Luftalarm im ganzen Osten der Ukraine – Odessa erneut unter Beschuss

Von: Stefan Krieger

Russland attackiert erneut die Hafenstadt Odessa. Die Gegenoffensive der Ukraine kommt nur schleppend voran. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Die ukrainischen Luftabwehrsysteme sind nach Angaben des Gouverneurs der Region die zweite Nacht in Folge gegen einen russischen Luftangriff auf die Hafenstadt Odessa im Einsatz. „Bleiben Sie von Fenstern fern, schießen Sie nicht und geben Sie keine Informationen über die Luftverteidigungskräfte preis“, sagt Gouverneur Oleh Kiper auf der Nachrichten-App Telegram. Im gesamten östlichen Teil der Ukraine herrscht seit kurz nach Mitternacht Luftalarm.

Der für den Getreideexport wichtige Hafen in Odessa setzt ukrainischen Meldungen seine Arbeit auch während der russischen Angriffe fort. Russland versuche, „die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, vor allem diejenigen, die für den Getreidekorridor arbeiten wollen … Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen“, sagt Serhij Bratschuk, Sprecher der Militärverwaltung von Odessa, in einer Sprachnachricht auf seinem Telegram-Kanal. „Aber ich denke, dass alle normalen, vernünftigen Menschen auf uns schauen werden und sagen: Odessa hatte keine Angst, hat keine Angst und wird keine Angst haben - wir werden arbeiten.“

Aktuelle Zahlen aus dem Ukraine-Krieg: Kiew meldet hohe Verluste Russlands

Russland scheint im Ukraine-Krieg weiter hohe Verluste zu erleiden. Laut Angaben der Ukraine sollen mittlerweile mehr als 239.000 russische Soldaten gefallen und mehr als 4100 Panzer vernichtet worden sein. Diese aktuellen Angaben der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Soldaten : 239.010 (+710 zum Vortag)

: 239.010 (+710 zum Vortag) Panzer : 4119 (+4)

: 4119 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8051 (+17)

: 8051 (+17) Artilleriesysteme : 4543(+38)

: 4543(+38) Mehrfach-Raketenwerfersysteme : 689 (+4)

: 689 (+4) Fahrzeuge und Tanklaster : 7086 (+27)

: 7086 (+27) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 3839 (+11)

: 3839 (+11) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 18. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Ukrainische Gegenoffensive keinesweges gescheitert

Das US-Militär tritt der Vorstellung entgegen, die Gegenoffensive der Ukraine sei gescheitert. Dies sei keineswegs der Fall, erklärt Generalstabschef Mark Milley: „Es ist weit davon entfernt, gescheitert zu sein. Ich denke, es ist viel zu früh, um so eine Einschätzung abzugeben.“ Es werde noch viele Kämpfe geben. „Und ich bleibe bei dem, was wir zuvor gesagt haben: Es wird lang dauern. Es wird schwer werden. Es wird blutig sein.“ Es seien verschiedene Szenarien für die ukrainischen Vorstöße vorhergesagt worden. Auf dem Papier sei es aber anders als in der Realität, in der komplexe Minenfelder, Stacheldraht und russische Schützengräben überwunden werden müssten. „Der echte Krieg ist unberechenbar.“ (Mit Agenturmaterial)