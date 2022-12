Ukraine-Krieg: Russlands Angriffe auf Infrastruktur in Kiew „neue Realität“

Von: Katja Thorwarth

Seit 300 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Die russische Armee ist unter Druck und greift verstärkt die ukrainische Infrastruktur an. Der News-Ticker.

Zerstörung der Infrastruktur: Nach russischen Angriffen war Kiew zehn Stunden ohne Strom.

Nach russischen Angriffen war Kiew zehn Stunden ohne Strom. Kämpfe in der Ostukraine: Nach wie vor unter russischen Beschuss ist die Region um Donezk

Nach wie vor unter russischen Beschuss ist die Region um Donezk Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 12.10 Uhr: Einige Teile der Oblast Kiew könnten noch zwei bis drei Tage ohne Strom bleiben. Das berichtet das Portal the Kyiv Independent. Nach einem russischen Drohnenangriff am 19. Dezember kann es nach Angaben des Gouverneurs der Region Kiew, Oleksii Kuleba, mehrere Tage dauern, bis die Stromversorgung in einigen Bezirken der Region wiederhergestellt ist.

Russlands Angriffe auf Infrastruktur in Kiew - „neue Realität“ im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 20. Dezember: Kiew/Moskau - Der russische Krieg in der Ukraine dauert mittlerweile 300 Tage an. War Kreml-Chef Wladimir Putin zu Beginn des Angriffs noch davon ausgegangen, das Nachbarland in wenigen Tagen zu erobern, hat die Ukraine dem Aggressor bislang standgehalten und bereits verloren gegangene Gebiete zurückerobert.

Kiew ist im Ukraine-Krieg wieder Ziel der russischen Armee. © Efrem Lukatsky/dpa

Nach wie vor stark umkämpft ist der Osten und insbesondere die Region um Donezk. Am Montag (19. Dezember) verzeichnete das ukrainische Verteidigungsministerium erneut schwere Kämpfe, wobei ukrainische Einheiten am Montag russische Stellungen unter Beschuss nahmen. Parallel sei bei einem russischen Artillerieüberfall auf die vor wenigen Wochen von der Ukraine befreite Stadt Cherson im Süden ein Mann getötet worden, wie die private Agentur Unian berichtete. Bei dem Angriff seien mehrere Verwaltungsgebäude getroffen worden.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew bereiten die Angriffe Russlands auf die Infrastruktur Sorge

Auch in der südlichen Region Cherson starben Menschen. Nach Angaben des Gouverneurs Jaroslaw Januschewytsch griffen die russischen Streitkräfte die südliche Region am 19. Dezember 42 Mal mit Artillerie, Mörsern, MLRS, Panzern und Raketen an. An einem Tag starben demnach zwei Menschen, drei weitere wurden verletzt.

Was den ukrainischen Behörden in Kiew Sorge bereitet, sind die andauernden russischen Angriffe auf die Infrastruktur. Die Behörden ringen nach den jüngsten russischen Raketenangriffen weiter um die Versorgung der Menschen mit Wärme und Strom. So ist in Kiew zehn Stunden lang der Strom ausgefallen. Nur etwa 20 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner hätten Zugang zu Strom gehabt. Der Energieriese DTEK bezeichnet solche Stromausfälle in Kiew als „neue Realität“. Russlands militärische Strategie scheint aktuell insbesondere auf die Versorgungswege der Zivilisten abzuzielen. (ktho/dpa/AFP)