Ukraine-Krieg: Streit um Kampfjets - Kiew widerspricht dem Pentagon

Von: Andreas Schmid

Kiew widerspricht Aussagen von Pentagon-Sprecher John Kriby wonach die Ukraine komplette Kampfflugzeuge von den USA erhalten habe.

Ukraine-News : Bundeskanzler Olaf Scholz* will zunächst keine schweren Waffen direkt an die Ukraine* liefern.

: Bundeskanzler Olaf Scholz* will zunächst keine schweren Waffen direkt an die Ukraine* liefern. Hilfe im Ukraine-Konflikt*: G7 und Nato* schnüren weitere Hilfspakete. Auch Norwegen kündigt Waffenlieferungen an.

G7 und Nato* schnüren weitere Hilfspakete. Auch Norwegen kündigt Waffenlieferungen an. Dieser News-Ticker zu den diplomatischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg* wird fortlaufend aktualisiert

+++ 13.35 Uhr: Die Ukraine widerspricht US-Angaben, wonach sie Kampfflugzeuge für den Kampf gegen die russischen Streitkräfte erhalten habe: Nach Angaben des Pentagon verfügt die Ukraine jetzt über „mehr Kampfjets also vor zwei Wochen“. Pentagon-Sprecher John Kriby sagte in Washington, die Ukraine habe „zusätzliche Flugzeuge und Flugzeugteile erhalten“.

Der Pressedienst des Air Force Command teilte mit: Die Ukraine habe keine neuen Flugzeuge von Partnern erhalten. Mit Unterstützung der US-Regierung habe die Luftwaffe der Ukraine Ersatzteile und Komponenten zur Wiederherstellung und Reparatur der Flugzeugflotte der Luftwaffe erhalten.

Ein Mitglied der Boden-Crew dirigiert ein MiG-29-Kampfflugzeug der ukrainischen Luftwaffe währen einer Trainingsmission nahe Kiew 2016. (Archivfoto) © Roman Pilipey/dpa

Die Verwirrung sei dadurch entstanden, dass Kirby von zusätzlichen Flugzeugteilen und „Plattformen“ sprach. Er wiederholte dies und erklärte, unter „Plattformen“ seien Flugzeuge zu verstehen. Er revidierte jedoch und machte klar, die USA hätten nur Teile von Flugzeugen und keine ganzen Jets geliefert. Darüber hinaus hätten die USA mit der Logistik dieser Teileentsendung geholfen.

Ukraine-Krieg: Kiew bekommt neue Raketensysteme aus dem Westen

+++ 12.05 Uhr: Nach 50 Tagen Kampfhandlungen in der Ukraine intensiviert der Westen die Hilfe für Kiew. Laut Angaben aus Norwegen will das Land rund hundert Flugabwehrraketen liefern. Das bestätigte Bjørn Arild Gram. „Die Ukraine ist auf internationale Hilfe angewiesen, um der russischen Aggression Widerstand leisten zu können“, so der Verteidigungsminister des Königreichs.

Eine französische Soldatin präsentiert eine Mistral-Rakete, wie sie nun auch die Ukraine im Krieg gegen Russland erhalten soll. © Jody Amiet/AFP

Laut Informationen des US-amerikanischen Miami Herald werde Norwegen Mistral-Raketen aus Frankreich in die Ukraine liefern. Dabei handelt sich um Mittelstreckenraketen, die zur Abwehr von Angriffen aus der Luft eingesetzt werden können.

Ukraine-News: USA boykottieren G20-Veranstaltungen mit Russland

Update vom 20.04.2022, 09.15 Uhr: Die USA haben Anfang April angekündigt, G20-Treffen zu boykottieren, wenn Vertreter Russlands teilnehmen. Diese Woche wird US-Finanzministerin Janet Yellen diesen Plan umsetzen - und einigen Treffen fernbleiben.

Yellen werde an der Eröffnungssitzung des Treffens der G-20-Finanzminister am Mittwoch (20.04.2022) teilnehmen, berichtet die Washington Post. Die erste Frau im US-Finanzministerium werde aber andere Sitzungen wegen der Anwesenheit Russlands meiden. Die anstehenden G20-Treffen - die ersten seit Ausbruch des Krieges - gelten als wegweisend, wie sich die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer positioniert. Die meisten G20-Länder verurteilen den russischen Angriffskrieg, China und Indien äußern sich jedoch weniger kritisch.

Die Mitgliedstaaten der G20. © F. Bökelmann/dpa

Ukraine-News: Nach Scholz‘ Zögern: Westen will Waffen liefern

Erstmeldung vom 20.04.2022: Kiew - Russland hat seine Großoffensive in der Ostukraine offenbar begonnen. Man starte nun in eine „neue Phase“ des Krieges, hieß es in der Nacht auf Mittwoch (20.04.2022) vom Kreml. Das russische Verteidigungsministerium forderte die Ukraine zur „unverzüglichen“ Kapitulation auf. Während die Lage rund um die Grenzregion Donbass angespannt ist, fordert die Ukraine weitere Hilfe aus dem Westen. Wohl mit Erfolg.

Es gibt fortan mehr wirtschaftlichen Druck auf Russland*, hieß es nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs der G7 sowie der osteuropäischen Nato-Partner. „Wir werden unsere Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen und unsere finanzielle und Sicherheitshilfe für die Ukraine erhöhen“, schrieb EU-Kommissionspräsidentin* Ursula von der Leyen auf Twitter. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von „noch höheren Kosten“ für Moskau*.

Ukraine-News: Scholz zögert - Selenskyj macht Druck

Bei Militärhilfen scheinen einige Beteiligte zumindest öffentlich noch etwas zu zögern. Allen voran Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz will zwar Rüstungslieferungen der deutschen Industrie im eskalierten Ukraine-Konflikt* finanzieren. Eine direkte Lieferung deutscher Panzer ins Land lehnt der SPD-Politiker jedoch ab*. Der Kanzler betonte stattdessen die enge Abstimmung zwischen Deutschland und seinen Verbündeten. „Deutsche Alleingänge wären falsch“, sagte er.

Mehrere andere Länder haben der Ukraine unterdessen Waffenlieferungen zugesichert. Kanada will weitere schwere Artilleriewaffen in die Ukraine schicken. Niederlandes Ministerpräsident Mark Rutte kündigte die „Lieferung von zusätzlichem schwereren Material“ an.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj* reicht das nicht. „Wenn wir Zugang zu allen Waffen hätten, die wir brauchen, die unsere Partner haben und die mit den Waffen der Russischen Föderation vergleichbar sind, hätten wir diesen Krieg bereits beendet“, sagte er am Dienstag (19.04.2022). Es sei eine „moralische Pflicht“ für jene Länder, die diese Waffen haben, sie auch zur Verfügung zu stellen. Damit könnten Tausende Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern gerettet werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Videobotschaft. © Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-News: USA wollen Militärhilfen offenbar weiter verstärken

Auch die USA* bereiten ein weiteres militärisches Hilfspaket für die Ukraine vor, offenbar im Volumen von 800 Millionen Dollar (741 Millionen Euro) vor. Laut NBC News werden zu den neuen Hilfslieferungen voraussichtlich Artillerie sowie zehntausende Granaten gehören. US-Präsident Joe Biden* kündigte an, demnächst Details bekannt zu geben.

Nach US-Angaben bekam die Ukraine inzwischen bereits Kampfjets geliefert. Die Ukraine verfüge jetzt über „mehr Kampfflugzeuge als vor zwei Wochen“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. „Sie haben zusätzliche Flugzeuge und Flugzeugteile erhalten.“ Kirby machte jedoch keine näheren Angaben zu deren Herkunft oder Bauart.

Die ersten US-Lieferungen aus einem vorherigen militärischen Hilfspaket in Höhe von ebenfalls 800 Millionen Dollar waren am Sonntag an der ukrainischen Grenze eingetroffen, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilte. Zu diesem Hilfspaket gehören Haubitzen, Hubschrauber und gepanzerte Personentransporter. (as/AFP)