Zweiter russischer Angriff auf Kiew droht: „Wir leben in Angst“

Von: Lukas Zigo

Der Norden der Ukraine hat nach dem Rückzug der russischen Truppen noch mit den Geschehnissen zu kämpfen. Auch eine Rückkehr der Soldaten hält man hier für möglich.

Kiew – Die Panzer sind verschwunden. Tausende russische Soldaten, die am 24. Februar den Norden der Ukraine stürmten, haben sich mittlerweile zurückgezogen. Doch in den Dörfern nahe der Grenzen zu Russland und Belarus herrscht noch immer Angst.

Tag für Tag erschüttern russische Artilleriegranaten die Nachbarstädte. Ihre Detonationen verängstigen die Bewohner, die die wochenlange russische Besatzung miterlebt und die einschüchternde Präsenz der Moskauer Armee auf dem Weg nach Kiew nicht vergessen haben. „Wir fürchten uns vor jedem Geräusch“, sagt Kateryna Krasnomirowa, die in einer provisorischen Unterkunft in Moschtschenka lebt, weil ihr Haus in Senkiwka täglich beschossen wird. „Wir leben in Angst.“

News zum Ukraine-Krieg: Erster Angriff auf Kiew abgewehrt

Die Ukraine hatte die Invasionstruppen Anfang April von Kiew weg und über die russische Grenze zurückgedrängt. Es war der bislang größte ukrainische Erfolg in diesem Krieg und dient seither als Symbol der Entschlossenheit des Landes. Dieser Rückzug brachte den Dorfbewohnern in der Region jedoch kein Gefühl der Sicherheit. Geschweige denn eine Rückkehr zu Normalität.

Der 70-jährige Konstyantyn steht rauchend auf einer Straße, die übersät ist von zerstörten russischen Panzern. In der ukrainischen Stadt Butscha, 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew, bietet sich nach dem Rückzug der russischen Armee ein Bild des Grauens. © Rodrigo Abd/dpa

Dass es sich nicht um ein Kriegsgebiet handelt, davon zeugt nur die Abwesenheit russischer Soldaten. Ukrainische Wachen und Soldaten patrouillieren regelmäßig an der Grenze. Entlang aller Nord-Süd-Straßen gibt es alle paar Kilometer Kontrollpunkte. Ackerflächen sind als Minenfelder gekennzeichnet, und von jedem Kontrollpunkt aus erstrecken sich Labyrinthe von Schützengräben in verschiedene Richtungen.

News zum Ukraine-Krieg: Wladimir Putin hat noch Pläne für Kiew

„Putin hat seinen Plan, die Ukraine zu zerstören, nicht aufgegeben, und dazu muss er Kiew einnehmen“, sagte Oleksander Turtschynow, der 2014 für einige Monate als amtierender Präsident der Ukraine fungierte, als Russland die Krim annektierte. „Solange der Krieg andauert, besteht die Gefahr einer weiteren Invasion aus dem Norden und der Erstürmung der Hauptstadt.“

Der Versuch, Kiew mit einem sofortigen Angriff aus dem Norden einzunehmen, erwies sich als fehlgeleitet und scheiterte. Dennoch glauben viele Analysten, dass die Einnahme der Hauptstadt und der Sturz der ukrainischen Regierung das ultimative Ziel von Präsident Wladimir Putin bleibt, auch wenn er den Umfang der russischen militärischen Ambitionen vorerst auf die Donbass-Region im Osten beschränkt hat.

News zum Ukraine-Krieg: Russland zwingt die Ukraine an viele Fronten

Analysten zufolge ist es die Strategie Russlands, die Ukrainer zu zwingen, möglichst viele ihrer exponierten Grenzen zu verteidigen, auch wenn dort keine Kämpfe stattfinden. Ihre Grenzen in den Provinzen Tschernihiw und Sumy im Norden müssen sie genauso verteidigen wie die südwestliche Grenze zu Transnistrien, der abtrünnigen pro-moskauischen Provinz innerhalb der Republik Moldau.

Dann ist da noch die aktive Frontlinie im Osten, die sich von der südlichen Provinz Cherson bis zur nordöstlichen Region Sumy erstreckt und mehr als 1200 Kilometer lang ist.

Auch seine fast 1000 Kilometer lange Grenze zu Belarus, einem russischen Verbündeten, muss das Land verteidigen. Gemeinsame russisch-belarussische Militärübungen im Januar und Februar gaben Moskau einen Vorwand, Ausrüstung und Soldaten an die Grenze zu schicken. Von dort aus starteten Zehntausende russische Soldaten den Versuch, Kiew einzunehmen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland versucht die ukrainische Armee zu verteilen

„Die Russen versuchen, so viele ukrainische Streitkräfte wie möglich an anderen Orten festzusetzen, indem sie sie latent bedrohen“, sagte Gustav Gressel, Analyst beim Europäischer Rat für Auswärtige Beziehungen.

Dem Analysten zufolge liegt die Taktik auf der Hand: „Deshalb führt Weißrussland am 22. Juni Militärübungen durch, deshalb beschließen die Russen Tschernihiw mit Artillerie, deshalb wurden Soldaten in Transnistrien mobilisiert: um die ukrainischen Kräfte zu verteilen“.

Russland versuche, die Ukrainer in all diesen Regionen auf Trab zu halten. Grenzschutzbeamte hätten russische Ablenkungsgruppen aufgespürt, die nachts versuchten, in ihr Gebiet vorzudringen, sagte der Chef der örtlichen Grenzschutzbehörde, Serhiy Homenko.

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär wegen belarussischer Übung in Alarmbereitschaft

Im Vorfeld der belarussischen Militärübung befinden sich die ukrainischen Streitkräfte in der Region in höchster Alarmbereitschaft. „Die Einheiten werden auf ein höheres Niveau der Kampfbereitschaft gebracht, es werden praktische Maßnahmen zu Aufnahme von Wehrpflichtigen ergriffen, Waffen und militärische Ausrüstung werden aus Lagern entfernt“, schrieb ein Sprecher des Militärkommandos am Sonntag (12. Juni 2022) auf Facebook.

Der Zugang zu dem Gebiet ist stark eingeschränkt, selbst für die Freiwilligen, die in andern Teilen der Ukraine allgegenwärtig sind. Der Grenzdienst und die Armee haben ein striktes Verbot für Journalisten und Zivilisten erlassen, sich der Grenze zu nähern.

Der Kommandeur des örtlichen Grenzschutzes meint: „Bei solchen Nachbarn brauchen wir eine Mauer“, so Homenko. „Oder zumindest eine Menge Minen.“ (lz)