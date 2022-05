Ukraine-Krieg: Russland zieht Truppen im Donbass zusammen – Ukrainische Front gerät ins Wanken

Von: Isabel Wetzel

Mit massivem Beschuss zermürbt die russische Armee die ukrainischen Verteidigungslinien im Osten – und rückt im Donbass weiter vor.

Kiew – Für die ukrainischen Truppen im Osten des Landes wird die Lage im Ukraine-Konflikt zusehends brenzliger. Am Mittwochmorgen (25. Mai) ist die Großstadt Saporischschja im Osten der Ukraine nach Behördenangaben von mehreren Raketen getroffen worden, teilte die Gebietsverwaltung auf ihrem Telegram-Kanal mit. Eine der Raketen sei von der Luftabwehr abgefangen worden. Die Rettungskräfte seien vor Ort, um sich ein Bild von der Lage, den Schäden und möglichen Opfern des Angriffs zu machen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach unterdessen von einer schwierigen Lage im Donbass und bat erneut um schwere Waffen. Panzer und Anti-Schiffs-Raketen.

Derweil berichten die Militärexperten des US-Kriegsforschungsinstituts Institute for the Study of War (ISW) in ihrer jüngsten Ukraine-Analyse, dass das russische Militär im schwer umkämpften Gebiet Luhansk Kräfte aus verschiedenen Richtungen zusammenziehe. Die für eine Offensive nötigen Reserven würden aus den Gebieten um Charkiw, Isjum, Donezk und Saporischschja abgezogen. In der letzten Woche seien den russischen Truppen im Gebiet Luhansk mehr Geländegewinne als im gesamten Mai zuvor gelungen, erklärten die Analysten. Und auch Selenskyj betont am Dienstagabend (24. Mai), die russische Armee werfe in diesen Kampf „alle Kräfte, die sie noch hat“.

Massive Angriffe im Osten der Ukraine: Russland nähert sich im Ukraine-Krieg wichtigen Ziel

Mit massiven Artillerie- und Luftangriffen haben die Streitkräfte in den vergangenen Tagen die ukrainischen Verteidiger aus mehreren Ortschaften im Osten des Landes vertrieben, die ukrainische Front gerät ins Wanken. Für Russland ist die vollständige Eroberung der ukrainischen Verwaltungsgebiete Donezk und Luhansk wichtiges Kriegsziel. In Luhansk ist dieses Ziel nahezu erreicht.

Zwei verletzte ukrainische Soldaten in einem Rettungswagen: Die russischen Angreifer setzen die Truppen im Osten des Landes immer weiter unter Druck. © Alex Chan Tsz Yuk/dpa

Ukraine Krieg: Russland will offenbar ukrainische Truppen in Sjewjerodonezk und Lyssytschansk einkesseln

In der Region kontrollieren die russischen Truppen und die mit ihnen verbündeten prorussischen Separatisten inzwischen 90 Prozent des Territoriums. Das ukrainische Militär hält den Ballungsraum zwischen den Städten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk – beide Städte waren vor dem Krieg Großstädte mit rund 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Absicht von Kreml-Chef Wladimir Putin sei es wohl, gleichzeitig mehrere kleine ukrainische Verbände in dem Raum einzukesseln, heißt es in der ISW-Analyse aus den USA. Ein „großer Druchbruch“ sei den Russen allerdings bislang trotz der Fortschritte noch nicht gelungen.

„Die Besatzer wollen dort alles zerstören“, warnte Selenskyj. Er zählte die Städte Lyman, Popasna, Sjewjerodonezk und Slowjansk auf. Es werde großer Anstrengungen des ukrainischen Volkes bedürfen, um die russische Überlegenheit an Rüstung und Technik zu überwinden. Allein im Gebiet Donezk wurden nach Angaben der Verwaltung binnen 24 Stunden 15 Zivilpersonen getötet.

Auch das ukrainische Verteidigungsministerium sprach von einer schwierigen Lage im Kohle- und Stahlrevier Donbass. Offenbar wolle die russische Armee ukrainische Einheiten in den Großstädten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk einkesseln, sagte Sprecher Olexander Motusjanyk. Die einzige Versorgungsstraße der ukrainischen Streitkräfte stehe bereits unter Beschuss. (iwe)