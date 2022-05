Ukraine-Krieg: Russland verlagert Truppen - Verteidigung von Donezk hält Stand

Von: Daniel Dillmann

Der Kampf um den Donbass läuft. Wladimir Putin sendet Verstärkung aus Syrien in den Ukraine-Krieg.

78 Tage Krieg: Russland schickt weiterere Truppen in den Ukraine-Krieg.

Die Einheiten der Ukraine bereiten sich auf einen langwierigen Stellungskrieg im Osten des Landes vor.

Die Einheiten der Ukraine bereiten sich auf einen langwierigen Stellungskrieg im Osten des Landes vor. Ukraine News: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker.

+++ Update, 11.00 Uhr: Rund um Donezk tobt weiter der Ukraine-Krieg. Aus der Stadt im Osten des Landes melden die ukrainischen Verteidiger Erfolge im Kampf gegen Russland. Die Angreifer seien erneut zurückgeschlagen worden, berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Erstmeldung: Kiew - Der Ukraine-Krieg läuft seit über zwei Monaten. Doch die Invasion Russlands ist ins Stocken geraten. Vor allem im Osten des Landes tobt ein erbitterter Kampf. Russlands Präsident Wladimir Putin hat deshalb begonnen, Einheiten aus Syrien in den Donbass zu schicken. Das berichten mehrere US-Medien.

In Syrien sind seit 2015 etliche russische Soldaten stationiert. Ihre Zahl soll laut dem Nachrichtenportal Newsweek zeitweise bei über 63.000 gelegen haben. Moskau hatte die Truppen einst entsandt, um Machthaber Baschar al Assad im Bürgerkrieg in Syrien zu unterstützen. Ein Großteil der dort angesiedelten Verbände seien per Flugzeug an die Grenze zur Ukraine verlagert worden. Laut Angaben der Moscow Times sind die Einheiten nun bereit, in den Krieg im Osten und Südosten des Landes einzugreifen. Newsweek wiederum berichtet, dass der Kreml sogar bereit wäre, Armee-Flughäfen in Syrien vollständig zu verlassen und diese stattdessen iranischen Sicherheitskräften zu überlassen.

Ukraine News: Russland muss sich auf Stellungskrieg im Donbass einstellen

Rund um Charkiw im Norden der Ukraine erleidet Russland offenbar weitere Verluste. Unbestätigte Videoaufnahmen, die offensichtlich von Drohnen aufgezeichnet wurden, zeigen etliche ausgebrannte russische Militärfahrzeuge. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits vor Tagen die Truppen in Charkiw gelobt, denen es gelungen sei, den Angreifer bis über die Landesgrenze zurückzudrängen.

Im Donbass wiederum muss sich die russische Armee laut aktueller Berichte weiterhin auf einen langwierigen Stellungskrieg einstellen. Wie der US-Nachrichtensender CBS berichtet, haben die ukrainischen Streitkräfte begonnen, Schützengräben auszuheben. Ein Reporter vor Ort berichtet von schwer gesicherten Dörfern, in denen die Bewohner sich auf das baldige Eintreffen der russischen Einheiten vorbereiten. Sollte es dazu kommen, werde man erbitterten Widerstand leisten und auch nach einer feindlichen Einnahme dem Eindringling mit Guerilla-Taktiken das Leben schwer machen, so ein Bewohner der ukrainischen Stadt Slowjansk gegenüber den Reportern.

Russische Truppen rücken im Osten der Ukraine vor. © Alexander Reka/imago

Ukraine News: Heftige Kämpfe im Osten des Landes

Den Truppen des Kreml sei es aber gelungen, im Osten des Landes Gebietsgewinne zu erzielen. Dort tobt der Ukraine-Krieg laut Angaben aus den USA und dem Pentagon in voller Härte. Russland setze demnach den Artilleriebeschuss der Städte fort, die ukrainischen Streitkräfte wiederum setzen vermehrt auf den Einsatz von Kampfdrohnen gegen vorrückende russische Panzer. (Daniel Dillmann)