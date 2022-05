Ukraine-Politik: Bundesregierung in Kabinettsklausur – Erstes Statement von Bundeskanzler Scholz

Von: Daniel Dillmann

Um den weiteren Kurs im Ukraine-Krieg festzulegen, geht die Bundesregierung in Klausur. Auf Schloss Meseberg werden auch Gäste empfangen.

+++ 11.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Auftakt der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg auf die Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg und den Klimawandel verwiesen. Das zweitägige Treffen solle „gerade auch in diesen schwierigen Zeiten“ dazu beitragen, „dass die Regierung ihren Kurs zur Modernisierung Deutschlands weiter fortsetzen kann“, sagte Scholz am Dienstag. Es müsse sichergestellt werden, dass Deutschland „trotz all der Herausforderungen“ auch in zehn, 20 oder 30 Jahren „noch gute Arbeitsplätze“ habe.

Ukraine-News: Bundesregierung zieht sich zur Klausur zurück

Erstmeldung vom Dienstag, 3. Mai, 10.00 Uhr: Berlin – Seit über zwei Monaten läuft der Ukraine-Krieg und hat auch längst Berlin erreicht. Die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zieht sich ab Dienstag (03. Mai 2022) zu einer zweitägigen Klausur zurück. Dabei will das Kabinett den künftigen Kurs in der Ukraine-Politik besprechen. Die Ministerinnen und Minister finden sich dafür auf Schloss Meseberg, ca. 60 Kilometer nördlich von Berlin gelegen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht vor dem Schloss Meseberg in Brandenburg, wo sich das Bundeskabinett zu einer zweitägigen Klausurtagung trifft. © Michael Kappeler/dpa

Die Bundesregierung hatte sich im Vorfeld der Klausur zu einem Kurswechsel im Ukraine-Konflikt entschieden. Der Regierung von Wolodymyr Selenskyj in Kiew sollen nun doch schwere Waffen geliefert werden. Doch welche Panzermodelle, wie viel Munition und ob auch Artillerie geliefert werden kann, darüber wird in Berlin nach wie vor gestritten.

Ukraine News: Kabinettsklausur mit Olaf Scholz und Co.

Es sollen bei der Kabinettsklausur laut Bundesregierung „alle Themen rund um den Angriffskrieg diskutiert werden“, den Russland am 24. Februar mit Attacken auf die Ukraine begonnen hatte. Dafür wird die Runde um Scholz auch Gäste empfangen. Unter anderem werden die Ministerpräsidentinnen aus Schweden und Finnland, Magdalena Andersson und Sanna Marin, erwartet. Beide Länder erwägen aufgrund des Ukraine-Konflikts einen Beitritt zur Nato.

Kabinettsklausur der Bundesregierung - alle News zu Schloss Meseberg

Name Gästehaus der Bundesregierung “Schloss Meseberg“ In Verwendung der Regierung seit: 2017 Lage ca. 60 Kilometer bis Berlin-Mitte Baubeginn 1736

Doch nicht nur mögliche Nato-Erweiterungen sollen auf der Kabinettsklausur besprochen werden. Unter dem Thema „das deutsche Wirtschaftsmodell im Hinblick auf die Herausforderungen der globalen Ökonomie“, sollen die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft infolge der Sanktionen und Embargos gegen Russland behandelt werden. Als Experten wird das Kabinett zu diesem Sachverhalt zwei Experten hören: die Direktoren des Instituts der Deutschen Wirtschaft sowie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Michael Hüther und Sebastian Dullien.

Ukraine News: Kabinettsklausur endet mit Pressekonferenz am Mittwoch

Zum Abschluss der Kabinettsklausur wird es am Mittwoch (04. Mai 2022) eine Pressekonferenz geben. An dieser nehmen neben Kanzler Olaf Scholz auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) teil. (dil/dpa)