerdings noch nicht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch.

Bei der Sendung handelt es sich um eine Art Fragenmarathon mit Putin. Darin haben Bürgerinnen und Bürger für gewöhnlich die Möglichkeit, ihre Sorgen und Nöte zu schildern. Oftmals wurden in der Vergangenheit Fragen zum Straßenbau, zu den Energiepreisen oder der Geldpolitik Russlands gestellt. Teilweise wurden auch politische Fragen gestellt. Ob die Verschiebung beziehungsweise Absage des TV-Formats mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt, ist unklar – allerdings lässt der Zeitpunkt der Maßnahme Raum für Spekulationen.

+++ 15.00 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainische Bevölkerung auf den „schwierigsten Winter seit der Unabhängigkeit“ eingeschworen. Der ukrainische Präsident erklärte, dass die Ukraine kein Gas und keine Kohle ins Ausland verkaufen werde. Die gesamte Produktion wird für den heimischen Bedarf der Bürger verwendet werden. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

+++ 14.30 Uhr: Ein russischer Fernsehmoderator hat Deutschland mit einer Invasion gedroht. Zuvor nahm er Bezug auf ein Video von Kultusministerin Claudia Roth.

Ukraine-News: Russische Luftwaffe zerstört wohl komplette Schule

+++ 14.00 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Innenministeriums hat die russische Luftwaffe am Mittwoch die Stadt Bachmut im Oblast Donezk bombardiert. Dabei wurde demnach eine Schule vollständig zerstört und zahlreiche Menschen aus der Zivilbevölkerung verletzt. Über Todesopfer ist bisher nichts bekannt. Die Polizei und der ukrainische Staatsicherheitsdienst sprechen in diesem Zusammenhang von Kriegsverbrechen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 12.30 Uhr: Der russische Beschuss von Charkiw in der Nacht tötete offenbar fünf Menschen. Zwölf Menschen wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Syniehubov, mitteilte. Er erklärte, dass unter anderem ein Supermarkt und mehrere Wohngebäude bombardiert worden seien. Zuvor wurden Videoaufnahmen von einem zerstörten Einkaufszentrum publik (s. Update v. 10.45 Uhr).

News zum Ukraine-Krieg: Wohl schwere Verluste auf beiden Seiten

+++ 11.30 Uhr: Russland hat schwere Verluste in der ukrainischen Armee vermeldet. Allein bei Gefechten um die Stadt Swjatohirsk habe die Ukraine innerhalb von drei Tagen mehr als 300 Kämpfer verloren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow. Zudem seien 15 Kampffahrzeuge und 36 Waffensysteme zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

News zum Ukraine-Krieg: „Hochpräzise“ Raketen treffen Einkaufszentrum in Charkiw

+++ 10.45 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch gab es offenbar Raketenangriffe der russischen Truppen auf die Stadt Charkiw. Dabei wurde Berichten zufolge ein Einkaufszentrum mit „hochpräzisen“ Raketen bombardiert. Ein Video, welches das Medium Nexta am Mittwochmorgen auf Twitter veröffentlichte, zeigt das mutmaßliche Ausmaß des Schadens. Über Tote und Verletzte ist bislang nichts bekannt. Ein weiteres vom Medium, das mittlerweile aus dem Exil in Riga (Lettland) berichtet, geteiltes Video, zeigt wohl die Erschütterung im Innern des Einkaufszentrums. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 10.15 Uhr: Im Ukraine-Krieg sterben täglich Soldaten, auf beiden Seiten. Russische Streitkräfte nennen neue Details zu den Zuständen im Militär. Russische Soldaten berichten aus dem Ukraine-Krieg von mangelhafter Ausrüstung, schlechter personeller Lage und der Hitze, welche zum Problem für die Truppen werden könnte.

+++ 10.00 Uhr: Russlands Truppen setzen wohl die Offensive rund um Sjewjerodonezk fort. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium im neuesten Lagebericht. Demnach konnte festgestellt werden, dass in den vergangenen 24 Stunden keine der Kriegsparteien nennenswerte Fortschritte im Gebiet machen konnte. Das britische Verteidigungsministerium erklärte zudem, dass Russland trotz der Konzentration seiner Offensive auf das Zentrum des Donbass auf seinen Flanken in der Defensive bleibt. Die Angaben basieren auf Geheimdienstinformationen und lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-News: Kampf um Sjewjerodonezk offenbar „Mission Impossible“

+++ 08.45 Uhr: Weiterhin herrscht Unklarheit über die Machtverhältnisse in der Stadt Sjewjerodonezk im Donbass. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte am Dienstag, dass es wohl schwere Verluste auf ukrainischer Seite geben werde, falls man das Gebiet komplett zurückerobern wolle. Zuletzt kursierten auch Meldungen, wonach Russland in das Stadtzentrum vorgestoßen sei. „Sie kontrollieren die Stadt nicht“, konterte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, auf Telegram. Er räumte allerdings ein, dass es „sehr schwierig“ sei, „Sjewjerodonezk zu halten“, und sprach sogar von einer „Mission Impossible“.

+++ 08.00 Uhr: Serhiy Bratchuk, ein Sprecher der regionalen Militärverwaltung von Odessa, hat erklärt, dass sich die Kämpfe um die Hafenstadt derzeit verschärfen. „Alle fünf Minuten stirbt ein russischer Soldat in der Ukraine“, so Bratchuk laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent. Er sagte zudem, dass die ukrainischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden mindestens vier Mal russische Stellungen im Süden angegriffen hätten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Update vom Donnerstag, 8. Juni, 06.30 Uhr: Die russischen Strafverfolgungsbehörden beschäftigen sich der russischen Staatsagentur Tass zufolge mit mehr als 1000 ukrainischen Kriegsgefangenen aus dem eroberten Stahlwerk in Mariupol. Sie seien mittlerweile nach Russland gebracht worden, so die Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. Mehr als 100 ausländische Söldner könnten unter ihnen sein – und bald sollen noch mehr gefangen genommene ukrainische Soldaten aus Mariupol nach Russland befördert werden.

Ukraine-News: Pro-Russische Rebellen sollen Aerosolbomben eingesetzt haben

+++ 19.30 Uhr: Unweit der ostukrainischen Stadt Awdijiwka sollen pro-russische Rebellen einen Angriff mit Aerosolbomben verübt haben. Das legt laut eines Berichts des US-Nachrichtenmagazins Newsweek.com ein im Internet veröffentlichtes Video nah. Die „Volksmiliz“ der so genannten „Volksrepublik Donezk“ räumte bereits am Samstag (4. Juni) ein, dass das russische Raketenwerfer-System TOS-1M sowie thermobarische Munition zum Einsatz gekommen waren.

Wie Vertreter der pro-russischen Kämpfer im Osten der Ukraine behaupteten, sei damit der flächendeckende Angriff auf ein 40.000 Quadratmeter großes Gebiet möglich. Ziel des Angriffs seien laut der Miliz „Erdlöcher und Schützengräben sowie Ausrüstung der ukrainischen Terroristen“ gewesen. Eine offizielle Bestätigung des Angriffs habe es laut Newsweek weder von ukrainischen noch russischen Behörden gegeben.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj hält Kriegsende in der Ukraine „nur auf dem Schlachtfeld“ für möglich

+++ 18.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält ein Ende des von Russland gegen sein Land geführten Krieges weiter nur auf dem „Schlachtfeld“ für möglich. „Vor allem muss der Sieg auf dem Schlachtfeld sein“, sagte der 44-Jährige in einem am Dienstag (7. Juni) veröffentlichten Gespräch mit der Financial Times. Um anzugreifen, mangele es der Ukraine aber weiter an Technik. Ohne zusätzliche Ausrüstung sei es für Kiew schwer, die Verluste wären groß. „Die Menschen haben für mich aber Priorität“, betonte der Präsident.

News zum Ukraine-Krieg: Odessa hat zu wenig Munition

+++ 16.35 Uhr: Maksym Marchenko, Gouverneur vom ukrainischen Region Odessa, hat betont, dass die bisher vorhandene Munition für die Verteidigung der Hafenstadt nicht ausreicht. Das sagte er beim Besuch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). „Die Reserve an Munition, die wir haben, reicht nicht, um die Stadt zu verteidigen“, so Marchenko.

+++ 15.45 Uhr: Russlands Truppen verlassen offenbar Melitopol in der Region Saporischschja. Loeksandr Starukh, Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Saporischja, sagte, die Soldaten „ziehen wahrscheinlich“ in Richtung Cherson. Er erklärte laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent, dass dies Teil einer Truppenrotation sein könne. Seine Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: 6500 ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft?

Erstmeldung vom Dienstag, 7. Juni, 15.15 Uhr: Der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, hat bekannt gegeben, dass sich derzeit rund 6500 ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft befinden sollen. In den vergangenen Tagen hätten sich 126 ukrainische Soldaten ergeben, so Schoigu. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bislang kein Statement.

(jf/tu/dil/iwe mit AFP/dpa)