Ukrainische Armee erobert Schlangeninsel – Russland schickt U-Boote in „Kampfbereitschaft“

News-Ticker zum Ukraine-Krieg

Russlands Vormarsch im Osten der Ukraine setzt sich fort. Der Donbass könnte bald schon fallen: der News-Ticker am Donnerstag, 30. Juni.

„Düstere" Prognose: US-Geheimdienst nennt drei Szenarien für weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs

Artilleriebeschuss im Donbass: Russland setzt Invasion im Osten fort

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 11.45 Uhr: Russland hat offenbar fünf U-Boote vom Hafen der Stadt Sewastopol ins Schwarze Meer geschickt. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent mit Verweis auf einen Bericht der Mediengruppe Krym Realii. Vier der fünf U-Boote seien in „Kampfbereitschaft“. Möglicherweise steht die Maßnahme der russischen Armee im Zusammenhang mit der Eroberung der Schlangeninsel durch ukrainische Streitkräfte (s. Update v. 11.00 Uhr). Die Angaben sind allerdings nicht unabhängig prüfbar.

+ Dieses Satellitenbild von Maxar Technologies zeigt einen Überblick über die Schlangeninsel im Schwarzen Meer. © Maxar Technologies / AP / dpa

+++ 11.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat die Rückeroberung der Schlangeninsel im Schwarzen Meer bekannt gegeben. „Es befinden sich keine Russen mehr auf der Schlangeninsel. Die ukrainischen Streitkräfte haben eine brillante Operation durchgeführt“, erklärte Generalstabschef Andrej Yermak. Aus Russland hieß es dazu, dass sich die Streitkräfte zurückgezogen hätten. „Heute hat das russische Militär als Zeichen des guten Willens seine Aufgaben abgeschlossen und die dort stationierte Garnison abgezogen“, vermeldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 10.15 Uhr: Laut einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums konzentrieren sich die ukrainischen Truppen nach dem Rückzug aus Sjewjerodonezk nun auf die Verteidigung der strategisch wichtigen Stadt Lyssytschansk. Ein zentraler Aspekt dessen dürfte demnach der Kampf um die örtliche Ölraffinerie sein, heißt es im Lagebericht, der auf Geheimdienstinformationen basiert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Offenbar Luftabwehrsysteme auf Schlangeninsel zerstört

+++ 09.30 Uhr: Die ukrainische Armee hat laut eigenen Angaben russische Luftabwehrsysteme und Haubitzen auf der Schlangeninsel zerstört. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf das Einsatzkommando „Süd“. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: US-Geheimdienst mit „düsterer“ Prognose

+++ 08.30 Uhr: Der US-Geheimdienst hat eine neue Einschätzung zum weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs abgegeben. Russland hat demnach wohl noch weitgehende Ambitionen für die Ukraine. US-Geheimdienstkoordinatorin, Avril Haines, erklärte der Nachrichtenagentur Reuters, dass der russische Präsident Wladimir Putin sein Ziel, den größten Teil der Ukraine einzunehmen, nicht geändert habe.

Es gebe drei Szenarien für den kurzfristigen weiteren Kriegsverlauf: einen zermürbenden Konflikt, in dem Russland nur schrittweise Fortschritte, aber keinen Durchbruch erzielt, einen größeren russischen Durchbruch oder kleine Fortschritte der Ukraine in der Südukraine bei gleichzeitiger Stabilisierung der Frontlinie. „Kurz gesagt, das Bild bleibt ziemlich düster“, betonte Haines. Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ gab in einer Analyse an, dass Putin sich wohl nicht mit den bisherigen Gebietsgewinnen zufrieden gebe. Die russischen Streitkräfte würden weiterhin offensive Operationen nördlich von Charkiw durchführen, was darauf hindeute, dass der Kreml territoriale Ambitionen jenseits des Donbass habe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland setzt weiter auf Artilleriebeschuss im Donbass

Erstmeldung vom Donnerstag, 30. Juni, 06.30 Uhr: Kiew – Das russische Militär setzt im Industriegebiet Donbass auf massiven Artilleriebeschuss, um ukrainische Stellungen zu schwächen. Die ukrainische Artillerie ist trotz einiger eintreffender moderner Geschütze aus dem Westen unterlegen. Aktuell wird um die Stadt Lyssytschansk gekämpft, aus dem benachbarten Sjewjerodonezk zogen sich die ukrainischen Truppen zurück.

Der bisherige Druck im Ukraine-Krieg auf Russland reiche nicht aus, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und verwies darauf, dass allein am Mittwoch zehn russische Raketen auf die ukrainische Stadt Mikolajiw abgefeuert worden seien. „Und alle waren auf zivile Ziele gerichtet“, sagte er.

News zum Ukraine-Krieg: Austausch von 300 Gefangenen

Die ukrainische Armee und die russische Seite haben in den vergangenen 24 Stunden nach eigenen Angaben insgesamt knapp 300 Gefangene ausgetauscht. Das wäre der größte Gefangenenaustausch seit Beginn des Krieges. In die Ukraine seien dabei 144 Menschen zurückgekehrt, sagte Selenskyj. Der älteste sei 65 Jahre alt und der jüngste 19.

Unter den freigelassenen ukrainischen Soldaten seien auch 95 Kämpfer, die bis vor einigen Wochen das schwer umkämpfte Stahlwerk Azovstal in der mittlerweile von den Russen eroberten Hafenstadt Mariupol verteidigten. Nach ukrainischen Angaben war es der größte Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn. Der Separatistenführer Denis Puschilin wiederum sprach von ebenfalls 144 prorussischen und russischen Kämpfern, die aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen worden seien.

Ukraine-Krieg: Putins „Spezialoperation läuft nach Plan“

Mehr als vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges behauptete Putin erneut, die Kampfhandlungen liefen planmäßig. „Die Arbeit läuft ruhig, rhythmisch, die Truppen bewegen sich und erreichen die Linien, die ihnen als Etappenziele vorgegeben wurden“, sagte er vor Journalisten in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat. „Alles läuft nach Plan.“ Der Krieg wird von Russland offiziell als „Spezialoperation“ bezeichnet. (marv/tu mit AFP/dpa)

