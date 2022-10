Ukraine rückt vor: Russland meldet Explosionen im besetzten Donezk

Von: Teresa Toth

Die ukrainische Gegenoffensive hat im Osten mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ein Mann wird bei einem russischen Granatenangriff verletzt. Der Newsticker.

Granatenangriff im Süden: Russland feuert auf die Großstadt Nikopol im Süden des Landes.

Russland feuert auf die Großstadt Nikopol im Süden des Landes. Schwierige Lage im Osten: Wolodymyr Selenskyj beklagt Situation in den Gebieten Donezk und Luhansk.

Wolodymyr Selenskyj beklagt Situation in den Gebieten Donezk und Luhansk. Ukraine-News: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker.

Update vom Sonntag, 16. Oktober, 10.12 Uhr: Russische Medien berichten von Explosionen im russisch besetzten Donezk im Osten der Ukraine. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti wurde das Gebäude der Stadtverwaltung am Sonntag (16. Oktober) durch „einen Schlag der ukrainischen Truppen“ beschädigt.

Lage im Osten der Ukraine angespannt: Russland feuert mehrere Granaten ab

Erstmeldung vom Sonntag, 16. Oktober 2022: Kiew – Russische Streitkräfte haben in der Nacht zum Sonntag (16. Oktober) 40 Granaten auf die Großstadt Nikopol in der Oblast Dnipropetrowsk abgefeuert. Wie Valentyn Reznichenko, Leiter der Militärverwaltung der Oblast, auf Telegram berichtet, verursachten die Einschläge mehrere Brände, die die Feuerwehr aber bereits löschen konnte.

Im Osten des Landes ist die Lage nach Angaben von Präsident Selenskyj besonders schwierig für die ukrainische Armee. © Alexei Alexandrov/dpa

Neben mehreren beschädigten Wohngebäuden, Autos, Gasleitungen und Stromleitungen wurde auch ein 47-jähriger Mann bei den Angriffen verletzt. Im Laufe der Nacht setzten die russischen Streitkräfte laut Reznichenko auch Mehrfachraketenwerfer sowie schwere Artillerieeinheiten ein.

Am angespanntesten sei die Lage aktuell im Osten der Ukraine. Wolodymyr Selenskyj sprach in der Nacht von einer „sehr schwierigen Situation“ in den Gebieten Donezk und Luhansk. Besonders in der Region um die Stadt Bachmut habe die ukrainische Armee mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da russische Streitkräfte wiederholt versucht hätten, die Stadt einzunehmen. Dennoch ist der ukrainische Präsident siegessicher. „Wir halten unsere Positionen“, so Selenskyj. (tt)